«Не называйте меня пожирателем тренеров». Аллегри, Пиоли и Сарри работали в «Гроссето»: не продержались и года

Что за странный клуб?

Сегодня «Гроссето» покоится в группе Е четвертой итальянской лиги и собирает от силы полторы тысячи зрителей на стадионе, названном в честь лучшего снайпера в истории клуба – Карло Дзеккини.

В десяти минутах ходьбы от арены – городской вокзал. В пятнадцати – церковь Святого Франциска, где летом 1964-го венчались Адриано Челентано и Клаудиа Мори.

Стадион принял три футбольных матча римской Олимпиады-1960 и юниорский ЧМ-2004 по легкой атлетике – Усэйн Болт роптал в мемуарах, что рвался туда, но не попал из-за травмы: «Связки колена скрутились как спагетти».

Там же долго играл бейсбольный «Гроссето», четырежды чемпион Италии и обладатель Кубка чемпионов-2005. Местный футбольный клуб о таком и не мечтал: в конце двадцатого века гнездился в любительских дивизионах, а в Серию B впервые поднялся почти через сто лет после основания.

Перелом наступил летом 2000-го, когда «Гроссето» достался 50-летнему Пьеро Камилли, главе Ilco – европейского лидера по переработке баранины. Трезвонили, что интересовала его не команда, а скотобойня в Гроссето, но Камилли парировал: «Чепуха. Я купил клуб из одержимости футболом».

До Аллегри «Гроссето» тренировал помощник Скалы в «Спартаке»

Ранее Пьеро выиграл несколько чемпионатов с любительским «Кастренсе» и откликнулся, когда предложили спасти от банкротства более статусный клуб. Через пару лет Камилли поднял «Гроссето» в четвертый дивизион, сменив за это время четырех тренеров.

Один из них – Аурелио Андреаццоли – через два года после расставания с «Гроссето» стал помощником Лучано Спаллетти в «Удинезе». Потом втащил в финал Кубка Италии-2012/13 «Рому», сменив посреди сезона Зденека Земана, и управлял еще парой команд Серии А – «Дженоа» и «Эмполи».

В «Гроссето» Аурелио продержался всего три месяца, но и следующие тренеры не засиживались: в двухлетней борьбе за место в Серии C Камилли сменил пятерых.

Причем и дальше платил отстраненным зарплату, хотя в 2002-м отмечал скромность клубного бюджета: «Весь «Гроссето» стоит как Кристиан Ригано из «Фиорентины» (сосланной тогда в четвертую лигу – Sports)!»

Когда называли «пожирателем тренеров», Камилли огрызался: «Думаете, мне охота платить двум-трем тренерам вместо одного? – интересовался он у Маурицио Кальдарелли из La Gazzetta dello Sport. – Я не могу сидеть сложа руки, когда «Гроссето» не играет как следует. За меня говорят результаты: два повышения за три года».

Второго Камилли добился в привычном режиме: за три тура до финиша, лидируя в чемпионате, сменил Лучано Манчини на Франческо Спеккью, а в Серию С пошел с новым тренером – бывшим полузащитником «Лацио» Винченцо Эспозито, который на финише сезона-2004/05 дважды пережил увольнение.

Оба раза Камилли менял его на Спеккью, а завершал чемпионат со Стефано Куоги, помогавшим Невио Скале в «Спартаке». Через год после разрыва с «Гроссето» Эспозито принял дубль «Интера» и сразу выиграл с командой Балотелли и Бонуччи молодежный чемпионат Италии.

Но это потом, а перед его вторым увольнением из «Гроссето», весной 2005-го, Камилли брюзжал: «Главное – разочарование: посещаемость. Мы боремся за выход в Серию В, а на нас ходят те же две тысячи человек, что и в любительской лиге».

Один из главных фанатов клуба Сандро Фьоравелле объяснил: «В 1995-м мы не попали в Серию С и потеряли целое поколение болельщиков. Сейчас работаем над привлечением молодежи и семей. Выход в Серию В пришелся бы очень кстати».

В полуфинале плей-офф за повышение команда Стефано Куоги уступила «Павии», чей бывший полузащитник – 38-летний Макс Аллегри – стал новым тренером «Гроссето».

Увольняя Аллегри, владелец «Гроссето» прослезился

«Аллегри – хладнокровный и приятный человек, – обосновал назначение Пьеро Камилли, – к тому же силен в тактике, потому что, будучи футболистом, режиссировал игру в центре поля».

К тому моменту Аллегри тренировал два года. Начал там же, где закончил карьеру игрока, в «Альянезе» из Серии С2, а потом занял девятое место в Серии С1 со «СПАЛом» и взял оттуда в «Гроссето» двух нападающих – Марио Ла Канну и Эмануэле Берретони (с крохотным опытом игры за «Лацио»).

Камилли добавил к ним австралийского полузащитника «Интера» Карла Валери, но команда провалила старт сезона.

«Футболисты – как избалованные дети, – кипятился владелец «Гроссето» в разговоре с репортером Reppublica Джузеппе Калабрезе. – Ездят на «Ягуарах» в Серии С и после хороших игр требуют повышения зарплаты, а после плохих ты не можешь платить им меньше.

Приобретая нового игрока, я чувствую, что подписываю себе смертный приговор. Только идиоты становятся владельцами клубов! И это объяснимо: для меня футбол – страсть, не имеющая ничего общего с разумом. Кто-то тратится на яхты, а я – на команду».

Осенью 2005-го, после четырех ничьих и поражения от «Пизы», Камилли убрал Аллегри с формулировкой – «многообещающий, но незрелый тренер, еще не убивший в себе игрока».

В следующие полгода Пьеро нанял и снял двух тренеров (Коррадо Бенедетти и Джанлуку Галлорини), а на последние три тура вернул Аллегри.

Макс начал с 2:2 против «Наполи» и «Манфредонии», а потом сменил 4-4-2 на 3-5-2 и выдал три победы, но в финале плей-офф за выход в Серию В проиграл «Фрозиноне», хотя на игру прибыло – на 15 автобусах – 900 болельщиков «Гроссето»: рекордный для клуба выезд.

Камилли хвастался: с Аллегри в команду вернулось спокойствие. Причем настолько, что случилось немыслимое: предсезонку курировал тот же тренер, с которым завершали предыдущий сезон.

Но, как и годом ранее, Камилли терпел Аллегри лишь до конца октября – уволил после девяти туров с единственной победой. «Было жаль его убирать, но команда набирала слишком мало очков, – вспоминал Пьеро. – При расставании мы оба прослезились».

Пиоли – единственный тренер «Гроссето» Камилли, кого не уволили: ушел сам

Роковым стало поражение от «Новары» (1:3) – победный мяч забил младший брат Кристиана Вьери, Массимилиано, 15 лет спустя тренировавший молодежку «Фиорентины». Из нее же Аллегри в 2006-м пригласил в «Гроссето» тренера вратарей Марко Ландуччи, который потом помогал ему в «Милане» и «Юве».

Марко остался в «Гроссето» после увольнения Аллегри (воссоединились в 2008-м в «Кальяри») и работал в штабе Антонелло Куккуредду. Тренер с опытом 19 сезонов в «Юве» вывел «Гроссето» в Серию В, но потребовал слишком высокую зарплату и двухлетний контракт, а Камилло подписывал только годовые.

«После первого в истории клуба выхода в Серию В даже сторож и кладовщик просили о повышении зарплаты, – негодовал Камилли. – В памяти сразу всплыли картины охоты, где свора собак кусает одного оленя. Я почувствовал себя тем самым оленем и показал зубы. Иначе меня бы загрызли.

Я предпочитаю футбол без финансовых безумств. В таком же стиле чемпионами становились «Фиорентина» в 1969-м и «Верона» в 1985-м. Глупо поступать как «Рома», которая разорилась ради скудетто-2001 . В первом сезоне в Серии В я буду счастлив, если мы просто не вылетим: это будет сродни чемпионству».

Вместо Куккуредду пришел полузащитник «Интера» семидесятых Джорджо Розелли, который не сделал Камилли счастливым: начал сезон с четырех поражений и в сентябре 2007-го уступил место другому известному в прошлом футболисту – защитнику «Юве» восьмидесятых Стефано Пиоли.

Шестью годами ранее Пиоли выиграл с «Болоньей» юношеский чемпионат Италии и после трех сезонов в Серии В – с «Моденой» и «Салернитаной» – возглавил «Парму». Стартовал с двух побед над «Рубином» в Кубке УЕФА, но в Серии А опустился на 18-е место и в феврале 2007-го был заменен на Клаудио Раньери.

Камилли называл Пиоли лучшим тренером в истории «Гроссето»: «Стефано – серьезный человек с отличным пониманием игры. Характером и решимостью он заставил себя уважать. С ним мы провели исключительный сезон, обыграв большие команды (3:0 с «Болоньей» и 2:1 – с «Пьяченцей» и «Виченцей» – Sports)».

Подспорьем стало приобретение в начале 2008-го экс-форварда «Динамо» и лондонского «Арсенала» Томаса Данилявичюса. Литовец составил отличный дуэт с другим новичком, бывшим дублером «Милана» Маттиа Граффьеди, и забил во втором круге девять мячей.

В конце сезона-2007/2008 Пиоли припарковал команду на комфортном 13-м месте (среди 22-х участников) и стал первым тренером «Гроссето», кто при Камилли ушел сам. Стефано переметнулся в «Пьяченцу» и во втором туре нового сезона проиграл на «Карло Дзеккини» 0:3.

Во главе с завсегдатаем низших лиг Элио Густинелли «Гроссето» весь ноябрь 2008-го лидировал в Серии В, но Камилли был далек от эйфории: «Успокойтесь. Наши цели прежние – не вылететь и сохранить положительное сальдо, потому что в Серии В экономически сложные условия».

Также президент ругал руководство города, которое не успевало за прогрессом клуба и не обеспечило полем для тренировок (каждый день мотались в Стиччано – 25 км от Гроссето), а заодно и болельщиков, не заполнявших стадион даже на треть.

Сарри возглавил «Гроссето» после года без работы и ушел на фоне странных матчей финиша сезона

В середине сезона-2008/2009 команду сразил кризис, и Камилли не соригинальничал: в середине февраля назначил тренером Эцио Росси, а через 38 дней вернул Густинелли.

Со второй попытки Элио задержался на целый год, но в марте 2010-го, когда шли в топ-5 и боролись за выход в Серию А, сболтнул, что у конкурентов повыше зарплаты с премиями, и лишился работы.

Вместо Густинелли позвали 51-летнего Маурицио Сарри. После увольнения из «Перуджи» тот больше года сидел без дела: «Когда меня спросили насчет «Гроссето», я ответил, что пойду туда пешком, – говорил Сарри. – Я годами ждал такой возможности (побороться за выход в Серию А – Sports).

Команда много пропускает, но это не вина вратаря или защитников. Дело в целом в оборонительной фазе: защитная линия должна располагаться выше».

Позже Камилли сообщил : «Сарри – трудолюбивый и свободолюбивый человек, знающий тысячи тактических нюансов. Но ему нужна предсезонка, чтобы всецело адаптировать команду к требованиям. Когда он приходит в разгар сезона, успеха добиться сложнее.

К тому же Сарри возглавил «Гроссето» в неудачное время – возникали странные ситуации, связанные со ставками. Когда в последнем туре мы [сыграли вничью с «Эмполи» и] упустили место в плей-офф, Маурицио понял: что-то не так. Мы сошлись на том, что лучше расстаться».

В другом интервью – Гвидо Де Каролису из Corriere della Sera – Камилли признал, что не уследил за игроками, продававшими матчи – в частности, с «Мантовой» (1:1), в марте 2010-го.

С тренером «Мантовы» в том матче – Микеле Сереной – «Гроссето» заканчивал следующий сезон. А начинал – с другим защитником «Пармы» девяностых Луиджи Аполлони. После шести туров с одной победой его сменил Франческо Морьеро .

«Я охотно принял предложение Камилли, – вспоминал Морьеро. – Мы оба вспыльчивые и ненасытные, поэтому я верил, что добьюсь успеха. Собралась качественная команда (с 20-летним Чиро Иммобиле), но не хватало правильного менталитета – умения превращать ничьи в победы, а поражения в ничьи.

К сожалению, мне не удалось сплотить игроков. Они не помогали друг другу, как требовалось, и нас часто ловили на контратаках, когда мы пытались доминировать. К тому же владельцу не нравилось, что я играл в атаку даже с лидером Серии В, «Аталантой».

Весной 2011-го, когда бывший тренер «Гроссето» Макс Аллегри шел к чемпионству с «Миланом», сменивший Морьеро Микеле Серена вытаскивал клуб Камилли из опасной зоны.

В итоге справился, но не остался на следующий сезон. В чемпионате-2011/12 Камилли уволил четырех тренеров, причем первого – Гвидо Уголотти – дважды: 30 октября 2011-го и 14 мая 2012-го.

Последние два тура отработал Франческо Статуто, а летом 2012-го вернулся его партнер по «Роме» девяностых Морьеро. Правда, в год столетия «Гроссето» из-за ставочного скандала начал чемпионат с «минус шестью очками», и атакующий стиль Морьеро снова пришелся некстати: одна победа в восьми матчах.

В следующие три месяца Камилли перепробовал трех тренеров и в феврале 2013-го вернул Морьеро, вылетев с ним из Серии В. А после – доверил клуб детям, которые продолжили дело отца: в сезоне-2013/2014 команду поочередно тренировали Статуто, Куоги, Куккуредду и Акори.

В 2015-м Камилли уступил клуб муниципалитету и сосредоточился на политической карьере: в 2009-м стал мэром Гротте-ди-Кастро и с тех пор дважды переизбирался.

PS. «Я не лезу в работу тренеров, но они обязаны мне подчиняться, – философствовал Камилли в 2007-м, когда до скудетто Аллегри оставалось четыре года, Сарри – 13 лет, а Пиоли – 15. – Я уволил 15 человек за семь лет и оказался прав: никто из них не возглавил потом «Реал», а «Гроссето» становился сильнее».

Много лет спустя Камилли не столько оправдывал нетерпеливость, сколько подчеркивал прозорливость – мол, взрастил не только Андреаццоли, Аллегри, Сарри и Пиоли, но и Леонардо Семпличе: бывший опорник «Гроссето» тренировал в Серии А «СПАЛ», «Кальяри» и «Специю».

«Я снимал тренеров, потому что команда нуждалась во встряске, а я не мог посреди сезона заменить 24 игрока, – объяснял Камилли. – И не называйте меня пожирателем тренеров. Если учесть, сколько денег из меня высосали, то это тренеры пожирали меня».

Фото : Gettyimages /Michael Steele, Gabriele Maltinti, Enrico Locci, Claudio Villa, Dino Panato; youtube.com/Tuscia Times Quotidiano ; youtube.com/ilmangu ; youtube.com/Gs Tv