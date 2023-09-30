Фанни Гечек – девушка главного новичка «Ливерпуля». Раньше была его фанаткой и покупала футболки

Доминик Собослаи стал самым дорогим новичком «Ливерпуля» этим летом. За венгра заплатили 70 млн евро, но сейчас об этом вряд ли кто-то жалеет. Собослаи успешнее всех новичков начал сезон, забив два гола, один из которых в Кубке стал победным.

Возможно, быстро адаптироваться в новой стране помогла стабильность вне поля. Девушка Собослаи – Фанни Гечек – поддерживает игрока еще с перехода в «Лейпциг».

«Фанни – мой главный фанат. Когда я переходил в «Лейпциг», она купила майку клуба с моей фамилией еще до презентации. Ее поддержка невероятно важна для меня!», – рассказывал Собослаи.

Гечек известна многим благодаря профессиональным теннисным турнирам (с 2017-го по 2019-й). Сейчас она заканчивает Международную бизнес-школу в Будапеште, работает моделью и развивает собственный бизнес.