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«Эти русские... они везде!». Энтони Пономаренко, Эндрю Торгашев... Знакомьтесь, это чемпионат США по фигурному катанию 🇺🇸🇷🇺

Клубы
Антон Спиридонов
Мария Мохова
Илья Малинин Илья Малинин
Максим Наумов
Иван Мохов
Эндрю Торгашев
Энтони Пономаренко
Фигурное катание Фигурное катание

Самый непатриотичный пост.

На чемпионате США по фигурному катанию «русские» фигуристы выступали в трёх видах из четырёх. Без наших фамилий пока обходится только женское одиночное.

👇Почему каток наш, вы можете узнать ниже.

Антон Спиридонов – сын Валерия Спиридонова и Елены Гараниной. Спиридонов катался с Инной Волянской в спортивных парах, а Гаранина выступала в танцах на льду с Игорем Завозиным и выигрывала серебро на ЧСССР.

Илья Малинин - сын Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших за Узбекистан. Малинина выигрывала финал Гран-При-1998 и Чемпионат четырёх континентов-1999, тогда как Скорняков крупных медальных успехов не достиг, но был призёром Азиатских Игр-1999.

Энтони Пономаренко родился в семье олимпийских чемпионов в танцах на льду – Марины Климовой и Сергея Пономаренко.

Эндрю Торгашев – сын Илоны Мельниченко, выступавшей в танцах на льду, и Артёма Торгашева, который состязался в спортивных парах.

Максим Наумов - сын Вадима Наумова и Евгении Шишковой, которые стали чемпионами мира среди спортивных пар в 1994 году. 

Мария и Иван Моховы - дети Оксаны Якушевой и Андрея Мохова, которые не достигли больших успехов на льду, но стали отличными тренерами и хореографами для своих детей.

А помните, сколько наших было на ЧЕ в Финляндии?

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