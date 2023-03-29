17 комментариев

Старт суперкарьеры.

В феврале 2001-го Евгений Гинер получил ЦСКА в подарок от партнеров и за два года провернул 29 трансферов. Игроков собралось столько, что в 2002-м для резервистов – вроде Цаплина и Кузьмичева – устраивали товарищеские матчи с подмосковными клубами.

Через год ЦСКА использовал с той же целью Кубок Премьер-лиги – третий внутренний турнир, придуманный (в рамках подражания английскому футболу) для увеличения числа игр.

Проводили его в международную паузу, поэтому на матч с «Зенитом» в 1/8 финала ЦСКА прибыл без 17 игроков сборных и главного тренера Газзаева, которому в тот же день предстояли 1:3 от Албании в Шкодере.

Именно тогда, 29 марта 2003-го, Игорь Акинфеев впервые сыграл за ЦСКА в официальном матче.

Акинфеев зарабатывал в ЦСКА 8700 рублей и после первой тренировки с основой стеснялся заходить в общую душевую

Среди 29 трансферов ЦСКА 2001-2003 годов было четыре вратаря, но основным никто из них надолго не стал.

Перхун погиб в августе 2001-го после столкновения с Будуновым в Махачкале, давно знакомый Газзаеву Крамаренко шел строго резервистом, Мандрыкин повредил мениск летом 2002-го, а сменивший его Нигматуллин приехал в аренду, после которой вернулся в Италию.

Когда травмировался Мандрыкин, на тренировку основы взяли 16-летнего Акинфеева, который даже в дубле был третьим вратарем – после 19-летнего Рукавишникова и 20-летнего Солоненко из Набережных Челнов (протеже спортивного директора Четверика).

Игорь вспоминал, что разозлился, когда его выдернули с юношеского чемпионата России в Самаре и отправили поездом на игру дубля, но не включили в заявку. А потом сильно удивился вызову в основу.

Акинфеев зарабатывал тогда 8700 рублей в месяц, робел в окружении звезд и после тренировки постеснялся зайти в общую душевую – помылся в раковине.

На поле он действовал куда увереннее, поэтому в тот же день услышал от Газзаева: «Никуда не уходишь, остаешься у нас».

Так как же вышло, что клуб, жадно рвавшийся к первому в российской истории чемпионству, доверил место в воротах 11-класснику?

Спортивный директор ЦСКА обиделся, что после травмы Мандрыкина в основу отправили не его протеже, а Акинфеева

Вячеслав Чанов, тренер вратарей ЦСКА 2002-2014: «Игоря я впервые увидел 14-летним – когда работал спортивным директором школы ЦСКА. Сразу понравилось, как он уверенно действует, понимает игру и предвосхищает события на поле».

Юрий Аджем, тренер дубля ЦСКА 2002-2010: «Когда я принял дубль, Игорь находился в юношеской сборной. Потом посмотрел на него в деле и понял: этот мальчик будет у нас первым вратарем.

Быстрые ноги, хорошо перемещался в воротах, отдавал классные пасы. Обладал одной из лучших передач среди всех футболистов дубля, включая полевых! К тому же коммуникабельный, спокойный. Сразу заслужил уважение старших ребят.

Игорь еще тренировался в школе ЦСКА, но уже был сильнее вратарей дубля – Солоненко и Рукавишникова. Здорово командовал партнерами, хотя был младше всех, демонстрировал психологическую устойчивость, правильно относился к работе. Мы решили, что три вратаря будут играть по очереди».

Вячеслав Чанов: «Дима Солоненко – мальчик фактурный, 198 см. Мы [в начале 2002-го] свозили его на сборы, хорошо изучили – но рядом с Акинфеевым он и близко не стоял.

Высокий рост не всегда идет вратарю на пользу».

Юрий Аджем: «В июле 2002-го Мандрыкин улетел на операцию, и ко мне обратился Газзаев: «Нужен вратарь. Кого посоветуете?» – «С нашей стороны можем порекомендовать Акинфеева».

[Спортивный директор] Четверик обиделся на меня – набрал: «Почему не Солоненко? Вы берете на себя ответственность?» – «Конечно, берем». Мы не сомневались, что Акинфеев талантливей других вратарей.

После первой тренировки Игоря с основой позвонил Газзаев: «Кого вы прислали? Ему забить невозможно!»

Александр Кузнецов, тренер ЦСКА 2001-2003: «На дебютной тренировке в Архангельском он выглядел так, будто уже лет десять в команде.

Уверенный, без нервов, все ловил –– как опытный вратарь. Вроде молодой пацан, но совсем без суеты. На второй день и со старшими ребятами начал общаться.

Уже через несколько дней Газзаев включил его в запас на матчи с «Крыльями» – с той же командой, с которой Игорь в следующем году дебютировал в Премьер-лиге».

В первой товарищеской игре за ЦСКА Акинфеев отдал предголевой пас

Зимой 2003-го ЦСКА взял на первый сбор в Израиле трех вратарей – Мандрыкина, Крамаренко и Акинфеева.

На тренировке Крамаренко получил болезненный удар мячом в лоб, и в стартовом составе на первый матч – с израильской молодежкой – вышел 16-летний Акинфеев. Он отыграл первый тайм, не пропустил и на 43-й минуте отдал предголевой пас, после которого Кириченко открыл счет.

Через неделю Игорь вышел на последние полчаса против взрослой сборной Израиля и снова отыграл на ноль.

Александр Кузнецов: «На первом сборе Игорь спокойно добивал от своих ворот до чужих – особенно если ветерок дул».

Вячеслав Чанов: «Игорь уже в 16 лет здорово играл ногами – это заложили в него тренеры детской школы и папа. Мне оставалось только направить эти умения в правильное русло.

На первом сборе с основой надо было поберечь его и постепенно подвести к большим нагрузками. Что я и делал. У Игоря есть незаметное со стороны, но важное качество – умение правильно работать, максимально выкладываться на тренировке.

Я-то знаю, что бывает после моих упражнений – например, мышцы забиваются или ноги болят. Спросишь Игоря после тренировки, где болит – он говорит: там-то. Ага, думаю, так и должно быть. Значит, все четко выполнил.

А иной вратарь ответит: «Да не, все нормально». Значит, где-то сачканул, недоработал.

Из таких деталей складывается успешная карьера».

Акинфеев дебютировал на полном «Петровском» – в игре Кубка Премьер-лиги собралось 18 тысяч болельщиков

На февральских сборах-2003 Акинфеев сыграл еще два матча и пропустил только раз – когда после ошибки Шембераса динамовец Демкин вышел один на один.

В двух первых турах чемпионата молодой вратарь не попал в заявку, но в игре Кубка Премьер-лиги с «Зенитом» оказался в запасе – Мандрыкин-то уехал с Газзаевым в сборную.

«Зенит» недосчитался десятерых сборников, но располагал Малафеевым с Радимовым, четырьмя иностранцами (Ширлом, Кирицэ, Гораком, Вьештицей) и уважаемыми питерскими игроками вроде Лобова и Осипова. К тому же ожидалось возвращение после 8-месячного лечения капитана Игонина.

ЦСКА же выставил молодежный состав, разбавленный Крамаренко, Рахимичем, Кириченко и Беркетовым, который в 2003-м играл только за дубль. Руководил ими Александр Кузнецов – он уже был и.о. главного тренера после ухода Павла Садырина осенью 2001-го.

Александр Кузнецов: «Петровский» битком – 18 тысяч, а у нас, по сути, дублирующий состав – мы и на скамейке-то сидели с Юрием Аджемом, тренером дубля.

Молодые ребята неплохо выступили, но в первом тайме пропустили два мяча: все-таки у «Зенита» был более опытный состав. Мы планировали задействовать максимум игроков, поэтому на второй тайм выпустили Игоря – и он отстоял на ноль, заслужив комплименты от журналистов».

Вячеслав Чанов: «Про Игоря поначалу говорили – рост не тот, вес не тот, ничего из него не выйдет. Но мы вместе с ним это пережили, следуя моей любимой поговорке: собака лает, караван идет.

Доверие тренеров его просто окрылило. Вратарь – это на 80 процентов психология. А Игорь умело концентрировал все, что слышал от детских тренеров, от меня, от Валерия Газзаева и с каждой игрой становился увереннее, сильнее характером».

Перед пенальти Каряки Газзаев сказал: «Игорь отобьет»

Через несколько дней после 0:2 в Санкт-Петербурге ЦСКА принял «Зенит» в Москве. Соперник прилетел почти тем же составом, но без главного тренера Петржелы, который остался в Питере с игроками основы, а ЦСКА усилился российскими сборниками.

Один из них – Мандрыкин – на 20-й минуте травмировался после столкновения с Астафьевым и уступил место Акинфееву. Через 15 минут Игорь зацепил в штрафной Радимова, но отразил удар Осипова с 11 метров.

Вскоре Акинфеев выбил на Гогниева, что едва не привело к голу. Единственный мяч (ЦСКА победил 3:1) Игорь пропустил с еще одного пенальти, назначенного во втором тайме.

Интересно, что тот же судья – Гончар из Сочи – двумя месяцами ранее наказал ЦСКА двумя пенальти в игре со словацкой «Жилиной» на кипрском сборе.

Через полтора месяца, 12 мая 2003-го, Акинфеев отыграл на ноль матч с «Шахтером» на турнире памяти Лобановского, а 31-го впервые вышел в чемпионате – накануне игры в Самаре у Мандрыкина подскочила температура.

Вячеслав Чанов: «Мы видели, что Игорь не уступает Крамаренко с Мандрыкиным и тревожились только из-за возраста. Часто бывает, что юниоры надрываются под большой нагрузкой.

Мы рисковали, конечно, но решение выпустить в Самаре именно Игоря приняли единогласно и уверенно.

Опытные ребята – Рахимич, Шемберас, Соломатин и другие – видели его уровень. Понимали, что он заслуженно в раме, что не испугается, но ему нужна поддержка.

В этом плане коллектив у нас был прекрасный, так что для Игоря все сошлось идеально: его талант и трудолюбие, доверие тренеров и помощь старших партнеров».

Юрий Аджем: «В Самаре победили 2:0, а на 82-й минуте Игорь потащил пенальти от Каряки. Сразу появилось ощущение, что Игорь на своем месте».

Александр Кузнецов: «К тому моменту Газзаев был уже так уверен в Игоре, что, когда в наши ворота назначили пенальти, сказал нам на скамейке: «Да он отобьет».

Так и вышло».

Вячеслав Чанов: «Важно было аккуратно подводить его к основному составу: товарищеские матчи, Кубок Премьер-лиги, чемпионат.

Да и после Самары Акинфеев не сразу стал первым номером. До конца чемпионского 2003-го его чередовали с Мандрыкиным, но в итоге Игорь доказал, что сильнее.

Способные вратари и потом появлялись в школе ЦСКА, но такого внутреннего стержня, как у Игоря, им не хватало.

Родиться с таким талантом и так его реализовать – большая редкость. Игорь переписал в России все рекорды. Не всякий вратарь в принципе-то 350 матчей проведет, а у Игоря столько сухих игр! Думаю, его уже можно называть великим.

Несколько лет назад мы открыли в Реутове Академию вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. В школах-то вратарей как тренируют – 20 минут размяли и кинули в общую группу. И потом спрашивают: «Почему он неправильно ловит?»

А у нас – чисто вратарские часовые тренировки, основанные на классике нашей школы. Давшей миру Яшина, Дасаева и Акинфеева».

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