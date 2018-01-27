Спорт вне политики? Только не для КХЛ

Континентальная хоккейная лига решила пренебречь интересами болельщиков и главной частью сезона – плей-офф. Все ради политики

Календарь КХЛ – больная тема для многих болельщиков. Перерывы на Евротур, сжатые сроки, малое количество матчей, огромное окно ради подготовки сборной к Олимпийским играм, невыносимо длинные домашние серии… Но при всех этих проблемах лига имела одно существенное преимущество перед футбольными коллегами: расписание игр полностью публиковалось перед сезоном и незначительно корректировалось только в исключительных случаях. Командам это позволяет бронировать перелеты и отели со скидками, а болельщикам – заранее планировать поездки (а это те же билеты, гостиницы, да еще и отпуска или отгулы).

Еще летом КХЛ выложила и календарь плей-офф – его участники, конечно, были неизвестны, но даты все матчей лига уже назначила. По мере отмирания интриги в регулярном чемпионате, белые пятна в этом расписании заполнялись. Например, СКА и ЦСКА не только давно уже обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина, но и забронировали места в первой четверке Западной конференции, а значит, их болельщики точно знали, что первые матчи кубковой стадии пройдут на их родных аренах 3 и 4 марта. Чуть позже стали определяться даты игр и других команд – и все эти клубы сразу же открыли продажу билетов. На первый матч СКА 3 марта прямо сейчас, к примеру, осталось всего 5 мест.

Плей-офф – ключевая часть сезона. Именно в ней определяется обладатель главного трофея лиги – Кубка Гагарина. На матчи этой стадии всегда повышенный спрос. Увеличивается количество болельщиков приезжающих из других городов, особенно в выходные (а 3 марта – это суббота). Но, похоже, планами (и деньгами) тысяч людей – и не просто людей, а своих поклонников! – лига готова пожертвовать ради политики.

Вечером 27 февраля «Спорт-экспресс» сообщил, что КХЛ разослала клубам письмо, в котором информирует о переносе стартовых матчей плей-офф на один день: на 4 и 5 марта на «Западе» (вместо 3-го и 4-го), и на 5 и 6 марта на «Востоке» (вместо 4-го и 5-го). Два источника подтвердили СБК планирующийся перенос игр СКА и ЦСКА, но не смогли уточнить, касается ли он остальных клубов лиги.

Днем 28 февраля о переносе матчей первого раунда плей-офф на своем официальном сайте сообщил ЦСКА. Написано, что решение приняла лига «в рамках подготовки к проведению Второго этапа Чемпионата КХЛ» и что касается оно всех матчей клуба в первом раунде. Причины переноса не раскрываются.

При этом на сайте лиги никаких новостей по теме нет. В 12:30 аккаунт КХЛ в твиттере порекомендовал не ориентироваться на слухи из СМИ.

А в 15:00 календарь на официальном сайте продолжал выглядеть так:

Да и СКА по-прежнему продает последние билеты на 3 марта.

В просочившихся в СМИ сообщениях о возможном переносе первых матчей главной части сезона нет ни слова о причинах этого решения. Но неофициально главное версией считается… митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина, который пройдет 3 марта в Москве в «Лужниках». Предполагается, что два клуба, составивших костяк сборной на победных для российских хоккеистов Олимпийских играх в Пхёнчхане (23 из 25 игроков команды ОАР представляли СКА и ЦСКА), отправят на это мероприятия большие делегации. В том числе приедут выразить свою поддержку кандидату и игроки основного состава.

Спорт вне политики? Не, не слышали.

P.S. Когда-то давно Владимир Путин сказал, что это он придумал КХЛ. И именно при нём Александр Медведев передавал Дмитрию Чернышенко должность президента лиги. Так что удивляться происходящему не приходится.

Фото: kremlin.ru

UPD. А вот и первые пострадавшие от переноса болельщики ЦСКА.