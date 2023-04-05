LFC 2020
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«Он единственный помнит, как играть в футбол». Болельщики осудили Хендерсона за наезд на Алиссона во время матча «Челси» - «Ливерпуль»

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Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Алиссон Алиссон
Футбол Футбол

На камеры попало, как Джордан Хендерсон кричал на Алиссона во второй половине матча с «Челси».

Инцидент произошел через несколько секунд после ошибки Жоэля Матипа, которая привела к неудачному удару Жоао Феликса из опасной позиции.

Болельщики осудили Хендерсона за такое поведение:

Red (Twitter): «Хендерсон не имеет права указывать Алиссону, как делать свою работу. Когда мяч выходит из-под контроля, Хендерсон перестает поддерживать игру и смотрит, как игроки «Челси» пробегают мимо него».

Zubin (Twitter): «Хендерсон, да, ты капитан, но не зли Алиссона, это все, что у нас есть – он единственный помнит, как играть в футбол».

John Edwards (Twitter): «Хендерсон пытается спорить с Алиссоном, когда сам несколько месяцев играл дерьмово — какой бред».

Alex (Twitter):: «Я говорю от имени всех болельщиков «Ливерпуля»: Алиссон больше заслуживает носить капитанскую повязку, чем Хендерсон».

6 комментариев

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Levaevich
Хендо хоть и капитан, но тут не прав, надеюсь Клопп укажет ему на это
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Андрей БелаРУС
И правильно сделали болельщики !
Хендерсон и Трент в этом сезоне вообще ниже плинтуса ....
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fernando torres the best
Алиссон - единственное светлое пятно команды в этом сезоне
+3
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+3
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MaxB
Особенно тупо выглядело на фоне очередного ужасного матча Хендерсона и очередного хорошего от Алиссона. Да и накосячил там скорее Матип
+6
0
+6
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Ненавидящий2.0
Хендо своими тупыми решениями все подходы к воротам Челси закончил потерей мяча, т.ч. Алиссон может смело его слать в пешее эротическое
+2
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Санжар Уразбаев
Мы играем скучно поэтому не можем создавать моменты (((
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-1
-1
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