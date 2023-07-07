История Иштвана Козмы.

Осенью 1991-го, после игры с «Осером» в Кубке УЕФА, безопасник «Ливерпуля» Терри Литллвуд постучался к главному тренеру Грэму Сунессу и сообщил:

– С тобой хочет поговорить твой хороший друг.

– Кто? – уточнил Сунесс.

Услышав имя, Грэм удивился – он играл против этого человека в Серии А и не больно-то с ним дружил, но не впустить не мог. Это был Мишель Платини, главный тренер сборной Франции.

– У меня есть для тебя игрок, – сказал при встрече будущий президент УЕФА. – Во Франции с ним настоящая проблема, но он талантлив и подходит для твоего клуба.

– Слушай, я тут тушу пожары, – ответил Сунесс. – Навожу порядок в раздевалке: пытаюсь выставить несколько непослушных игроков. Последнее, что мне нужно – еще один конфликтный игрок.

В итоге вместо «Ливерпуля» Эрик Кантона поехал на просмотр в «Шеффилд Уэнсдей», но не ужился с тренером Терри Фрэнсисом и перешел в «Лидс», с которым через несколько месяцев выиграл чемпионат Англии. Сунесс же вместо Кантона взял полузащитника «Данфермлина» Иштвана Козму.

В Шотландии Козма получал тысячу фунтов в неделю и делал хет-трик за 13 минут

Тремя годами ранее Козма и Кантона почти одновременно влились в «Бордо». Иштван – после матчей с жирондинцами за «Уйпешт» в Кубке УЕФА, а Эрик – после удаления и броска майкой в судью на благотворительном матче «Марсель» – «Торпедо», устроенном для помощи жертвам землетрясения в Армении.

Владелец «Марселя» Бернар Тапи грозился отправить Кантона в психушку, но ограничился арендой в «Бордо». Скорый уход оттуда тренера Эме Жаке не помешал Эрику забить 6 мячей за полгода, а Иштван вообще не заиграл во Франции и за £550 000 перешел в «Данфермлин», надолго став самым дорогим игроком клуба.

От тренера Джима Лейшмана Козма получил вдохновляющий оклад – £1000 в неделю – и прозвище Стиви Уандер (Иштван – венгерская версия имени Стивен). Козма почти не знал английский, но, по словам Лейшмана, говорил ногами и в одном из первых матчей – с «Сент-Мирреном» – сделал хет-трик за 13 минут.

Посещаемость новичка шотландской Лиги мигом выросла, а клуб в ноябре 1989-го мелькнул на первом месте. Потом, правда, выпал из топ-4 и расстался с тренером, что привело к маршу 3000 разгневанных фанатов. Зато Козма к лету 1990-го стал настолько уважаем, что сыграл в матче столетия шотландского футбола.

Чемпионом же страны и в том, и в предыдущем сезоне стала команда Сунесса. Через два года после победы с «Ливерпулем» в Кубке чемпионов-1984 Грэм стал играющим тренером «Рейнджерс». Он воспользовался еврокубковым баном Англии, купил звезд вроде Терри Бутчера и вернул Глазго на вершину.

В апреле 1991-го Сунесс возглавил «Ливерпуль» и запустил обратный процесс – повез в Англию игроков шотландской лиги. Но получилось уже не так эффектно.

Козма три раза вышел в старте в АПЛ, и «Ливерпуль» не забил ни одного мяча

Во второй половине восьмидесятых «Ливерпуль» занимал то первое, то второе место, но в разгар сезона-1990/91 главный тренер Кенни Далглиш неожиданно ушел – из-за конфликта с новым боссом клуба Ноэлом Уайтом и переживаний из-за трагедии на «Хиллсборо».

Сменивший Далглиша Сунесс счел состав слишком старым и лихо его реформировал: настолько, что продал – «Эвертону»! – одного из лучших бомбардиров клуба Питера Бердсли, который был стар разве что по паспорту (тридцатник) и даже через пять лет здорово играл за «Ньюкасл».

Даже после обновления «Ливерпуль» до конца первого круга-1991/92 шел в топ-3, но в середине сезона Сунесс затеял новую перестройку, в рамках которой и купил 27-летнего Козму. В последние полгода тот подсдулся, и «Данфермлин» получил за него лишь половину того, что заплатил «Бордо».

Грэм сразу отправил новичка на правый фланг атаки, но получил 0:3 от «Норвича», 0:1 от «Кристал Пэлас» и 0:0 с «Саутгемптоном». Больше Козма в стартовом составе «Ливерпуля» не появлялся, а клуб после десяти сезонов в топ-2 финишировал шестым.

Утешила, правда, победа в Кубке Англии, но там Иштван появился только в 1/8 финала. После его выхода в овертайме игры с «Ипсвичем» Ян Мельбю сравнял счет, а Стив Макманаман забил победный мяч – в атаке, начатой Козмой.

Осенью 1992-го Козма спас «Ливерпуль» от позора в матче с командой третьего дивизиона

«Зачем Сунесс подписал Козму – одна из главных загадок того времени, – признал исследователь истории «Ливерпуля» Дэвид Уомсли. – Известно лишь, что ранее Грэм дважды пытался купить Иштвана в «Рейнджерс» – впечатленный легкостью, с которой венгр справлялся с суматохой шотландского футбола.

В «Данфермлине» Козма считался мастером стандартов. Также ожидалось, что он добавит игре «Ливерпуля» скорости, технического мастерства, видения поля и атлетизма. Возможно, он обладал всеми этими талантами, но посетители «Энфилда» их не увидели.

Козма запомнился только тем, что вдохновил «Ливерпуль» на камбэк в матче Кубка лиги с «Честерфилдом».

Еще как вдохновил! Команда Сунесса провалила старт сезона-1992/93 и к концу сентября шла в АПЛ 17-й, но в Кубке Лиге позорилась еще сильнее – после первого тайма проигрывала на «Энфилде» новичку третьего дивизиона 0:2.

В перерыве Сунесс выпустил Козму – одного из двух запасных – вместо полузащитника Фила Шарнока, и спустя три минуты «Честерфилд» забил третий. Вскоре Козма ловко распорядился мячом на правом фланге, и после его двухходовки с Марком Уолтерсом израильтянин Ронни Розенталь сделал счет 1:3.

Дальше «Ливерпуль» снова пропустил и дважды забил, а за пять минут до конца Козма ложным замахом смутил защитника Клиффа Карра и метко подал на капитана Марка Райта – 4:4.

Два ассиста в игре с «Честерфилдом» – единственные результативные действия Козмы за 391 минуту в «Ливерпуле».

«Когда я играл с «Рейнджерс» против его «Данфермлина», Козма всегда создавал нам проблемы, – вспоминал Сунесс. – Я заплатил за него всего £250 000 (по другим данным £300 000 – Sports.ru) и считал риски этого трансфера невысокими, но он не адаптировался к темпу английского футбола. Признаю, неудачное вложение».

После удачного дриблинга Козма останавливался и терял мяч

«Легко пригвоздить Грэма Сунесса к позорному столбу за покупку малоизвестного плеймейкера из «Данфермлина», – писал журналист The Independent Айвен Понтинг, – Козма всего три раза вышел в стартовом составе, так что менеджер сработал далеко не безупречно.

Но его, пожалуй, можно извинить за то, что впечатлился прекрасными навыками Иштвана, который превосходил в технике большинство британцев. Козма напоминал о великой венгерской сборной пятидесятых – получая мяч, гипнотизировал соперников и очаровывал болельщиков.

Беда в том, что Козма совершенно не мог применить это редкое мастерство в мясорубке английского футбола. Случалось, он ошеломлял противника хитрым дриблингом, но дальше не пасовал, а останавливался, будто восхищаясь своим трюком. В такие моменты его почти всегда лишали мяча.

Увы, по прошествии месяцев он так толком и не освоился, а его страсть к работе казалась сомнительной. В итоге он не провел достаточно игр для продления рабочей визы и вернулся в Венгрию».

Издание FourFourTwo назвало Козму символом декаданса «Ливерпуля» начала девяностых и отправило на 28-е место в списке худших игроков в истории АПЛ.

Покинув Англию, Иштван стал чемпионом Кипра и Венгрии, а в конце девяностых играл за венгерскую «Татабанью» с Жолтом Собослаи. Сыновей Иштван и Жолт назвали одинаково.

Годы спустя родившийся в Данфермлине Доминик Козма стал бронзовым призером чемпионата мира по плаванью, а Доминик Собослаи – третьим среди самых дорогих трансферов в истории «Ливерпуля».

«Не скрою, я удивился, когда узнал об интересе «Ливерпуля», – вспоминал Иштван Козма. – Переход в такой клуб – мечта любого футболиста, но для меня она стала реальностью.

Я играл там совсем немного, но наслаждался каждым мгновением. Правда, не удалось забить, но и возможностей было меньше, чем в Шотландии. Мне, например, не доверяли штрафные, ведь в команде были Джон Барнс, Ян Мельбю и Ронни Уилан.

Ситуация Собослаи отличается от моей. Он переходит из немецкого топ-клуба и играет в стиле, подходящем для его нового тренера. Так что я не боюсь за Доминика. Я горжусь тем, что «Ливерпуль» снова подписал венгерского игрока – причем за большую сумму. Я буду самым большим фанатом Собослаи».