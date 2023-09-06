Почему Нойер и Касильяс играли в «варежках», а Буффон в «плоских пальцах»? Спиряков рассказывает все-все-все о вратарских перчатках

Привет!

Это Евгений Спиряков и вы читаете новый пост в моем блоге на Sports.ru.

С момента прошлого текста (помните, я рассказывал про работу с фабриками из Пакистана?) произошло много важного: «Амкал» прошел одну стадию в Кубке России и, увы, вылетел в следующей, а мы в Spire разработали еще несколько моделей перчаток (одну из них уже тестирует один из моих самых важных клиентов – Игорь Акинфеев). В новом посте я расскажу о своей любимой теме – вратарские перчатки.

Признаюсь честно, я огромный фанат перчаток. Для кого-то это просто экипировка, а для меня – целый мир со своими особенностями, деталями и историями. И я с удовольствием воспользуюсь возможностью погрузить в этот мир читателей.

Ниже вы узнаете:

• Почему голкиперы РПЛ – классные тестировщики перчаток? • Дорогие вратарские перчатки могут вам не понравиться. • У Nike есть неудачная модель без застежки – она рвется, пока ее надеваешь. • Можно ли разносить перчатки? • Зачем голкиперы смачивают перчатки водой в хорошую погоду?

Поехали!

Буффон играл с «плоскими пальцами», а Нойер – со «сдвоенными». Какой же разный бывает крой у перчаток!

Начну с самого базового – из чего состоит перчатка. Это очень просто: из передней части (она чаще всего соприкасается с мячом) и задней. То, как они сшиваются, формирует крой.

Крой – важнейшая штука в любой перчатке. Хотите научиться разбираться в перчатках – научитесь различать три базовых вида кроя.

20 лет назад был популярен крой Flat Palm – одним из последних в таких перчатках играл Буффон. Его называют «плоские пальцы», потому что передняя часть перчатки сшита с задней через прослойку. Из-за этого перчатка сидит не так плотно, а пальцы как бы становятся плоскими.

В Roll Finger (еще один популярный крой) передняя часть перчатки сшита с задней напрямую, и палец как бы плотно оборачивается латексом. Такой крой называется «круглые пальцы». Есть крой Negative Cut: это выглядит как будто взяли Flat Palm и вывернули наизнанку – у него даже швы наружу. Сидит еще более плотно, но есть вентиляция. Это база, а подвидов безумно много.

Крой в первую очередь влияет на комфорт голкипера. Flat Palm более свободный, но ощущается более тонким – поэтому мяч ловить сложнее. Он подходит для футзала, где важно максимальное чувство мяча (хотя там чаще играют без перчаток).

Roll Finger отличается ощущением толщины. Пальцы обернуты плотно, из-за этого кажется, что перчатки толще – так легче ловить мяч, он словно влипает в подушку. Roll Finger обычно без вентиляции. Negative Cut легче Roll Finger, но тоже очень плотный.

Топы мирового футбола могут позволить себе индивидуальные модели. Для Нойера делают перчатки с кроем, которого не бывает в продаже. Делали даже со сдвоенными пальцами – буквально, перчатки похожи на варежку. Кстати, в таких же играл Касильяс.

В Ederson Glove комбинированный крой Roll Negative, который очень похож на Nike, с которым раньше у бразильца был контракт. В серию это не пошло, хотя лимитки проскакивают. Кстати, это не единичный случай, когда новый технический спонсор голкипера делает ему перчатки в стиле прошлого. Давид Де Хеа уходил из Nike и попросил adidas сделать ему крой, как в найковских перчатках.

Эволюционирует не только крой, но и материалы. Британский бренд Sells выпустил перчатки из материала Outlast, из которого делают космические скафандры. Прорекламировали так – для комфортной игры при любой температуре. Хотя я пробовал – хрень собачья. В холода руки мерзнут.

Nike выпускает перчатки без застежки, которые рвутся при надевании. Спиряков тоже делает модель без застежки – с помощью Матвея Сафонова

Застежка – важный элемент перчаток. Она кажется маленькой и не очень важной, но истории вокруг нее едва ли не больше, чем про крой.

Застежка бывает латексная, из эластичного материала и комбинированная. Есть перчатки с отстегивающейся застежкой. Сейчас делают перчатки и без застежки, но ее отсутствие компенсируют сверхплотность – такие налезут не на каждую руку. Перчатки с застежкой посвободнее на кисти: фиксируешь и играешь.

Но у перчаток без застежки есть и плюс – они более легкие. Легкость сейчас вообще главный тренд в индустрии. Перчатки стараются сделать как можно легче, разбавляя латекс другими материалами во внешней стороне ладони.

На рынке очень много перчаток без застежки – например, топовые модели adidas и Puma идут с суперплотной посадкой на руку. Nike тоже сделал модель без застежки, но получилось кошмарно. Nike Mercurial игнорируют и амбассадоры компании, и обычные люди. Перчатки просто рвутся, когда их надеваешь.

На самом деле, я понимаю Nike. Перчатки без застежки трудно сделать правильно, очень важно угадать с материалом. Недавно мы сделали модель Spire без застежки и как раз не угадали. Надеть их – мучение.

Эти перчатки мы прислали на пробу нескольким голкиперам, один из них – Матвей Сафонов. Просто Мотя давно играет в Puma Future (та самая модель без застежки), поэтому его мнение особенно интересно. По итогам теста он записал развернутый отзыв на четыре с половиной минуты. Посоветовал кое-что поменять, но в целом ему понравилось. Пообещал дождаться серийной модели.

Мы в ускоренном темпе делаем хотя бы 5-6 пар специально для для очередного теста Моти, а в октябре запустим серийное производство.

«Они обосрут при первой возможности». Спиряков объясняет, почему из голкиперов РПЛ лучшие тестировщики перчаток

Прежде чем запустить модель в массовое производство, нужно протестировать сэмпл. Проще говоря, настоящий голкипер должен сыграть в тестовой модели и сказать – ок или не ок.

Идеально, если сэмпл пробуют несколько голкиперов при разных условиях. Поэтому я заказывать сэмплы не только для себя, но и кому-то еще. Например, в конце июля я тестировал нашу модель Inspire с новым латексом. Одна пара приехала мне, вторая – Акинфееву. В начале августа он сыграл против «Локо» в нашем сэмпле. Это проверка самого высокого уровня.

Тестирование – очень-очень важный этап. Вы удивитесь, как много проблем может возникнуть при создании перчаток. Чаще всего при тестах выявляется плохая застежка: или липучка не держит, или вся застежка быстро отваливается. Встречаются некачественные швы и латекс: или сыпется на глазах, или вообще без сцепления. А еще тестовый этап нужен, чтобы вычислить обман.

Из прошлого текста вы помните, что латекс бывает немецкий (лучший в мире) и китайский (безуспешно пытаются повторить немецкий). Однажды одна из фабрик пыталась меня обмануть: прислала на тест перчатки из китайского латекса, но утверждала, что он немецкий. Обман вскрылся моментально, ведь в перчатках тупо было невозможно поймать мяч.

Думаю, ладно, может, одна пара такая. Но я попробовал остальные – говно. У нас состоялся очень смешной диалог с представителем фабрики.

– Что за латекс вы мне сделали?

– Это GigaGrip, немецкий.

– Ну он же вообще мяч не держит

– Это невозможно, мы пришлем сертификаты

– Я тебе тоже, если хочешь, сертификат пришлю. У меня его нет, но через 2 часа он у меня будет.

Через неделю он возвращается: «Сэр, вы что-нибудь решили по работе с нами?» Я ему говорю: «Нет, ты мне присылал какой-то говнолатекс и застежку, которая не держит». Он такой: «Поверьте мне, в серийной партии такого не будет». И дальше он произносит гениальную фразу: «Сэр, второе имя бизнеса – доверие». Я ответил: «Сэр, доверие должно быть основано на деле. А на деле вы показали, что доверять вам нельзя».

У Spire один регулярный тестировщик – это я. Лучше меня точно никто не оценит. Я предлагаю протестировать сэмплы голкиперам «Амкала», в котором работаю тренером вратарей: Федос Маслов обязательно скажет, если перчатки плохие, а для Булы (нашего четвертого голкипера) тяжелее найти подходящий сэмпл – у него 11-й размер руки.

Я пользуюсь знакомством с вратарями РПЛ, ведь это самые крутые тестировщики перчаток. Им невероятно важно качество, поэтому они обосрут перчатки при первой возможности (конечно, только если в модели есть косяки). Плюс у них большая нагрузка на тренировках: скорости выше, удары сильнее.

Последнее время я прошу протестить перчатки не только Акинфеева и Сафонова, но и Одоевского из «Зенита». Он клиент нашего магазина, заказывал две пары, и я заодно выслал Даньке на пробу пару сэмплов.

Если вратарю РПЛ ушли перчатки, то я достану его, но добьюсь фидбэка. Для меня в целом нет ничего хуже клиента, который молча ушел. Пусть нас обосрут, только не молчат. Потому что с недовольным я могу поговорить и компенсировать ему негативный опыт, а то и сделать постоянным клиентом. А того, кто ушел молча, я просто просрал.

Забавно, что вратари-профи часто не особо шарят в типах кроя и латекса. Раньше я говорил с ними на профессиональном языке, но мы друг друга не понимали.

– Смотри, эти перчатки в крое Roll Finger, у них backhand сделан из неопрена, а еще long palm технология.

– Это типа пальцы круглые?

Исключение – Егор Бабурин. Он фанат перчаток, перепробовал всех производителей и все вариации. Особенно приятно, что сейчас он играет в Spire.

Спиряков на примере с автомобилями объясняет, почему дорогие перчатки – это не всегда хорошо

На рынке безумно много вратарских перчаток. Поэтому я прочитаю вам экспресс-лекцию о том, как выбрать подходящую модель.

Все начинается с трех вопросов – именно их мы задаем любому нашему клиенту.

• Для чего нужны перчатки – для игр или тренировок? • В какую погоду будете использовать перчатки? • Какого размера ваша рука?

Это три главных параметра, после которых можно точно подобрать модель. Конечно, многие клиенты отталкиваются от цены: есть модели за тысячу рублей, а есть за 15 тысяч.

В перчатках за тысячу гораздо более дешевые материалы: дешманский сверхтонкий латекс без подкладки, задняя часть из самого жесткого полиуретана. Застежка тоже из самого жесткого полиуретана, без фиксации кисти. Я тестировал такие перчатки – как же больно было отбивать сильный удар. В перчатках за 15 тысяч будут топовые материалы.

Получается, можно смело брать модель за 15 тысяч? Подождите.

Мне нравится аналогия с «Ладой Гранта» и BMW M3. Что выберет любой человек? Конечно, «бэху»! Но «Лада», скорее всего, проездит дольше, потому что у нее меньше сложных узлов и агрегатов, она подвержена меньшей нагрузке. BMW M3 работает на пределе своих возможностей и требует роскошного ухода. Так же с вратарскими перчаткам.

Иногда клиенты возвращаются с претензией: раньше брали перчатки за 2 тысячи рублей, и они жили полгода, а теперь купили за 10 тысяч – убились за два месяца. Все логично: перчатки за 10 тысяч созданы для профессионалов, которым важны комфорт и сцепление с мячом, а не износостойкость.

Редкий экземпляр – балансные перчатки с не самым топовым, но качественным латексом. Он и не износится быстро, и сцепление обеспечит неплохое.

«Брать на вырост запрещено законом Вратарской Федерации». Спиряков объясняет, как не запутаться в размерах

Если после текста вы запомните один тезис, то пусть это будет он: при покупке перчаток очень-очень важно подобрать правильный размер .

У перчаток нет параметра «правильно сидят», но если тебе комфортно, значит, они подобраны правильно. Брать перчатки на вырост запрещено законом Вратарской Федерации. Во-первых, если руке некомфортно, то не получится нормально ловить мяч. А во-вторых, они порвутся быстрее, чем ты вырастешь.

Перчатки, конечно, можно немного разносить, но не как обувь. В новых бутсах я первые пару тренировок плачу от боли, но потом они разнашиваются. С перчатками так не получится.

Поэтому мы заморачиваемся над подбором верного размера. Клиент просит перчатки, например, девятого размера. Мы закрываем окно, чтобы было подушнее, надеваем костюм сраного умного и такие: «а какие у вас перчатки были, девятого размера?», «а какая модель?», «а можете руку замерить?», «нам кажется, что у вас не девятый».

Мы жестко докапываемся до покупателя. Лучше мы его помучаем, но он получит правильный размер.

Нам тоже нелегко, потому что размер перчаток может меняться в зависимости от кроя, производителя и даже конкретной партии . Недавно нам пришла партия Spire, и там почти все перчатки ушли на полразмера выше. В прошлой коллекции adidas можно было спокойно брать девятку вместо восьмерки, а новая коллекция идет в размер. Поэтому мы всегда начеку.

Мы особенно внимательны к детям, потому что они вообще не смотрят на размер. Я знаю это по себе. Когда мне было 15, мы с родителями поехали за перчатками. Помню, как долго бродил по магазину и выбирал. Я хотел Nike, но в итоге взял Uhlsport. В них играл Овчинников, а в Nike – Акинфеев. Но Nike тогда стоили 4,5 тысячи, а Uhlsport – 2,5. Как же больно вспоминать такие цены из 2008-го!

И вот я счастливый пришел домой, еще раз померил и понял, что перчатки мне свободные. Приходилось подкладывать вату – как же это было неудобно!

Еще важно понимать, в какую погоду вы будете играть. Да-да, для разной погоды подходят разные перчатки. Минутка физики. Для ловли мяча нужна сила трения: если погода хорошая и мяч сухой, то перчатки нужно искусственно сделать важными. А если дождь и мяч влажный, то нужно сохранять перчатки сухими. Для этого придумали перчатки с аквалатексом, который быстрее высыхает во время дождя. А в сухую погоду голкиперы просто смачивают перчатки водой.

Для игры в морозное время подходит крой Roll Finger, так как у него нет вентиляции, он сохраняет тепло. Для зимы у Sells есть модель Subzero. У Reusch были перчатки в крое Flat – между пальцами вместо сетки сделан дополнительный латекс для тепла. В целом, любые закрытые перчатки подойдут на зиму. Летом, конечно, в таких перчатках жарковато. Но я сравнил бы их с хорошей кожаной обувью: да, жарко, но не так, как в дешевом дермантине. В хорошем латексе достаточно комфортно, но, естественно, рука сильнее потеет. Поэтому на лето лучше брать что-то другое.

Как продлить срок жизни перчаткам? Самое главное – не приземляться на ладони (Спирякова это бесит)

Срок службы любых перчаток – 2-3 месяца. Все, что дольше, – нонсенс. Все, что меньше – нормально. Конечно, профессионалы меняют перчатки чаще, ведь у них выше нагрузки.

Но есть случай, с которым я постоянно сталкиваюсь в работе – перчатки порвались в первые дни использования. Обычно это происходит из-за неправильной эксплуатации.

Однажды при мне вратарь со всего маху упал на ладонь, поднимается – кусок латекса висит. Перчатки на выброс, хотя им один день. Виноваты ли в этом перчатки? Нет, голкипер сам упал на ладонь. Ни одна перчатка в мире не предназначена, чтобы на нее падали. Технически правильно падать на плечо и предплечье.

Но некоторые покупатели не понимают этого. Приходят с дырявыми перчатками и говорят:

– Вот, у нас всего третья тренировка.

–Так у вас ребенок на ладонь падает.

– Нет, мой ребенок занимается в лучшей академии страны, он не может падать на ладонь.

– Блин, к сожалению, может. Вы же видите, что ладошка дырявая? Значит, на нее падают.

– Нет, это от ловли.

– Этого физически не может быть от ловли. Мы не ловим этим местом. В первую очередь мяч контактирует с пальцами. Они стираются первыми, но никак не ладонь.

Что делать, если клиент приносит нам в магазин порванные перчатки?

Исторически сложилось, что у перчаток нет гарантии. Это почти предмет гигиены, ведь мы надеваем их на голую руку. Но если перчатками пользовались правильно, то мы решаем вопрос: Spire мгновенно меняем на новые, а если другой производитель, то обращаемся в техподдержку. Иногда бренд встает на рога и отказывается менять даже очевидный брак. Тогда мы выдаем клиенту новую пару за свой счет. Мы не можем бросить клиента, ведь он посчитает уродами нас, а не производителя.

Чтобы перчатки прослужили дольше, их надо мыть. Многие этому удивляются, даже вратари со стажем. Мыть нужно чуть теплой водой, как вы моете руки. В идеале пользоваться специальными средствами – они меньше разрушают структуру латекса. Можно и мылом, но его сложнее вымыть из перчатки.

Ни один производитель не советует стирать перчатки в стиральной машинке. Однажды я постирал японским порошком, вынул и выбросил – безумно скользко, невозможно ловить. Порошок был слишком жесткий.

Многие топовые вратари, которых я знаю, любят мыть перчатки руками. Есть и те, кто не заморачивается и отдает в химчистку. Но стирать руками выгоднее, перчатки точно проживут дольше.

Также важно снимать перчатки аккуратно. Часто вратари дергают за пальцы и отрывают швы. Рассказываю, как нужно правильно: придерживать перчатку одной рукой, при этом вторую вытягивать самому, а не тянуть за перчатку. И ни в коем случае нельзя снимать за застежку – оторвете.

О перчатках я могу говорить бесконечно, но на этом пока остановлюсь. А о какой теме вам хотелось бы почитать в следующем посте? Пишите в комментариях!

Фото: личный архив Евгения Спирякова; ПФК ЦСКА; https://t.me/amkalfc; Gettyimages.ru/Boris Streubel / Freier Fotograf, Clive Mason / Staff, Ben Radford / Staff