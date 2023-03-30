В марте крупнейшие спортивные СМИ сообщили о том, что Бобби Фирмино покинет «Энфилд» в конце сезона. Новость подтвердил Клопп и агент игрока.

По информации бразильского издания Torcedores, Фирмино хочет покинуть Англию и поиграть за пределами АПЛ.

31-летний футболист пока не планирует возвращаться в Бразилию, хотя фанаты «Фламенго» завалили соцсети Бобби просьбами присоединиться к их любимой команде.

Сообщается, что Фирмино хочет остаться в Европе. Он рассматривает возможность перехода в такие клубы, как «Барселона», «Бенфика», дортмундская «Боруссия» и «Рома».

В какую из перечисленных команд Бобби вписался бы лучше всего? Делитесь мыслями в комментах.