«Он единственный помнит, как играть в футбол». Болельщики осудили Хендерсона за наезд на Алиссона во время матча «Челси» - «Ливерпуль»
На камеры попало, как Джордан Хендерсон кричал на Алиссона во второй половине матча с «Челси».
Инцидент произошел через несколько секунд после ошибки Жоэля Матипа, которая привела к неудачному удару Жоао Феликса из опасной позиции.
Болельщики осудили Хендерсона за такое поведение:
Red (Twitter): «Хендерсон не имеет права указывать Алиссону, как делать свою работу. Когда мяч выходит из-под контроля, Хендерсон перестает поддерживать игру и смотрит, как игроки «Челси» пробегают мимо него».
Zubin (Twitter): «Хендерсон, да, ты капитан, но не зли Алиссона, это все, что у нас есть – он единственный помнит, как играть в футбол».
John Edwards (Twitter): «Хендерсон пытается спорить с Алиссоном, когда сам несколько месяцев играл дерьмово — какой бред».
Alex (Twitter):: «Я говорю от имени всех болельщиков «Ливерпуля»: Алиссон больше заслуживает носить капитанскую повязку, чем Хендерсон».
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