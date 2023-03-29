17 комментариев

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«Кого вы прислали? Ему забить невозможно!» 20 лет назад Акинфеев дебютировал в ЦСКА

Вячеслав Чанов
Александр Кузнецов Александр Кузнецов
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Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Юрий Аджем
ЦСКА ЦСКА
Футбол Футбол

Старт суперкарьеры.

В феврале 2001-го Евгений Гинер получил ЦСКА в подарок от партнеров и за два года провернул 29 трансферов. Игроков собралось столько, что в 2002-м для резервистов – вроде Цаплина и Кузьмичева – устраивали товарищеские матчи с подмосковными клубами. 

Через год ЦСКА использовал с той же целью Кубок Премьер-лиги – третий внутренний турнир, придуманный (в рамках подражания английскому футболу) для увеличения числа игр. 

Проводили его в международную паузу, поэтому на матч с «Зенитом» в 1/8  финала ЦСКА прибыл без 17 игроков сборных и главного тренера Газзаева, которому в тот же день предстояли 1:3 от Албании в Шкодере. 

Именно тогда, 29 марта 2003-го, Игорь Акинфеев впервые сыграл за ЦСКА в официальном матче. 

Акинфеев зарабатывал в ЦСКА 8700 рублей и после первой тренировки с основой стеснялся заходить в общую душевую

Среди 29 трансферов ЦСКА 2001-2003 годов было четыре вратаря, но основным никто из них надолго не стал. 

Перхун погиб в августе 2001-го после столкновения с Будуновым в Махачкале, давно знакомый Газзаеву Крамаренко шел строго резервистом, Мандрыкин повредил мениск летом 2002-го, а сменивший его Нигматуллин приехал в аренду, после которой вернулся в Италию.   

Когда травмировался Мандрыкин, на тренировку основы взяли 16-летнего Акинфеева, который даже в дубле был третьим вратарем – после 19-летнего Рукавишникова и 20-летнего Солоненко из Набережных Челнов (протеже спортивного директора Четверика).

Игорь вспоминал, что разозлился, когда его выдернули с юношеского чемпионата России в Самаре и отправили поездом на игру дубля, но не включили в заявку. А потом сильно удивился вызову в основу.

Акинфеев зарабатывал тогда 8700 рублей в месяц, робел в окружении звезд и после тренировки постеснялся зайти в общую душевую – помылся в раковине. 

На поле он действовал куда увереннее, поэтому в тот же день услышал от Газзаева: «Никуда не уходишь, остаешься у нас». 

Так как же вышло, что клуб, жадно рвавшийся к первому в российской истории чемпионству, доверил место в воротах 11-класснику?

Спортивный директор ЦСКА обиделся, что после травмы Мандрыкина в основу отправили не его протеже, а Акинфеева

Вячеслав Чанов, тренер вратарей ЦСКА 2002-2014: «Игоря я впервые увидел 14-летним – когда работал спортивным директором школы ЦСКА. Сразу понравилось, как он уверенно действует, понимает игру и предвосхищает события на поле». 

Юрий Аджем, тренер дубля ЦСКА 2002-2010: «Когда я принял дубль, Игорь находился в юношеской сборной. Потом посмотрел на него в деле и понял: этот мальчик будет у нас первым вратарем. 

Быстрые ноги, хорошо перемещался в воротах, отдавал классные пасы. Обладал одной из лучших передач среди всех футболистов дубля, включая полевых! К тому же коммуникабельный, спокойный. Сразу заслужил уважение старших ребят. 

Игорь еще тренировался в школе ЦСКА, но уже был сильнее вратарей дубля – Солоненко и Рукавишникова. Здорово командовал партнерами, хотя был младше всех, демонстрировал психологическую устойчивость, правильно относился к работе. Мы решили, что три вратаря будут играть по очереди».

Вячеслав Чанов: «Дима Солоненко – мальчик фактурный, 198 см. Мы [в начале 2002-го] свозили его на сборы, хорошо изучили – но рядом с Акинфеевым он и близко не стоял. 

Высокий рост не всегда идет вратарю на пользу». 

Юрий Аджем: «В июле 2002-го Мандрыкин улетел на операцию, и ко мне обратился Газзаев: «Нужен вратарь. Кого посоветуете?» – «С нашей стороны можем порекомендовать Акинфеева». 

[Спортивный директор] Четверик обиделся на меня – набрал: «Почему не Солоненко? Вы берете на себя ответственность?» – «Конечно, берем». Мы не сомневались, что Акинфеев талантливей других вратарей.

После первой тренировки Игоря с основой позвонил Газзаев: «Кого вы прислали? Ему забить невозможно!» 

Александр Кузнецов, тренер ЦСКА 2001-2003: «На дебютной тренировке в Архангельском он выглядел так, будто уже лет десять в команде. 

Уверенный, без нервов, все ловил –– как опытный вратарь. Вроде молодой пацан, но совсем без суеты. На второй день и со старшими ребятами начал общаться. 

Уже через несколько дней Газзаев включил его в запас на матчи с «Крыльями» – с той же командой, с которой Игорь в следующем году дебютировал в Премьер-лиге».

В первой товарищеской игре за ЦСКА Акинфеев отдал предголевой пас

Зимой 2003-го ЦСКА взял на первый сбор в Израиле трех вратарей – Мандрыкина, Крамаренко и Акинфеева. 

На тренировке Крамаренко получил болезненный удар мячом в лоб, и в стартовом составе на первый матч – с израильской молодежкой – вышел 16-летний Акинфеев. Он отыграл первый тайм, не пропустил и на 43-й минуте отдал предголевой пас, после которого Кириченко открыл счет. 

Через неделю Игорь вышел на последние полчаса против взрослой сборной Израиля и снова отыграл на ноль. 

Александр Кузнецов: «На первом сборе Игорь спокойно добивал от своих ворот до чужих – особенно если ветерок дул». 

Вячеслав Чанов: «Игорь уже в 16 лет здорово играл ногами – это заложили в него тренеры детской школы и папа. Мне оставалось только направить эти умения в правильное русло. 

На первом сборе с основой надо было поберечь его и постепенно подвести к большим нагрузками. Что я и делал. У Игоря есть незаметное со стороны, но важное качество – умение правильно работать, максимально выкладываться на тренировке. 

Я-то знаю, что бывает после моих упражнений – например, мышцы забиваются или ноги болят. Спросишь Игоря после тренировки, где болит – он говорит: там-то. Ага, думаю, так и должно быть. Значит, все четко выполнил. 

А иной вратарь ответит: «Да не, все нормально». Значит, где-то сачканул, недоработал.

Из таких деталей складывается успешная карьера».    

Акинфеев дебютировал на полном «Петровском» – в игре Кубка Премьер-лиги собралось 18 тысяч болельщиков 

На февральских сборах-2003 Акинфеев сыграл еще два матча и пропустил только раз – когда после ошибки Шембераса динамовец Демкин вышел один на один.   

В двух первых турах чемпионата молодой вратарь не попал в заявку, но в игре Кубка Премьер-лиги с «Зенитом» оказался в запасе – Мандрыкин-то уехал с Газзаевым в сборную. 

«Зенит» недосчитался десятерых сборников, но располагал Малафеевым с Радимовым, четырьмя иностранцами (Ширлом, Кирицэ, Гораком, Вьештицей) и уважаемыми питерскими игроками вроде Лобова и Осипова. К тому же ожидалось возвращение после 8-месячного лечения капитана Игонина. 

ЦСКА же выставил молодежный состав, разбавленный Крамаренко, Рахимичем, Кириченко и Беркетовым, который в 2003-м играл только за дубль. Руководил ими Александр Кузнецов – он уже был и.о. главного тренера после ухода Павла Садырина осенью 2001-го. 

Александр Кузнецов: «Петровский» битком – 18 тысяч, а у нас, по сути, дублирующий состав – мы и на скамейке-то сидели с Юрием Аджемом, тренером дубля. 

Молодые ребята неплохо выступили, но в первом тайме пропустили два мяча: все-таки у «Зенита» был более опытный состав. Мы планировали задействовать максимум игроков, поэтому на второй тайм выпустили Игоря – и он отстоял на ноль, заслужив комплименты от журналистов».  

Вячеслав Чанов: «Про Игоря поначалу говорили – рост не тот, вес не тот, ничего из него не выйдет. Но мы вместе с ним это пережили, следуя моей любимой поговорке: собака лает, караван идет.

Доверие тренеров его просто окрылило. Вратарь – это на 80 процентов психология. А Игорь умело концентрировал все, что слышал от детских тренеров, от меня, от Валерия Газзаева и с каждой игрой становился увереннее, сильнее характером». 

Перед пенальти Каряки Газзаев сказал: «Игорь отобьет» 

Через несколько дней после 0:2 в Санкт-Петербурге ЦСКА принял «Зенит» в Москве. Соперник прилетел почти тем же составом, но без главного тренера Петржелы, который остался в Питере с игроками основы, а ЦСКА усилился российскими сборниками. 

Один из них – Мандрыкин – на 20-й минуте травмировался после столкновения с Астафьевым и уступил место Акинфееву. Через 15 минут Игорь зацепил в штрафной Радимова, но отразил удар Осипова с 11 метров. 

Вскоре Акинфеев выбил на Гогниева, что едва не привело к голу. Единственный мяч (ЦСКА победил 3:1) Игорь пропустил с еще одного пенальти, назначенного во втором тайме. 

Интересно, что тот же судья – Гончар из Сочи – двумя месяцами ранее наказал ЦСКА двумя пенальти в игре со словацкой «Жилиной» на кипрском сборе. 

Через полтора месяца, 12 мая 2003-го, Акинфеев отыграл на ноль матч с «Шахтером» на турнире памяти Лобановского, а 31-го впервые вышел в чемпионате – накануне игры в Самаре у Мандрыкина подскочила температура. 

Вячеслав Чанов: «Мы видели, что Игорь не уступает Крамаренко с Мандрыкиным и тревожились только из-за возраста. Часто бывает, что юниоры надрываются под большой нагрузкой.

Мы рисковали, конечно, но решение выпустить в Самаре именно Игоря приняли единогласно и уверенно. 

Опытные ребята – Рахимич, Шемберас, Соломатин и другие – видели его уровень. Понимали, что он заслуженно в раме, что не испугается, но ему нужна поддержка.

В этом плане коллектив у нас был прекрасный, так что для Игоря все сошлось идеально: его талант и трудолюбие, доверие тренеров и помощь старших партнеров».  

Юрий Аджем: «В Самаре победили 2:0, а на 82-й минуте Игорь потащил пенальти от Каряки. Сразу появилось ощущение, что Игорь на своем месте». 

Александр Кузнецов: «К тому моменту Газзаев был уже так уверен в Игоре, что, когда в наши ворота назначили пенальти, сказал нам на скамейке: «Да он отобьет». 

Так и вышло». 

Вячеслав Чанов: «Важно было аккуратно подводить его к основному составу: товарищеские матчи, Кубок Премьер-лиги, чемпионат. 

Да и после Самары Акинфеев не сразу стал первым номером. До конца чемпионского 2003-го его чередовали с Мандрыкиным, но в итоге Игорь доказал, что сильнее.

Способные вратари и потом появлялись в школе ЦСКА, но такого внутреннего стержня, как у Игоря, им не хватало. 

Родиться с таким талантом и так его реализовать – большая редкость. Игорь переписал в России все рекорды. Не всякий вратарь в принципе-то 350 матчей проведет, а у Игоря столько сухих игр! Думаю, его уже можно называть великим.

Несколько лет назад мы открыли в Реутове Академию вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. В школах-то вратарей как тренируют – 20 минут размяли и кинули в общую группу. И потом спрашивают: «Почему он неправильно ловит?»

А у нас – чисто вратарские часовые тренировки, основанные на классике нашей школы. Давшей миру Яшина, Дасаева и Акинфеева».

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17 комментариев

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Demetrio-77
Ответ xdreamer
А тогда еще было можно при пенальти перед ударом вперед с ленточки выпрыгивать?
Нельзя, но закрывали на это глаза. В принципе до ВАР и закрывали.
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Real_v_dushe
Ответ mallowan
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Акинфеев - рукожоп, который просто попал в то время, когда нормальные вратари в РФ закончились. Последним по-настоящему классным вратарём был Овчинников. После него на остальных без слезы не взглянешь. На их фоне ещё весьма средний Акинфеев выделялся, но реально просто уровень игроков сильно снизился, а вратарей ещё больше. Его антирекорд в ЛЧ показателен в этом: типа лучший вратарь РФ в этом веке в таком дерьме с точки зрения пропущенных голов в главном клубном турнире.
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Саша Пушкин
Ответ Alex Korolev
В этот момент надо вспомнить сколько раз играл гимн ЛЧ для Игоря,а потом для всех остальных вместе взятых
Если каждый раз, когда ты лез в драку тебе без вариантов били морду, стоит ли гордиться количеством боев.
Кабинетные махинации бандита Гинера обеспечивали лыжному клубу путевки в ЛЧ.
Жеку харьковского коллеги по опасному бизнесу поставили на место и лишили пальца и тут же ЦСКА превратился в серого середняка без претензий даже внутри страны. Совпадение?
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Брэд Либил
Ответ Саша Пушкин
«Кого вы прислали? Ему забить невозможно!» В этот момент в голове заиграл гимн ЛЧ.
интересно, сколько б другие напропускали, если б им оборону лёня ставил. рекорд имени псевдотренера
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Tydeus
Ответ xdreamer
А тогда еще было можно при пенальти перед ударом вперед с ленточки выпрыгивать?
Фактически да, судьи закрывали глаза
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Tydeus
Ответ angry Bird
по нынешним правилам пенальти от Каряки перебивали бы
Этот матч играли 20 лет назад по другим правилам, тогда все вратари так играли
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mallowan
Ответ Real_v_dushe
А потом он поставил на века рекорд в ЛЧ.
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kulik13
Для тех, кто сейчас начшёт писать про вские "рекорды" в ЛЧ и т.п., шли бы вы лесом, уважаемые, ну либо за плюсами от таких же.

Игорь величина и глыба нашего футбола! Спорить с этим бесполезно.
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Михаил Максаков
Хорошая карьера вышла, тут спору нет, но слишком уж много вопиющих косяков он допускал. Со Словенией, в Бразилии, на кубке конфедераций, в ЛЧ.............. конкретные случаи перечислять можно крайне долго.
В целом есть и чем гордиться и от чего схватиться за голову, и того и другого очень много вышло у Игоря.
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peter_shor
Помню смотрел первые матчи его, сразу бросились в глаза отличные дальние выносы от своих ворот прямо до чужой штрафной площади. В то время как до этого вратари просто по высокой траектории фигачили куда-то в гущу чуть дальше середины поля. Очень здорово что сразу отбил пеналку. А самый важный момент, как мне кажется, когда он пеналку отбил, то очень уверенно всех своих рассталкал для того что бы заняли свои места на угловом. Болею за совершенно другую команду, но Акинфеев всегда нравился тем что заиграл не смотря на свой возраст, рост и ,как оказалось, наличие "нужных" для Четверика людей.
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gunmeat
Ответ Евгений Квасников
согласен. я тоже это подметил сходу.
Да и на предыдущем Акинфеев вышел с линии. Это сразу заметно. Но, в любом случае, воротчик он хороший, хоть и конь. 🤷
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xdreamer
А тогда еще было можно при пенальти перед ударом вперед с ленточки выпрыгивать?
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Real_v_dushe
А потом он поставил на века рекорд в ЛЧ.
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Евгений Квасников
Ответ angry Bird
по нынешним правилам пенальти от Каряки перебивали бы
согласен. я тоже это подметил сходу.
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angry Bird
по нынешним правилам пенальти от Каряки перебивали бы
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Евгений Квасников
и все таки я могу сказать с уверенностью,хоть и не болею за ЦСКА. Игорь легенда не только ЦСКА, но и России в целом.
+16
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Alex Korolev
Ответ Саша Пушкин
«Кого вы прислали? Ему забить невозможно!» В этот момент в голове заиграл гимн ЛЧ.
В этот момент надо вспомнить сколько раз играл гимн ЛЧ для Игоря,а потом для всех остальных вместе взятых
+13
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