А Юрген так им восхищался.

Фабиу Карвалью, на которого возлагали такие большие надежды фанаты «Ливерпуля», может навсегда покинуть клуб этим летом.

По информации от журналиста The Football Insider Дэвида Линча, Клопп уже сказал полузащитнику, что он не входит в его планы на сезон 2023/24, независимо от результатов предсезонки.

Линч, специализирующийся на новостях из Мерсисайда, утверждает, что игрок без особой охоты готов согласиться на перманентный трансфер в «неназванный клуб, выступающий в Лиге чемпионов», который уже сделал по нему предложение.

«Вест Хэм», «Брентфорд» и «Бернли» хотели бы арендовать Карвалью и уже обратились за информацией, но сам игрок не уверен, будет ли он регулярно играть в этих командах, поэтому тот таинственный клуб является для него более привлекательным вариантом.

20-летний футболист, перешедший из «Фулхэма» в мае прошлого года, провел всего 342 минуты в Премьер-лиге в своем дебютном сезоне, и его, конечно же, разочаровал такой уровень доверия. Он бы хотел остаться на «Энфилде», но не готов ждать вечно.

Пока неизвестно, примет ли «Ливерпуль» предложение, поскольку мерсисайдцы не хотят терять многообещающего молодого полузащитника и предпочли бы отдать его в аренду.