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Фанни Гечек – девушка главного новичка «Ливерпуля». Раньше была его фанаткой и покупала футболки

Доминик Собослаи Доминик Собослаи
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Доминик Собослаи стал самым дорогим новичком «Ливерпуля» этим летом. За венгра заплатили 70 млн евро, но сейчас об этом вряд ли кто-то жалеет. Собослаи успешнее всех новичков начал сезон, забив два гола, один из которых в Кубке стал победным.

Возможно, быстро адаптироваться в новой стране помогла стабильность вне поля. Девушка Собослаи – Фанни Гечек – поддерживает игрока еще с перехода в «Лейпциг».

«Фанни – мой главный фанат. Когда я переходил в «Лейпциг», она купила майку клуба с моей фамилией еще до презентации. Ее поддержка невероятно важна для меня!», – рассказывал Собослаи.

Гечек известна многим благодаря профессиональным теннисным турнирам (с 2017-го по 2019-й). Сейчас она заканчивает Международную бизнес-школу в Будапеште, работает моделью и развивает собственный бизнес.

9 комментариев

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Александр Лобода
Ответ Владимир Ласкуринский
ничего особенного обычная бабёнка ни сиськи ни пиписки и жопа с кулачек
красивая девушка, неужели это сложно признать?)
+8
-1
+7
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Azam1707
Девушка выглядит как абсолютно любая жена/девушка футболиста, поразительно
+1
-1
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Хер с горы
Труселя с надписью подделка прикольные
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callado73@gmail.com
Красивая. и вроде все свое, на первый взгляд
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Иван Новиков
Ответ Александр Лобода
красивая девушка, неужели это сложно признать?)
Всем футболистам на одном складе их выдают что ли? только с-и разные у них,видимо от размера контракта зависит
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