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«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

Леброн Джеймс Леброн Джеймс
НБА НБА
Энтони Дэвис Энтони Дэвис
Малик Бизли Малик Бизли
Д’Анджело Расселл Д’Анджело Расселл
Джарред Вандербилт Джарред Вандербилт
Лейкерс Лейкерс
Баскетбол Баскетбол

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Серьезно укрепились на рынке обменов.

Вряд ли даже болельщики «Лейкерс» будут спорить, что титул в пузыре – самый спорный за последнее десятилетие. 

Но вопросы он вызывает только из-за длительной подготовки команд, позволившей всем клубам подойти к плей-офф в беспрецедентно оптимальном состоянии. 

Леброн понимал, что одной травматичной звезды в напарниках ему будет недостаточно для нового чемпионского похода – и, лишний раз убедившись в этом в серии с «Финиксом» в 2021-м, начал искать варианты для укрепления состава. Среди реальных опций тогда были доступны Хилд, Лиллард и Уэстбрук, и Леброн решил рискнуть, выбрав прошедшего пик Расса, который еще в том самом пузыре помог «Лейкерс» пройти «Хьюстон». 

Очевидно, это было ошибкой: команда развалилась изнутри, Уэстбруку не смогли найти место, соответствующее его амбициям, а очередной цикл клуба все стремительнее шел к концу. 

Теперь эту ошибку попытались исправить: в трехстороннем обмене «Лейкерс» скинули Уэстбрука в «Юту», получив взамен пакет из Малика Бизли, ДиАнджело Расселла и Джарреда Вандербилта

Чуть позже клуб поучаствовал и в другой сделке – четырехсторонней: «Лейкерс» отправили Патрика Беверли в «Орландо», Томаса Брайанта – в «Денвер» и получили Мо Бамбу, Дэйвона Рида и кучу пиков второго раунда. 

И, судя по первым матчам, получилась вполне боеспособная команда, но внезапно с травмой вылетел сам Леброн: в матче с «Далласом» он неудачно наступил на правую ногу и получил травму сухожилия. По самым оптимистичным оценкам Леброн пропустит еще, как минимум, две с половиной недели.

А без Джеймса у «Лейкерс» весь сезон все было очень плохо.

Без Леброна на паркете команда Дарвина Хэма отыграла с результатом 5-9 в этом сезоне (на момент травмы) – это примерно 29 побед в сезоне, и уж точно даже не топ-10 Запада. При этом «Лейкерс» проигрывали 2,4 очка на 100 владений, хотя с Джеймсом на площадки были впереди на 7,9 очка. 

Получается, «Лейкерс» пролетят мимо плей-офф?

У них все получится. И вот почему. 

Точечные усиления сделали команду универсальной

В грустной статистике по выступлениям без Джеймса на паркете есть лучик света – Энтони Дэвис. С ним «Лейкерс» выступают стабильно хорошо. 

Пятерки с Дэвисом, но без Джеймса обыгрывали оппонентов в этом сезоне на 2,5 очка за 100 владений. Если убрать из этой выборки составы с Уэстбруком, цифры подскочат до 6,5 очка за 100 владений; если вычесть Беверли, то получится 3,2 очка на 100 владений.

Когда Дэвис здоров, вокруг него получается собирать работающий механизм – 5 из 10 самых эффективных пятерок ЛАЛ в этом сезоне были с Энтони. 

И теперь у «Лейкерс» есть гораздо больше игроков, которых можно ротировать вокруг звездного «большого». Есть ДиАнджело, который с радостью гоняет пик-н-роллы, есть Бизли, который может набирать очки откуда угодно, есть Вандербилт и Хатимура, которые могут отыграть на любой позиции. 

То, как «Лейкерс» добавили в вариативности стало видно после Матча всех звезд – в первой игре с «Уорриорз», когда Джеймс еще был в строю. У основной обоймы явно не шло: Леброн забил всего 13 очков (худший результат за сезон) при 5/20 с игры, Дэвис наковырял 12 очков при 3/5, Расселл выбыл через 9 минут с травмой голеностопа.

Но матч вытащила группа поддержки: скамейка команда набрала рекордные в этом сезоне 68 очков, а «Лейкерс» сбросили на «Уорриорз» 16 трехочковых с 30 попыток. Особенно отличился Малик Бизли: на его счету было 25 очков и 7 дальних попаданий. И, кажется, именно его команде и не хватало: Малик – восьмой в лиге по забитым трехам и пятый по количеству попыток

Конечно, без Леброна это все будет снова напоминать очередное переиздание «Нового Орлеана» пятилетней давности, где главную роль в нападении неизбежно будет играть Дэвис и многое будет зависеть от его здоровья, ведь ему придется вернуться к форме MVP, которую он показывал когда-то в пузыре.

Но пока Энтони не подводит: в последних 5 матчах он делает 33,8 очка + 13,8 подбора, приняв более чернорабочую роль лишь в матче с «Торонто». 

ДиАнджело > Уэстбрук

Несмотря на то, что ДиАнджело не вернулся в «Лейкерс» звездой, с его приходом команда получила то, чего ей так долго не хватало – современного разыгрывающего, способного вести игру. 

В отличие от Уэстбрука, бывшему защитнику «Миннесоты» намного комфортнее в роли отдельного винтика большой системы: он не перетягивает игру на себя и всегда готов подстраиваться – и этим они гораздо больше подходит «Лейкерс». Кроме того, ДиАнджело лучше двигается без мяча и бросает с дистанции – сейчас у него самый эффективный сезон в карьере (56,9 eFG%). 

При этом он вовсе не игрок-функция: Расселл может бить и с получения и после дриблинга – в этом сезоне он реализовал 36 дальних с ведения при 39,3% попадания. Для сравнения: трио Шредер-Беверли-Уэстбрук бросило всего 34 раза на всех с реализацией 27,4%. Учитывая, что «Лейкерс» – четвертые в лиге по айзо-владениям, это значительно упростит им жизнь. 

Да, ЛАЛ немного потеряют в атлетичности. ДиАнджело глупо сравнивать в этом аспекте даже с нынешним Уэстбруком – просто представьте, как втопил бы тут Расс: 

Но вряд ли «Лейкерс» сильно потеряют в качестве таких прорывов – скорее, изменится их характер. ДиАнджело привык двигаться в более размеренном темпе и активно работать корпусом, отыгрывая себе тайминг под лишнюю передачу. Для команды, которой, в первую очередь, важно прийти к финишу здоровой, это не менее важно, чем высокий темп. 

Пока Расселл провел всего 5 матчей с перерывом на травму голеностопа, но разница в сравнении с Уэстбруком уже очевидна: с ДиАнджело на площадке «Лейкерс» обыгрывали оппонентов на 10,4 очка, с Уэстбруком – проигрывали 1,4.  

Джарред Вандербилт – топ

Внезапно, но среди всех активов, полученных в рамках февральской сделки, Вандербилт приблизил «Лейкерс» к форме чемпионского состава больше всех. Джарред атлетичен, не боится грязной работы и обладает универсальными размерами – ровно такой игрок нужен любой команде, претендующей на что-либо.

Его присутствие значительно меняет фронткорт: теперь у «Лейкерс» гиператлетичная передняя линия, способная бежать в нападении и менять всех на всех в защите. Да, Вандербилт не бросает c дальней (1,3 попытки в среднем за матч, 28,6% попаданий), у него нет нереальной статистической линейки (8,5 очка + 7,8 подбора), но его влияние на игру трудно недооценить.

Наглядный пример – матч с «Далласом» 26 февраля. 

За первую половину соперники накидали «Лейкерс» 12 трехочковых при 47,8% попаданий, а Дончич забил 14 очков за первую четверть, реализуя ну вообще все что угодно в проходах и со стэпбэков. Но, как только «Лейкерс» перестроили защиту и начали активно меняться, темп Луки сбился – и до конца матча он сумел набрать лишь 12 очков при 5/14 с игры.

Ключевую роль в перестановке сыграл именно Вандербилт, и он же отметился отдельно в опеке Дончича: против Джарреда словенец ничего не забил (0/5 с игры) и отдал только 1 ассист, совершив 5 потерь. «Лейкерс» не прогадали, выставив форварда против Луки и на последнее владение в матче – Вандербилт перехватил пас Ирвинга из-за боковой и помог оформить официальный камбэк. 

Похоже, это главный стил прошедшего обмена. 

Простой календарь

До конца сезона осталось всего 15 игр. Расписание у «Лейкерс» считается одним из самых простых в лиге, третье после «Кливленда» и «Мемфиса» (по данным tankathon.com), а у них уже вполне конкурентный баланс побед и поражений (33-34). 

На Западе сейчас все очень плотно. От занимающего второе место «Мемфиса» «Лейкерс» отделяют всего 6 побед. При этом расположившийся на 13-й строчке «Портленд» клуб из Лос-Анджелеса обгоняет всего на 2 победы. 

Но если «Мемфис» (39-26), «Сакраменто» (39-26) и «Финикс (37-29), очевидно, вне зоны доступа – за 15 матчей подобный разрыв отыграть можно только на бумаге – то дальше все куда менее предсказуемо: на потенциальный плей-ин одновременно претендуют «Клипперс» (35-33), «Голден Стэйт» (34-33), «Даллас» (34-33), «Миннесота» (34-34), «Новый Орлеан» (32-34), «Юта» (32-35), «Оклахома-Сити» (31-35) и «Портленд» (31-35)

И пока, например, «Голден Стэйт», «Юта» и «Миннесота» будут идти по топам конференций, у «Лейкерс» из действительно серьезных матчей – две встречи с «Финиксом» и одна с «Клипперс». Все остальные игры – с конкурентами по плей-ин или с командами из подвала Востока. 

Тут для успеха вовсе необязательно иметь Леброна в составе. 

И пока погоня за плей-офф у «Лейкерс» получается неплохо: они шестые в лиге по победам за последние 10 игр (7-3) и идут с показателем 4-2 в отсутствие Леброна, завалив «Мемфис» и прямых конкурентов в лице «Миннесоты» и «Голден Стэйт».

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Ronald Martinez; REUTERS/Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports, Kevin Jairaj-USA TODAY Sports, Kirby Lee-USA TODAY Sports

1 комментарий

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Abil Alex
плов будет стопроцентный
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