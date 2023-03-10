Культовая вещь на легендарном стадионе.

Табличка «This is Anfield» является культовым символом одного из крупнейших футбольных клубов мира − «Ливерпуля». Многие игроки прикасались к ней в качестве предматчевого ритуала.

Однако на днях болельщиков «Ливерпуля» сильно разозлил Ваут Вегорст, который перед разгромом своего «Юнайтед» (0:7) позволил себе также прикоснуться к местной святыне. Позже он объяснил свое действие тем, что пытался вывести из себя Вирджила ван Дейка, который любит выполнять перед играми такой ритуал.

Но почему «This is Anfield» настолько важен для «Ливерпуля» и откуда в принципе взялась эта табличка? Разберемся.

Впервые она появилась благодаря легендарному Биллу Шенкли. Установить ее ему посоветовал садовник. Цель состояла в том, чтобы напомнить игрокам, кого они представляют, а также дать понять соперникам, против кого они играют. Первоначально на табличке было написано «Welcome to Anfield» (Добро пожаловать на «Энфилд»), но Шенкли решил, что фраза недостаточно хороша.

Невероятно, но поговаривают, что тот первый знак каким-то образом позже оказался в одном из отелей острова Мэн. Второй был установлен Бобом Пэйсли в 1974 году и занимал почетное место в течение 24 лет.

Затем появилась третья, «исправленная» версия, но в 2012 году «Ливерпуль» возглавил Брендан Роджерс и чуть ли не первым своим решением вернул на место вторую версию таблички. По словам тренера, через несколько недель после того, как его назначили на пост в клубе, он нашел «This is Anfield» в кладовой. Он сразу потребовал вернуть ее на почетное место над выходом на поле.

«Когда ты приходишь в клуб, у тебя должно быть настоящее чувство прошлого, чувство настоящего и чувство будущего, − рассказывал Роджерс официальному сайту «Ливерпуля». − Ностальгия по этому футбольному клубу огромна. Я просто почувствовал, что это знак и символ того, чем «Ливерпуль» был долгие годы. Знак был снят в 1998 году, но он существовал с 1974 года и по сегодняшний день. Для меня это знак старого «Энфилда». Мы живем в современную эпоху, но я думаю, что очень важно помнить великое прошлое футбольного клуба, и знак «This is Anfield» играет в этом огромную роль ».

Когда в 2015 году Юрген Клопп стал главным в «Ливерпуле», он сходу запретил игрокам касаться таблички до тех пор, пока они не выиграют трофей.

« Я сказал игрокам, что не стоит трогать табличку «This is Anfield» до тех пор, пока они что-нибудь не выиграют. Это знак уважения ».

При Клопп мерсисайдцы выиграли АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Лиги, Кубок Англии, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. По этой причине многие игроки имеют право касаться знака.

Категорически запрещено прикасаться к святыне лишь некоторым игрокам − Коди Гакпо, Кэлвину Рэмзи, Артуру, Натаниэлю Филлипсу, Стефану Байчетичу и Рису Уильямсу. Однако новичок Гакпо уже нарушил неписанное правило, причем сделал это дважды − перед матчем с «Эвертоном» и «Юнайтед».