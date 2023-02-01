«Эти русские... они везде!». Энтони Пономаренко, Эндрю Торгашев... Знакомьтесь, это чемпионат США по фигурному катанию 🇺🇸🇷🇺

Самый непатриотичный пост.

На чемпионате США по фигурному катанию «русские» фигуристы выступали в трёх видах из четырёх. Без наших фамилий пока обходится только женское одиночное.

👇Почему каток наш, вы можете узнать ниже.

Антон Спиридонов – сын Валерия Спиридонова и Елены Гараниной. Спиридонов катался с Инной Волянской в спортивных парах, а Гаранина выступала в танцах на льду с Игорем Завозиным и выигрывала серебро на ЧСССР.

Илья Малинин - сын Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших за Узбекистан. Малинина выигрывала финал Гран-При-1998 и Чемпионат четырёх континентов-1999, тогда как Скорняков крупных медальных успехов не достиг, но был призёром Азиатских Игр-1999.

Энтони Пономаренко родился в семье олимпийских чемпионов в танцах на льду – Марины Климовой и Сергея Пономаренко.

Эндрю Торгашев – сын Илоны Мельниченко, выступавшей в танцах на льду, и Артёма Торгашева, который состязался в спортивных парах.

Максим Наумов - сын Вадима Наумова и Евгении Шишковой, которые стали чемпионами мира среди спортивных пар в 1994 году.

Мария и Иван Моховы - дети Оксаны Якушевой и Андрея Мохова, которые не достигли больших успехов на льду, но стали отличными тренерами и хореографами для своих детей.

А помните, сколько наших было на ЧЕ в Финляндии?