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Сделка обречена на провал.

Непросто осознавать, но, имея в своем составе потенциально лучший атакующий дуэт лиги, «Даллас» идет с отрицательным балансом побед и поражений и занимает только 11-ю строчку на Западе. И, похоже, рискует пролететь даже мимо плей-ин .

Последние три сезона «Мэвс» ни разу не опускались так низко в турнирной таблице и стабильно держались в шестерке лучших, методично укрепляясь и постепенно улучшая результаты в плей-офф: в прошлом сезоне команда дошла аж до финала конференции, завалив в полуфинале всерьез претендовавший на чемпионство «Финикс».

Казалось, до следующего рывка осталось совсем немного: неидеальная гелиоцентрическая модель вокруг Дончича наконец заработала. Менеджменту следует подобрать более качественную формулу из ролевиков или вторую звезду, а самому Луке немного поработать над выносливостью. И успех придет.

Но Дончич так и не привел себя в форму, а в межсезонье ушел Брансон – единственный, кто мог качественно подменять словенца. И пространство для укрепления сузилось: «Далласу» теперь требовалась не просто вторая звезда, но и игрок под конкретную роль.

Решение пришло максимально неожиданно: «Мэвс» выменяли Кайри Ирвинга и Маркиффа Морриса из «Бруклина», отправив взамен Динуидди, Финни-Смита и пики .

Сначала это даже показалось гениальной сделкой: несмотря на бардак в голове, Ирвинг должен был идеально вписаться в баскетбол «Далласа» – универсальный, быстрый и беспозиционный.

Но с Кайри в составе «Мэвс» выдали результат 7-11 и провели чудовищный март (5-9), трижды проиграв «Мемфису» и дважды влетев танкующим «Хорнетс». И теперь обмен, наоборот, видится довольно импульсивным решением: Ирвинг не только не сделал команду лучше – он обнажил все самые серьезные ее проблемы.

И что еще печальнее: провал в этом сезоне означает провал всей сделки, ведь вокруг Кайри не получится построить что-то серьезное в будущем.

Исключительно по баскетбольным причинам.

Как должен был играть «Даллас» с Кайри

Основная цель, с которой «Мэвс» пошли на обмен – разгрузка Дончича. Лука все еще далек от оптимальной формы и его не хватает на концовки: он занимает первое место в лиге по времени владения, удерживая мяч примерно половину от общего игрового времени «Далласа».

Ирвинг во всех своих командах почти всегда был первой опцией на мяче и шикарно справлялся, оттого выглядит в этой роли куда более самодостаточно, чем Брансон и Динуидди.

Кроме того, это апгрейд и целом ряде других вещей: в разгоне быстрого нападения, в создании моментов и даже в игре без мяча. Пусть Кайри и не бросает с ведения как Дончич, но он попадает открытые с передач и легко обостряет под кольцо, что позволяет еще больше растягивать оборону противника и активнее двигать мяч по периметру благодаря скорости принятия решений.

И это хорошо заметно.

Прекрасный показатель – количество открытых попыток, которое генерирует нападение «Далласа» после перехода Кайри: «Мэвс» с большим отрывом лидируют в лиге по количеству дальних бросков из угла – 13,5 попытки в среднем за игру (11,5 было до обмена). Ближайшие преследователи – «Селтикс», едва перешедшие порог в 10 таких бросков за игру. При этом с реализацией тоже все неплохо: с приходом Ирвинга она выросла до четвертой в лиге. А ведь трехочковый из угла сейчас – второй по эффективности бросок в баскетболе!

По количеству передач в угол «Мэвс» тоже были в лидерах в этом сезоне: Дончич и Динуидди входили в топ-3 лиги по этому показателю. Учитывая, что Кайри лучше Спенсера (да и вообще кого угодно) в завершении под кольцом, теперь защите соперника чаще приходится взвешивать – сосредоточиться на Ирвинге или подстраховать винга на дуге.

Первое время все это как-то так и работало: за первые 12 игр с Ирвингом – пока он и Лука не травмировались – рейтинг нападения «Мэвс» составил 120 очков на 100 владений , поднявшись с восьмого на четвертое место в лиге.

Но при этом было понятно, что помимо улучшения нападения переход Ирвинга повлечет за собой и перестройку в защите – ведь Кайри менее универсален в этом плане, чем тот же Динуидди. Расчет был на более активную ротацию вингов: Кидд резко увеличил минуты молодежи (Грина и Харди) и ролевиков защитного плана (Ниликина и Холидэя). Однако на своей половине «Мэвс» все равно просели: 114,7 по эффективности защитного рейтинга до трейда (22-е место в лиге), 118,8 – после (25-е место в лиге).

Но компенсировало ли улучшение нападения пробелы в защите?

Как «Даллас» играет на самом деле

Если на бумаге все выглядело неплохо, то на практике «Мэвс» совсем поплыли – и, кажется, даже протиснувшись в плей-офф, они легко развалятся в первом же раунде.

Ключевые проблемы вскрылись ближе к марту: из-за нехватки игроков атакующая модель стала еще больше зависеть от Дончича. Ведь у «Далласа» теперь меньше ресурсов для качественной игры в пять человек вне позиций.

Сначала на 4 и 5 матчей вылетели Ирвинг с Дончичем, и «Мэвс» провели очень неровную середину месяца, на шестиматчевом отрезке трижды проиграв обескровленному «Мемфису» и еще один раз таким же нестабильным «Уорриорс». Переворачивать игру было просто было некем.

А затем стало понятно, что даже здоровый Дончич серьезно выдохся к концу сезона: Лука немного сдал в эффективности еще до травмы в матче с «Пеликанс» и явно перестал вывозить физически. Что теперь особенно бросается в глаза – так это его недоработки в защите, ведь именно там Лука постоянно восстанавливает силы.

Просто последите за словенцем в этих двух владениях «Уорриорз»: «Даллас» буквально защищается вчетвером.

На фоне потери «Мэвс» Финни-Смита и Динуидди такие ошибки в обороне чувствуются гораздо сильнее – теперь их сложнее прикрывать. Тем более если на площадке Дончич и Ирвинг одновременно. И тем обиднее, что только одно мартовское поражение было с разницей больше 10 очков – во всех остальных встречах это было дело одной-четырех вот таких вот ошибок.

Чтобы свести количество этих моментов к минимуму, Кидд весь месяц экспериментировал с пятерками, пытаясь решить вопрос игрой ориентированными на защиту составами – и активнее использовал в ротации Холидэя и Ниликину, у которых большие проблемы в нападении (всего 33,6% и 25% из-за дуги).

При этом тренер совершенно задвинул Бертанса, который вообще-то лучший снайпер (39,3% из-за дуги), и, кажется, мог бы еще чаще использовать новичка Джейдена Харди, неплохо показавшего себя в нападении рядом с Ирвингом (137 очков на 100 владений). Активнее можно выпускать и Джоша Грина – его роль изменилась в начале сезона, но обмен на нее практически никак не повлиял.

Имея такие проблемы, «Мэвс» упорно отказываются от игры в два «больших» и никак не могут найти применение Кристиану Вуду: если в начале сезона это был шестой игрок и главный скорер со скамейки, то сейчас у него уже примерно девятое место в ротации. Кидд не уделил Кристиану внимание даже в игре с «Мемфисом» в отсутствие Луки и Кайри: центровой провел всего 15 минут на паркете.

Да, Кристиан – не ключевой игрок команды-претендента, но и «Мэвс» за титул не борются. Тут будто бы требуется решительное действие Кидда: попытаться его встроить или задвинуть окончательно, отдав его минуты ну хотя бы Бертансу.

Ну и имел ли смысл обмен Ирвинга, если даже при идеальном раскладе у команды все еще НЕТ лучшего нападения в лиге (лидируют «Кингс», опережая «Даллас» на целых 4 очка), но при этом такие серьезные проблемы с ротацией и обороной?

Кажется, вопрос риторический.

Ставка на Кайри не сработает и в перспективе

Но самое обидное дальше.

Неочевидное движение с переходом Кайри вполне в стиле Кьюбана: Марк никогда открыто не сливал , по возможности пытаясь оставаться на плаву благодаря грамотным усилениям извне.

Но сколько раз эта философия себя оправдывала?

На поверхности – переход 35-летнего Кидда в 2008-м: тогда «Мэвс» отдали за него молодого Девина Харриса (кого?), попавшего на Матч всех звезд уже в следующем году, трех ролевиков и два драфт-пика первого раунда. Риск оправдался, но не сразу: команде потребовалось 3 года, чтобы наладить игру и обрасти ролевиками прежде, чем пришел результат.

Но с тех пор все подобные попытки выглядели куда менее удачно. В 2014-м «Даллас» дал 45 млн на 3 года Парсонсу и провернул трейд Рондо, в 2015-м и 2016-м чудовищные контракты получили Уэс Мэттьюз и Харрисон Барнс.

На бумаге все это выглядело внушительно, и, казалось, было способно продлить прайм Дирка. Но на деле все закончилось просто ничем: Парсонс развалился и ушел по истечении контракта, Рондо повздорил с руководством и не продлился, Мэттьюз не смог выйти на прежний уровень после разрыва ахилла, а Барнса просто переоценили.

Дальше «Мэвс» переключились на построение команды вокруг Луки, и первым шагом стал обмен Порзингиса. В отличие от предыдущих мувов, здесь к качеству сделки придраться было сложно: «Даллас» ограбил «Нью-Йорк» и, не отдав ничего ценного взамен, стал намного более современной командой. Просто клуб забыл предусмотреть, что не сможет бороться в плей-офф с центровым, который не подходит к кольцу ближе, чем на 3 метра.

И вот теперь обмен Кайри, который явно задумывался как ход ва-банк и заявка на титул. У «Мэвс» явно не было плана Б.

Тараканы в голове Ирвинга, его деструктивные качества, вопрос с переподписанием – проблемы на поверхности.

Но представим, что, Кайри будет вести себя безупречно, поладит с Лукой и переподпишется с «Мэвс», допустим, года на три.

Каким он вернется?

За всеми скандалами вокруг Ирвинга можно было пропустить, что 23-го марта ему исполнилось уже 31. У разыгрывающих с подобным стилем игры, предполагающим частый обыгрыш за счет скорости и резкости, в таком возрасте всего два пути: они либо перестраиваются, превращая в свое главное оружие другие баскетбольные элементы, либо постепенно деградируют.

Айверсон, наиболее близкий пример (по стилю – не по масштабу), начал сдавать после 32, к концу своего второго сезона в «Денвере», после чего быстро закончился из-за травм. Тони Паркер после 31 провел всего два вменяемых сезона. Дерон Уильямс в 32 уже закончил. Падение Уэстбрука мы продолжаем наблюдать в прямом эфире.

Пол, Харден, Карри и, возможно, Лиллард: перестроиться удается совсем немногим. Уверен ли Кьюбан, что, продлив Кайри, он вернет того же игрока, которого получил в обмене?

А если добавить сюда ситуацию с платежкой «Далласа», получится совсем грустно: летом истекают контракты у Вуда и Пауэлла, при этом остаются 17 млн Бертанса, 10 млн Буллока и 11 млн Клебера.

Откуда ждать ощутимого усиления извне – совершенно непонятно; на помощь изнутри рассчитывать не приходится.

«Маверикс» рискнули, но, похоже, загнали в угол сами себя.

Фото: Gettyimages.ru/Tom Pennington, Ron Jenkins / Stringer; REUTERS/Kevin Jairaj, Gary A. Vasquez