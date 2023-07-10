Интервью о жизни от Кургана до Канберры.

Нападающий Вячеслав Камольцев дважды – в 1996–м и 1999–м – становился лучшим бомбардиром московского «Торпедо» и забивал, например, так:

– Самый красивый гол в карьере?

– Были и получше. Я еще за «Черноморец» забил пару шедевров. Уже и забыл про них, но недавно бросили ссылки на ютуб.

– Впервые о ваших голах услышали в 1991-м, когда забили 18 мячей за курганскую «Сибирь». Сколько предложений тогда получили?

– Штук девять. Звали даже в московский «Локомотив», но страна развалилась, и я поехал в Тюмень. Это поближе – 200 км от Кургана.

– Почему с «Локомотивом» не сложилось?

– Я всем отказал, даже «Локомотиву» – хотел еще в Кургане поиграть. Там все нравилось, но перед сезоном, за две недели до чемпионата, пришлось уезжать. К тому времени в силе было только предложение тюменского «Динамо-Газовика». Очень настойчиво звали.

– После вылета в 1992-м «Дин-Газ» возглавил экс-тренер сборной Эдуард Малофеев. Чем поразил?

– Стихи читал. Патриотические. Для настроя на игру. У нас, молодых, это вызывало улыбку. Сейчас бы, может, по-другому отнеслись, а тогда было непривычно. Еще он приводил экстрасенса, который пытался заряжать нас энергией.

У Малофеева – какой-то свой мир. Считал, что стихами можно футболистов мотивировать. Выходит, не ошибался, раз мы вышли с первого места в Высшую лигу и неплохо там играли, закрепились. С удовольствием вспоминаю Эдуарда Васильевича – несколько лет назад виделись в Минске: работает в детской школе.

4 года в Тюмени: тренировки с веткой в руке, сон в верхней одежде и сбор с Бубновым в Бахрейне

– В 1993-м вы стали лучшим бомбардиром восточной зоны Первой лиги. Что там повидали?

– Потрясающее время. В Алдане, например, не принимали обычные самолеты – только маленькие, двадцатиместные. И на нем мы летели три часа из Якутска. Я первый раз такое увидел: в Алдане одна улица и два ряда домов. Рядом гора, где алмазы добывают. Удивительный город.

Снег к матчу растаял, и грязи на гаревом поле было столько, что бутс не видно. Еще и мяч набух от глины. Подбивали его вверх и неслись вперед. Победили 4:0 (с хет-триком Камольцева – Sports.ru), а через три дня – матч в Якутске.

Там минус 20 и песчаное поле. За час до игры трактор разровнял его, и от мороза оно аж блестело. Играли без бутс, в кроссовках, и тоже победили.

– Через месяц после чемпионата предстоял переходный турнир в московских манежах.

– Тоже интересно получилось. Перед турниром заселились на базу в Новогорске, а она не отапливалась. В конце ноября! Мы неделю спали в куртках и костюмах. Разве что кроссовки снимали. Накрывались тремя одеялами и ставили обогреватель у кровати.

Малофеев же после тренировок уезжал в свою московскую квартиру. Но за пару дней до первой игры переночевал с нами и утром скомандовал: «Уезжаем отсюда». Мы перебрались в гостиницу у манежа «Динамо» и впервые за неделю или две разделись, легли в чистые кровати.

– Что потом?

– Обыграли всех и вернулись в Вышку. «Динамо-Газовик» держался на начальнике тюменского УВД Вениамине Башарине, который нас собрал и всем обеспечил. Когда он отошел от команды (в конце 1994-го – из-за уголовного дела о присвоении денег, полученных УВД за поставку нефти – Sports.ru), финансирование закончилось.

– Малофеев говорил, что в 1995-м Тюмень выдавили из Высшей лиги, чтобы не летать далеко.

– Да там два часа лету – делов-то. Правда, поле у нас было очень плохое – и команды Высшей лиги не хотели в Тюмени играть. Ну и судейские моменты где-то проявлялись. Например, «Спартаку» раньше всегда помогали. Но это рабочий момент.

– В начале 1995-го «Динамо-Газовик» недолго тренировал Александр Бубнов. Мне он запомнился заявлением на имя президента клуба Долбоносова:

«Мною был отправлен со сбора в Бахрейне администратор команды В.Иванов в связи с пьянством и невыполнением возложенных на него обязанностей, в результате чего у футболиста Пономаренко были похищены дорогостоящие кроссовки.

При попытке призвать его к порядку Иванов угрожал мне физической расправой. В личной беседе со мной он заявил, что послан в Бахрейн президентом клуба на отдых и для неограниченного распития спиртных напитков».

Чем он запомнился вам?

– Сбор в Бахрейне пришелся на Рамадан. Мы вставали, завтракали и тренировались в бассейне. Потом обедали, спали, ужинали и после захода солнца ехали на тренировку. Работал Бубнов обыкновенно, но с руководством у него что–то произошло, и чемпионат мы начали без него.

– Игравшие потом в Тюмени Сергей Дмитриев и Владимир Татарчук жаловались на мошек, сильно омрачавших лето. А вы?

– А я тренировался с веткой. Срывал и отмахивался. Иначе никак. Там небо черное от мошек. Бежать невозможно – сразу заглатываешь их штук десять и откашливаешься минут пятнадцать. Никакие мази не помогали. Укусит десяток мошек – половину крови выпьют. Ужас.

5 лет в «Торпедо» и полгода в Турции: премиальные от Бородина, бронза-2000, победа над «Барсой» Хави и Иньесты

– Следующий президент «Дин-Газа» Александр Колосов объяснял вылет-1995 разделением команды на местных, москвичей и украинцев. Было такое?

– Нет, я до сих пор со всеми ребятами из той команды прекрасно общаюсь. Вылетели, думаю, потому, что после ухода Башарина нам год не платили. Вообще ничего.

– И как вы после этого выбрали «Торпедо»?

– Там тоже не платили, да. Но это все-таки Москва, уровень. Я хотел туда. Денег у ЗИЛа не было, но [управделами президента] Пал Палыч Бородин помогал, давал премиальные. К тому же завод, хоть и не платил, но выдал игрокам за год девять или десять квартир. Сложное было время, но вспоминаю его с радостью.

– Бородин прямо в раздевалку приносил деньги?

– Да.

– Удобно. А как вы осваивались в Москве?

– Очень тяжело. Жил на девятом или десятом этаже дома на Трофимова, у метро «Автозаводская». Смотришь из окна на бескрайнюю Москву и выходить страшно – после маленьких Кургана и Тюмени. Полгода я никуда и не выбирался – только пешком ходил на тренировки. Потом потихоньку привык.

– Валентин Иванов – суровый тренер?

– Жесткий. Готов – играешь. Нет – на лавке кукуешь или вообще в дубле. В первые полгода у нас был Сергей Шустиков – в полузащите играл как бог. После его отъезда в Испанию стало больше длинных передач, борьбы, силового футбола. Нагрузки на тренировках были колоссальные, но они сделали меня сильнее.

– Что изменилось в 1997-м при Александре Тарханове?

– Он привел из ЦСКА много звезд: Хохлова, Янкаускаса и других. Заиграли более комбинационно, и технически я прибавил, но физики команде не хватало. При хорошей игре, много владея мячом, часто пропускали в конце – не хватало на весь матч.

А в 1999-м пришел Виталий Шевченко, и на первой же тренировке мы побежали в «Лужниках» десять километров на время. Безо всякого втягивания. И так – через день. За две недели пробежали километров сто.

После этого выносили всех подряд. В мае, правда, встали и выдали четыре нулевые ничьи подряд, но благодаря отличному составу – Даев, Казаков, Семшов, Гашкин – финишировали четвертыми (после трех сезонов вне топ-10 – Sports.ru).

– Вы же тогда в Германию могли уехать?

– Была пара предложений, но летом 1999-го, посреди российского сезона, меня не отпустили, а в конце года звали уже не в Германию, а в Китай и Турцию. Я побывал и там и там. В Турции больше понравилось. Там был подъем футбола, полные трибуны. А «Галатасарай» что творил! Кубок УЕФА взял.

– Что не понравилось в Китае?

– В Куньмине, где проходили сборы всех китайских команд, устроили тест Купера (12 минут бега на предельной скорости – Sports.ru). Я сказал: «Не побегу». Мне: «Ты хотя бы на шаг не переходи и не падай». – «Все равно не хочу». И уехал.

Турки взяли мне билет, и я три часа летел из Куньмина в Пекин. Переночевал там, потом в Куала-Лумпур, а оттуда через Дубай в Стамбул. Около суток провел в пути, чуть не опоздал на одну из пересадок. Багаж, конечно, потерялся.

В Турции встретили словами: «Сегодня у нас игра». – «Старики, какая игра? Я сутки летел. Причем сидя. У меня даже вещей нет». – «Бутсы дадим». Короче, вышел на второй тайм против «Трабзонспора», и мы победили.

– Ваш «Коджаелиспор» – из города Измит, который тогда пережил землетрясение.

– Об этом узнал уже после приезда, когда увидел много разрушенных домов. После землетрясения ушло десять игроков, и «Коджаелиспор» упал на дно таблицы. Набрали новую команду под задачу остаться, и мы справились.

Там потрясающий стадион с доброжелательными болельщиками. В магазине говорили: «Давайте сумки вам до дома донесем». – «Ну, давайте». Толчки, правда, были каждую ночь, но мне дали хорошую сейсмоустойчивую квартиру, и я был спокоен. Взволновал только случай на тренировке.

– Расскажете?

– Первая неделя, никого еще толком не знаю, ничего не понимаю. В раздевалке наш вратарь – здоровый мужик – вдруг спрашивает по-английски: «Ты свинину ешь?»

Я в шоке: что отвечать? Сказал правду: «Да, ем». Он мне: «Завтра жду в гости». А я все равно не пойму: «Турок на свинину зовет?» Оказалось, это румын Стынгачу, который выиграл со «Стяуа» Кубок чемпионов-1986. Он владел мясным заводом и возил свинину в Турцию.

– Почему вернулись в «Торпедо»?

– В Турции забил три в пяти матчах, но порвал икру на тренировке и выбыл на месяц. Потом аренда закончилась, я прилетел в Москву, и Шевченко предложил: «Оставайся». Москва-то стала домом, да и побольше она Измита, в ней интереснее. Я остался и в том же году взял с «Торпедо» бронзу.

– Матч с «Анжи» за третье место вышел скандальным. Дагестанцы негодовали из-за пенальти на последней минуте и порывались уйти с поля.

– Мне до сих пор пишут, что «Торпедо» тогда помогли. Я недавно пересмотрел матч: там полное наше преимущество. А была ли рука? С одной камеры не видно, с другой – вроде была. Игроки «Анжи» возмущались, но до драки не дошло. Я со многими из них потом нормально общался.

– Через несколько месяцев вы обыграли на сборе «Барселону». Вроде и вторую команду, но с неплохим составом.

– Вальдес, Хави, Иньеста и еще кто-то в будущем известный (Тиаго Мотта, Олегер, Фернандо Наварро – Sports.ru). Но они же молодые совсем были. У нас средний возраст, допустим, 28 лет, а у них – 18.

Минут десять они мяч подержали, поиграли в свой футбол, а потом сказался наш опыт. Мы победили 3:0. Ничего они нам особо не предъявили. Зато потом много лет обыгрывали весь мир.

– Почему первый француз в нашей Высшей лиге – Жоанн Дюво – не закрепился в «Торпедо»?

– Тяжело ему было. Он раньше в Испании с Португалией играл, а в России – совсем другая культура. Я тогда из Турции вернулся и понимал, как ему сложно одному в незнакомой стране.

Я жил рядом и всегда подвозил Дюво домой. Мы прекрасно общались, но в России он не адаптировался. К тому же был не сильнее основных полузащитников «Торпедо».

3 года в Новороссийске и новая работа: бразильцы с пистолетами, 5 тренеров за сезон, финансовая катастрофа во Второй лиге

– Почему сезон-2001 стал для вас последним в «Торпедо»?

– В первом круге шли неплохо, чуть на первое место не поднялись, а потом взяли Сашу Ширко из «Спартака», и я оказался в запасе. Отсидел на лавке целый круг, а играть-то хотелось. Уже не мальчик был, тридцать лет.

Отдыхая зимой в Кургане, открыл таблицу переходов в «Спорт-Экспрессе». В списке покинувших «Торпедо» себя не увидел, хотя контракт закончился. Меня как будто не было. Посидел в таком состоянии пару неделек и через друга еще с тюменских времен Сашу Призетко связался с президентом «Черноморца».

– Что дальше?

– Мы встретились, и мне предложили гораздо лучшие условия, чем были в «Торпедо», которое ничего нового не предлагало. Может, ждали возвращения из отпуска – не знаю.

Я замялся, подписывать ли контракт с «Черноморцем», но президент убедил: «Подписывай. Завтра сообщим об этом в «Спорт-Экспрессе» – и за тобой другие игроки потянутся».

В итоге подобрался звездный по меркам Первой лиги состав – Терехин, Машкарин, Аюпов, Ещенко, Саморуков, Филиппенков. Игралось в кайф – полный стадион, идеальный газон, прекрасная база. Рядом – море. Куда ни зайдешь – все тебя знают и любят.

– А после выхода в Премьер-лигу – пять тренеров за сезон и вылет.

– Руководители всегда хотят кого-то получше, поопытнее, но тогда пошла неразбериха. Пять тренеров, 40 игроков. Привезли, например, пятерых бразильцев и поселили в один коттедж. Они купили пневматические пистолеты и расстреляли железными шариками всю мебель. Своеобразные ребята.

Первый круг мы неплохо шли, а потом повалились. Думаю, из-за тренерской чехарды. Каждый тренер приводил своих игроков, и некоторые ребята несправедливо оказывались на лавке. Скажем, Женя Варламов – один из лучших защитников, каких я видел.

– Почему потом вернулись в «Черноморец»?

– В 2006-м доигрывал рядом с домом, в Щелково, где разрешили приезжать только на игры, а потом Васильич [Гамула] позвал в Новороссийск, который стал мне вторым домом. Я рванул туда, нормально отыграл полгода, а после отпуска узнал, что Гамулу убрали, и на первой же тренировке услышал: «Тест Купера!»

Сказал: «Спасибо, ребята, я поехал». И закончил. В 2008-м товарищ устроил мне прощальный матч в Кургане. Около года я отдыхал от футбола, а потом устроился тренером в ФШМ. Сейчас капитан моей команды 1994 года рождения Шахруддин Магомедалиев – основной вратарь сборной Азербайджана.

– В 2020-м вы перешли во взрослый футбол и недолго тренировали в Черкесске и Ессентуках. Где было тяжелее?

– Да одинаково – денег не было ни там, ни там. Просто по нулям, катастрофа. Только и слышал: «Сейчас-сейчас будут спонсоры». Месяц-два ты уговариваешь ребят играть несмотря на безденежье, а потом-то как ими управлять? Если совсем нет зарплаты – это уже не работа, а бессмыслица.

Сейчас, думаю, половина наших команд без финансирования. Молодым игрокам жить в таких условиях очень тяжело – приходится где-то подрабатывать.

– Весной двух игроков «Ессентуков» пожизненно забанили за организацию договорняка. В 2020-м подозревали кого-то в сдаче?

– Для обвинений нужны доказательства. У меня их нет. Я видел что-то не то, но с тем уровнем игроков не поймешь – не умеет или не хочет. Поэтому обвинять никого не стану.

– Когда ехали в Черкесск и Ессентуки, не знали, что там не платят?

– Когда приглашали, говорили, что все будет нормально. Но ничего не налаживалось. И при этом негативе с финансами Паша Соломатин стал в «Ессентуках» лучшим бомбардиром первого круга во Второй лиге.

– В «Зорком» с деньгами получше?

– Конечно. Зарплаты невысокие, но стабильные. Летом 2022-го я пришел туда вторым тренером, а уже в августе меня назначили главным. Руководство просило больше играть в атаку. Мы поправили тактику, начали побеждать и поднялись в топ-5.

9 месяцев в Австралии: спонтанный отъезд, красота Сиднея, возможности Канберры

– Вы уехали, когда объявили мобилизацию?

– Да, в это время.

Моя дочь давно живет в Австралии. Пять лет училась в Сиднейском технологическом университете, осталась, вышла замуж.

У меня заканчивалась австралийская виза и надо было прилететь сюда, чтобы сделать новую. А если бы та закончилась, и я сюда не заехал, то вообще никогда бы не попал в Австралию. В итоге уже девять месяцев тут нахожусь.

– Вы планировали этот отъезд?

– Нет, внезапно получилось. Все решилось за три дня. Дочь позвонила: «Папа, приезжай». Жена сказала: «Поехали, у тебя виза заканчивается в октябре». Я еще съездил в Питер, на игру со «Звездой», и на следующий день улетел.

– «Зоркий» вас отговаривал?

– Да, но я объяснил ситуацию. Сказал, что дело касается моей семьи. Доработал игру, как договорились, и все. Сейчас приглашали назад, но пока не могу прилететь. Может, позднее. Со всеми в клубе сохранил хорошие отношения.

– В Австралии вы уже гостили, но осенью-2022 впервые прилетели надолго – как адаптировались?

– С одной стороны, тут вообще другой мир, другой менталитет, другая культура, абсолютно все другое. При этом – ты просто живешь и прекрасно себя чувствуешь. Главное – найти себе дело. И я нашел. Устроился в частную детскую футбольную академию.

Русских тут много, общения хватает, поэтому – никаких адаптационных проблем. Нет ничего такого, что мне было бы сложно принять.

– В чем особенность Австралии?

– Очень популярен детский футбол. Люди добрые и приветливые. Соблюдают все законы. Написано 60 км/ч – едут 60, а не 80. Тут другие правила вождения: мало светофоров и много кругового движения – надо пропускать машину справа и все пропускают. У нас такое невозможно – будут аварии. Никто никого не пропустит.

– Каково в 50 лет переезжать в новую страну?

– У меня одна проблема – язык. И говорю, и понимаю, но пока не очень хорошо. К тому же в Австралии своя версия английского, отличная от классического. Приехал бы в 40, а не в 50 – было бы легче.

– Когда летели в Австралию, знали, где будете работать?

– Нет. Со свободным английским нашел бы тренерскую работу и в Сиднее, где жил первые четыре месяца. Но в итоге пригласили в [столицу Австралии] Канберру. Тут спокойно, никто никого не напрягает. Пришел и спокойно работаешь. Никому ничего от тебя не надо, все размеренно, все улыбаются.

– Чем занимались в Сиднее?

– Загорал на пляже. Жил у дочери – у них с мужем большой дом. В деньгах не особо нуждался, но без дела тяжело – вот и пошел в академию. Это и работа, и новые знакомства.

Футбольной культуры здесь пока не хватает, поэтому много подсказываю, составляю занятия, тренирую. Тут дети четырнадцати лет и младше. Хорваты, сербы, русские, греки, испанцы. Тренировки два раза в неделю, а в субботу игра. Немножко не как в России, но тоже футбол.

– Муж вашей дочери – музыкант. Какого направления?

– Тяжелый рок, который в Австралии очень популярен. Я не любитель, но ходил на его концерты. Он на барабанах играет. Правда, тут нет огромных залов, как в Москве, но много маленьких. Индустрия отдыха очень развита.

– А вы как отдыхаете?

– В свободное время ездим с женой на виноградники, на дегустацию вина, на трюфельные фермы: тебе дают свинью или собаку и ищешь трюфели. Что нашел – можешь купить.

Тут много парков, красивое озеро. И просто гулять интересно. Сидней давным-давно построен англичанами, и старинные дома там вперемешку с новой архитектурой. Канберра, может, не так красива, но здесь больше возможностей.

– Что больше всего удивило в Австралии?

– Культура отдыха. После работы люди прямо в грязной одежде идут в бар. И никто косо не смотрит. Все сидят и общаются. Потом в 5-6 утра выходят на пробежку, в 7 утра на работу, а в 4 – опять на отдых.

– Прониклись австралийским футболом?

– Это не мое, ничего в нем не смыслю. Зачем мне в 50 лет узнавать новые правила? Регби я еще как-то понимаю, но мне интереснее обычный футбол.

В декабре, когда Австралия играла с Аргентиной на ЧМ-2022, мы поехали в центр Сиднея, где в парке установили 20 больших экранов, и поболеть за свою сборную собралось 15 тысяч человек. В шесть утра.

– По чему скучаете после девяти месяцев вне России?

– По родителям, по брату, по его семье, по друзьям. По работе в «Зорком» – там хорошая команда собралась, можно было что-то вылепить из нее. Не сказать, что от скуки прям помираю, но да, чего-то не хватает.

– Богатая у вас биография получается – от Кургана до Канберры.

– Да, но еще не вечер. Может, и дальше куда-то отправлюсь.

Фото: личный архив Вячеслава Камольцева; РИА Новости/Руслан Кривобок, Владимир Родионов, Юрий Абрамочкин, Владимир Федоренко, Александр Поляков; Gettyimages.ru/U.S. Navy, Jonathan Moscrop, Roni Bintang; vk/fczorky, torpedomoscowfc