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«Ливерпуль» внедряет новую безжалостную трансферную политику. Её первой жертвой станет Алькантара

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Ничего личного, просто футбол.

По данным Mirror, хавбек «Ливерпуля» Тиаго Алькантара в конце сезона-2023/2024 покинет клуб свободным агентом.

Хотя «красные» не собираются продавать 32-летнего игрока этим летом, новый контракт ему не предложат. Это решение станет частью новой трансферной политики и стратегии клуба: руководство теперь будет избегать «привязывать к себе игроков, чей пик форму уже прошел». Безжалостно, но справедливо.

Неудачная кампания-2022/2023, в ходе которой стареющий состав «Ливерпуля» не смог привыкнуть к интенсивному стилю Юргена Клоппа, привела к изменениям. Посмотрим, сделает ли клуб работу над ошибками и какого вида игроки присоединятся к команде этим летом.

2 комментария

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Yen Bedder
Жаль не сложилось у Тьяго в Ливерпуле. Топовый игрок, но травмы..
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za_vsu_xypmy
можно подумать если бы не "новая безжалостная трансферная политика" клуб бы продлил 33ех-летнего тьяго, который больше половины сезона лечится и скорее всего имеет приличную зарплату. мирор тупость написал. хорошо бы тьяго в это окно спихнуть арабам хоть за сколько-нибудь
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