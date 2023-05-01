Репортаж Дениса Романцова.

– Что сейчас чувствуешь? Расстроен? – спрашиваю через час после гола «Салернитаны» болельщика «Наполи» Джованни Миньери, приехавшего на игру из Сорренто (там он работает пресс-атташе волейбольной команды).

– Нет, у нас же не невеста из-под венца убежала. Если сравнивать со свадьбой, сегодня получился мальчишник, а в четверг отпразднуем как следует.

Впервые я был на этом стадионе почти 30 лет назад, ребенком. С Курвы А смотрел матч «Наполи» – «Юве». С тех пор я столько пережил как болельщик «Наполи» (взять хотя бы банкротство и падение в Серию С), что гол Булайе Диа меня точно не расстроит.

Болельщики «Наполи» приехали из других городов даже без билетов на матч

Миньери – один из тысяч иногородних болельщиков «Наполи», приехавших на матч с «Салернитаной».

Неаполитанцев (или просто неравнодушных к клубу) в Италии столько, что, например, на февральской игре с «Сассуоло» в Реджо-Эмилии их было больше, чем формальных хозяев.

Воскресным утром я влился в ряды приезжих фанатов и двинулся от вокзала к центру города. В пути фанаты пели, дудели, дымили, взрывали петарды и размахивали флагами.

Причем на многих из них (если не на большинство) даже не хватило билетов на матч.

Но они все равно приехали, чтобы быть рядом в самый важный (как казалось до 86-й минуты) день новейшей истории «Наполи».

Журналист tuttonapoli.net Марко Фраттино говорит мне, что тоже собирается смотреть игру с «Салернитаной» на одной из площадей – и не грустит из-за этого.

«Грустил я в 10 лет, накануне Пасхи-1998, когда «Наполи» проиграл «Парме» и вылетел в Серию В, – рассказывает Марко. – Неаполитанец Фабио Каннаваро уже играл за «Парму», но все равно плакал тогда на поле. Вместе с нашим вратарём Пино Тальялателлой. Помню это, словно вчера было.

А теперь у меня отличное настроение. Уверен, что скудетто-2023 – только начало прекрасного цикла побед».

Болельщики «Наполи» приуныли после гола «Лацио»

В центре, на виа Толедо, толпа рассредотачивается, и я иду к стадиону «Диего Марадона» вдоль Неаполитанского залива.

После получаса ходьбы в дыму здесь дышится вдвойне приятно.

Тут и потише, чем в центре: многие болельщики включили в телефонах «Интер» – «Лацио» и после гола Фелипе Андерсона заметно приуныли. Что-то эмоционально говорят про Маурицио Сарри, который так и не дотянулся в Неаполе до первого места, а когда дотянулись без него – может омрачить праздник фанатам «Наполи».

Даже забавно, как некоторые болельщики волнуются из-за игры на «Джузеппе Меацца». Можно подумать, сейчас последний тур и для чемпионства непременно нужна гостевая неудача «Лацио».

Но положение команды Спаллетти все же чуть более комфортное, и ближе к стадиону среди болельщиков снова преобладает радостное предвкушение.

И опять песни, опять петарды: когда их взрывают в таком тоннеле – это, признаюсь, незабываемо.

Фаната «Наполи» ранили ножом у стадиона – он пропустит следующий матч

Итальянская фишка – болельщики занимают проезжую часть, но дорожное движение не останавливается: просто мотоциклы и даже машины маневрируют между людьми.

Уже после игры я узнаю, что одного водителя утомило продираться сквозь толпу – выскочив из машины, он ударил ножом в грудь 38-летнего неаполитанца.

Пострадавшего быстро доставили в больницу Сан-Паоло, где спасли, но пообещали отпустить лишь через 10 дней, а следующий (очевидно, золотой) матч «Наполи» – через четыре дня.

Когда про все это снимут кино, болельщик, узнав срок госпитализации, наверняка скажет: «Лучше бы меня зарезали».

Спаллетти сравнил соперника с ежиком

У арены сотни людей окружают кафе «Везувио», где на большом экране транслируют миланскую игру. Когда «Интер» забивает, тут ликуют так, словно это «Наполи» нокаутирует «Салернитану».

Лаутаро – 1:1!

Через шесть минут Гозенс – 2:1!!

А в конце опять Лаутаро – 3:1!!!

Теперь побеждаем «Салернитану» и скудетто в кармане. Это так же ясно, как и то, что парковаться в этот день у стадиона – плохая идея.

А вот тренер «Салернитаны» Паулу Соуза паркует у своей штрафной автобус и обеспечивает малособытийный первый тайм. «Наполи» владеет мячом 80 процентов времени, но наносит лишь три удара в створ.

«Салернитана» закрылась на все замки, – говорит в перерыве капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо. – Нам нужно терпение, чтобы найти лазейку к их воротам».

Сделав пару замен, «Наполи» на 62-й минуте наконец-то забивает, а «Салернитана» вдруг раскрепощается и напоминает, что это не пре-пати чемпионского праздника, а дерби Кампании.

В конце гости сравнивают, но после матча фанаты «Наполи» все равно аплодируют и поют: «Мы выиграем, мы выиграем, мы выиграем скудетто!»

После матче вратарь «Салернитаны» Гильермо Очоа говорит: «Мне жаль «Наполи», они проводят отличный сезон».

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо обращается к болельщикам: «Извините, что не отпраздновали сегодня. Но это лишь вопрос нескольких дней».

А Лучано Спаллетти иронизирует: «Что ж, мы продлили удовольствие.

Нас критикуют за ничью в день, когда все ждали победы? Есть только один способ не подвергаться критике в футболе – не заниматься им. Мы наткнулись на команду, которая закрылась как ежик. Против такой глубокой защиты мы не могли играть в свой футбол».

Некоторые игроки «Наполи» хотели уехать со стадиона на мопедах

И еще одна история с неаполитанским шармом: после матча вокруг стадиона очень многолюдно и хаотично – некоторые игроки «Наполи», по словам журналиста CalcioNapoli24, не верят, что когда-нибудь выберутся со стадиона и хотят разъехаться на мопедах – чтобы надеть шлемы и смешаться с толпой.

Руководство «Наполи» идею отвергает.

Через час после матча в центре Неаполя кто-то жжет неизрасходованные петарды и дымовые шашки, но большинство людей просто идет под дождем на вокзал – неаполитанский праздник прерван и перенесен.

Менее уникальным он от переноса точно не станет. «Тот, кто умеет ждать – наслаждается вдвойне», – напоминает после игры фанатам «Наполи» актриса Сабрина Ферилли (болельщица «Ромы»).

PS. «Знаешь, кое-что меня все-таки расстраивает, – говорит болельщик «Наполи» из Сорренто Джованни Миньери. – Жаль, что Диего Марадона не застал этот сезон. Ему бы понравилось».

Фото: Денис Романцов