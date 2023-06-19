Культура пития.

Английский футбол немыслим без алкоголя почти с рождения. Еще в 1890-е родной клуб Джека Грилиша «Астон Вилла» переманила четырех игроков, сделав их управляющими бирмингемских пабов. В «Сандерленде» футболистов, которых поощрили таким образом, было еще больше.

«МЮ» вообще возник как дочерняя компания алкоимперии Джона Генри Дэвиса. В 1900-м, когда 6000 англичан отравилось пивом с мышьяком, Дэвис по заниженной цене скупил акции пивоварен. Он был уверен, что вскоре пиво восстановит популярность в народе – и не ошибся.

Дэвис разбогател настолько, что в 1902-м откликнулся на просьбу капитана «Ньютон Хит» Гарри Стаффорда спасти его клуб от банкротства. Через несколько месяцев «Ньютон Хит» переименовали в «Манчестер Юнайтед» – четыре из шести его первых директоров представляли пивоваренную компанию.

В 1909-м Дэвис вложил в строительство «Олд Траффорд» невероятные для того времени 60 000 фунтов (за игроков платили от силы 1000), и фанаты соперников прозвали «МЮ» Moneybags United – «Денежные мешки Юнайтед».

В 20-м веке пивоварни тащили не только «МЮ» – весь английский футбол

Тренер «Тоттенхэма» Джон Томпсон в начале 20-го века подсветил еще один аспект взаимоотношений футболистов с выпивкой: «Когда вы становитесь популярны, – говорил он игрокам, – болельщики думают, что лучший способ выразить вам признательность – угостить пивом или виски. Остерегайтесь таких поклонников».

В борьбе со спаиванием народа британское правительство после Первой мировой завалило ограничениями пивоварни, а те в ответ понесли больше денег в футбол. Например, компания Benskins сто лет назад финансировала «Уотфорд», Brickwood – «Портсмут», а Simond’s – «Рединг», «Тоттенхэм» и стадион «Уэмбли».

Так пивоварни получали рекламу и отличные точки для продаж, а клубы – средства для развития. Пика это сотрудничество достигло в 90-е, когда Carling спонсировал АПЛ, Foster’s – Кубок Англии, а Carlsberg – «Ливерпуль» и сборную на французском ЧМ.

Но интереснее промежуточные результаты. К середине 70-х потребление алкоголя британцами удвоилось по сравнению с 1950-м, а английский футбол развился настолько, что сборная Альфа Рамси выиграла домашний чемпионат мира-1966.

Из рук королевы Елизаветы кубок тогда получил Бобби Мур. Вместе с героем финала Джеффом Херстом и полузащитником Мартином Питерсом он представлял в сборной «Вест Хэм».

Один из основателей этого клуба Арнолд Хиллс в начале 20-го века позиционировал «Вест Хэм» как команду 11 трезвенников, но к 60-м все изменилось: Харри Реднапп, Фрэнк Лэмпард-старший и другие пили, может, и не больше, но точно заметнее всех в английском футболе, а Мур с Питерсом даже снялись в рекламе паба.

Весной 1970-го Питерса обменяли в «Тоттенхэм» на Джимми Гривза, что только усилило алкопотенциал «Вест Хэма». Девятью годами ранее Гривз подписал контракт с «Миланом», но из-за пьянки в аэропорту пропустил рейс на Италию и улетел через шесть часов, что не помешало забить на следующий день «Ботафого».

Это убедило Джимми в безвредности алкоголя для футбольной карьеры. После перехода в «Тоттенхэм» он продолжил регулярно, но умеренно выпивать (и это устраивало тренера Билла Николсона), а после перехода в «Вест Хэм» слетел с катушек.

В 80-е игроки «Арсенала» гуляли со вторника до четверга

1 января 1971-го Гривз, Мур, другие игроки «Вест Хэма» и даже физиотерапевт Роб Дженкинс до поздней ночи кутили в центре Блэкпула, полагая, что игру Кубка Англии с местным клубом перенесут из-за снегопада. Но назавтра игра состоялась, и «Вест Хэм» проиграл 0:4.

Через два дня тренер Рон Гринвуд узнал от болельщика «Вест Хэма» о загуле игроков, и публичная выволочка так шокировала 31-летнего Гривза, что несколько месяцев спустя он бросил футбол, стал выпивать до 20 пинт в день и только в середине 1970-х взял себя в руки благодаря собраниям анонимных алкоголиков.

К ним же через двадцать лет обратился Тони Адамс – капитан «Арсенала», скинувшего «Вест Хэм» с трона самой пьющей команды Англии. В 80-е, особенно после исключения англичан из еврокубков, выходной у арсенальцев выпадал на среду, и часто они гуляли с вечера вторника до утра четверга.

По совету бывалого полузащитника Грэма Рикса, молодой Адамс налегал на Guinness и быстро достиг впечатляющего показателя – четыре пинты за час. Сначала пил, чтобы вписаться в коллектив. Потом – чтобы снять стресс. А дальше – от незнания, чем еще заняться между матчами.

В итоге в 1990-м он отсидел два месяца за пьяное вождение, а, став капитаном «Арсенала» вместо Кенни Сэнсома, воодушевлял партнеров в перерыве напоминанием о неизбежной послематчевой пьянке.

И тренер Джордж Грэм терпел это, потому что Адамса при нем трижды признали лучшим игроком клуба, дважды включили в сборную сезона, а команда выиграла два чемпионства за три года.

В «МЮ» сухой закон объявлялся лишь за 2 дня до игры

Подход Грэма не разделял Алекс Фергюсон. Приехав в «МЮ» из «Абердина», он узнал, что сухой закон в его команде объявляется лишь за два дня до матча, но даже настолько либеральное правило часто не соблюдается.

Перед дебютом Фергюсона в «МЮ» его игроки напились на прощальной вечеринке уволенного тренера Рона Аткинсона, после чего уступили «Оксфорду» 0:2 и очнулись на предпоследнем месте.

Фергюсон убеждал пьющих звезд (Брайана Робсона, Пола Макграта и Нормана Уайтсайда), что их частые травмы – из-за алкоголя, но только Робсон стал пить реже. Макграта с Уайтсайдом тренер отрезвлял с помощью штрафов, клубного доктора, священника и Мэтта Басби, но безуспешно – обоих в итоге продали.

При этом сам же Фергюсон признался: «В молодости пабы были для меня школой жизни. Чтобы обеспечить будущее семьи, я вложил сбережения в лицензию на торговлю алкоголем. Мое первое заведение находилось на пересечении улиц Гован-роуд и Пейсли-роуд-вест [в Глазго] и было пристанищем докеров.

Работа в пабах научила меня понимать людей, их мечты и разочарования. Потом это сильно пригодилось мне в тренерской работе, хотя тогда я даже и не помышлял о чем-то подобном.

Работа в пабах отнимала много сил, и к 1978 году я уже был готов сбежать от изнурительных обязанностей, связанных с двумя нашими забегаловками. Руководство «Абердином» не оставляло мне времени на выяснение отношений с посетителями или на контроль над бухгалтерией».

Рой Кин пил по 10-11 бутылок в час, но не нарушал условий контракта с «МЮ»

В 90-е Фергюсон чаще всего выяснял отношения с Роем Кином. В 1997-м тот стал капитаном вместо Эрика Кантона и уже через два месяца подрался с болельщиками в баре, где отмечал рождение племянницы, а после разрыва крестов – с барменом на рождественской вечеринке резервистов «МЮ».

Из-за этого Фергюсон запретил Кину появляться на вечеринке основы и пригрозил штрафом тому, кто выпьет с Роем.

«Я ирландец, и у нас такой менталитет: можно победить, а можно проиграть, но после – обязательно бухать, – говорил Кин. – Так я расслаблялся. Кто-то играет в гольф или снукер, а я отдыхал в пабах.

Я выпивал столько, сколько мог, а утром четверга приходило понимание: пора готовиться к субботней игре. Фергюсон много раз говорил мне что-то вроде:

– Вчера ты вызывал такси в 2:30 ночи.

– Да, но я не нарушил правила 48 часов (сухой закон перед игрой – Sports.ru), прописанного в контракта.

– Сколько же ты выпил?

– 10 или 11 бутылок.

– О чем ты думал! – возмущался Фергюсон, не догадываясь, что 10-11 бутылок – это только за час».

В интервью Гари Невиллу Кин признал, что из-за того образа жизни получал с годами все больше травм и со временем нормализовал отношения с алкоголем, но все равно назвал разгульные деньки лучшими в жизни.

Брайан Клаф предлагал игрокам пива перед финалом Кубка чемпионов

Кин перешел к Фергюсону от другого легендарного британского тренера – Брайана Клафа, который в свое время тоже изменил отношение к алкоголю – перешел от виски к водке. Думал, от нее меньший выхлоп.

Клаф запил из-за досрочного завершения карьеры футболиста и, став тренером, предлагал игрокам «Ноттингем Форест» алкоголь, чтобы расслабить их и укрепить командных дух. Даже перед матчами. Даже перед финалом Кубка чемпионов-1979. Победным финалом.

Правда, после смерти многолетнего помощника Питера Тейлора алкоголизм Клафа выплеснулся далеко за пределы допустимого в английском футболе. В итоге участились дикости (Клаф ударил кулаком в грудь Кина за ошибку в игре с «Кристал Пэлас»), а «Ноттингем Форест» вылетел из АПЛ.

Как и Клаф, сосед Кина по номеру в «Ноттингем Форест» – правый защитник Гари Чарльз – сыграл за сборную Англии два матча. Когда одноклубники сказали о первом вызове, Гари не поверил и поехал за газетой. Купил, убедился, обрадовался, а на обратном пути – насмерть сбил велосипедиста.

Тогда Чарльз избежал тюрьмы, но через 13 лет все же сел за вождение пьяным. Гари с юности тушил алкоголем застенчивость (как и Джордж Бест), а после травмы лодыжки, надолго разлучившей с футболом, сорвался, запил сильнее и остался без жены с детьми.

В тюрьме он работал в спортзале и прачечной, а после досрочного освобождения срезал электронный браслет и махнул в Испанию, после чего вернулся за решетку. Освободившись, Чарльз бросить пить и основал компанию, которая помогает спортсменам в борьбе с депрессией и зависимостями.

После Евро-1996 Тони Адамс не просыхал 7 недель, а потом бросил пить

Тони Адамс завязал на десять лет раньше Чарльза. Повлиял домашний Евро-1996, перед которым кэп «Арсенала» почувствовал, что пьет вопреки желанию.

Накануне турнира тренер Терри Венейблс увез сборную Англии в Гонконг. Планировалось, что капитаном станет Пол Гаскойн, но в самолете он толкнул члена экипажа, который не давал ему выпить, и тот пригрозил, что совершит посадку в России и оставит Пола там.

После товарищеского матча игроки с разрешения Терри кинулись отмечать день рождения Гаскойна в ночной клуб China Jump. Там заправились коктейлем «Пылающий Ламборгини» и стали рвать друг на друге одежду, не пощадив даже второго тренера Брайана Робсона.

Когда тот сообщил, что испорчена подаренная женой рубашка Versace, игроки виновато перешли к следующему аттракциону — «Креслу дантиста». По очереди откидывались на стуле, а бармены вливали в них три пойла одновременно.

Участвовали многие, но в таблоиды попало фото Шерингема. Правда, вскоре Газза вытеснил его с первых полос. На обратном пути он проснулся от чьей-то пощечины. После долгих следственных мероприятий Пол не нашел виновника и утешился тем, что разбил два монитора рядом с креслами Макманамана и Фердинанда.

Дальше снова отличился Шерингем. После мрачной ничьей со Швейцарией в первом туре он попался фотографам в ресторане Faces, где, по его словам, «немного выпил со своей девушкой и еще одной парой». Венейблс заступился за Тедди, сообщив на пресс-конференции, что «итальянские игроки пьют вино ежедневно».

Через неделю Англия обыграла Шотландию, и с паса Даррена Андертона Газза забил мяч, который британские болельщики признали лучшим в 20-м веке. Еще до игры Пол предложил отпраздновать будущий гол в «Кресле дантиста».

В полуфинале Англия проиграла Германии (разумеется, по пенальти), после чего Адамс кинулся в раздевалке к ящику с пивом и не просыхал 7 недель. Потом он понял, что не хочет больше терпеть похмельные унижения, признался одноклубникам в алкоголизме (что для многих стало сюрпризом) и начал лечение.

Детоксикация «Арсенала» уже на второй сезон привела к золотому дублю

Через полтора месяца – в октябре 1996-го – «Арсенал» по совету Жерара Улье нанял французского тренера из японского клуба «Нагоя Грампус», который удивил своими реформами полузащитника Пола Мерсона, еще одного посетителя собраний анонимных алкоголиков.

Вместо разминки тренер предложил танцевальные движения из репертуара Кайли Миноуг, стал кормить игроков зеленью, рыбой и рисом, а самое обидное – убрал алкоголь из бара отеля Holiday Inn, куда команда заезжала перед играми.

Родители Венгера владели баром La Croix d’Or, который находился под их домом в Дютленайме, поэтому Арсен еще в детстве насмотрелся на пьяных и не терпел алкоголь настолько, что отказывался от традиционных для АПЛ тренерских посиделок после матчей, возмущая этим Фергюсона.

Многое из того, что Венгер провернул тогда в «Арсенале», тремя годами ранее внедрил в «Челси» Гленн Ходдл – под впечатлением от работы с Арсеном в «Монако». Но француз добился чуть больших успехов – оздоровив и европеизировав «Арсенал», он уже на второй год сделал золотой дубль.

А через четыре года – еще один. Когда летели из Кардиффа с победного финала Кубка-2002, полузащитник Рэй Парлор сказал стюардессе.

– Пива, пожалуйста!

– Никакого пива, – добавил появившийся вдруг Венгер.

– Как это, босс? Я только что забил в финале Кубка!

– Нельзя. В среду важная игра в Манчестере.

– Но я буду в порядке к тому времени.

– Нет, Рэй.

Через десять минут Парлор ушел в хвост самолета и одолжил пиво у брата, но тут же услышал от тренера: «Оштрафую на недельную зарплату [30 тысяч фунтов]».

Из аэропорта Рэй рванул в ресторан, где болельщики «Арсенала» щедро угостили его шампанским и текилой. После вялой утренней тренировки он заглянул в паб, а там друзья отмечали то, что поставили на гол Парлора в финале с кэфом 20/1.

По такому случаю Рэй согласился на одну пинту Guinness, но выпил в итоге десять, а через два дня получил бутылку шампанского от телекомпании Sky как лучший игрок матча с «МЮ».

– Ты был великолепен сегодня, – сообщил Венгер после матча.

– Да, босс, это невероятно – два титула за четыре дня, – сказал Парлор. – Все ребята красавцы.

– А знаешь, почему мы сегодня стали чемпионами?

– Нет. Почему?

– Потому что я не дал тебе выпить в самолете.

PS. В нулевые иностранцев в АПЛ стало столько, что почти исчезли две важные составляющие алкогольной культуры английского футбола 20-го века: терпимость тренеров к выпивке и пьянки как способ сплочения.

Третья – алкоголь как антистресс – для кого-то актуальна и сегодня, но зарплаты и конкуренция за них выросли настолько, что английские футболисты смирились: если пить как Джоуи Бартон – в «Ман Сити» и «Ньюкасл» уже не возьмут. А если лечить травмы водкой со Skittles – вряд ли повторишь путь Джейми Варди.

Теперь парней вроде Джека Грилиша уже не отличишь в футбольном плане от испанцев, голландцев или немцев. Но в остальном они, конечно, остаются англичанами.

Фото: Gettyimages.ru/Topical Press Agency, Evening Standard, Mark Sandten/Bongarts, Gunnar Berning/Bongarts, Hulton Archive, Alex Livesey, Shaun Botterill, Stu Forster, Ross Kinnaird, Chris Cole, Phil Cole, Gary M. Prior, Ben Radford, Allsport UK