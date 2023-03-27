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Звездный защитник «Ливерпуля» не поехал в сборную. Он отменил мини-отпуск ради подготовки к матчу с «Сити»

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Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Футбол Футбол

Похвальное стремление не терять форму.

Накануне матча между «Ливерпулем» и «Сити» защитник мерсисайдцев Трент Александер-Арнолд послал четкий месседж противнику. Гарет Саутгейт не выбрал его для участия в квалификационных матчей на Евро-2024, а это означало, что игрок получил недельный отдых.

Трент не стал отлеживаться на диване и отказался от возможности отдохнуть. По данным The Times, игрок прибыл на базу «Ливерпуля» и «сосредоточился на работе над физической формой, силе и другими компонентами под четким руководством Коналла Мёрта».

Защитник изо всех сил пытается вернуть себе форму прошлых сезонов. В этом году его регулярно критикуют за плохую игру в защите. В обоих матчах против «Мадрида» англичанин пытался остановить Винисиуса и получалось у него не ахти.

В прошлом Джейми Каррагер постоянно вставал на защиту звезды «Ливерпуля», но сейчас усомнился в его игре против больших команд: «Если «Ливерпуль» хочет выходить в Лигу чемпионов ежегодно, то я не уверен, что Трент − правильный выбор».

В настоящее время «Ливерпуль» идет на шестом месте в АПЛ и всеми силами старается отобраться в четверку лучших. В ближайших турах команду Клоппа ждет серьезное испытание.

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