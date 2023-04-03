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«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды

Даллас Даллас
Кайри Ирвинг Кайри Ирвинг
Лука Дончич Лука Дончич
Джейсон Кидд Джейсон Кидд
Кристиан Вуд Кристиан Вуд
Джейден Харди Джейден Харди
Джош Грин Джош Грин
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Баскетбол Баскетбол

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Сделка обречена на провал.

Непросто осознавать, но, имея в своем составе потенциально лучший атакующий дуэт лиги, «Даллас» идет с отрицательным балансом побед и поражений и занимает только 11-ю строчку на Западе. И, похоже, рискует пролететь даже мимо плей-ин.

Последние три сезона «Мэвс» ни разу не опускались так низко в турнирной таблице и стабильно держались в шестерке лучших, методично укрепляясь и постепенно улучшая результаты в плей-офф: в прошлом сезоне команда дошла аж до финала конференции, завалив в полуфинале всерьез претендовавший на чемпионство «Финикс». 

Казалось, до следующего рывка осталось совсем немного: неидеальная гелиоцентрическая модель вокруг Дончича наконец заработала. Менеджменту следует подобрать более качественную формулу из ролевиков или вторую звезду, а самому Луке немного поработать над выносливостью. И успех придет. 

Но Дончич так и не привел себя в форму, а в межсезонье ушел Брансон – единственный, кто мог качественно подменять словенца. И пространство для укрепления сузилось: «Далласу» теперь требовалась не просто вторая звезда, но и игрок под конкретную роль. 

Решение пришло максимально неожиданно: «Мэвс» выменяли Кайри Ирвинга и Маркиффа Морриса из «Бруклина», отправив взамен Динуидди, Финни-Смита и пики

Сначала это даже показалось гениальной сделкой: несмотря на бардак в голове, Ирвинг должен был идеально вписаться в баскетбол «Далласа» – универсальный, быстрый и беспозиционный.

Но с Кайри в составе «Мэвс» выдали результат 7-11 и провели чудовищный март (5-9), трижды проиграв «Мемфису» и дважды влетев танкующим «Хорнетс». И теперь обмен, наоборот, видится довольно импульсивным решением: Ирвинг не только не сделал команду лучше – он обнажил все самые серьезные ее проблемы. 

И что еще печальнее: провал в этом сезоне означает провал всей сделки, ведь вокруг Кайри не получится построить что-то серьезное в будущем.

Исключительно по баскетбольным причинам.

Как должен был играть «Даллас» с Кайри 

Основная цель, с которой «Мэвс» пошли на обмен – разгрузка Дончича. Лука все еще далек от оптимальной формы и его не хватает на концовки: он занимает первое место в лиге по времени владения, удерживая мяч примерно половину от общего игрового времени «Далласа». 

Ирвинг во всех своих командах почти всегда был первой опцией на мяче и шикарно справлялся, оттого выглядит в этой роли куда более самодостаточно, чем Брансон и Динуидди.

Кроме того, это апгрейд и целом ряде других вещей: в разгоне быстрого нападения, в создании моментов и даже в игре без мяча. Пусть Кайри и не бросает с ведения как Дончич, но он попадает открытые с передач и легко обостряет под кольцо, что позволяет еще больше растягивать оборону противника и активнее двигать мяч по периметру благодаря скорости принятия решений. 

И это хорошо заметно. 

Прекрасный показатель – количество открытых попыток, которое генерирует нападение «Далласа» после перехода Кайри: «Мэвс» с большим отрывом лидируют в лиге по количеству дальних бросков из угла – 13,5 попытки в среднем за игру (11,5 было до обмена). Ближайшие преследователи – «Селтикс», едва перешедшие порог в 10 таких бросков за игру. При этом с реализацией тоже все неплохо: с приходом Ирвинга она выросла до четвертой в лиге. А ведь трехочковый из угла сейчас – второй по эффективности бросок в баскетболе! 

По количеству передач в угол «Мэвс» тоже были в лидерах в этом сезоне: Дончич и Динуидди входили в топ-3 лиги по этому показателю. Учитывая, что Кайри лучше Спенсера (да и вообще кого угодно) в завершении под кольцом, теперь защите соперника чаще приходится взвешивать – сосредоточиться на Ирвинге или подстраховать винга на дуге. 

Первое время все это как-то так и работало: за первые 12 игр с Ирвингом – пока он и Лука не травмировались – рейтинг нападения «Мэвс» составил 120 очков на 100 владений, поднявшись с восьмого на четвертое место в лиге. 

Но при этом было понятно, что помимо улучшения нападения переход Ирвинга повлечет за собой и перестройку в защите – ведь Кайри менее универсален в этом плане, чем тот же Динуидди. Расчет был на более активную ротацию вингов: Кидд резко увеличил минуты молодежи (Грина и Харди) и ролевиков защитного плана (Ниликина и Холидэя). Однако на своей половине «Мэвс» все равно просели: 114,7 по эффективности защитного рейтинга до трейда (22-е место в лиге), 118,8 – после (25-е место в лиге).

Но компенсировало ли улучшение нападения пробелы в защите?

Как «Даллас» играет на самом деле

Если на бумаге все выглядело неплохо, то на практике «Мэвс» совсем поплыли – и, кажется, даже протиснувшись в плей-офф, они легко развалятся в первом же раунде.

Ключевые проблемы вскрылись ближе к марту: из-за нехватки игроков атакующая модель стала еще больше зависеть от Дончича. Ведь у «Далласа» теперь меньше ресурсов для качественной игры в пять человек вне позиций. 

Сначала на 4 и 5 матчей вылетели Ирвинг с Дончичем, и «Мэвс» провели очень неровную середину месяца, на шестиматчевом отрезке трижды проиграв обескровленному «Мемфису» и еще один раз таким же нестабильным «Уорриорс». Переворачивать игру было просто было некем.  

А затем стало понятно, что даже здоровый Дончич серьезно выдохся к концу сезона: Лука немного сдал в эффективности еще до травмы в матче с «Пеликанс» и явно перестал вывозить физически. Что теперь особенно бросается в глаза – так это его недоработки в защите, ведь именно там Лука постоянно восстанавливает силы. 

Просто последите за словенцем в этих двух владениях «Уорриорз»: «Даллас» буквально защищается вчетвером.

На фоне потери «Мэвс» Финни-Смита и Динуидди такие ошибки в обороне чувствуются гораздо сильнее – теперь их сложнее прикрывать. Тем более если на площадке Дончич и Ирвинг одновременно. И тем обиднее, что только одно мартовское поражение было с разницей больше 10 очков – во всех остальных встречах это было дело одной-четырех вот таких вот ошибок. 

Чтобы свести количество этих моментов к минимуму, Кидд весь месяц экспериментировал с пятерками, пытаясь решить вопрос игрой ориентированными на защиту составами – и активнее использовал в ротации Холидэя и Ниликину, у которых большие проблемы в нападении (всего 33,6% и 25% из-за дуги). 

При этом тренер совершенно задвинул Бертанса, который вообще-то лучший снайпер (39,3% из-за дуги), и, кажется, мог бы еще чаще использовать новичка Джейдена Харди, неплохо показавшего себя в нападении рядом с Ирвингом (137 очков на 100 владений). Активнее можно выпускать и Джоша Грина – его роль изменилась в начале сезона, но обмен на нее практически никак не повлиял. 

Имея такие проблемы, «Мэвс» упорно отказываются от игры в два «больших» и никак не могут найти применение Кристиану Вуду: если в начале сезона это был шестой игрок и главный скорер со скамейки, то сейчас у него уже примерно девятое место в ротации. Кидд не уделил Кристиану внимание даже в игре с «Мемфисом» в отсутствие Луки и Кайри: центровой провел всего 15 минут на паркете. 

Да, Кристиан – не ключевой игрок команды-претендента, но и «Мэвс» за титул не борются. Тут будто бы требуется решительное действие Кидда: попытаться его встроить или задвинуть окончательно, отдав его минуты ну хотя бы Бертансу. 

Ну и имел ли смысл обмен Ирвинга, если даже при идеальном раскладе у команды все еще НЕТ лучшего нападения в лиге (лидируют «Кингс», опережая «Даллас» на целых 4 очка), но при этом такие серьезные проблемы с ротацией и обороной? 

Кажется, вопрос риторический. 

Ставка на Кайри не сработает и в перспективе 

Но самое обидное дальше. 

Неочевидное движение с переходом Кайри вполне в стиле Кьюбана: Марк никогда открыто не сливал, по возможности пытаясь оставаться на плаву благодаря грамотным усилениям извне. 

Но сколько раз эта философия себя оправдывала? 

На поверхности – переход 35-летнего Кидда в 2008-м: тогда «Мэвс» отдали за него молодого Девина Харриса (кого?), попавшего на Матч всех звезд уже в следующем году, трех ролевиков и два драфт-пика первого раунда. Риск оправдался, но не сразу: команде потребовалось 3 года, чтобы наладить игру и обрасти ролевиками прежде, чем пришел результат. 

Но с тех пор все подобные попытки выглядели куда менее удачно. В 2014-м «Даллас» дал 45 млн на 3 года Парсонсу и провернул трейд Рондо, в 2015-м и 2016-м чудовищные контракты получили Уэс Мэттьюз и Харрисон Барнс. 

На бумаге все это выглядело внушительно, и, казалось, было способно продлить прайм Дирка. Но на деле все закончилось просто ничем: Парсонс развалился и ушел по истечении контракта, Рондо повздорил с руководством и не продлился, Мэттьюз не смог выйти на прежний уровень после разрыва ахилла, а Барнса просто переоценили. 

Дальше «Мэвс» переключились на построение команды вокруг Луки, и первым шагом стал обмен Порзингиса. В отличие от предыдущих мувов, здесь к качеству сделки придраться было сложно: «Даллас» ограбил «Нью-Йорк» и, не отдав ничего ценного взамен, стал намного более современной командой. Просто клуб забыл предусмотреть, что не сможет бороться в плей-офф с центровым, который не подходит к кольцу ближе, чем на 3 метра.

И вот теперь обмен Кайри, который явно задумывался как ход ва-банк и заявка на титул. У «Мэвс» явно не было плана Б.

Тараканы в голове Ирвинга, его деструктивные качества, вопрос с переподписанием – проблемы на поверхности.

Но представим, что, Кайри будет вести себя безупречно, поладит с Лукой и переподпишется с «Мэвс», допустим, года на три. 

Каким он вернется?

За всеми скандалами вокруг Ирвинга можно было пропустить, что 23-го марта ему исполнилось уже 31. У разыгрывающих с подобным стилем игры, предполагающим частый обыгрыш за счет скорости и резкости, в таком возрасте всего два пути: они либо перестраиваются, превращая в свое главное оружие другие баскетбольные элементы, либо постепенно деградируют. 

Айверсон, наиболее близкий пример (по стилю – не по масштабу), начал сдавать после 32, к концу своего второго сезона в «Денвере», после чего быстро закончился из-за травм. Тони Паркер после 31 провел всего два вменяемых сезона. Дерон Уильямс в 32 уже закончил. Падение Уэстбрука мы продолжаем наблюдать в прямом эфире. 

Пол, Харден, Карри и, возможно, Лиллард: перестроиться удается совсем немногим. Уверен ли Кьюбан, что, продлив Кайри, он вернет того же игрока, которого получил в обмене?  

А если добавить сюда ситуацию с платежкой «Далласа», получится совсем грустно: летом истекают контракты у Вуда и Пауэлла, при этом остаются 17 млн Бертанса, 10 млн Буллока и 11 млн Клебера. 

Откуда ждать ощутимого усиления извне – совершенно непонятно; на помощь изнутри рассчитывать не приходится. 

«Маверикс» рискнули, но, похоже, загнали в угол сами себя.

Фото: Gettyimages.ru/Tom Pennington, Ron Jenkins / Stringer; REUTERS/Kevin Jairaj, Gary A. Vasquez

1 комментарий

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Лиллард унижатель!
>возможно, Лиллард
Так-то Дэйм в 32 провел лучший сезон в карьере обновив многие карьер хаи: ppg, %efg, ts%, кол-во трех за один матч, очков за один матч + конкурс трех на АСГ взял.
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