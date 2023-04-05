На камеры попало, как Джордан Хендерсон кричал на Алиссона во второй половине матча с «Челси».

Инцидент произошел через несколько секунд после ошибки Жоэля Матипа, которая привела к неудачному удару Жоао Феликса из опасной позиции.

Болельщики осудили Хендерсона за такое поведение:

Red (Twitter): «Хендерсон не имеет права указывать Алиссону, как делать свою работу. Когда мяч выходит из-под контроля, Хендерсон перестает поддерживать игру и смотрит, как игроки «Челси» пробегают мимо него».

Zubin (Twitter): «Хендерсон, да, ты капитан, но не зли Алиссона, это все, что у нас есть – он единственный помнит, как играть в футбол».

John Edwards (Twitter): «Хендерсон пытается спорить с Алиссоном, когда сам несколько месяцев играл дерьмово — какой бред».

Alex (Twitter):: «Я говорю от имени всех болельщиков «Ливерпуля»: Алиссон больше заслуживает носить капитанскую повязку, чем Хендерсон».