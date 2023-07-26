LFC 2020
Блог

🤬 «Ты можешь взять свое ЛГБТ-дерьмо и засунуть его в зад». В соцсетях отреагировали на критику Хитцльспергера в адрес Хендерсона

ЛГБТ ЛГБТ
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Ливерпуль Ливерпуль
Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Клубы Клубы
Томас Хитцльспергер Томас Хитцльспергер
Футбол Футбол

Экс-полузащитник сборной Германии Томас Хитцльспергер раскритиковал решение Джордана Хендерсона уехать в Саудовскую Аравию.

41-летний немец заявил: «Итак, Хендерсон, наконец, переезжает в Саудовскую Аравию. Все честно: он может играть везде, где захочет.

Тем не менее, мне хотелось бы знать, как будет выглядеть новый бренд «Джордан Хендерсон». Ведь старый - умер. Некоторое время назад я верил, что его поддержка ЛГБТК+ сообщества будет истинной. Я глупец».

Напомним, что Томас Хитцльспергер в 2014 году сделал каминг-аут.

В соцсетях уже разгораются бурные споры.

💭 «Пожалуйста, уберите эти вопросы из футбола. Отпустите парня заниматься своей жизнью».

💭 «Сообщество финансово не поддерживает Хендерсона. В чем вопрос?»

💭 «Ты можешь взять свое ЛГБТ-дерьмо и засунуть его в зад».

💭 «В его возрасте это шанс заработать состояние. Мы бы все приняли такое предложение. Никаких сожалений».

💭 «ЛГБТК+ всегда пытается продвинуть свою повестку, оставьте человека в покое. Я почти уверен, что его позиция по поддержке вас никак не изменилась».

💭 «Когда геи не получают то, чего хотят, то сразу начинают жаловаться на всех».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий