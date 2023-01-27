🫠 Певец Митя Фомин и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва примут участие в «Матч ТВ Гонке Звезд» по биатлону в «Лужниках». Но есть и более странные участники

Однажды бегун, депутат, ведущая и маркетологог взяли по винтовке и...

Певец Митя Фомин и олимпийская чемпионка в командном турнире фигуристов Екатерина Боброва примут участие в «Матч ТВ Гонке Звезд» по биатлону, которая состоится 5 февраля в московских «Лужниках».

Мероприятие начнется в 13:00 по московскому времени, а его ведущим станет Дмитрий Губерниев. Соревнования пройдут по правилам смешанной эстафеты биатлона.

Также вместе с профессионалами в гонке выступят олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова, олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский, хирург‑онколог Игорь Хатьков, телеведущая и актриса Алла Михеева, ведущие «Матч ТВ» Сабина Актерина и Ольга Петрикова, радиоведущая Диана Терешкова, основатель бегового сообщества Дмитрий Тарасов, управляющий партнер агентства по спортивному маркетингу Владимир Волошин.

Ранее стало известно, что среди профессиональных спортсменов в биатлонной гонке также примут участие двукратные олимпийские чемпионки Анна Богалий и Ольга Зайцева, лыжники Александр Легков и Алексей Петухов, Ольга Подчуфарова, Иван Черезов, Александр Бессмертных, Андрей Маковеев, Ольга Назарова, Екатерина Юрлова‑Перхт и Ольга Полторанина.

Днем ранее в «Лужниках» также состоится «Матч ТВ Гонка Звезд» среди лыжников.