Душевная кухня
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Ад «МЮ» в Стамбуле: Кантона получил дубинкой по голове, Робсона толкнули в стену

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Галатасарай Галатасарай
Брайан Робсон Брайан Робсон
Рой Кин Рой Кин
Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
Пол Паркер
Эрик Кантона Эрик Кантона
Петер Шмейхель Петер Шмейхель
Стив Брюс
Футбол Футбол

Не были готовы к такой ненависти.

В 1993-м «МЮ» впервые выиграл чемпионат с Алексом Фергюсоном и побил трансферный рекорд Англии, за £3,75 млн купив в «Ноттингем Форрест» Роя Кина. 

Это усилило полузащиту, но добавило головной боли в Лиге чемпионов, где иностранцами считались не только Шмейхель, Кантона и Канчельскис, но и, скажем, ирландец Кин, шотландец Макклэр и валлиец Хьюз, а лимит был 3+2, где двойка – это воспитанники или отыгравшие 5 лет в стране клуба.

В первом отборочном раунде «МЮ» достался венгерский «Кишпешт-Гонвед». В Будапеште Фергюсон обошелся без Хьюза, Макклера и Канчельскиса, но все равно справился (3:2), благодаря дублю Кина и голу Кантона. В ответной игре Хьюз заменил в пятерке легионеров Кина, и «МЮ» победил 2:1 после дубля Стива Брюса.     

Во втором и последнем отборочном раунде попался «Галатасарай», и на «Олд Траффорд» Фергюсон пожертвовал ирландским левым защитником Денисом Ирвином ради возвращения в центр поля Кина. На край обороны оттянулся вингер Ли Шарп, и получилось так себе. 

«Мы забили два мяча к 15-й минуте и должны были громить «Галатасарай», – вспоминал защитник Пол Паркер, – но наша небрежность в обороне (говорю это с чистой совестью, потому что не играл из-за травмы) позволила им вернуться в игру и повести. От поражения спас Кантона за девять минут до конца – 3:3».

«Сразу после нашего второго гола их игрок Ариф Эрдем забил с 30 метров. Если бы не это, мы бы победили», – уверен Райан Гиггз.

Вратарь Петер Шмейхель добавил: «Во время матча какой-то парень выбежал на поле с подожженным красным флагом, а я поймал его и вытолкал за пределы поля. Тогда я не знал, что это политическая демонстрация, и в следующие несколько недель получал всевозможные угрозы. Что-то вроде: «Ну погоди, вот приедешь в Турцию…»

Я не боялся, но потом мы приземлились в Стамбуле, и тысячи болельщиков приветствовали нас баннерами: «Добро пожаловать в ад», «Смерть «Манчестеру» и «Шмейхель, ты покойник». 

Разгневанные люди преследовали нас от аэропорта до отеля, но я все еще смеялся над этим. Я был до глупости наивен и не чувствовал опасности».

Игроки «МЮ» не были готовы к такой ненависти

В Стамбуле Фергюсон не выпустил лучшего бомбардира золотого сезона-1992/93 Марка Хьюза, о чем потом жалел, и доверился такой пятерке иностранцев: Шмейхель, Кантона, Кин (абсолютный легионер – играл в Англии только четвертый год) + Ирвин и Гиггз.

К третьему ноября 1993-го «МЮ» оторвался в АПЛ от четырех преследователей – «Норвича», «Блэкберна», «Астон Виллы» и «Арсенала» – на 11 очков и сфокусировался на ЛЧ. 

«Галатасарай» же после летней смены одного немецкого тренера на другого (Фельдкампа на Холльмана) шел в Турции третьим, отставая от «Фенербахче» и «Коджаелиспора» на одно очко, но в то же время не играл в чемпионате с 16 октября по 13 ноября и, подобно «МЮ», сосредоточился на ЛЧ.   

«Мы остановились в превосходном отеле у моста, который соединял Азию и Европу, и сотрудники вели себя очень почтительно, – вспоминал Паркер. – Все изменилось, когда они поняли, что не получат от нас билетов на игру – у нас их просто не было. С тех пор эти люди не делали для нас вообще ничего».

Фанатам «МЮ» повезло еще меньше. 

«У английских болельщиков, возможно, не лучшая репутация за рубежом, но в Стамбуле они оказались жертвами, – отметил Стив Брюс. – Например, 75-летнего мужчину разбудили в отеле и бросили в камеру. И это не единичный случай».

Шмейхель рассказывал, что «МЮ» выехал на стадион «Али Сами Йен» за два часа до матча, чтобы избежать пробок, и уже в километре от арены послышалось пение трибун. 

«На стадионе мы столкнулись с пугающей враждебностью, – жаловался Паркер. – Я всерьез задавался вопросом, выживем ли мы. За полтора часа до начала матча 40-тысячник заполнился, и про нас пели ужасающие песни. 

Мы не были готовы к такой ненависти. В «МЮ» хватало опытных игроков, мы многое повидали, но в Стамбуле столкнулись с чем-то беспрецедентным. В наших болельщиков бросали бутылки, камни, консервные банки. Когда они оказались в ловушке под крышей из проволочной сетки, местные плевали и мочились на них».

Шмейхель добавил: «За час до игры я вышел на разминку – один, без полевых игроков. На меня сразу обрушилась ненависть десятков тысяч болельщиков, но я поаплодировал трибунам. 

Я не хотел демонстрировать страх, хотя атмосфера была зловещей. Она напугала судью. Он никак не реагировал, когда турки врезались в нас и мешали играть разными хитростями, отнимающими время». 

Игроки «Галатасарая» тянули время – помогали даже тренеры

«Писали, что нас испугала атмосфера на стамбульском стадионе, но меня она не беспокоила, – заверил сегодняшний юбиляр (50 лет!) Райан Гиггз. – Они все время пели, били в барабаны, а мне чем громче, тем лучше. На самом деле это было блестяще – ну, для них блестяще». 

Правому защитнику Гари Невиллу тогда было 18. По его словам, на «Али Сами Йен» было столько файеров и дыма, что казалось будто стадион горит. 

«Я играл с Брюсом в центре защиты, и на 67-й минуте получил желтую за то, что сбил их капитана Тугая Керимоглу, – признался Паркер. – Потом он достойно выступал за «Блэкберн», но в тот вечер показался высокомерным и подлым – использовал любые уловки, чтобы замедлить игру».

«Судья не засчитал гол Ли Шарпа и задолго до конца стало очевидно, что турки будут вымучивать устраивающую их нулевую ничью, – говорил капитан того «МЮ» Брайан Робсон. – В затяжке времени участвовали даже их тренеры и сотрудники службы безопасности, которые мешали нам вводить мяч в игру». 

Алекс Фергюсон резюмировал: «Неудивительно, что в такой атмосфере швейцарский судья всячески помогал турецкой команде». 

«Матч закончился в пользу «Галатасарая» (0:0 и победа благодаря трем голам в Англии), а в противном случае игру бы прервали из-за беспорядков, – считает Брюс. – В той устрашающей атмосфере невозможно было представить победу «МЮ». 

У меня нет претензий к агрессивному болению на «Али Сами Йен», это фантастический опыт, но он имел чудовищные последствия». 

«Когда швейцарский судья Курт Ротлисбергер дал финальный свисток, мы вылетели, но в то же время радовались окончанию этого кошмара, – вспоминал Паркер. – Правда, это был еще не конец. 

Кантона на французском отругал судью за то, что после многочисленных затяжек времени не добавил еще несколько минут, а тот решил, что его обвиняют в жульничестве. В итоге Эрик получил красную». 

«На самом деле я не говорил с судьей, а просто пожал ему руку и показал жестом, что в этой игре он был полным нулем, – уточнил Кантона. – Я повернулся и ушел, даже не увидев, что он показал красную». 

Брайан Робсон добавил: «Было видно, что Кантона готов драться с кем угодно, так что я подбежал к нему и схватил за руку: «Хорош, игра окончена. С этим уже ничего не поделаешь». Я крепко держал его и вел в раздевалку, но начались новые проблемы». 

Полицейские окружили игроков «МЮ» и толкали вниз по лестнице

Паркер: «Когда Эрик покидал поле с Робсоном на них напали полицейские с дубинками, которые, казалось бы, должны были защищать их. Эрика даже ударили по голове».

Брюс: «Робсон пострадал, кинувшись на помощь Эрику, когда увидел, что его ударили по затылку. В итоге Брайану досталось еще сильнее». 

Робсон: «Мне наложили шесть швов на локоть. Я ударился им об стену, когда меня толкнули щитом, и я грохнулся со ступенек». 

Фергюсон: «Я впервые столкнулся с такой враждебностью, причем полиция пугала сильнее, чем фанаты «Галатасарая». После игры пострадал Кантона – полицейский разбил ему голову дубинкой». 

Кантона: «Тот парень в полицейской амуниции считал себя королем мира. Но даже в ней у него не хватило смелости действовать лицом к лицу, и он ударил сзади». 

Шмейхель: «Я пытался удержать одного полицейского, когда Робсон дрался с другим, и мы в полном шоке удалились в раздевалку. Фанаты на трибунах это одно, но когда нападает полиция…

А что если они сломают дверь раздевалки и изобьют или арестуют нас? Нам стало по-настоящему страшно». 

Паркер: «Когда я пробирался сквозь толпу, меня ударили какой-то палкой – кажется, полицейской дубинкой, и только надежные руки Шмейхеля спасли от падения с лестницы, ведущей в подтрибунье. В раздевалке мы даже пересчитались, убеждаясь, что все выжили».

Невилл: «Полицейские окружили нас и толкали вниз по лестнице. Брайан Кидд и другие тренеры пытались защитить игроков. Мы скрылись в раздевалке, а снаружи все еще кричали. Эрик рвался назад, чтобы продолжить разборки с полицией, и опытные ребят не отходили от него».

Кин: «Чтобы удержать его, потребовались совместные усилия тренера Кидда и еще нескольких игроков. Эрик был полон решимости вернуться, грозясь «убить этого ублюдка», имея в виду полицейского. Даже я, обычно не избегающий драк, не был к такому готов».  

Робсон: «В раздевалку зашли сотрудники УЕФА и расспросили нас о случившемся. Кантона заявил, что судей, возможно, подкупили. В итоге Эрика дисквалифицировали на четыре еврокубковых матча». 

Гиггз: «В автобусе Брюс прислонился головой к окну, и в него бросили камнем, разбив стекло. И это после победы [по сумме двух встреч]! Представьте, что было бы в случае поражения «Галатасарая».  

Паркер: «В наш автобус кидали все, что попадалось под руку, раскачивали его, а полиция не вмешивалась. В аэропорту нам не предоставили охраны, и мы три часа ждали вылета. Не знаю, почему нас задержали, но уверен – это сделали намеренно». 

Через год «МЮ» вернулся в Стамбул и снова не забил

Команда Холльмана не пустила «МЮ» в групповой этап-1993/94 и не одержала там ни одной победы, забив в шести матчах один мяч – спартаковцу Гинтарасу Стауче, который через несколько месяцев перешел в «Галатасарай».

В двух предыдущих сезонах английских команд тоже не было в группе ЛЧ: сначала «Бенфика» Юрана и Кулькова перешла дорогу «Арсеналу», а через год «Рейнджерс» – «Лидсу».    

В сезоне-1994/95 групповую стадию расширили с восьми до шестнадцати команд, и «МЮ» попал туда без квалификации. И нарвался на «Гетеборг», «Барселону» и «Галатасарай».

Возвращение на «Али Сами Йен» состоялось 28 сентября 1994-го, через две недели после 4:2 с «Гетеборгом».      

«В начале сезона я сказал помощнику Кидду, что нам надо сконцентрироваться на выборе еврокубкового состава, – вспоминал Фергюсон. – Мы больше не можем себе позволить таких ошибок, как отказ от Хьюза в Стамбуле-1993. 

Наш главный скаут Лес Кершоу съездил в Барселону на первый матч «Галатасарай» в ЛЧ и узнал от одного из руководителей стамбульского клуба, что они считают себя очень сильными и уверены, что их победа в еврокубке – вопрос времени.  

К счастью, после 4:2 с «Гетеборгом» нам не нужна была в Стамбуле победа любой ценой, но важно было определить, кто будет контролировать самого опасного игрока «Галатасарая» – Кубилая Тюркильмаза. Я решил, что Кин справится лучше всего. 

Накануне матча несколько болельщиков «Галатасарая» проплыли на лодках по Босфору и немного пошумели возле нашего отеля. Также у некоторых наших парней украли деньги из номеров, но, полагаю, такое могло случиться где угодно. 

Атмосфера на «Али Сами Йен» заметно улучшилась по сравнению с прошлой осенью. Стало безопаснее. В игре предварительного раунда с командой из Люксембурга фанаты «Галатасарая» плохо себя вели, и им сделали последнее предупреждение. 

Перед нашей игрой по стадиону объявили, что в случае беспорядков «Галатасарай» исключат из еврокубков. В этот раз я вопреки традиции вышел на разминку и простоял у поля около часа. Болельщики снова шумели, но добродушно».

После 0:0 в Стамбуле Стауче пропустил на «Олд Траффорд» четыре мяча (среди них – первый для Бекхэма в «МЮ»), но победы 4:0 не хватило для выхода из группы ЛЧ-1994/95. Этот барьер «МЮ» преодолеет через два года – после победы над «Фенербахче» в Стамбуле.

Телеграм-канал Дениса Романцова

62 комментария
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Джорджио Че
Это не страстные фанаты, как про них говорят. Это дикари-разбойники.
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СержМиранэн
Горазды болеть по беспределу, зная, что за это ничего не будет. Толпа злобных баранов, каждый из которой, попадая в полицию, делает плаксивое и жалобное лицо .
+54
-1
+53
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Саша Пушкин
Ответ Creighton
Скрины, конечно, моё почтение. Ясен день, что тех видео даже в 480p вряд ли можно найти, но неужели все фото под авторским правом? А статья хорошая.
Вообще там не скрины, а гифки, которые походу у тебя просто не загрузились на устройстве.
+30
0
+30
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sintenced
Крутой текст, спасибо.
+23
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Can
«Тот парень в полицейской амуниции считал себя королем мира. Но даже в ней у него не хватило смелости действовать лицом к лицу, и он ударил сзади».
один из постулатов
+21
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OnTuMyC
знаменитое турецкое гостеприимство. охренеть конечно, сейчас бы таких дисквалов напихали.
+22
-3
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Dmitriy Racheev
В мире животных
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Pro Cases
Ответ Zombieset
Комментарий удален пользователем
Просто лучший! В качестве аргументации использовать отрывок из подростковой кинокомедии...
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Daylight
Ответ Шланг
Комментарий скрыт
Через несколько лет после этого они зарежут двух фанатов "Лидса".
Тоже норм? Часто потом ещё случалось?
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nmnackjbxkasbk
Ответ Джорджио Че
Это не страстные фанаты, как про них говорят. Это дикари-разбойники.
это просто милые вчерашние кочевники.
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Dmitriy Racheev
Ответ Шланг
вот ты щас понял, что сказал? 40млн турок назвал дикарями. ну-ну.
Где я назвал 40млн турок дикарями? Зачем ты свои влажные фантазии проецируешь на реальность? Выучи какие-нибудь свежие манипуляции. То ты фокус сдвигаешь на Нижний Новгород, не имеющий никакого отношения к дикарям из Стамбула, теперь обобщаешь частность до размера нации, и подаёшь свою манипуляцию как факт. Ты так с одноклассниками дискутируй. Здесь обсуждаются конкретные дикари из конкретной локации, конкретного временного отрезка, совершившие конкретные действия.
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JohnnyMulka
Ответ Шланг
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Да
Тоже слыхал про отморозков из Андорры
И про фанатскую группировку Головорезы Люксембурга
+12
-4
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dorff_nk
Из за этого терпеть не могу турецких «болелов», помню как однажды в Турции стреляли в автобус приезжей команды какой то. Олды вспомнят.
+7
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SeKToR
Обезьяны средневековые при полном попустительстве УЭФА резвились в 90е и 00е.
+7
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adlershof
помню много лет назад молодёжка Германии играла в Стамбуле против турков. вроде за выход на ОИ. Немцы дальше прошли и их после игры избивали не только полицаи но и игроки сб.Турции. Всё в прямом эфире. Я думал им после этого бан минимум на год пропишу, но отделались баном на пару игр для местных стадионаов.
+4
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Руслан Саидов
Хорошо подогрел перед матчем)
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rude.
Вообще не понимаю зачем турков держат в Европе, абсолютные животные. Каждый раз подобные истории у них дома случаются, и с летальными исходами бывает, Лидс точно помнит.
В истории английских хулиганов есть едва ли единственный случай когда они объединились, это финал в Копенгагене, лэдс из Тоттнема, ВХ, МЮ били выезд за Арсенал, что-то невообразимое.

п.с. Кантона конечно мужик, таких уже не производят, товар штучный.
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zidane467554
Ответ Шланг
вот ты щас понял, что сказал? 40млн турок назвал дикарями. ну-ну.
а ты че так за них впрягаешься? ты че Наташа?
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ СержМиранэн
Горазды болеть по беспределу, зная, что за это ничего не будет. Толпа злобных баранов, каждый из которой, попадая в полицию, делает плаксивое и жалобное лицо .
Азеры и турки они такие..
+3
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rude.
Ответ OnTuMyC
знаменитое турецкое гостеприимство. охренеть конечно, сейчас бы таких дисквалов напихали.
Сейчас все тоже самое. Ну может копы откровенно игроков не бьют разве что.
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Kapitan Klos
Ответ kenobiman
"В 1993-м «МЮ» впервые выиграл чемпионат с Алексом Фергюсоном и побил трансферный рекорд Англии, за £3,75 млн купив в «Ноттингем Форрест» Роя Кина" - может на В, а и ИЗ?
может У?
+3
-1
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Francisco_Franco
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ему не хватило смелости действовать лицом к лицу, и он ударил сзад.
Вся суть дикарей из Алтая.
+2
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Mohnatiy
Какие милые ребята.
Особенности восточного гостеприимства, и всё такое...
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bestttttttofthebest
Автору лайк и спасибо за статью)
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Отличник Ослов
Супер История !!!
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Птюч, Ёж.
Ответ Pro Cases
Просто лучший! В качестве аргументации использовать отрывок из подростковой кинокомедии...
ну тогда Фирму с Гэри Олдменом.
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ Dmitriy Racheev
В мире животных
Азеры и турки они такие, ничего удивительного..
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Dr Porto
Ответ adlershof
помню много лет назад молодёжка Германии играла в Стамбуле против турков. вроде за выход на ОИ. Немцы дальше прошли и их после игры избивали не только полицаи но и игроки сб.Турции. Всё в прямом эфире. Я думал им после этого бан минимум на год пропишу, но отделались баном на пару игр для местных стадионаов.
В Турции часто такой беспредел происходит. В 2005 году в стыковых матчах на ЧМ-2006 сборную Швейцарии также гасили и игроки, и полицейские в потрибунном помещении.
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Will Turner
Ответ Мукунку хороший
Надеюсь сегодня турки падут.. хотя страшно, тренер дьяволов кисель и настоящих мужиков в МЮ нет.. но любимую команду бросать нельзя!
что то не похоже что мю твоя любимая команда после таких слов о тренере
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rude.
Ответ Dr Porto
В Турции часто такой беспредел происходит. В 2005 году в стыковых матчах на ЧМ-2006 сборную Швейцарии также гасили и игроки, и полицейские в потрибунном помещении.
Да, помню, было дело. Со швейцарцами жестко тогда обошлись. Непонимаю почему не было никаких санкций после такого.
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Creighton
Ответ Саша Пушкин
Вообще там не скрины, а гифки, которые походу у тебя просто не загрузились на устройстве.
Действительно. Тогда ладно — в движении, наверное, это не так плохо выглядит.
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ OnTuMyC
знаменитое турецкое гостеприимство. охренеть конечно, сейчас бы таких дисквалов напихали.
Азеры и турки они такие, ничего удивительного
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Dr Porto
Ответ rude.
Да, помню, было дело. Со швейцарцами жестко тогда обошлись. Непонимаю почему не было никаких санкций после такого.
Поначалу грозились исключить их из следующего отоборочного турнира, а в итоге 3 матча от силы дома без зрителей провели и всё..
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Ceasus
Вот они, континентальные еуропейцы! Островитяне просто не поняли европейских традиций!
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Мукунку хороший
Надеюсь сегодня турки падут.. хотя страшно, тренер дьяволов кисель и настоящих мужиков в МЮ нет.. но любимую команду бросать нельзя!
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OldRedWhite
Ответ Шланг
вот ты щас понял, что сказал? 40млн турок назвал дикарями. ну-ну.
Абу Али Ибн Шланг !
Так то получше будет )
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JohnnyMulka
Ответ Шланг
Комментарий скрыт
Бабушка Петросяна
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Yri Yrov
Ответ Джорджио Че
Где ты это видел? "Рашн фанаты" сидят дома уже год и будут сидеть ещё много лет у телевизора
а чё русские смотрят футбол только последние пару лет ?
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Yri Yrov
Ответ Джорджио Че
Это не страстные фанаты, как про них говорят. Это дикари-разбойники.
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Гриззли
Ответ Creighton
Скрины, конечно, моё почтение. Ясен день, что тех видео даже в 480p вряд ли можно найти, но неужели все фото под авторским правом? А статья хорошая.
А вы уверены, что фото тех событий есть в свободном доступе?
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Шланг
Ответ zidane467554
а ты че так за них впрягаешься? ты че Наташа?
нет, Эрик К.
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Creighton
Ответ Гриззли
А вы уверены, что фото тех событий есть в свободном доступе?
Совсем нет, поэтому я в комменте вопросительно сомневаюсь. Впрочем, меня уже поправили, что там гифки, а не «скрины», так что, скорее всего, все не так плохо, как видится.
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Dmitriy Racheev
Ответ Шланг
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Ну, для дикарей это норм, а место значение не имеет, они всё равно кучкуются. Где-то дикарей мало, где-то каждый второй
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Оригинальный Ник
Ответ Джорджио Че
Это не страстные фанаты, как про них говорят. Это дикари-разбойники.
Типичные турки
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Dmitriy Racheev
Ответ Шланг
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А автобус громили пожарные
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Ilyas Ahmed
в 90х МЮ были одними из самых больших неудачников в еврокубках, при этом сохраняя тонну пафоса. На следующий год не вышли из группы ЛЧ, могли проиграть Торпедо и Ротору, постоянно спотыкались с турками. И только с 98 года удача стала им сопутствовать
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Young Anton
Робсон красава хорошие голы Спортингу оформил мой первый матч на который пошел да я в курсе это не тот робсон
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Zombieset
Комментарий удален пользователем
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