Ничего личного, просто футбол.

По данным Mirror, хавбек «Ливерпуля» Тиаго Алькантара в конце сезона-2023/2024 покинет клуб свободным агентом.

Хотя «красные» не собираются продавать 32-летнего игрока этим летом, новый контракт ему не предложат. Это решение станет частью новой трансферной политики и стратегии клуба: руководство теперь будет избегать «привязывать к себе игроков, чей пик форму уже прошел». Безжалостно, но справедливо.

Неудачная кампания-2022/2023, в ходе которой стареющий состав «Ливерпуля» не смог привыкнуть к интенсивному стилю Юргена Клоппа, привела к изменениям. Посмотрим, сделает ли клуб работу над ошибками и какого вида игроки присоединятся к команде этим летом.