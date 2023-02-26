«Ньюкасл» уступил «МЮ» в финале Кубка английской лиги со счетом 0:2.

«Черно-белые» остались без двух вратарей. Ник Поуп пропустил матч из-за удаления в 24-м туре АПЛ, а Мартин Дубравка не смог помочь своей команде, потому что уже был заигран за «Юнайтед». Место в воротах «Ньюкасла» занял Лорис Кариус, печально известный по финалу Лиги чемпионов в Киеве.

Финал Кубка лиги стал для немца первым серьезным матчем за 728 дней. И хоть Кариус не завоевал трофей, он показал достойную игру, доказав, что он качественный вратарь. Ни один из голов «Юнайтед» нельзя списать на ошибки Лориса.

В эпизоде с первым голом защита «Ньюкасла» должна была останавливать Каземиро, но бразилец головой отправил мяч в сетку ворот Кариуса. После просмотра видеоповтора гол был засчитан.

В моменте с голом Рэшфорда Кариус почти спас свою команду. Если бы не рикошет от игрока «Ньюкасла», Лорис бы парировал удар соперника.

В концовке первого тайма Кариус вообще сделал первоклассный сейв. Посмотрите, как изящно немец отразил удар Вегорста:

Портал Sofascore, специализирующийся на футбольной статистике, назвал Кариуса лучшим игроком матча среди обеих команд. Лорис получил оценку 7,9. Каземиро и Шоу максимально приблизились к голкиперу, игру обоих портал оценил в 7,7.

Похоже, Кариус окончательно избавился от призраков киевского финала ЛЧ.

Сможет ли Лорис реанимировать свою карьеру?