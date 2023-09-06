Евгений Спиряков
Блог

Почему Нойер и Касильяс играли в «варежках», а Буффон в «плоских пальцах»? Спиряков рассказывает все-все-все о вратарских перчатках

Матвей Сафонов Матвей Сафонов
Амкал Амкал
бизнес и маркетинг бизнес и маркетинг
Мануэль Нойер Мануэль Нойер
Евгений Спиряков Евгений Спиряков
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Медиафутбол Медиафутбол

Привет!

Это Евгений Спиряков и вы читаете новый пост в моем блоге на Sports.ru.

С момента прошлого текста (помните, я рассказывал про работу с фабриками из Пакистана?) произошло много важного: «Амкал» прошел одну стадию в Кубке России и, увы, вылетел в следующей, а мы в Spire разработали еще несколько моделей перчаток (одну из них уже тестирует один из моих самых важных клиентов – Игорь Акинфеев). В новом посте я расскажу о своей любимой теме – вратарские перчатки.

Признаюсь честно, я огромный фанат перчаток. Для кого-то это просто экипировка, а для меня – целый мир со своими особенностями, деталями и историями. И я с удовольствием воспользуюсь возможностью погрузить в этот мир читателей.

Ниже вы узнаете:

• Почему голкиперы РПЛ – классные тестировщики перчаток? • Дорогие вратарские перчатки могут вам не понравиться. • У Nike есть неудачная модель без застежки – она рвется, пока ее надеваешь. • Можно ли разносить перчатки? • Зачем голкиперы смачивают перчатки водой в хорошую погоду?

Поехали!

Буффон играл с «плоскими пальцами», а Нойер – со «сдвоенными». Какой же разный бывает крой у перчаток! 

Начну с самого базового – из чего состоит перчатка. Это очень просто: из передней части (она чаще всего соприкасается с мячом) и задней. То, как они сшиваются, формирует крой. 

Крой – важнейшая штука в любой перчатке. Хотите научиться разбираться в перчатках – научитесь различать три базовых вида кроя.

20 лет назад был популярен крой Flat Palm – одним из последних в таких перчатках играл Буффон. Его называют «плоские пальцы», потому что передняя часть перчатки сшита с задней через прослойку. Из-за этого перчатка сидит не так плотно, а пальцы как бы становятся плоскими.

В Roll Finger (еще один популярный крой) передняя часть перчатки сшита с задней напрямую, и палец как бы плотно оборачивается латексом. Такой крой называется «круглые пальцы». Есть крой Negative Cut: это выглядит как будто взяли Flat Palm и вывернули наизнанку – у него даже швы наружу. Сидит еще более плотно, но есть вентиляция. Это база, а подвидов безумно много.

Крой в первую очередь влияет на комфорт голкипера. Flat Palm более свободный, но ощущается более тонким – поэтому мяч ловить сложнее. Он подходит для футзала, где важно максимальное чувство мяча (хотя там чаще играют без перчаток).

Roll Finger отличается ощущением толщины. Пальцы обернуты плотно, из-за этого кажется, что перчатки толще – так легче ловить мяч, он словно влипает в подушку. Roll Finger обычно без вентиляции. Negative Cut легче Roll Finger, но тоже очень плотный. 

Топы мирового футбола могут позволить себе индивидуальные модели. Для Нойера делают перчатки с кроем, которого не бывает в продаже. Делали даже со сдвоенными пальцами – буквально, перчатки похожи на варежку. Кстати, в таких же играл Касильяс.

В Ederson Glove комбинированный крой Roll Negative, который очень похож на Nike, с которым раньше у бразильца был контракт. В серию это не пошло, хотя лимитки проскакивают. Кстати, это не единичный случай, когда новый технический спонсор голкипера делает ему перчатки в стиле прошлого. Давид Де Хеа уходил из Nike и попросил adidas сделать ему крой, как в найковских перчатках.

Эволюционирует не только крой, но и материалы. Британский бренд Sells выпустил перчатки из материала Outlast, из которого делают космические скафандры. Прорекламировали так – для комфортной игры при любой температуре. Хотя я пробовал – хрень собачья. В холода руки мерзнут. 

Nike выпускает перчатки без застежки, которые рвутся при надевании. Спиряков тоже делает модель без застежки – с помощью Матвея Сафонова

Застежка – важный элемент перчаток. Она кажется маленькой и не очень важной, но истории вокруг нее едва ли не больше, чем про крой. 

Застежка бывает латексная, из эластичного материала и комбинированная. Есть перчатки с отстегивающейся застежкой. Сейчас делают перчатки и без застежки, но ее отсутствие компенсируют сверхплотность – такие налезут не на каждую руку. Перчатки с застежкой посвободнее на кисти: фиксируешь и играешь. 

Но у перчаток без застежки есть и плюс – они более легкие. Легкость сейчас вообще главный тренд в индустрии. Перчатки стараются сделать как можно легче, разбавляя латекс другими материалами во внешней стороне ладони.

На рынке очень много перчаток без застежки – например, топовые модели adidas и Puma идут с суперплотной посадкой на руку. Nike тоже сделал модель без застежки, но получилось кошмарно. Nike Mercurial игнорируют и амбассадоры компании, и обычные люди. Перчатки просто рвутся, когда их надеваешь. 

На самом деле, я понимаю Nike. Перчатки без застежки трудно сделать правильно, очень важно угадать с материалом. Недавно мы сделали модель Spire без застежки и как раз не угадали. Надеть их – мучение. 

Эти перчатки мы прислали на пробу нескольким голкиперам, один из них – Матвей Сафонов. Просто Мотя давно играет в Puma Future (та самая модель без застежки), поэтому его мнение особенно интересно. По итогам теста он записал развернутый отзыв на четыре с половиной минуты. Посоветовал кое-что поменять, но в целом ему понравилось. Пообещал дождаться серийной модели.

Мы в ускоренном темпе делаем хотя бы 5-6 пар специально для для очередного теста Моти, а в октябре запустим серийное производство. 

«Они обосрут при первой возможности». Спиряков объясняет, почему из голкиперов РПЛ лучшие тестировщики перчаток

Прежде чем запустить модель в массовое производство, нужно протестировать сэмпл. Проще говоря, настоящий голкипер должен сыграть в тестовой модели и сказать – ок или не ок. 

Идеально, если сэмпл пробуют несколько голкиперов при разных условиях. Поэтому я заказывать сэмплы не только для себя, но и кому-то еще. Например, в конце июля я тестировал нашу модель Inspire с новым латексом. Одна пара приехала мне, вторая – Акинфееву. В начале августа он сыграл против «Локо» в нашем сэмпле. Это проверка самого высокого уровня.

Тестирование – очень-очень важный этап. Вы удивитесь, как много проблем может возникнуть при создании перчаток. Чаще всего при тестах выявляется плохая застежка: или липучка не держит, или вся застежка быстро отваливается. Встречаются некачественные швы и латекс: или сыпется на глазах, или вообще без сцепления. А еще тестовый этап нужен, чтобы вычислить обман. 

Из прошлого текста вы помните, что латекс бывает немецкий (лучший в мире) и китайский (безуспешно пытаются повторить немецкий). Однажды одна из фабрик пыталась меня обмануть: прислала на тест перчатки из китайского латекса, но утверждала, что он немецкий. Обман вскрылся моментально, ведь в перчатках тупо было невозможно поймать мяч. 

Думаю, ладно, может, одна пара такая. Но я попробовал остальные – говно. У нас состоялся очень смешной диалог с представителем фабрики. 

– Что за латекс вы мне сделали?

– Это GigaGrip, немецкий.

– Ну он же вообще мяч не держит

– Это невозможно, мы пришлем сертификаты

– Я тебе тоже, если хочешь, сертификат пришлю. У меня его нет, но через 2 часа он у меня будет.

Через неделю он возвращается: «Сэр, вы что-нибудь решили по работе с нами?» Я ему говорю: «Нет, ты мне присылал какой-то говнолатекс и застежку, которая не держит». Он такой: «Поверьте мне, в серийной партии такого не будет». И дальше он произносит гениальную фразу: «Сэр, второе имя бизнеса – доверие». Я ответил: «Сэр, доверие должно быть основано на деле. А на деле вы показали, что доверять вам нельзя».

У Spire один регулярный тестировщик – это я. Лучше меня точно никто не оценит. Я предлагаю протестировать сэмплы голкиперам «Амкала», в котором работаю тренером вратарей: Федос Маслов обязательно скажет, если перчатки плохие, а для Булы (нашего четвертого голкипера) тяжелее найти подходящий сэмпл – у него 11-й размер руки.

Я пользуюсь знакомством с вратарями РПЛ, ведь это самые крутые тестировщики перчаток. Им невероятно важно качество, поэтому они обосрут перчатки при первой возможности (конечно, только если в модели есть косяки). Плюс у них большая нагрузка на тренировках: скорости выше, удары сильнее.

Последнее время я прошу протестить перчатки не только Акинфеева и Сафонова, но и Одоевского из «Зенита». Он клиент нашего магазина, заказывал две пары, и я заодно выслал Даньке на пробу пару сэмплов. 

Если вратарю РПЛ ушли перчатки, то я достану его, но добьюсь фидбэка. Для меня в целом нет ничего хуже клиента, который молча ушел. Пусть нас обосрут, только не молчат. Потому что с недовольным я могу поговорить и компенсировать ему негативный опыт, а то и сделать постоянным клиентом. А того, кто ушел молча, я просто просрал. 

Забавно, что вратари-профи часто не особо шарят в типах кроя и латекса. Раньше я говорил с ними на профессиональном языке, но мы друг друга не понимали.

– Смотри, эти перчатки в крое Roll Finger, у них backhand сделан из неопрена, а еще long palm технология.

– Это типа пальцы круглые?

Исключение – Егор Бабурин. Он фанат перчаток, перепробовал всех производителей и все вариации. Особенно приятно, что сейчас он играет в Spire. 

Спиряков на примере с автомобилями объясняет, почему дорогие перчатки – это не всегда хорошо

На рынке безумно много вратарских перчаток. Поэтому я прочитаю вам экспресс-лекцию о том, как выбрать подходящую модель. 

Все начинается с трех вопросов – именно их мы задаем любому нашему клиенту.

• Для чего нужны перчатки – для игр или тренировок? • В какую погоду будете использовать перчатки? • Какого размера ваша рука?

Это три главных параметра, после которых можно точно подобрать модель. Конечно, многие клиенты отталкиваются от цены: есть модели за тысячу рублей, а есть за 15 тысяч. 

В перчатках за тысячу гораздо более дешевые материалы: дешманский сверхтонкий латекс без подкладки, задняя часть из самого жесткого полиуретана. Застежка тоже из самого жесткого полиуретана, без фиксации кисти. Я тестировал такие перчатки – как же больно было отбивать сильный удар. В перчатках за 15 тысяч будут топовые материалы. 

Получается, можно смело брать модель за 15 тысяч? Подождите.

Мне нравится аналогия с «Ладой Гранта» и BMW M3. Что выберет любой человек? Конечно, «бэху»! Но «Лада», скорее всего, проездит дольше, потому что у нее меньше сложных узлов и агрегатов, она подвержена меньшей нагрузке. BMW M3 работает на пределе своих возможностей и требует роскошного ухода. Так же с вратарскими перчаткам.

Иногда клиенты возвращаются с претензией: раньше брали перчатки за 2 тысячи рублей, и они жили полгода, а теперь купили за 10 тысяч – убились за два месяца. Все логично: перчатки за 10 тысяч созданы для профессионалов, которым важны комфорт и сцепление с мячом, а не износостойкость. 

Редкий экземпляр – балансные перчатки с не самым топовым, но качественным латексом. Он и не износится быстро, и сцепление обеспечит неплохое.

«Брать на вырост запрещено законом Вратарской Федерации». Спиряков объясняет, как не запутаться в размерах

Если после текста вы запомните один тезис, то пусть это будет он: при покупке перчаток очень-очень важно подобрать правильный размер.

У перчаток нет параметра «правильно сидят», но если тебе комфортно, значит, они подобраны правильно. Брать перчатки на вырост запрещено законом Вратарской Федерации. Во-первых, если руке некомфортно, то не получится нормально ловить мяч. А во-вторых, они порвутся быстрее, чем ты вырастешь. 

Перчатки, конечно, можно немного разносить, но не как обувь. В новых бутсах я первые пару тренировок плачу от боли, но потом они разнашиваются. С перчатками так не получится.

Поэтому мы заморачиваемся над подбором верного размера. Клиент просит перчатки, например, девятого размера. Мы закрываем окно, чтобы было подушнее, надеваем костюм сраного умного и такие: «а какие у вас перчатки были, девятого размера?», «а какая модель?», «а можете руку замерить?», «нам кажется, что у вас не девятый».

Мы жестко докапываемся до покупателя. Лучше мы его помучаем, но он получит правильный размер.

Нам тоже нелегко, потому что размер перчаток может меняться в зависимости от кроя, производителя и даже конкретной партии. Недавно нам пришла партия Spire, и там почти все перчатки ушли на полразмера выше. В прошлой коллекции adidas можно было спокойно брать девятку вместо восьмерки, а новая коллекция идет в размер. Поэтому мы всегда начеку.

Мы особенно внимательны к детям, потому что они вообще не смотрят на размер. Я знаю это по себе. Когда мне было 15, мы с родителями поехали за перчатками. Помню, как долго бродил по магазину и выбирал. Я хотел Nike, но в итоге взял Uhlsport. В них играл Овчинников, а в Nike – Акинфеев. Но Nike тогда стоили 4,5 тысячи, а Uhlsport – 2,5. Как же больно вспоминать такие цены из 2008-го!

И вот я счастливый пришел домой, еще раз померил и понял, что перчатки мне свободные. Приходилось подкладывать вату – как же это было неудобно!

Еще важно понимать, в какую погоду вы будете играть. Да-да, для разной погоды подходят разные перчатки. Минутка физики. Для ловли мяча нужна сила трения: если погода хорошая и мяч сухой, то перчатки нужно искусственно сделать важными. А если дождь и мяч влажный, то нужно сохранять перчатки сухими. Для этого придумали перчатки с аквалатексом, который быстрее высыхает во время дождя. А в сухую погоду голкиперы просто смачивают перчатки водой.

Для игры в морозное время подходит крой Roll Finger, так как у него нет вентиляции, он сохраняет тепло. Для зимы у Sells есть модель Subzero. У Reusch были перчатки в крое Flat – между пальцами вместо сетки сделан дополнительный латекс для тепла. В целом, любые закрытые перчатки подойдут на зиму. Летом, конечно, в таких перчатках жарковато. Но я сравнил бы их с хорошей кожаной обувью: да, жарко, но не так, как в дешевом дермантине. В хорошем латексе достаточно комфортно, но, естественно, рука сильнее потеет. Поэтому на лето лучше брать что-то другое.

Как продлить срок жизни перчаткам? Самое главное – не приземляться на ладони (Спирякова это бесит) 

Срок службы любых перчаток – 2-3 месяца. Все, что дольше, – нонсенс. Все, что меньше – нормально. Конечно, профессионалы меняют перчатки чаще, ведь у них выше нагрузки.

Но есть случай, с которым я постоянно сталкиваюсь в работе – перчатки порвались в первые дни использования. Обычно это происходит из-за неправильной эксплуатации.

Однажды при мне вратарь со всего маху упал на ладонь, поднимается – кусок латекса висит. Перчатки на выброс, хотя им один день. Виноваты ли в этом перчатки? Нет, голкипер сам упал на ладонь. Ни одна перчатка в мире не предназначена, чтобы на нее падали. Технически правильно падать на плечо и предплечье.

Но некоторые покупатели не понимают этого. Приходят с дырявыми перчатками и говорят: 

– Вот, у нас всего третья тренировка. 

–Так у вас ребенок на ладонь падает.

– Нет, мой ребенок занимается в лучшей академии страны, он не может падать на ладонь.

– Блин, к сожалению, может. Вы же видите, что ладошка дырявая? Значит, на нее падают. 

– Нет, это от ловли.

– Этого физически не может быть от ловли. Мы не ловим этим местом. В первую очередь мяч контактирует с пальцами. Они стираются первыми, но никак не ладонь. 

Что делать, если клиент приносит нам в магазин порванные перчатки? 

Исторически сложилось, что у перчаток нет гарантии. Это почти предмет гигиены, ведь мы надеваем их на голую руку. Но если перчатками пользовались правильно, то мы решаем вопрос: Spire мгновенно меняем на новые, а если другой производитель, то обращаемся в техподдержку. Иногда бренд встает на рога и отказывается менять даже очевидный брак. Тогда мы выдаем клиенту новую пару за свой счет. Мы не можем бросить клиента, ведь он посчитает уродами нас, а не производителя.  

Чтобы перчатки прослужили дольше, их надо мыть. Многие этому удивляются, даже вратари со стажем. Мыть нужно чуть теплой водой, как вы моете руки. В идеале пользоваться специальными средствами – они меньше разрушают структуру латекса. Можно и мылом, но его сложнее вымыть из перчатки.

Ни один производитель не советует стирать перчатки в стиральной машинке. Однажды я постирал японским порошком, вынул и выбросил – безумно скользко, невозможно ловить. Порошок был слишком жесткий.

Многие топовые вратари, которых я знаю, любят мыть перчатки руками. Есть и те, кто не заморачивается и отдает в химчистку. Но стирать руками выгоднее, перчатки точно проживут дольше.

Также важно снимать перчатки аккуратно. Часто вратари дергают за пальцы и отрывают швы. Рассказываю, как нужно правильно: придерживать перчатку одной рукой, при этом вторую вытягивать самому, а не тянуть за перчатку. И ни в коем случае нельзя снимать за застежку – оторвете. 

О перчатках я могу говорить бесконечно, но на этом пока остановлюсь. А о какой теме вам хотелось бы почитать в следующем посте? Пишите в комментариях! 

Вы просили объяснить, почему вратарские перчатки нельзя шить в России. Рассказывает основатель бренда, в котором играет Акинфеев

Подписывайтесь на телеграм-канал Евгения Спирякова

Фото: личный архив Евгения Спирякова; ПФК ЦСКА; https://t.me/amkalfc; Gettyimages.ru/Boris Streubel / Freier Fotograf, Clive Mason / Staff, Ben Radford / Staff

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BARCA_10
Классно, Женя! Ждем продолжения и успехов в производстве!
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CHIP26RUS
Очень интересно было почитать,спасибо)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den Den
Спасибо за статью! Дам сыну почитать
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гур
Вспомнил свои единственные перчатки из детства, прослезился 😪 Сколько в них "мертвых мячей" было вытащено 😅
Автору удачи в производстве и пили ещё контент!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Puablo_Muchacho
Про перчатки с поддержкой пальцев было бы интересно - плюсы, минусы, подводные камни. Профи таким, как я полагаю, не пользуются (хотя, на самом деле, не знаю), но любителям бывает полезно, наверное ))
Перчатки для миньки без пальцев тоже любопытно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Korol
Хорошая статья, но "круглые пальцы" - достаточно странный перевод термина "roll finger". Ближе к оригиналу было бы "обёрнутые пальцы" (roll часто используется в значении сворачивать, заворачивать).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Михайлов
большое спасибо за блог, интересно было бы про футзальные перчатки почитать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Манул
Крой – важнейшая шутка в любой перчатке.
----------
Евгений, поправьте опечатку в тексте
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стайер
Осветите тему вратарских травм (ладонь, пальца, запястье, локоть) и как перчатки могут помочь их предотвратить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruus Nafievuus
единственное, что не понравилось, это множество упоминаний синонимов акта дефекации. уверен, при желании, можно было заменить эти слова на более культурные, подходящие федеральному интернет изданию. редактура, ау!
открывайте окна, если кому-то стало трудно дышать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Спиряков
Ответ BARCA_10
Классно, Женя! Ждем продолжения и успехов в производстве!
Будем работать! Спасибо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Спиряков
Ответ Den Den
Спасибо за статью! Дам сыну почитать
Спасибо за отклик!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Спиряков
Ответ Korol
Хорошая статья, но "круглые пальцы" - достаточно странный перевод термина "roll finger". Ближе к оригиналу было бы "обёрнутые пальцы" (roll часто используется в значении сворачивать, заворачивать).
Так называют сами футболисты. Об этом я и написал в статье)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Спиряков
Ответ CHIP26RUS
Очень интересно было почитать,спасибо)
Рад, что так получилось) спасибо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Спиряков
Ответ Гур
Вспомнил свои единственные перчатки из детства, прослезился 😪 Сколько в них "мертвых мячей" было вытащено 😅 Автору удачи в производстве и пили ещё контент!
Буду стараться! Спасибо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Спиряков
Ответ Ruus Nafievuus
единственное, что не понравилось, это множество упоминаний синонимов акта дефекации. уверен, при желании, можно было заменить эти слова на более культурные, подходящие федеральному интернет изданию. редактура, ау! открывайте окна, если кому-то стало трудно дышать.
Трудновато, согласен)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий