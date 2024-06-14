Сафонов – в «ПСЖ». Как же счастлив Евгений Спиряков!

Монолог основателя Spire.

Это случилось! Матвей Сафонов официально в «ПСЖ». В соцсетях парижан Матвея представили во вратарских перчатках Spire.

И это безумие. Мы долго не верили, я лично долго не верил. Но давайте обо всем по порядку.

Во-первых, огромное спасибо всем, кто поздравил нас с этим событием. Мне написало огромное количество людей, и мне действительно очень приятно. Хотя единственный человек, который всему виной, – это Матвей. Человек, который добился внимания такого клуба, как «ПСЖ». Человек, который своей игрой заслужил такой контракт. И тут уже просто стечение обстоятельств, что Матвей играет в наших перчатках.

Я хотел бы ответить на все вопросы, которые задают мне люди в эти безумные дни. А таких вопросов много! Я уже сделал об этом ролик на своем ютуб-канале. Но если вы больше любите тексты, для этого и существует трибуна Sports.

Спиряков давно знаком с Сафоновым: записывали челлендж, Матвей давал ему советы как попасть в клуб РПЛ

Насколько сильно я рад этой новости? В первую очередь рад не за себя, не за бренд Spire, я рад за Матвея Сафонова.

Я знаком с Матвеем с 2019 года. Начинавший карьеру в основе «Краснодара» Матвей выдавал потрясающие перформансы. Я очень впечатлился, захотел познакомиться с ним и снять видео. Примерно тогда мы сняли с ним челлендж, который получился довольно лайтовым – через день ребятам надо было вылетать на игру Лиги Европы. Естественно, сильной нагрузки я дать не мог.

Получился лайтовый выпуск вперемешку с интервью: Матвей рассказывал о мотивации, о своей игре, о том, как он дебютировал в Лиге чемпионов. И уже тогда я почувствовал от него невероятную энергетику и уверенность в себе. Я уже тогда понял, что этот молодой парень точно должен далеко пойти.

С тех пор многое поменялось. Матвей стал номером один в сборной России. Матвей регулярно играл в «Краснодаре» – отдыхал только на кубковых играх, где его подменял Станислав Агкацев (тоже мой друг). Он возмужал, вырос и стал действительно уверенным первым номером. Все это время мы достаточно тепло общались, перекидывались советами. Он звонил мне во время проекта «Стать футболистом», в котором моей целью было подписать контракт с клубом РПЛ. Просто набирал вечером и давал мне футбольные советы. Это было безумно-безумно круто.

Когда ты следишь за человеком так, для тебя подобные новости – это безумная радость.

Спиряков считает, что переход в «ПСЖ» – правильное решение (и объясняет это на аналогии с Microsoft)

Было немного досадно видеть комментарии: «Что ему делать в «ПСЖ»? Он будет вторым номером». Наверное люди, которые так рассуждают, никогда не получали по-настоящему большой оффер. Попробую провести аналогию со сферой IT.

Представьте, что работаете в очень хорошей компании, которая известна в вашей стране, в которой мы почти с момента основания и действительно уважаемы. Но к вам приходит мировой бренд, Microsoft, у которого более сильные клиенты, крупные контракты. Конечно, это будет вызов – другие возможности и условия. Это еврокубки, если возвращаться к футболу. Поэтому удивительно слышать, что Матвею не стоило рассматривать подобное предложение.

И я совершенно не согласен со скептиками, которые считают, что Матвей не сможет конкурировать с вратарями «ПСЖ». Я наблюдаю за ним очень давно, хорошо знаю все его особенности. И я не вижу ни одной причины, по которой он не может конкурировать с ними.

Более того, для «ПСЖ» это действительно суперское подписание, потому что Матвей – номер один в сборной. И если посмотреть на трансферный рынок, то 20 миллионов евро для клуба уровня «ПСЖ» – это не суперденьги. Это стопроцентный вин-вин для обеих сторон.

Будет ли Сафонов играть в Spire?

И второй популярный вопрос – останется ли Матвей играть в Spire?

Если вы не читали до этого мой блог, то теперь знаете – Матвей Сафонов играет во вратарских перчатках Spire. В модели RMS – инициалы означают «Матвей Сафонов». Эту модель мы разрабатывали вместе с ним. Подробнее про это я уже писал . Многие спрашивают: уйдет ли теперь Матвей от Spire, будет ли он играть в чем-то другом?

Естественно, я не могу отвечать за человека, потому что это его жизнь, его работа, его карьера. Я не знаю, придет ли ему предложение другого бренда, какие условия ему предложат. Если такое случится, то мы все обсудим с Матвеем. Понятное дело, что я со своей стороны постараюсь обеспечить максимум. Но я реалист и понимаю, что тягаться с огромными компаниями по условиям контракта безумно тяжело. Я просто это принимаю. Мы с Матвеем это все обсуждали, и недомолвок у нас друг с другом нет. Поэтому поживем – увидим.

Одно могу сказать: мы по максимуму постараемся обеспечивать Матвея топовым продуктом и апдейтить его, если потребуется. Нужно будет изменить цвет – мы сделаем. Потребуется другой крой – сделаем. Это было приоритетом до этого, это будет приоритетом и дальше.

Получится ли доставлять во Францию перчатки Spire?

Третий популярный вопрос – как я буду отправлять перчатки во Францию?

Это, наверное, самый забавный вопрос, который я читал в эти дни. Потому что Франция – это ерунда по сравнению с проблемами, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. В последние два месяца Китай отклонил абсолютно все платежки, которые мы проводили. Теперь нам приходится проводить все через третьи страны, потому что по-другому сделать это невозможно. Таможенные оформления занимали безумные сроки – мы не понимали, почему, и платили большие деньги. И много всего другого, уж поверьте мне.

Предприниматель, живущий дольше, чем с двадцатого года, повидал столько всего, что банальная логистика точно не проблема. Если потребуется, я сам визу оформлю и во Францию поеду с перчатками. Что угодно сделаю, но перчатки точно окажутся у Матвея.

И еще один частный вопрос – дает ли это нам возможность продвигаться в Европе? Конечно, нет. Чтобы развиваться в Европе, нам надо иметь компанию в Европе, иметь возможность продавать в Европе и так далее – здесь много нюансов.

Мы действительно пытаемся выйти на международный рынок, но занялись этим еще раньше и вне контекста Сафонова в «ПСЖ». Любая компания, которая стремится к развитию, смотрит на международный рынок.

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Если резюмировать – я готов разорваться от радости за Матвея. Именно за него как за футболиста, потому что я наблюдал за ним со времен молодежки «Краснодара» и теперь вижу, как он подписывает контракт с «ПСЖ».

Главное – поддерживать Матвея. Всецело и всеми возможными путями. Не нужно выдумывать проблемы. Нужно поддерживать человека, который получил очень крутой контракт. И это круто, мы должны гордиться.

Фото: соцсети ПСЖ; соцсети сборной России по футболу; личный архив Евгения Спирякова

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