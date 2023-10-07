Ад «МЮ» в Стамбуле: Кантона получил дубинкой по голове, Робсона толкнули в стену

Не были готовы к такой ненависти.

В 1993-м «МЮ» впервые выиграл чемпионат с Алексом Фергюсоном и побил трансферный рекорд Англии, за £3,75 млн купив в «Ноттингем Форрест» Роя Кина.

Это усилило полузащиту, но добавило головной боли в Лиге чемпионов, где иностранцами считались не только Шмейхель, Кантона и Канчельскис, но и, скажем, ирландец Кин, шотландец Макклэр и валлиец Хьюз, а лимит был 3+2, где двойка – это воспитанники или отыгравшие 5 лет в стране клуба.

В первом отборочном раунде «МЮ» достался венгерский «Кишпешт-Гонвед». В Будапеште Фергюсон обошелся без Хьюза, Макклера и Канчельскиса, но все равно справился (3:2), благодаря дублю Кина и голу Кантона. В ответной игре Хьюз заменил в пятерке легионеров Кина, и «МЮ» победил 2:1 после дубля Стива Брюса.

Во втором и последнем отборочном раунде попался «Галатасарай», и на «Олд Траффорд» Фергюсон пожертвовал ирландским левым защитником Денисом Ирвином ради возвращения в центр поля Кина. На край обороны оттянулся вингер Ли Шарп, и получилось так себе.

«Мы забили два мяча к 15-й минуте и должны были громить «Галатасарай», – вспоминал защитник Пол Паркер, – но наша небрежность в обороне (говорю это с чистой совестью, потому что не играл из-за травмы) позволила им вернуться в игру и повести. От поражения спас Кантона за девять минут до конца – 3:3».

«Сразу после нашего второго гола их игрок Ариф Эрдем забил с 30 метров. Если бы не это, мы бы победили», – уверен Райан Гиггз.

Вратарь Петер Шмейхель добавил: «Во время матча какой-то парень выбежал на поле с подожженным красным флагом, а я поймал его и вытолкал за пределы поля. Тогда я не знал, что это политическая демонстрация, и в следующие несколько недель получал всевозможные угрозы. Что-то вроде: «Ну погоди, вот приедешь в Турцию…»

Я не боялся, но потом мы приземлились в Стамбуле, и тысячи болельщиков приветствовали нас баннерами: «Добро пожаловать в ад», «Смерть «Манчестеру» и «Шмейхель, ты покойник».

Разгневанные люди преследовали нас от аэропорта до отеля, но я все еще смеялся над этим. Я был до глупости наивен и не чувствовал опасности».

Игроки «МЮ» не были готовы к такой ненависти

В Стамбуле Фергюсон не выпустил лучшего бомбардира золотого сезона-1992/93 Марка Хьюза, о чем потом жалел, и доверился такой пятерке иностранцев: Шмейхель, Кантона, Кин (абсолютный легионер – играл в Англии только четвертый год) + Ирвин и Гиггз.

К третьему ноября 1993-го «МЮ» оторвался в АПЛ от четырех преследователей – «Норвича», «Блэкберна», «Астон Виллы» и «Арсенала» – на 11 очков и сфокусировался на ЛЧ.

«Галатасарай» же после летней смены одного немецкого тренера на другого (Фельдкампа на Холльмана) шел в Турции третьим, отставая от «Фенербахче» и «Коджаелиспора» на одно очко, но в то же время не играл в чемпионате с 16 октября по 13 ноября и, подобно «МЮ», сосредоточился на ЛЧ.

«Мы остановились в превосходном отеле у моста, который соединял Азию и Европу, и сотрудники вели себя очень почтительно, – вспоминал Паркер. – Все изменилось, когда они поняли, что не получат от нас билетов на игру – у нас их просто не было. С тех пор эти люди не делали для нас вообще ничего».

Фанатам «МЮ» повезло еще меньше.

«У английских болельщиков, возможно, не лучшая репутация за рубежом, но в Стамбуле они оказались жертвами, – отметил Стив Брюс. – Например, 75-летнего мужчину разбудили в отеле и бросили в камеру. И это не единичный случай».

Шмейхель рассказывал, что «МЮ» выехал на стадион «Али Сами Йен» за два часа до матча, чтобы избежать пробок, и уже в километре от арены послышалось пение трибун.

«На стадионе мы столкнулись с пугающей враждебностью, – жаловался Паркер. – Я всерьез задавался вопросом, выживем ли мы. За полтора часа до начала матча 40-тысячник заполнился, и про нас пели ужасающие песни.

Мы не были готовы к такой ненависти. В «МЮ» хватало опытных игроков, мы многое повидали, но в Стамбуле столкнулись с чем-то беспрецедентным. В наших болельщиков бросали бутылки, камни, консервные банки. Когда они оказались в ловушке под крышей из проволочной сетки, местные плевали и мочились на них».

Шмейхель добавил: «За час до игры я вышел на разминку – один, без полевых игроков. На меня сразу обрушилась ненависть десятков тысяч болельщиков, но я поаплодировал трибунам.

Я не хотел демонстрировать страх, хотя атмосфера была зловещей. Она напугала судью. Он никак не реагировал, когда турки врезались в нас и мешали играть разными хитростями, отнимающими время».

Игроки «Галатасарая» тянули время – помогали даже тренеры

«Писали, что нас испугала атмосфера на стамбульском стадионе, но меня она не беспокоила, – заверил сегодняшний юбиляр (50 лет!) Райан Гиггз. – Они все время пели, били в барабаны, а мне чем громче, тем лучше. На самом деле это было блестяще – ну, для них блестяще».

Правому защитнику Гари Невиллу тогда было 18. По его словам, на «Али Сами Йен» было столько файеров и дыма, что казалось будто стадион горит.

«Я играл с Брюсом в центре защиты, и на 67-й минуте получил желтую за то, что сбил их капитана Тугая Керимоглу, – признался Паркер. – Потом он достойно выступал за «Блэкберн», но в тот вечер показался высокомерным и подлым – использовал любые уловки, чтобы замедлить игру».

«Судья не засчитал гол Ли Шарпа и задолго до конца стало очевидно, что турки будут вымучивать устраивающую их нулевую ничью, – говорил капитан того «МЮ» Брайан Робсон. – В затяжке времени участвовали даже их тренеры и сотрудники службы безопасности, которые мешали нам вводить мяч в игру».

Алекс Фергюсон резюмировал: «Неудивительно, что в такой атмосфере швейцарский судья всячески помогал турецкой команде».

«Матч закончился в пользу «Галатасарая» (0:0 и победа благодаря трем голам в Англии), а в противном случае игру бы прервали из-за беспорядков, – считает Брюс. – В той устрашающей атмосфере невозможно было представить победу «МЮ».

У меня нет претензий к агрессивному болению на «Али Сами Йен», это фантастический опыт, но он имел чудовищные последствия».

«Когда швейцарский судья Курт Ротлисбергер дал финальный свисток, мы вылетели, но в то же время радовались окончанию этого кошмара, – вспоминал Паркер. – Правда, это был еще не конец.

Кантона на французском отругал судью за то, что после многочисленных затяжек времени не добавил еще несколько минут, а тот решил, что его обвиняют в жульничестве. В итоге Эрик получил красную».

«На самом деле я не говорил с судьей, а просто пожал ему руку и показал жестом, что в этой игре он был полным нулем, – уточнил Кантона. – Я повернулся и ушел, даже не увидев, что он показал красную».

Брайан Робсон добавил: «Было видно, что Кантона готов драться с кем угодно, так что я подбежал к нему и схватил за руку: «Хорош, игра окончена. С этим уже ничего не поделаешь». Я крепко держал его и вел в раздевалку, но начались новые проблемы».

Полицейские окружили игроков «МЮ» и толкали вниз по лестнице

Паркер: «Когда Эрик покидал поле с Робсоном на них напали полицейские с дубинками, которые, казалось бы, должны были защищать их. Эрика даже ударили по голове».

Брюс: «Робсон пострадал, кинувшись на помощь Эрику, когда увидел, что его ударили по затылку. В итоге Брайану досталось еще сильнее».

Робсон: «Мне наложили шесть швов на локоть. Я ударился им об стену, когда меня толкнули щитом, и я грохнулся со ступенек».

Фергюсон: «Я впервые столкнулся с такой враждебностью, причем полиция пугала сильнее, чем фанаты «Галатасарая». После игры пострадал Кантона – полицейский разбил ему голову дубинкой».

Кантона: «Тот парень в полицейской амуниции считал себя королем мира. Но даже в ней у него не хватило смелости действовать лицом к лицу, и он ударил сзади».

Шмейхель: «Я пытался удержать одного полицейского, когда Робсон дрался с другим, и мы в полном шоке удалились в раздевалку. Фанаты на трибунах это одно, но когда нападает полиция…

А что если они сломают дверь раздевалки и изобьют или арестуют нас? Нам стало по-настоящему страшно».

Паркер: «Когда я пробирался сквозь толпу, меня ударили какой-то палкой – кажется, полицейской дубинкой, и только надежные руки Шмейхеля спасли от падения с лестницы, ведущей в подтрибунье. В раздевалке мы даже пересчитались, убеждаясь, что все выжили».

Невилл: «Полицейские окружили нас и толкали вниз по лестнице. Брайан Кидд и другие тренеры пытались защитить игроков. Мы скрылись в раздевалке, а снаружи все еще кричали. Эрик рвался назад, чтобы продолжить разборки с полицией, и опытные ребят не отходили от него».

Кин: «Чтобы удержать его, потребовались совместные усилия тренера Кидда и еще нескольких игроков. Эрик был полон решимости вернуться, грозясь «убить этого ублюдка», имея в виду полицейского. Даже я, обычно не избегающий драк, не был к такому готов».

Робсон: «В раздевалку зашли сотрудники УЕФА и расспросили нас о случившемся. Кантона заявил, что судей, возможно, подкупили. В итоге Эрика дисквалифицировали на четыре еврокубковых матча».

Гиггз: «В автобусе Брюс прислонился головой к окну, и в него бросили камнем, разбив стекло. И это после победы [по сумме двух встреч]! Представьте, что было бы в случае поражения «Галатасарая».

Паркер: «В наш автобус кидали все, что попадалось под руку, раскачивали его, а полиция не вмешивалась. В аэропорту нам не предоставили охраны, и мы три часа ждали вылета. Не знаю, почему нас задержали, но уверен – это сделали намеренно».

Через год «МЮ» вернулся в Стамбул и снова не забил

Команда Холльмана не пустила «МЮ» в групповой этап-1993/94 и не одержала там ни одной победы, забив в шести матчах один мяч – спартаковцу Гинтарасу Стауче, который через несколько месяцев перешел в «Галатасарай».

В двух предыдущих сезонах английских команд тоже не было в группе ЛЧ: сначала «Бенфика» Юрана и Кулькова перешла дорогу «Арсеналу», а через год «Рейнджерс» – «Лидсу».

В сезоне-1994/95 групповую стадию расширили с восьми до шестнадцати команд, и «МЮ» попал туда без квалификации. И нарвался на «Гетеборг», «Барселону» и «Галатасарай».

Возвращение на «Али Сами Йен» состоялось 28 сентября 1994-го, через две недели после 4:2 с «Гетеборгом».

«В начале сезона я сказал помощнику Кидду, что нам надо сконцентрироваться на выборе еврокубкового состава, – вспоминал Фергюсон. – Мы больше не можем себе позволить таких ошибок, как отказ от Хьюза в Стамбуле-1993.

Наш главный скаут Лес Кершоу съездил в Барселону на первый матч «Галатасарай» в ЛЧ и узнал от одного из руководителей стамбульского клуба, что они считают себя очень сильными и уверены, что их победа в еврокубке – вопрос времени.

К счастью, после 4:2 с «Гетеборгом» нам не нужна была в Стамбуле победа любой ценой, но важно было определить, кто будет контролировать самого опасного игрока «Галатасарая» – Кубилая Тюркильмаза. Я решил, что Кин справится лучше всего.

Накануне матча несколько болельщиков «Галатасарая» проплыли на лодках по Босфору и немного пошумели возле нашего отеля. Также у некоторых наших парней украли деньги из номеров, но, полагаю, такое могло случиться где угодно.

Атмосфера на «Али Сами Йен» заметно улучшилась по сравнению с прошлой осенью. Стало безопаснее. В игре предварительного раунда с командой из Люксембурга фанаты «Галатасарая» плохо себя вели, и им сделали последнее предупреждение.

Перед нашей игрой по стадиону объявили, что в случае беспорядков «Галатасарай» исключат из еврокубков. В этот раз я вопреки традиции вышел на разминку и простоял у поля около часа. Болельщики снова шумели, но добродушно».

После 0:0 в Стамбуле Стауче пропустил на «Олд Траффорд» четыре мяча (среди них – первый для Бекхэма в «МЮ»), но победы 4:0 не хватило для выхода из группы ЛЧ-1994/95. Этот барьер «МЮ» преодолеет через два года – после победы над «Фенербахче» в Стамбуле.