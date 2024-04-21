Гол Марка Робинса спас карьеру Фергюсона в «МЮ». Сегодня он сыграет против Тен Хага в полуфинале Кубка

Самый важный матч.

Леонид Слуцкий хвастался, что дважды прочел автобиографию Алекса Фергюсона, и девять лет назад я спросил, какая история поразила больше всего.

«Самым важным матчем в карьере Фергюсон называет игру 1/32 финала Кубка Англии-1990, – сообщил тренер, стартовавший в ЛЧ с 3:3 на «Олд Траффорд». – Они выиграли 1:0, и Фергюсон говорит, что если б тогда не забили и проиграли, ему бы не дали больше шансов в «МЮ» – до этого он за три года не взял ни одного трофея».

Историческую победу Фергюсону – 7 января 1990 года – принес 20-летний нападающий Марк Робинс. Потом из-за травм и споров с тренерами он не задержался в АПЛ и во второй половине девяностых ютился в Дании, Греции и Сегунде.

В первые десять лет тренерской карьеры Робинс тоже метался, а весной 2017-го вернулся в «Ковентри» и за три года вывел клуб из Четвертого дивизиона во Второй. А теперь – в полуфинал Кубка Англии, где встретится с «МЮ». Возможно, и эта игра станет переломной – для Робинса или его коллеги из Манчестера.

Почему гол Марка в 1990-м так важен: до него Фергюсон впервые чувствовал себя загнанным в угол

Декабрь 1989-го Фергюсон называл низшей точкой своей тренерской карьеры. После 11-го места в предыдущем сезоне он продал влиятельных игроков, форварда Нормана Уайтсайда и защитника Пола Маграта, отчаявшись их перевоспитать.

Парни безудержно гужбанили даже после воспитательных бесед со священником, доктором и легендой «МЮ» Мэттом Басби. Алекс отделался от кутил, вроде как оздоровив команду, но к концу 1989-го Макграт шел с «Виллой» на втором месте, а «МЮ» – на 15-м.

Новый номер журнала фанатов «МЮ» – Red Issue – вышел с заголовком «Ферги вон!»: «Мы потратили больше всех в Англии, но получили кучку неудачников», – жаловались болельщики.

Заодно в журнале опубликовали меню Фергюсона на вынос: английские пельмени и два черных пудинга. Все – по космических ценам. Подразумевались дорогущие новички лета-1989: Гари Паллистер и темнокожие Пол Инс с Дэнни Уоллесом.

Паллистер признавался, что хохотал при чтении, хотя понимал: ситуация невеселая. О необходимости ухода Фергюсона говорили даже звезды «МЮ» 60-х – Падди Креранд и Вилли Морган.

«Играли мы не так уж плохо, но терялись у чужих ворот и почти не забивали, – вспоминал Фергюсон в книге 1994 года. – Я экспериментировал, выпуская вместо опытного Хьюза молодого Робинса, но ничего не помогало.

После 1:2 от «Кристал Пэлас» в декабре 1989-го болельщики «МЮ» смотрели на меня враждебно, и я чувствовал, что как будто предал их. Подавленный и полный отчаяния, я закрылся дома, как отшельник. Выбирался только на тренировки и матчи.

Из полнейшего уныния меня пытался вывести помощник Арчи Нокс: «Запираться глупо. Сходим куда-нибудь!» Без толку – я не сдвинулся с места. Обычно в кризисной ситуации я сохранял на публике жизнерадостность, но даже это было мне не под силу после поражения от «Кристал Пэлас».

Когда проводилась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии, я сидел дома и гадал о будущем. Потом позвонил Боб Касс из Mail On Sunday и спросил, что я думаю о сопернике – «Ноттингем Форест».

Нам достались кубковые бойцы Брайана Клафа, которым мы проиграли в четвертьфинале предыдущего розыгрыша! Что я о них думал? Дайте мне веревку с мылом – вот что я думал. Впервые в жизни я чувствовал себя загнанным в угол».

Фергюсон играл в теннис с юным Робинсом, а потом выпустил его против головорезов из «Уимблдона»

Десятью годами ранее Марк Робинс тоже был близок к отчаянию. Сказал отцу – полицейскому и дзюдоисту – о желании стать футболистом и услышал: «Хорошо, десять кругов вокруг квартала». После первого круга 10-летний Робинс обессилел, но отец подбадривал: «Вдыхай носом, выдыхай ртом и продолжай».

Через несколько лет Робинс добегался до юношеской команды «МЮ», и Фергюсон проникся к нему симпатией: приглашал на теннис и даже пророчил успешную тренерскую карьеру, когда Марку не было и двадцати.

«Фергюсон быстро выучил имена воспитанников клуба, и с первого дня в основе я чувствовал себя частью команды, – вспоминал Робинс. – Он всегда находил время для юниоров, как бы ни был занят. Хотел опередить «Ман Сити», который тогда превосходил «МЮ» в работе с молодежью.

Фергюсон постоянно держал нас в напряжении, давил, но не запугивал, а доводил до готовности к игре за «МЮ».

Осенью 1988-го Фергюсон решил, что Робинс созрел для дебюта, и выпустил в выездном матче против Винни Джонса и других гангстеров «Уимблдона». Но ни тогда, ни в других девяти матчах чемпионата Марк не забил.

В первом круге следующего сезона Робинс получил по тайму в матчах с «Норвичем» и «Астон Виллой», но оба раза «МЮ» уступил – 0:2 и 0:3. Дальше, в последней игре 1989-го, с тем же «Уимблдоном» (уже без Джонса), Марк впервые забил и спас от поражения (2:2), но следующий матч – с «КПР» – снова обошелся без голов (0:0).

«МЮ» начал 1990 год в трех очках от зоны вылета.

Из-за давления трибун «МЮ» играл нервно – лишь бы не ошибиться

«В начале восьмидесятых Фергюсон творил чудеса с «Абердином», но для болельщиков «Юнайтед» это ничего не значило, – признал нападающий «МЮ» (1989-1993) Дэнни Уоллес. – Болельщики заждались трофеев, которыми и не пахло в середине сезона-1989/90.

Из-за давления публики команда играла без особой уверенности – никакого креатива, лишь бы не ошибиться».

«Фергюсон находился под огромным прессом и суетился, – вспоминал в автобиографии полузащитник «МЮ» (1988-1996) Ли Шарп . – Чувствовалось: команда еле дышит.

Считалось, что после падения на 15-е место Фергюсону грозило увольнение в случае вылета из Кубка Англии – несмотря на миллионы, которые ему ранее дали потратить на новых игроков».

Председатель совета директоров «МЮ» Мартин Эдвардс добавил : «Журналисты писали, что Фергюсон не подходит нашему клубу, а на игре с «Кристал Пэлас» появился баннер: «Три года оправданий – и все то же дерьмо. Пока, Ферги». Но я не терял веры в Алекса и молился, чтобы случилось нечто, переломившее ситуацию».

Эдвардса с Фергюсоном заваливали гневными письмами, но среди них нашлось два добрых. Первое Алекс получил от главы шотландского «Ист Стерлингшира»: «Покажи им, сынок. Ты ведь тот самый Фергюсон, которому я дал первый шанс в тренерстве? Неужели теперь так легко сдашься в «МЮ»?»

В другом письме школьный учитель прислал Алексу копию его первой футбольной медали. «Он подчеркнул важный момент: при любой угрозе нужно помнить о способностях, которые привели тебя туда, где ты находишься, – отметил Фергюсон. – Ты забываешь о них после тревожных неудач и паникуешь: «Что делать?!»

Но в большинстве случаев нужно просто оставаться собой. Если ты наделен настойчивостью и решимостью, этого достаточно».

Фергюсон настаивал: в легендарной игре с «Форест» Робинс забил благодаря толчку соперника

Вот как решимость Фергюсона проявилась перед игрой с «Ноттингем Форест».

«Мы с Робинсом тренировались в «МЮ» с 12 лет, дружили и жили в одной комнате, – говорил защитник Ли Мартин. – Игрокам запрещалось пользоваться обслуживанием номеров, но накануне игры с «Форестом» мы заказали по стакану молока. Фергюсон заметил это, ворвался к нам и вылил молоко в раковину».

Другой защитник «МЮ», Клейтон Блэкмор, вспоминал, что перед кубковой игрой Фергюсона разозлил и нападающий Марк Хьюз, который пасовал на тренировках внешней стороной стопы вопреки запретам тренера. Правда, из-за травм семерых игроков все нарушители вышли в стартовом составе.

На 56-й минуте Мартин отобрал мяч на левом фланге, переправил Хьюзу, а тот вырезал шведой на Робинса – 1:0.

Фергюсон потом настаивал, что соавтором гола стал защитник «Фореста» Стюарт Пирс, который толкнул Марка, и мяч полетел в неожиданную для вратаря сторону.

«Победа в тот день изменила очень многое, – говорил форвард «МЮ» (1989-1993) Дэнни Уоллес. – Не знаю, вздохнул ли Ферги с облегчением, но я точно помню, что это воодушевило всех в клубе. У нас появилась цель – Кубок Англии».

Гари Паллистер рассказывал, что после победы в Ноттингеме Робинс стал талисманом «МЮ». Фергюсон и дальше регулярно выпускал его, и весной 1990-го Марк выдал серию с пятью голами в четырех турах чемпионата, забил в 1/8 финала Кубка «Ньюкаслу» и победный «Олдхэму» в полуфинале.

«Гол в овертайме переигровки с «Олдхэмом» – нечто грандиозное, – хвастался Робинс. – Потом я увидел на фотографиях: среди болельщиков, уносивших меня с поля, был мой одноклассник».

В 22 года Робинс решил: оставшись в «МЮ», остановится в развитии

В овертайме финала с «Кристал Пэлас» Робинс заменил травмированного Паллистера, и вскоре «МЮ» сравнял (3:3), а в переигровке победил благодаря голу Мартина.

«После финального свистка я испытал огромное облегчение, – сообщил в автобиографии босс «МЮ» Мартин Эдвардс. – Я всегда заступался за Алекса и ждал его успеха, но бывают моменты, когда защитить невозможно. Если бы мы не забрали Кубок, мне, возможно, пришлось бы принять меры.

Тот титул спас Фергюсона, потому что в чемпионате мы выступили еще хуже, чем годом ранее, и финишировали 13-ми. В каком-то смысле борьба за тот Кубок помогла не только Алексу, но и игрокам, зарядив их уверенностью».

Через год Фергюсон взял Кубок Кубков , но после гола валлийскому «Рексхэму» в 1/8 Робинс не играл, а в 1993-м конкурировал с «МЮ» за чемпионство в составе «Норвича».

«Мне не хотелось с ним расставаться, – признался Фергюсон в 1994-м, – но Марку не терпелось играть по 90 минут в каждом матче. Я не мог это гарантировать, и он форсировал переход.

Считалось, что Робинс редко выходил в стартовом составе «МЮ», потому что не нравился мне как игрок: чушь, все наоборот. Я ценил голевое чутье Марка, но, появляясь с первых минут, он часто терялся, а, когда я выпускал его во втором тайме, ошарашивал соперника активностью в штрафной, принося больше пользы.

Робинс мог добыть нам чемпионство на год раньше, но возникла проблема. В декабре 1991-го он травмировался. Другие форварды были на ходу, и в апреле 1992-го я разрешил Марку сделать операцию, полагая, что в конце чемпионата справимся без него.

По закону подлости, как только он лег под нож, мы потеряли несколько игроков, и нам не хватило Робинса в борьбе за титул с «Лидсом» . Я понимал его желание уйти после выздоровления. Он не хотел быть 12-м номером вроде Дэвида Фэрклафа в чемпионском «Ливерпуле», а я не мог жертвовать ради него Хьюзом или Макклэром.

Я отговаривал его от ухода, но он думал, что, оставшись в «МЮ», остановится в развитии. Отвергнув предложение из Германии, Марк ушел в «Норвич», но остался в сердцах наших болельщиков. Никогда не забуду его вклад в победу над «Форест». Она положила начало мне как успешному тренеру «Юнайтед».

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Фото : Gettyimages.ru /Rusty Cheyne, Dan Smith, Shaun Botterill, Dan Smith, Clive Brunskill, Ben Radford