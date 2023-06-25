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«Нам нужно проснуться». Хосе Энрике осуждает трансферную политику «Ливерпуля»

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Недоволен прошлым трансферным летом.

Экс-игрок «Ливерпуля» Хосе Энрике, который часто выступает в СМИ в качестве эксперта, на этот раз разразился гневными твитами о трансферной политике бывшего клуба.

«Давайте посмотрим на наше летнее трансферное окно 2022 года:

Фабиу Карвалью − отдан в аренду в «Лейпциг», Кэлвин Рэмзи − отдан в «Престон», Артур − 13 минут на поле, Дарвин Нуньес − не игрок старта, если все в форме.

И все это происходит после сезона, в котором мы едва не стали чемпионами! Этого не может произойти снова. Нам нужно проснуться и подписать игроков, готовых выступать за нас, чтобы мы оказались там, где заслуживаем быть».

Этим летом «красные» подписал только Алексиса Мак Аллистера. Также говорят, что в планах мерсисайдцев есть два центральных полузащитника и центральный защитник, но пока это только слухи.

1 комментарий

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Vitalijus Bilevicius
опа, 18 минут посту, те же 15 плюсов :))))))))))))
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