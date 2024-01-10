«На своем веку мы таких игроков больше не увидим». Поговорили с соперниками Беккенбауэра и его партнером по сборной мира

Кайзер вблизи.

Когда сборные СССР и ФРГ встретились впервые, в августе 1955-го, Беккенбауэру было девять лет. Франц вспоминал, что в трактире у его дома игру показали в записи, что не помешало аншлагу.

«Встреча двух прежних врагов была сенсацией, – писал Беккенбауэр в автобиографии. – Мужчины, сидевшие недалеко от меня, вспоминали военное время. Диктор постоянно кричал: «Яшин ловит!», «Яшин отбивает!»

Германия проиграла 2:3, хотя в составе сборной были Фриц Вальтер, Хельмут Ран и Макс Морлок. Но уровень игры советской команды и Яшина был настолько высок, что мне казалось, будто они с какой-то другой планеты».

Через 11 лет Яшин и Беккенбауэр сошлись в полуфинале ЧМ-1966.

Победный мяч сборной СССР Беккенбауэр забил ударом с 24 метров. Яшин признался, что ждал навеса

– Что вы знали о Беккенбауэре до чемпионата мира? – спрашиваю защитника сборной СССР-1966 Владимира Пономарева.

– Ему было двадцать лет, только поднимался на вершину, и до турнира я о нем не слышал. Информации тогда вообще было мало: нам не показывали матчи западных команд. Сколько раз было: попадается какой-то соперник, а тренер Николай Морозов просто не знает, что сказать.

Например, перед Грецией в отборочном турнире сообщил мне: «Володька, против тебя играет Папаиоанну. Вася (Данилов, левый защитник), а против тебя Папаэммануэль. Смотри-ка, одни Папы. Ладно, выйдете – сами разберетесь». Вот и вся установка.

О Беккенбауэре и сборной ФРГ мы узнавали уже по ходу чемпионата мира. Он ярко проявил себя – играл в центре полузащиты с Овератом и забил два мяча Швейцарии, а потом Уругваю в четвертьфинале.

У немцев была очень сильная сборная что впереди, что сзади: Шнеллингер, Оверат, Зеелер. За всеми следовало смотреть в оба. Морозов велел играть с ними поплотнее и прочитал несколько писем из Советского Союза. Одно пришло из мест заключения: «Если проиграете немцам – объявляем голодовку».

– Как вы отреагировали?

– Посмеялись, конечно. Верили, что пройдем ФРГ. У нас сложилась классная команда, но итальянский судья Ло Белло нам все испортил. Не обращал внимания на грубую игру немцев. Игоря Численко спровоцировали и удалили, а Йожеф Сабо не мог толком играть из-за травмы – просто стоял на фланге. Замен тогда не было.

– Его ведь Беккенбауэр травмировал?

– Нет, Йожеф просто полез куда не надо и вывихнул голеностоп. Беккенбауэр никогда грубо не играл. Действовал очень элегантно, за счет ума, техники, предвидения ситуации. Истинный футбольный джентльмен.

– Кто из советских футболистов за него отвечал?

– Валерий Воронин. Он нормально сыграл, и Беккенбауэр поначалу был не очень заметен, но на 68-й минуте увидел, что Яшин смещается в другую часть ворот и метров с 24-х пробил в освободившийся угол.

Мы потом Леву спросили, что случилось. Он ответил: «Не ожидал, что пробьет с такого расстояния. Думал, навесит – вот и сместился». Яшин с Беккенбауэром потом общались, дружили, играли за сборную мира.

– Чем 20-летний Беккенбауэр выделялся на фоне других немецких игроков?

– Работоспособностью. Играл от своей штрафной до чужой. Валерке было трудно за ним успеть. К тому же Беккенбауэр обладал идеальным пасом и обслуживал корифеев – Зеелера, Хельда, Халлера, открывшего счет.

Поляну Беккенбауэр видел великолепно. Успевал поднять голову и оценить обстановку. Это большое искусство, хоть со стороны не очень заметно. Его гол в итоге вывел ФРГ в финал.

В конце мы могли сравнять счет, но Поркуян пробил выше ворот. Мы были очень недовольны тем, что проиграли и потеряли несколько игроков – предстоял ведь матч за третье место.

– В чем проявлялось джентльменство Беккенбауэра?

– Он не провоцировал, не хватал никого за трусы или майку. С его мастерством ему это не требовалось. Такие таланты рождаются раз в сто лет. На своем веку мы таких игроков больше не увидим.

После игры с «Араратом» Беккенбауэр обменялся майками с Александром Мирзояном и встретился со Славой Метревели, который специально приехал из Тбилиси

В июне 1972-го – уже в статусе капитана сборной – Беккенбауэр обыграл сборную СССР в финале Евро. В 1974-м забрал с «Баварией» Кубок чемпионов, а четвертьфинале следующего розыгрыша, весной 1975-го, встретился с ереванским «Араратом». Противостоял ему на поле 23-летний Александр Мирзоян.

– Еще до моего прихода из «Нефтчи» «Арарат» в ноябре 1974-го прошел в 1/8 финала ирландский «Корк Сити», – говорит Мирзоян. – Первый матч с «Баварией» – на Олимпийском стадионе Мюнхена – состоялся через четыре месяца, после сборов, которые мы провели в Ереване и Гагре, играя только с нашими командами.

Тогда «Арарат» вместо Никиты Симоняна возглавил Виктор Маслов, и в физическом плане мы готовились серьезно, но не разбегались, не хватало легкости. В итоге уступили в Мюнхене 0:2.

– Как вышло, что вы в том матче противостояли Беккенбауэру?

– Я играл волнореза перед двумя центральными защитниками, Шуриком Коваленко и Арменом Саркисяном, и очень часто вступал в единоборства с Беккенбауэром, который действовал в средней линии. Не стесняюсь признаться, что он часто меня обыгрывал. Как он выбирал позицию, двигался, видел поле – потрясающе!

До этого я года три не встречался с зарубежными командами, и игра против одного из лучших игроков мира дала мне колоссальный опыт. Отметил для себя, как корректно Беккенбауэр действовал в обороне: если фолил, то без целенаправленной грубости.

– Как вы играли против «Баварии»?

– От обороны, старались не пропустить. До 78-й минуте хорошо справлялись, но потом Ули Хенесс забил из-за нашего позиционного просчета, а через пять минут был то ли навес Конни Торстенссона, то ли мяч свалился у него с ноги, а наш вратарь Алеша Абрамян немного вышел из ворот, и мяч залетел за шиворот.

– Чем запомнился ответный матч?

– Игра в Ереване получилась более равной, и мы победили 1:0. Там я уже действовал в центре защиты – там мне комфортнее – и не дал забить Герду Мюллеру. А после игры обменялся футболками с Беккенбауэром.

К сожалению, его майка с пятым номером у меня не сохранилась. Мой партнер по «Нефтчи» Бахтияр Гуламов ооочень долго у меня ее выпрашивал и все же выпросил. Сейчас сожалею об этом. Шикарная была футболка.

– Каким был Беккенбауэр на поле?

– Пластичный, интеллигентный. Настоящий Кайзер, вел игру команды, как король. На игру с «Араратом» из Тбилиси приехал его друг Слава Метревели, они играли вместе за сборную мира в 1968-м и в Ереване тепло пообщались. Со стороны Беккенбауэра постоянно чувствовалась доброжелательность.

– Почему обменялись майками именно с ним?

– Мне всегда нравился его стиль игры. Я 15-летним подростком смотрел матч с ФРГ на ЧМ-1966 и помню мяч, который он забил Льву Ивановичу. Еще до перехода в «Арарат» я пытался перенимать у него какие-то фишки. Например, пасы шведой. Правда, в «Спартаке», куда я перешел в 1979-м, такие передачи для защитников были запрещены.

В 1984-м Беккенбауэр помог ташкентскому греку адаптироваться в сборной мира

Беккенбауэр наигрался к 1983-му, но в следующем году выступил за сборную мира в благотворительном матче с своим последним клубом – «Нью-Йорк Космос». Компанию Францу составил экс-форвард «Пахтакора» и сборной СССР Вассилис Хадзипанагис, в 1976-м уехавший (на поезде) в Грецию, на родину матери.

– Как вы познакомились с Беккенбауэром? – спрашиваю Хадзипанагиса, признанного лучшим футболистом Греции второй половины XX века.

– Он был капитаном сборной мира и тепло встречал всех игроков, приезжавших из разных точек. Кроме меня, были, например, Кевин Киган и Марио Кемпес. На этот матч в пользу UNICEF брали лучших из каждой страны. На стадион пришли тысячи греческих иммигрантов.

– Каким человеком был Беккенбауэр?

– Франц произвел впечатление простого и дружелюбного парня. Когда все прилетели, нас собрали на восемнадцатом этаже ньюйоркского отеля и сказали: «Мы вас пригласили, потому что вы не только сильные футболисты, но и сильные личности».

– Пример дружелюбия и простоты Беккенбауэра?

– Как капитан он сразу сплотил нашу команду, и на первой же тренировке – а мы провели в Нью-Йорке четыре дня – я ощутил себя словно внутри большой международной семьи.

Он меня сразу подозвал: «Вассилис, давай к нам». Чтобы я не терялся и почувствовал себя своим в этом кругу, хотя не имел такого международного опыта (после отъезда из СССР Хадзипанагису запретили играть за сборную Греции – Sports.ru).

В матче с «Космосом» Беккенбауэр действовал в центре защиты с голландцем Рудом Кролом и даже в почти сорок лет выглядел очень солидно.

– За счет чего?

– У него уникальное сочетание качеств: надежный, физически сильный, техничный – такие пасы раздавал! Он останется в истории футбола в одном ряду с Пеле и Марадоной. Правда, в отличие от них он выиграл чемпионат мира еще и как главный тренер. Очень грустно, что его не стало. Мирового класса футболист.

Фото: Gettyimages/Bongarts