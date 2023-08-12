LFC 2020
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📸 В концовке матча с «Челси» Клопп упал на колени. Так он отреагировал на решение арбитра Тэйлора

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В 1-м туре Премьер-лиги «Челси» и «Ливерпуль» поделили очки, встреча закончилась со счетом 1:1. Юрген Клопп явно остался недоволен работой арбитра Энтони Тейлора.

На 86-й минуте минуте после, казалось бы, безобидного единоборства Дисаси и Собослаи Аксель остался лежать на газоне. Судья посчитал, что в этом эпизоде игрок «Ливерпуля» нарушил правила.

Клопп на такое решение Тэйлора отреагировал весьма красноречиво. Тренер рухнул на колени.

Фанаты «красных» обратили внимание на еще один спорный момент. В штрафной «синих» мяч попал в руку Николасу Джексону, но Тэйлор на это никак не отреагировал.

У Клоппа и раньше были разногласия с Тэйлором. В прошлогоднем матче с «Ман Сити» Энтони показал Юргену красную карточку за агрессивное поведение и крики в адрес бокового арбитра.

Как вы оцениваете судейство в матче «Челси» и «Ливерпуля»? Был ли Тэйлор справедлив?

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