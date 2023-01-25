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❤️‍🔥 Дэвид Хэй встречается сразу с двумя девушками. Экс-чемпион мира по боксу объяснил, как это у него получилось

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Дэвид Хэй Дэвид Хэй
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Хотели бы оказаться на его месте?

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй посетил манчестерскую «AO Arena», где состоялся поединок между Лиамом Смитом и Крисом Юбенком-младшим.

Однако, похоже, что просмотр поединка был не главной целью британского боксера. 42-летний британец воспользовался возможностью, чтобы публично рассказать о своих «тройных» отношениях.

Хэй недавно выложил фотографию, где он стоит между Уной Хили и Сиан Осборн.

Haye with partners Una Healy and Sian Osborne. Credit: Instagram/Davidhaye.

Британец, похоже, подтвердил свои отношения с женщинами, заявив: «Мне нравится держать свою личную жизнь в тайне».

Он также недавно заявил: «Я не много показываю людям через свои социальные сети, но то, что я делаю за закрытыми дверями, находится только между мной и участвующими девушками. Так что да, я на самом деле не хочу вдаваться в подробности».

Британские таблоиды сообщают, что нынешним отношениям Хэй благодарен приложению для знакомств со знаменитостями «Raya», которое свело его с бывшей певицей «The Saturdays» Хили.

Пара тщательно выбирала третьего потенциального партнера, прежде чем связаться с Сиан Осборн.

Друг Хэя признался: «Дэвид и Сиан создали профиль на «Raya», чтобы найти третьего идеального партнера.

«Приложение очень эксклюзивное и незаметное, что идеально подходило для изучения вариантов. Дэвид и Сиан были вместе два года, после чего решили освежить свои отношения».

The 'throuple' have uploaded several pictures together on social media. Credit: Instagram

Их трехстороннее партнерство было раскрыто несколько недель назад, когда они провели Новый год вместе в Марокко.

4 комментария

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Пацанчик реальный
Я думаю многие кто прочитал эту статью ему позавидовали!)
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Max Bochkov
Как говорил профессор Преображенский: "Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее":
> Хэй недавно выложил фотографию, где он стоит между Уной Хили и Сиан Осборн...
Хэй благодарен приложению для знакомств со знаменитостями «Raya», которое свело его с бывшей певицей «The Saturdays» Хили.
Пара тщательно выбирала третьего потенциального партнера, прежде чем связаться с Сиан Осборн.
Друг Хэя признался: «Дэвид и Сиан создали профиль на «Raya», чтобы найти третьего идеального партнера.
«Приложение очень эксклюзивное и незаметное, что идеально подходило для изучения вариантов. Дэвид и Сиан были вместе два года, после чего решили освежить свои отношения».
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Утренняя Аврора
Зачем здесь рекламировать шведскую семью?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aya
Собственно, а почему бы и нет?!
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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