13 комментариев

11-е место Дыр-тим.

После золота ЧМ-1993 сборная России два года подряд уступала в четвертьфинале. Дальше новым главным тренером назначили Владимира Васильева, хотя еще не истек контракт Борис Михайлова. Тот подал в суд на Федерацию хоккея России, требуя неустойку ($250 тысяч), но проиграл.

Сборная же проиграла матч за третье место ЧМ-1996 американцам, ведя к середине второго периода 3:0, и Васильева заменил Игорь Дмитриев. Но у того вскоре нашли злокачественную опухоль мозга, и на Кубок мира-1996 сборную повез Михайлов – через полгода после суда с ФХР.

С энхаэловцами Борис Петрович не ужился настолько, что дважды по ходу турнира порывался улететь домой. В итоге на Олимпиаде-1998, куда наконец-то пустили всех лучших, сборную доверили не Михайлову, а Юрзинову, но после серебра Нагано тот проиграл Швейцарии на ЧМ в Базеле и занял лишь пятое место.

Потом сборная четыре месяца оставалась без тренера, что президент ФХР Александр Стеблин объяснил так: «В июне-июле я находился в отпуске, но постоянно думал, какие у нас возможности. В стране всех волновала ситуация с тренером футбольной сборной, поэтому, наверное, было не до хоккея».

В августе 1998-го главным тренером утвердили Александра Якушева, который в ноябре 1996-го покинул швейцарскую «Амбри-Пиотту» из-за конфликта с Чибиревым, Петровым и Квартальновым: «Им не нравилось, что я предъявлял к ним особые требования», – объяснил Якушев.

После Швейцарии он стал вице-президентом «Спартака» и поучаствовал в разработке интригующего плана на сезон-97/98: занять шестое место. Главный тренер Федор Канарейкин не справился, стал девятым, и в апреле 1998-го его заменил Якушев.

Он вывел «Спартак» в четвертьфинал Кубка России, а летом потерял из-за безденежья почти всех лидеров, но приобрел новый пост. Правда, выбор в пользу Якушева босс ФХР объяснил как-то амбивалентно:

– Рассматривались 8 кандидатур, – сообщил Стеблин. – Среди них – Валерий Белоусов, Геннадий Цыгуров, Петр Воробьев, Зинэтула Билялетдинов, Рафаил Ишматов, Борис Михайлов.

- Остальные кандидаты отказались возглавить команду?

– Нет, просто их не отпустили руководители клубов, а тренер национальной сборной не имеет права работать с клубом.

- Но Якушев-то будет совмещать два поста?

– Хотелось бы, чтобы он был освобожден от работы со «Спартаком», но мы реально оцениваем ситуацию и понимаем, что пока Александру Сергеевичу придется совмещать работу в сборной и в клубе. В порядке исключения исполком утвердил это решение.

Якушева назначили накануне дефолта. Босс ФХР призвал сборную зарабатывать на Евротуре

Если логика президента ФХР показалась вам не до конца стройной, то вот объяснение самого Якушева – из его автобиографии 2016 года: «С главным тренером сборной полноценный юридически выверенный контракт вообще не заключался, а зарплата составляла 400 долларов. Унизительное вознаграждение.

Объективно говоря, желающих горбатиться за копейки, взваливая на себя такую ответственность, особо и не находилось».

Зону ответственности Якушева в день назначения обрисовал Стеблин: «Нужно возродить пошатнувшийся престиж российского хоккея. Это особенно важно в свете того, что чемпионат мира-2000 пройдет в России. На этом турнире, согласитесь, нужно побеждать».

На следующий день после инаугурации Якушева президент Ельцин объявил: «Девальвации не будет. Это я заявляю твердо и четко. И не просто это я придумываю или фантазирую или я не хотел бы, это все просчитано». Через три дня премьер-министр Кириенко поделился свежими подсчетами и объявил о дефолте.

Якушев оказался в щекотливом положении: обе его команды и так не имели ни спонсоров, ни денег от властей, а теперь отчаялись их дождаться. Вскоре «Спартак» устроился на дне Суперлиги и получил технарь за неявку в Хабаровск, а Стеблин заявил, что у сборной один выход – зарабатывать на Евротуре.

За участие в каждом из этапов полагалось $15 тысяч. Вдобавок: $10 тысяч – за третье место, $15 тысяч – за второе, $35 тысяч – за первое. Увы, ничего не доплачивали за пятое место, занятое Россией на Шведских играх, и за четвертое – на турнире «Ческе Пойиштовна» и Кубке «Балтики».

Перед ЧМ Якушев получил 15 энхаэловцев. Те, кого отцепили, по словам Сушинского, получили страшный удар

Через месяц после Евротура Якушеву предстояло другое ответственное соревнование – за право остаться в Суперлиге. Озадаченные полугодовой задержкой зарплаты игроки «Спартака» бойкотировали матчи, и команда вылетела в Высшую лигу.

На ЧМ-1999 Якушев избежал раунда за выживание только благодаря единственному энхаэловцу в составе – Алексею Яшину: он забросил 6 из 9 шайб России на первом групповом этапе.

«Если бы «Оттава» провела в Кубке Стэнли на два матча больше, Яшин в Норвегию мог и не приехать, – говорил Якушев. – Тогда положение нашей команды действительно было бы печальным. От этой мысли меня до сих пор пробивает холодный пот».

Приезд из НХЛ одного Яшина Стеблин объяснил травмами, отсутствием контрактов и семейными обстоятельствами других доступных игроков.

Единственным заокеанским хоккеистом, на кого нельзя рассчитывать в будущем, патрон ФХР назвал вратаря Андрея Трефилова, сыгравшего в сезоне-1998/99 за 5 команд – «Ак Барс», «Чикаго» с «Калгари» в НХЛ и «Индианаполис» с «Детройтом» в ИХЛ.

«В «Ак Барсе» Андрей получил $75 тысяч подъемных и исчез, нарушив контракт, – сообщил Стеблин. – C другой стороны, после Нагано он не получил призовые ($20 тысяч), переведенные на его счет – этот банк рухнул. Андрей обратился с жалобой в МОК и вряд ли когда-то согласится сыграть в сборной».

Также Стеблин отметил, что перед домашним чемпионатом мира-2000 надеется на поддержку нового премьер-министра Сергей Степашина, назначенного в день первых полуфиналов ЧМ-1999.

Но Степашин проработал только три месяца, а заменивший его Владимир Путин в конце ноября 1999-го стал главой оргкомитета ЧМ-2000 – третьим за два с половиной года, после Олега Сысуева и Валентины Матвиенко.

Одним из заместителей Путина стал президент подольского спортклуба «Витязь» Борис Иванюженков, который с лета 1999-го руководил министерством спорта, созданном после победы России над Францией в отборе на футбольный Евро-2000.

Когда выяснилось, что в Ярославле не успевают построить арену к ЧМ, Иванюженков хотел, чтобы вместе с Санкт-Петербургом турнир принимал Подольск, но в итоге все сосредоточили в Питере, отдав часть матчей «Юбилейному», построенному в 1967-м.

Также Иванюженков отвечал за переговоры с освободившимися энхаэловцами и доставил Якушеву из-за океана аж 15 игроков – от Павла Буре до Максима Галанова.

При этом в декабре 1999-го Россия впервые выиграла этап Евротура (правда, домашний и не без помощи судьи Зайцева), а Якушев заявил: «Скорее всего, большинство из тех, кто участвовал в Кубке «Балтики», поедут и на чемпионат мира в Санкт-Петербург».

В реальности же из 28 игроков суперлиги, которые 7 апреля 2000-го собрались в Новогорске, через три недели на ЧМ стартовали лишь семеро: вратарь Брызгалов, пара защитников Хаванов – Марков и нападающие Сушинский, Прокопьев, Харитонов и Кудашов.

«Те, кого отцепили в решающий момент, получили страшный удар. Многие, уезжая, просто плакали. Я сам до последнего не знал: заявят, не заявят. Ночами не спал, ворочался, – говорил Сушинский, заодно описавший отношения в сборной. – О чем нам с ними [энхаэловцами] говорить? Не о чем. Разные у нас интересы».

Удар получил и Якушев. Он не вернул «Спартак» в Суперлигу и за полторы недели до старта ЧМ лишился клубного поста.

Тогдашний президент «Спартака» Борис Майоров объяснил это тем, что в игре команды не проглядывалась идея, за тактику отвечал второй тренер Александр Баринев, а предложение усилить штаб Владимиром Шадриным Якушев воспринял в штыки. С тех пор Майоров и Якушев не общаются.

В ожидании побед сборной России оргкомитет приготовил призы – вазы, шкатулки и сувенирные карабины

Но были и хорошие новости. За неделю до старта ЧМ замглавы оргкомитета Александр Евстрахин сообщил, что исполнит любые пожелания российских сборников:

«Если наша сборная, к примеру, в свободный день решит отправиться в Эрмитаж, мы организуем эту экскурсию моментально. А 27 апреля планируем устроить для сборной вечер отдыха с небольшим капустником, в котором примут участие ведущие питерские артисты».

Журналист Александр Кузьмин добавил: «Оргкомитет, надеясь на скорые победы сборной России, приготовил для нее массу призов: красивые вазы изготовлены на Ломоносовском фарфоровом заводе, изысканные малахитовые шкатулки – на глиноземном комбинате, а сувенирные карабины прибыли из Ижевска».

А 23 апреля, в 19:20, сборная России прибыла в Санкт-Петербург. Самолет Ту-154 встретил в Пулково-1 губернатор Яковлев с сотней волонтеров. К 20:30 автобус сборной с милицейским эскортом подъехал к гостинице «Ретур», расположенной на берегу Финского залива – между Сестрорецком и поселком Ольгино.

Перед заселением в одноместные номера игроков порадовали хлебом-солью и троекратно расцеловали девушки в кокошниках из ансамбля народного танца. Наутро хоккеисты вышли на тренировку и пожаловались на жару: в Питере потеплело до 20 градусов, а кондиционеры в новом Дворце спорта еще не работали.

«Ближе к концу занятия лед под ногами напоминал кашу», – сообщил Алексей Жамнов, чье интервью получилось коротким. Присутствие на тренировке двух журналистов удивило босса ФХР Стеблина: «А что, собственно, здесь делает пресса?»

На следующий день в Шереметьево-2 из Нью-Йорка прилетел Павел Буре, и репортеры снова столкнулись с неудобствами. «В VIP-зал, через который проходил Буре, можно было попасть лишь отдав секьюрити $150 (без кассового чека!)», – уведомил журналист «Спорт-Экспресса» Василий Канашенок.

На матче открытия ЧМ Владимир Путин выступил переводчиком Рене Фазеля

Днем ранее в обратном направлении улетел первый энхаэловец, примчавшийся весной 2000-го в Новогорск, Андрей Коваленко. Улетел на бракоразводный процесс, по итогам которого лишился возможности видеть дочерей-тройняшек.

«Я развелся с первой женой 5 лет назад еще в России, – объяснил Коваленко. – Но она прилетела в Канаду и решила развестись со мной еще раз, уже по законам провинции Квебек. Я объяснял, что должен ехать на чемпионат мира, но [адвокаты бывшей жены] отказались пойти навстречу: это, мол, твои проблемы».

Коваленко планировал вернуться ко второму матчу, но успел к первому – приехал в «Ретур» за четыре часа до матча с Францией (8:1).

Хотя одного энхаэловца сборная все же лишилась: за 3 дня до старта ЧМ защитник «Тампы» Андрей Скопинцев сломался в товарняке с Канадой. В той же игре, подравшись за 59 секунд до финальной сирены, травмировался нападающий СКА Алексей Кознев.

Другой проблемой после матча с Канадой поделился шеф пресс-центра ЧМ Всеволод Кукушкин: «Ломаем голову над нежданной заявкой на аккредитацию 31 японского журналиста. Плюс – от администрации президента пришла заявка на 42 человека: они будут освещать посещение Владимиром Путиным матча открытия».

Японское паломничество объясняется визитом в Питер премьер-министра Йосиро Мори. Он смотрел матч Россия – Франция в правительственной ложе с Владимиром Путиным, который после победы зашел в раздевалку нашей сборной и поблагодарил каждого игрока и тренера.

А когда Рене Фазель поднял бокал для тоста, но не увидел рядом переводчика, Путин предложил говорить по-немецки и сам перевел слова коллеги из IIHF.

После 0:3 с США лед забросали стаканами и бутылками

Турнир открылся на фоне криминальной войны в Санкт-Петербурге между группировками Владимира Кумарина и Константина Яковлева. В 2000 году в Питере произошло 38 заказных убийств, и например, охранника Кумарина Георгия Позднякова застрелили в бассейне всего за несколько дней до ЧМ.

«Не мешало бы питерским криминальным структурам объявить перемирие, – предложил в день старта турнира хоккейный журналист Владимир Мозговой. – Всех денег не заработаешь, всех друзей и врагов не перестреляешь. А перед белым светом и без того стыдно».

Схожие чувства наши болельщики испытали после 0:3 с США во втором туре и с финальной сиреной освистали сборную России, а потом забросали лед пластиковыми стаканами и бутылками.

Начиналось-то все оптимистично: в состав добавился энхаэловский забастовщик Алексей Яшин, дождавшийся вылета «Оттавы» и права играть на ЧМ, а на заполненных трибунах появился баннер: «Питер – не Лэйк-Плэсид. Россия, вперед!»

А потом повалились проблемы: в первом периоде грубо ошиблись Андрей Марков с Дмитрием Мироновым, и Джейсон Блэйк опасно вылетал к воротам Брызгалова. К тому же двойной малый штраф получил Павел Буре. К нему сбежалось столько поклонниц, что скамейку для штрафников оцепили милиционеры.

Во втором периоде американцы повели 2:0, перед перерывом остались в меньшинстве, а будущий вратарь СКА Роберт Эш выронил клюшку и 55 секунд играл той, которой поделился защитник Хэл Гилл, но все равно не пропустил.

В третьем периоде Якушев перешел на игру в три звена, убрав, в частности, Максима Сушинского, автора хет-трика в первом туре. Но привело это лишь к тому, что на седьмой минуте Дэвид Легуанд без особого сопротивления забросил третью шайбу.

«По непонятным причинам наши хоккеисты не настроились должным образом, – сообщил Якушев. – Мы уступили в психологии, а не в тактике».

От последнего места на предварительном этапе Россию спас американец Пелузо

«В полдень я послал каждому игроку короткое текстовое сообщение – у нас есть средства мобильной связи, которые позволяют это делать: «Невозможное может случиться, если вы будете верить».

Я попросил каждого отдать в течение 60 минут все, что у него есть. Сражаться до тех пор, пока не исчезнет последняя капелька надежды. И ребята отдали действительно все, и сердце, и душу, воплотив это в высочайший настрой».

Это слова Ральфа Крюгера. В 1998-м его «Фельдкирх» обыграл «Динамо» Билялетдинова в финале Евролиги, а его же сборная Швейцарии – команду Юрзинова на ЧМ.

У Юрзинова же – в швейцарском «Клотене» – весь сезон-99/00 тренировался Алексей Яшин и играл вратарь Рето Павони. Первый поучаствовал в обоих наших голах (1+1), а второй отразил 34 броска и подарил Крюгеру новую победу над Россией – 3:2.

За четыре часа до нашего матча со Швейцарией сошлись Франция и США. Трибуны – очевидно, в пику американцам – пылко болели за французов и расстроились, когда Майк Пелузо в третьем периоде сделал счет 3:2. К концу дня оказалось, что именно эта шайба спасла Россию от последнего места в группе.

В Дыр-тим сборную России переименовали уже после второго поражения

На пресс-конференции после матча со Швейцарией Якушеву сообщили об смсках Крюгера игрокам и предложили: «Может, найдете для наших энхаэловцев что-то нестандартное? Перед финалом ЧМ-1950 в Бразилии тренер Уругвая оклеил стены туалета победными реляциями хозяев – и на следующий день Уругвай победил!»

«Завтра купим газеты с вашей статьей и оклеим ими туалеты», – сказал Якушев и под смех журналистов ретировался.

В следующие два дня выяснилось еще много смешного: например, что игроки сборной России загуляли в Питере после 8:1 с Францией и некоторые не сумели вернуться в «Ретур» самостоятельно.

Или что жены и подруги хоккеистов отказались жить в «Прибалтийской» ($140 в сутки) и переехали в «Невский Палас» ($350). Энхаэловцы просили Стеблина оплатить разницу, но президент ФХР сообщил, что такими средствами не располагает.

Кстати, в «Дыр-тим» русскую команду мечты переименовали уже после игры со Швейцарией – на гостевой «Спорт-Экспресса». Там же болельщик по имени Петр рассказал:

«Вот что произошло у Ледового дворца перед матчем Россия – Швейцария. Большую часть людей, имевших пригласительные билеты на этот матч, так и не пустили на стадион. Милиция объяснила это отсутствием свободных мест.

Мне удалось побывать на игре, и я видел, что, действительно, свободных мест не было... в дешевых секторах. А в центральных можно было наблюдать Боярского и Мигицко (ничего не имею против них), сидящих чуть ли не одних на целом (!) ряду, и прочих немногочисленных VIP.

Студентов же, ветеранов войны и прочих, кто получил пригласительные билеты на матч, так и не пустили. А на этих приглашениях красуется такой текст:

«Уважаемый болельщик! От всей души поздравляю вас с великим праздником – 55-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Приглашаю вас посетить матч проходящего в нашем городе чемпионата по хоккею. Искренне желаю незабываемого праздничного зрелища». Подписано это губернатором Яковлевым.

Представляете, какой «подарок» и какое «незабываемое зрелище» получили вчера ветераны войны, когда они со своими наградами и со слезами на глазах возвращались домой, так и не увидев хоккей».

После поражения от Латвии на лед бросали туалетную бумагу

На четвертый матч – с Латвией – собралось на 5000 болельщиков меньше. Якушев снова перетасовал звенья, но спецбригад так и не появилось – после удалений у соперника наши даже не могли толком расположиться в чужой зоне.

И проиграли 2:3, практически потеряв шансы на четвертьфинал. На лед летели уже рулоны туалетной бумаги, а комментатор Евгений Кузнецов раскритиковал в эфире Павла Буре и был тут же снят с работы на ЧМ. В «Спорт-Экспрессе» добавили: «После этого расстроенный телевизионщик провел весь вечер в баре».

Латвии проиграли в пятницу, а по субботам я, к несчастью, учился и на уроке музыки мы с одноклассниками нервно смеялись, читая наш состав: Буре, Яшин, Каменский, Жамнов, Гончар, Житник, Козлов – и 2:3 с Латвией! Как это вообще возможно?

Про одного из этих игроков мне через 15 лет расскажет вратарь Алексей Ивашкин – мол, после МЧМ-1989 суетливо бегал по Анкориджу и пытался продать спортивный костюм с надписью СССР. Поступок не то чтобы стыдный, но какой-то не героический.

А в мае 2000-го все эти энхаэловцы казались супергероями и в голове не укладывалось, что после трех оскорбительных поражений они не соберутся на игру с Белоруссией.

Но они снова проиграли – 0:1. Владимир Мозговой рассказал про коллегу из Сибири, который трое суток ехал в поезде в Санкт-Петербург, не знал последних результатов и потом с вытаращенными глазами сидел на игре с белорусами.

В никому уже не нужном матче со шведами наши победили 4:2, и не меньшее оживление на трибунах, чем голы Прокопьева, Харитонова и Буре, вызвало появление на видеокубе актера Селина – Дукалиса из «Улиц разбитых фонарей».

«До сих пор не могу понять: зачем же они приехали весной 2000 года в Санкт-Петербург?»

«По именам состав был что надо, – сказал спустя 11 лет нападающий Олег Петров. – Но многие энхаэловцы восприняли этот чемпионат как тусовку. Думали не об игре, а о том, как хорошо провести время. Выпить, погулять, ну и на площадке пропотеть для аппетита. Обидно было видеть такое отношение.

Но что я мог сделать? Кто бы меня слушал? Ребята с гонором, я для них – не авторитет. В хоккее добились больше меня.

В той ситуации мало что зависело от тренера. Остановить все это было не в его силах».

«Вокруг сборной вертелись все кому не лень – и знаменитые, и известные, и авторитетные, – вспоминал менеджер сборной Алексей Касатонов. – Кого-то из игроков это раздражало, кого-то расслабляло.

Доходило до смешного и абсурдного. Захожу в раздевалку сборной и вижу, как из душа выходят совершенно посторонние лица. Я их не знаю! Что они там делают, кто их туда пустил?!»

«Находясь под впечатлением от игры Яшина на ЧМ-1999, от того, как он себя вел, я решил, что это свойственно вообще всем нашим игрокам, выступающим в НХЛ, – признался Якушев в автобиографии 2016 года. – А спустя год жестоко поплатился за эту иллюзию.

Работу над ошибками [после ЧМ-1999] я провел. Но главную допустил не в Норвегии, а после возвращения в Россию. Спроецировал отношение к игре Яшина и его поведение в быту на всех энхаэловцев и попал в молоко.

Команда, выступавшая в форме сборной России, не могла столь бездарно и безвольно уступать Латвии, Белоруссии и Швейцарии из-за каких-то тактических промашек или технических погрешностей.

Причины – в психологии, ничего таинственного и сверхъестественного. Если один игрок недостаточно сконцентрировался на матче, это непременно скажется в игре, но товарищи по команде могут отработать за него, если же таких вальяжно настроенных несколько – пиши пропало.

На пресс-конференции я взял на себя ответственность за провал сборной. И был хотя бы честен. Больше пятнадцати лет минуло, а я так и не пришел в себя.

Сейчас никого поименно называть не стану, только до сих пор не могу понять: зачем же они приехали весной 2000 года в Санкт-Петербург?»

На ЧМ-2000 Якушеву было столько же лет, сколько сейчас Сергею Федорову, но главным тренером он больше не работал. Через три месяца после турнира сборную снова принял Борис Михайлов.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской, Владимир Родионов, Екатерина Чеснокова, Алексей Никольский, Владимир Федоренко; spartak.ru