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«Ливерпуль» организовал трогательную прощальную вечеринку для Фирмино, а Клопп толкнул проникновенную речь

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Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Футбол Футбол

Провел в клубе восемь сезонов.

Роберто Фирмино покидает «Ливерпуль» свободным агентом и клуб решил устроить для бразильца прощальную вечеринку. Мы уже знаем, что все закончилось легендарной песней «Si Senor», которую начал петь Джордан Хендерсон.

До этого микрофон и слово взял главный тренер «красных» Юрген Клопп: «Ты большой футбольный умница, на тренировках ты первым берешься за упражнения. Как будто ты однажды что-то увидел и «а, хорошо, действую». Это действительно необычно, и это делает тебя тем игроком, которым ты являешься. У тебя много технических сторон, но твой футбольный мозг невероятен. Это делает тебя тем игроком, которым ты являешься».

Отношения Клоппа и Фирмино − отдельная история. Оба постоянно подчеркивали максимальное уважение друг к другу и именно при немце бразилец вышел на новый высокий уровень. Иногда казалось, что они относятся друг к другу, как будто бы отец и сын. Болельщикам «Ливерпуля» будет тебя не хватать, Бобби!

5 комментариев

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S.Laposter
Есть ли вообще хоть один человек который не уважает Фирмино. Про любовь фанатов Ливерпуля можно ничего не говорить)
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Коля Кузнецов
Редкий момент, когда топового форварда не окружают скандалы и дерзкие ситуации, а наоборот его уважают за профессионализм во всем болельщики разных клубов.
+5
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Александр Лукашенко
Просто легенда ❤️
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Michael_the_creator
А с кем он подписал контракт в итоге ?
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Пацанчик реальный
Ответ S.Laposter
Есть ли вообще хоть один человек который не уважает Фирмино. Про любовь фанатов Ливерпуля можно ничего не говорить)
Болею за Челси,но всегда относился с большой симпатией к Фирмино,он красавчик,всегда помогал вашей команде,бился до конца,никогда не скандалил и не ныл если не попадал в состав!Лично мне было очень жалко,что он не попал в состав сборной Бразилии на прошлый чемпионат мира!Профессионал с большой буквы,таких в футболе не много!
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