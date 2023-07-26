Экс-полузащитник сборной Германии Томас Хитцльспергер раскритиковал решение Джордана Хендерсона уехать в Саудовскую Аравию.

41-летний немец заявил: «Итак, Хендерсон, наконец, переезжает в Саудовскую Аравию. Все честно: он может играть везде, где захочет.

Тем не менее, мне хотелось бы знать, как будет выглядеть новый бренд «Джордан Хендерсон». Ведь старый - умер. Некоторое время назад я верил, что его поддержка ЛГБТК+ сообщества будет истинной. Я глупец».

Напомним, что Томас Хитцльспергер в 2014 году сделал каминг-аут.

В соцсетях уже разгораются бурные споры.

💭 «Пожалуйста, уберите эти вопросы из футбола. Отпустите парня заниматься своей жизнью».

💭 «Сообщество финансово не поддерживает Хендерсона. В чем вопрос?»

💭 «Ты можешь взять свое ЛГБТ-дерьмо и засунуть его в зад».

💭 «В его возрасте это шанс заработать состояние. Мы бы все приняли такое предложение. Никаких сожалений».

💭 «ЛГБТК+ всегда пытается продвинуть свою повестку, оставьте человека в покое. Я почти уверен, что его позиция по поддержке вас никак не изменилась».

💭 «Когда геи не получают то, чего хотят, то сразу начинают жаловаться на всех».