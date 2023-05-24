Провел в клубе восемь сезонов.

Роберто Фирмино покидает «Ливерпуль» свободным агентом и клуб решил устроить для бразильца прощальную вечеринку. Мы уже знаем, что все закончилось легендарной песней «Si Senor», которую начал петь Джордан Хендерсон.

До этого микрофон и слово взял главный тренер «красных» Юрген Клопп: «Ты большой футбольный умница, на тренировках ты первым берешься за упражнения. Как будто ты однажды что-то увидел и «а, хорошо, действую». Это действительно необычно, и это делает тебя тем игроком, которым ты являешься. У тебя много технических сторон, но твой футбольный мозг невероятен. Это делает тебя тем игроком, которым ты являешься».

Отношения Клоппа и Фирмино − отдельная история. Оба постоянно подчеркивали максимальное уважение друг к другу и именно при немце бразилец вышел на новый высокий уровень. Иногда казалось, что они относятся друг к другу, как будто бы отец и сын. Болельщикам «Ливерпуля» будет тебя не хватать, Бобби!