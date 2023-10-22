Юран в «Спартаке»: советовал Романцеву состав, обвинял Тихонова с Титовым в интригах и продавливал трансфер Станича

Без него немыслимы 6 побед в группе ЛЧ-1995.

Декабрь 1990-го. Аэропорт «Шереметьево». 21-летний нападающий киевского «Динамо» Сергей Юран вернулся со сборной из Южной Америки, и в зале прилета его неожиданно остановил администратор «Спартака» Валерий Жиляев – сказал, что Олег Романцев ждет на стоянке и хочет поговорить.

Жиляев проводил Юрана к белой «Волге» и посадил на заднее сиденье. Сергей увидел там главного тренера «Спартака» и так разволновался, что вспотели ладони. Романцев спросил, как слетали, как сыграли и быстро перешел к главному: «Есть желание играть за «Спартак»?».

Юран признался, что такое желание появилось в апреле 1989-го, когда он с лавки «Динамо» увидел победу «Спартака» в Киеве – 4:1. Романцев протянул листок с ручкой – написать заявление о переходе в «Спартаке» – и успокоил Юрана, увидев его дрожащие руки.

Назавтра Сергей рассказал об этом в «Динамо», и его тут же вызвали ко второму секретарю компартии Украины Григорию Харченко. Разговор вышел коротким: «У вас родители в Ворошиловграде? Мама поваром работает, отец – водителем? И брат там живет? Хорошо, вы свободны».

Юран не понял, к чему эти вопросы, но вскоре начальник «Динамо» Владимир Веремеев пояснил: «Хочешь, чтобы у родных были проблемы? Не хочешь? Тогда какой «Спартак»? Голову включи».

Чтобы найти машину отца, Юран облетел на вертолете весь Луганск

Сергей говорил, что с рождения привык к трудностям. Когда мать забеременела им, родители не хотели оставлять ребенка: строили дом, не хватало денег, было не до детей. Бабушка запретила делать аборт, и Сергей появился на свет, но при родах чуть не задохнулся. Потом много болел, а в шестом классе уехал из дома.

Как и Онопко с Семаком, Юран – воспитанник луганского спортинтерната. Тренировавший его там Вадим Добижа рассказал мне: «Сначала мы на асфальте играли, поэтому они такими бойцами выросли. Потом сделали травяные поля: те же Юран с Семаком выкорчевывали сорняки и поливали газон.

Юрана я нашел в Коммунарске на опилочном поле – сорок километров от Луганска, рядом с Дебальцево. Подозвал Серегу после игры и выяснил: он уже был в «Заре», но его выгнали за поведение – шухарил. «Бери родителей, – говорю, – и приезжай в Луганск». Они примчались туда раньше меня!

Как Юран покинул Луганск? В 1986 году выиграли с ним украинскую зону второй лиги. Звонит администратор киевского «Динамо» Саша Чубаров: «Лобановский сказал, чтоб пять человек прислал». – «А я с кем останусь?» – «Он тебе даст ребят с дубля. Приезжай – разберемся».

У меня забрали пятерых, а взамен дали двоих. И премию. Сели мы в ресторане у стадиона «Динамо» с Лобановским и Базилевичем, и премия улетела.

В девяностые, когда Серега заиграл в Португалии, я снова встретил в Луганске его отца. Очень расстроенного. Спрашиваю: «Что такое?» – «Да Серега вчера подарил машину, а сегодня ее украли». Серега приехал, заплатил бабки, на вертолете облетел весь город и нашел машину у цыган».

Юран уехал в «Бенфику» через восемь месяцев после разговора с Романцевым, а после четырех сезонов в Португалии перешел-таки в «Спартак».

В «Спартаке» Юран четыре месяца жил на базе

«Юран и Кульков — собственность бизнесменов из «Агробанка», ярых любителей футбола, – говорил вице-президент «Спартака» Григорий Есауленко. – И когда у Сергея и Василия возникли проблемы в «Бенфике», бизнесмены помогли им – выкупили и сдали в аренду в «Порту».

Там они отыграли год, и «Агробанк» решил их продать. Но, видно, запросил слишком много, потому что «Порту» Юрана и Кулькова не выкупил. Тогда мы предложили этим бизнесменам взять ребят в аренду, чтобы они поиграли в Лиге чемпионов, засветились».

Интересно, что летом 1994-го Олег Романцев возглавил сборную и целый год не вызывал Юрана – говорил, что не рассчитывает на игроков, которые «не дорожат возможностью защищать честь сборной России».

Видимо, имелся в виду скандал на ЧМ-1994, когда Юран покинул сборную досрочно. По версии главного тренера Садырина, отчислили за употребление алкоголя. По словам Карпина, Сергей уехал сам. В любом случае Юран потом назвал ошибкой то, что поехал на ЧМ-1994 и «подвел ребят, с которыми подписал известное письмо».

Юран и Романцев сблизились после провала «Спартака» в первом круге-1995. Потеряв Карпина, Ледяхова и Бесчастных, команда в июне опустилась на 9-е место, и звездный форвард накануне ЛЧ пришелся кстати. Правда, приехал Юран после отпуска, и в первом матче – с «Локо» (0:1) – выглядел тяжеловато.

«Когда поверил в победу? А когда Романцев Юрана выпустил, тогда и поверил», – так неплохо шутил после игры Юрий Семин.

«Это сейчас Юран худой, отлично выглядит, а тогда лишний вес им с Кульковым очень мешал, – говорил мне еще один возвращенец-1995 Валерий Шмаров. – Романцев сказал: «Надо готовиться к Лиге чемпионов» – и Серега с Васей заперлись на базе, питаясь только кефиром».

В отличие от Кулькова Юран не имел квартиры в Москве и поселился в Тарасовке: тренировался дважды в день, платил дублерам за стирку формы, смотрел фильмы, которые привозили из города одноклубники, и отказывал друзьям, звавшим развлекаться.

А еще – обещал врезать вратарю Нигматуллину. То ли за слишком ранний отъезд с тренировки, то ли за панибратское обращение Барсик, то ли за все вместе.

В ЛЧ-1995 Романцев советовался с Юраном по составу

В Тарасовке Юран подготовил себя так, что забил победные мячи «Блэкберну» с «Легией» и оба раза отработал по 90 минут, хотя до старта Лиги чемпионов не играл за «Спартак» больше тайма.

Между двумя первыми матчами ЛЧ «Спартак» играл во Владикавказе с «Аланией». До Романцева дошли слухи, что лидерам его команды предложили проиграть за вознаграждение, поэтому после боевой ничьей 1:1 (на 88-й минуте Юрана удалили за стычку с Тимофеевым) он обнял Сергея и сказал: «Спасибо».

Романцев зауважал Юрана настолько, что советовался с ним по составу перед играми Лиги чемпионов. Сергей рекомендовал сместить Хлестова с фланга в центр, и Романцев прислушивался!

«Самая трудная игра была первая, в Блэкберне. Потом уже по нарастающей пошло, – сказал мне защитник «Спартака»-1995 Рамиз Мамедов. – Переломный момент – матч с «Русенборгом». После 0:2 в первом тайме Юран крикнул в раздевалке – и мы вышли после перерыва, как на новую игру».

Сергей вспоминал, что после первого тайма в Тронхейме игроки повесили головы, будто смирились с поражением. Несколько минут стояла тишина, а Романцев ходил по раздевалке и подбирал слова. Тогда Юран не сдержался: «Мы что, рыбакам и лыжникам проиграем? Давайте выйдем и забьем три».

Услышав это, Романцев шепнул второму тренеру Ярцеву: «Пошли. Юран тут разберется». Во втором тайме «Спартак» забил четыре (половину – с передач Юрана), и после игры Сергей сказал главному тренеру: «Обещал три. Извините, переборщили».

В домашней игре с «Русенборгом» Юран набрал 1+1, а после еще двух побед в Лиге чемпионов покинул «Спартак» – из-за того, что не дали обещанную двухкомнатную квартиру: жить в Тарасовке поднадоело.

В 1999-м Юран заявил о расколе в «Спартаке», обвинив в своем отчислении Тихонова с Титовым

Звали в «Сельту», но Сергей выбрал «Миллуол» из Второго английского дивизиона, чтобы быть рядом с любимой девушкой Людмилой, работавшей в Лондоне. Познакомились они в Лиссабоне, куда она приезжала с ансамблем народного танца.

Сергей признавался, что «любовь затмила все», поэтому тренировался в «Миллуоле» спустя рукава и равнодушно относился к неудачам команды. В итоге летом 1996-го остался без Евро, английского контракта и стоящих предложений, а тренировался с дублем «Динамо».

В январе 1999-го, после немецких «Фортуны» и «Бохума», Юран вернулся в «Спартак», но ограничился четырьмя голами за полгода, летом заметно сдал, и вскоре после незабитого пенальти «Ротору» с ним расторгли контракт – за нарушение режима.

В ноябре 1999-го Сергей обвинил в своем отчислении Титова с Тихоновым:

«Я жил на базе и готовился к Лиге чемпионов, – говорил Сергей. – Тем более что последние две игры провел неудачно – наверное, жара сказалась. А если тренер что-то предполагает, то он обязан выслушать футболиста – как это делается за границей, в нормальных странах.

Я знаю, про меня ходит много подобных слухов: мол, Юран предрасположен к этому [алкоголю]. Могу ответить однозначно – этого не было. Да, я позволяю себе пиво. Но только после игры. В Германии, например, за кока-колу штрафуют, а пиво дают пить.

Согласен: я могу расслабиться. Если завтра день отдыха, почему бы не выпить три-четыре бутылочки, ну пять? Почему я не могу, например, на дискотеку сходить? Мы же нормальные люди.

Мне доподлинно известно, что Тихонов и Титов ходили к Романцеву. Уверен: в том, что меня отстранили, есть большая заслуга и этих людей. Не знаю уж, о чем они ему говорили, но ходили постоянно. И они рассказывали про меня и Цымбаларя какие-то свои истории.

А тут еще Тихонов забил столько голов! Его надо слушать. Но почему-то все забывают, сколько из этих голов он забил с моих передач. Две группировки были заметны еще на сборах. Первая: Тихонов, Титов и их товарищи. И вторая – Баранов, Ширко, Робсон, Сметанин, я, Цымбаларь, Ромащенко, Безродный, Евсеев».

Через десять лет Юран тренировал Титова с Тихоновым в «Локомотиве» из Астаны.

В 2003-м Юран мог возглавить «Спартак», но решил, что сыроват

Осенью 2000-го Юран забил за австрийский «Штурм» три мяча в Лиге чемпионов, но вскоре завершил карьеру из-за оскольчатого перелома лобной кости (результат столкновения с игроком ЛАСКа). По словам Сергея, накатила сильная депрессия – не смотрел футбол даже по телевизору.

Весной 2002-го он попросил боссов «Спартака» Червиченко с Шикуновым о какой-то работе и возглавил академию клуба, а ровно через год – дубль. Спустя всего несколько недель ушел Олег Романцев, и – следуя тогдашней моде на молодых тренеров – Червиченко позвал Юрана и тренера России U21 Андрея Чернышова.

«Обсудили многие важные вопросы, после чего Андрей Владимирович спросил: «Ну, и кто из вас будет главным?» Откровенно говоря, в то время я был сыроват для столь серьезной должности», – признал Юран, ставший помощником Чернышова (через месяц после начала тренерской карьеры).

– Вам не кажется, что ваша карьера чересчур стремительна?

– Да, многие сейчас об этом поговаривают, – сказал Юран вскоре после назначения. – Но, видимо, что-то в футболе у меня отняли, и Бог дал еще один шанс проявить себя. Поэтому, когда поступило приглашение из «Спартака», не испугался, а, наоборот, пребывал в полнейшей эйфории. Классное чувство!

– Выпили по такому поводу?

– Нет, после черепно-мозговой травмы вообще не пью: жуткие головные боли начинаются. Да и врач предупредил: если начну выпивать, последствия могут быть самыми серьезными.

По просьбе Чернышова Юран склонял Червиченко к трансферам

Начали молодые тренеры с трех побед в четырех турах, но вскоре посыпались: 2:3 с «Сатурном», 2:5 с «Локо», 2:3 с «Динамо», 0:2 с «Рубином».

О бромантане Юран, по его словам, впервые услышал от доктора «Спартака» Анатолия Щукина: «Есть препарат. На определенном этапе можно стимульнуть». – «Какие последствия?» – спросил Юран. – «Да в принципе, никаких. Все выходит за двое-трое суток».

Юран вспоминал, что через несколько дней второй доктор Артем Катулин раздал перед матчем таблетки Ковтуну, Деменко, Ващуку и Титову. В игре Деменко заменили, и он пошел к чужой скамейке. Юран удивился: «Чего это он плывет?»

Потом выяснилось – другой игрок не мог заснуть, третьему стало плохо. Тогда Юран, по его словам, посоветовал Чернышову завязывать с фармакологией. Вскоре тренерский дуэт уволили.

«Он оказался не готов к такому уровню, – говорил о Чернышове Юран. – Не мог позвонить Червиченко напрямую. Высказать свое мнение как главный тренер. Постоянно отправлял меня: «Набери Червиченко, скажи, что это хороший футболист». – «Я его не видел!» – «Но ты же мне доверяешь?».

Я звонил. По Станичу обратился к Червиченко около полуночи. Помню разговор: «Сколько?» – «Два миллиона. Молодежная сборная, перспективный, киевское «Динамо» его хочет». Все – со слов Чернышова. Червиченко выслушал: «Даю добро!»

Что Киев давал за Станича 750 тысяч, выяснилось после. Я переговоров не вел, всем занимался Чернышов. А когда приехал Хрман, я вообще был в шоке. Получилось, меня подставили. Какие-то деньги давались под столом.

У Червиченко сложилось мнение, будто и я в этом участвовал. Время спустя он узнал: участие было, но не мое. Червиченко позже передавал: «Пускай Сергей на меня не обижается. Я проверил – Юран ни при чем».

Все равно было обидно: как мог на меня подумать? Я только закончил карьеру, на хлеб с икрой хватало. И на яхту тоже. Мне тренером хотелось стать!»

В следующие двадцать лет Юран тренировал четырнадцать клубов из шести стран. В РПЛ он трижды противостоял «Спартаку» и ни разу не уступил – 1:1, 2:1 и 0:0. В первых двух матчах Сергей руководил «Химками», а разделяло те игры 14 лет. И это кое-что говорит о тренерской мотивации Юрана.

А что игроков он сейчас мотивирует не хуже, чем в Тронхейме осенью 1995-го, мы увидели в недавней кубковой игре, когда после 1:3 в первом тайме «Пари НН» забил за десять минут три мяча. Кстати, «Спартаку».

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Владимир Родионов, Александр Вильф; Gettyimages.ru/Shaun Botterill/ALLSPORT