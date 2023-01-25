❤️‍🔥 Дэвид Хэй встречается сразу с двумя девушками. Экс-чемпион мира по боксу объяснил, как это у него получилось

Хотели бы оказаться на его месте?

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй посетил манчестерскую «AO Arena», где состоялся поединок между Лиамом Смитом и Крисом Юбенком-младшим.

Однако, похоже, что просмотр поединка был не главной целью британского боксера. 42-летний британец воспользовался возможностью, чтобы публично рассказать о своих «тройных» отношениях.

Хэй недавно выложил фотографию, где он стоит между Уной Хили и Сиан Осборн.

Британец, похоже, подтвердил свои отношения с женщинами, заявив: «Мне нравится держать свою личную жизнь в тайне».

Он также недавно заявил: «Я не много показываю людям через свои социальные сети, но то, что я делаю за закрытыми дверями, находится только между мной и участвующими девушками. Так что да, я на самом деле не хочу вдаваться в подробности».

Британские таблоиды сообщают, что нынешним отношениям Хэй благодарен приложению для знакомств со знаменитостями «Raya», которое свело его с бывшей певицей «The Saturdays» Хили.

Пара тщательно выбирала третьего потенциального партнера, прежде чем связаться с Сиан Осборн.

Друг Хэя признался: «Дэвид и Сиан создали профиль на «Raya», чтобы найти третьего идеального партнера.

«Приложение очень эксклюзивное и незаметное, что идеально подходило для изучения вариантов. Дэвид и Сиан были вместе два года, после чего решили освежить свои отношения».

Их трехстороннее партнерство было раскрыто несколько недель назад, когда они провели Новый год вместе в Марокко.