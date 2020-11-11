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Пора спасать конкурс.

Слэм-данк контест снова почти пробил дно.

И в этом году мы могли стать свидетелями худшей его ипостаси.

Если бы не Мэк Маккланг.

Белый паренек из G-лиги, метящий в профессиональные данкеры и подписавшийся с «Филадельфией» ради красивой картинки, выбил три данка по 50 (лишь 9-й игрок в истории) и вытащил мероприятие.

В конкурсе по броскам сверху давно нет звездных имен, и в последние годы он скорее служит выставочным ивентом для многих молодых: в разное время здесь принимали участие Лиллард, Джордж, Адетокумбо и Митчелл. Однако теперь соревнование пропустили вообще все: в последний момент отказался даже Шэйдон Шарп, новичок «Портленда», считавшийся главным фаворитом.

Поэтому конкурс получился на редкость безликим и одновременно комичным: 3 из 4 участников подарили нам шикарный сюжет про перепутавшего игроков оператора, черный мяч, распечатанный на 3D-принтере, и центрового «Никс», подтягивающегося на кольце ради дополнительных баллов.

Джерико Симс теперь точно запомнится надолго.

Страшно подумать, но последний контест исторического уровня мы видели аж 7 лет назад, в 2016-м.

Тогда за возрождение мертвого конкурса до победного бились два гиператлета, Зак Лавин и Аарон Гордон – у них получилось удивить, когда, казалось, что это уже невозможно. Оба участника были нереально одаренными физически и, что важнее, тщательно подготовились: они обошлись без данков, напрямую повторявших какие-либо предыдущие выступления, и реализовали все с первой попытки.

Последний просто приличный контест мы видели в 2020-м. Но запомнился он вовсе не данками.

В погоне за титулом лучшего по броскам сверху Аарон Гордон приехал на конкурс уже в третий раз и устроил баттл с Дерриком Джонсом. И если по качеству этот контест уступал 2016-му, то по накалу держался где-то наравне: Гордону и Джонсу понадобилось несколько дополнительных попыток, чтобы определить победителя. Кончилось все судейским беспределом – лишнюю девятку форварду «Мэджик» поставил Дуэйн Уэйд, с которым Джонс успел поиграть в «Майами». Так Гордон перепрыгнул через Тако Фалла и остался без титула, а все запомнили ехидную ухмылку легенды «Хит».

Между 2016-м и 2020-м контесты были неплохими. Игроки демонстрировали средний уровень, но отдельные моменты все же запоминались: амплитудные данки реактивного Денниса Смита, чемпионство Хамиду Диалло и, наконец, выступление отца и сына в лице семьи Нэнсов.

Но в 2021-м внезапно что-то сломалось: мероприятие наводнилось ноунеймами, которые перестали готовиться.

Громкой вывески не было и до этого, но ситуация достигла критической точки. В 2021-м участников было всего трое – и один из них спустя год уже вылетел из лиги (вы даже сразу и не вспомните кто). В 2022-м в финале сошлись Оби Топпин, ни разу за три года не сыгравший больше 17 минут в среднем, и мексиканец Тоскано-Андерсон, который заиграл только в системе «Уорриорз».

А мимо финала пролетели более именитые персонажи, которые просто не подготовились: 2-й пик драфта Джейлен Грин пришел в золотой цепочке с NFT-видео своих хайлайтов, которую снял во время попытки, а один из лидеров «Мэджик» Коул Энтони не нашел ничего лучше, кроме как данкануть в «Тимберлэндах». Браво, шикарное шоу.

То есть, за последние семь-восемь лет контесты можно было смотреть только, когда в них принимали участие Зак Лавин, Аарон Гордон или Деррик Джонс?

Неужели в лиге больше нет нормальных данкеров?

Так нет, данкеров как раз полно – проблема в самом конкурсе.

Контест остается хедлайн-мероприятием уикенда всех звезд, однако уже давно живет циклами скучных выступлений, сменяющихся спорадическими вспышками: Гордон-Лавин в 2016-м, Грин-Ховард в 2008-м, Картер в 2000-м.

НБА будто проводит его для галочки, чтобы поддержать традицию или сдержать обязательство: все-таки броски сверху – это самый зрелищный игровой хайлайт, увеличивающий популярность баскетбола.

Поэтому мы включаем его не в ожидании чего-то нового, а просто хотим посмотреть, насколько мероприятие в очередной раз пробьет дно.

Но если раньше из ситуации выходить получалось, то теперь непонятно, за счет чего это может произойти – все игроки, которые теоретически могут что-то показать, просто боятся участвовать, отмазываясь простым «я забиваю сверху только в игре».

И никто не дает им мотивацию преодолеть свой страх.

Цифровая эпоха не только изменила сам баскетбол, но и его восприятие.

За 47 лет существования конкурса мы видели уже все что можно: кучу вариантов мельницы, данков между ног и через людей, полеты со штрафной в разных исполнениях. Нам уже давно недостаточно просто стандартного данка – хочется чего-то сверхатлетичного и гиперамплитудного.

Пространство для инноваций и так были крохотным – сейчас его максимально сузили соцсети.

Раньше контест служил инструментом для популяризации баскетбола. Появление Ирвинга/Джордана/Картера было единственной возможностью для рядового зрителя прикоснуться к любимой звезде НБА, увидеть в мельчайших деталях самого игрока и его эмоции после очередной попытки.

Можно было погрузиться и во внутреннюю кухню лиги: только в один выходной в году операторы постоянно выхватывали крупные кадры баскетбольных звезд в повседневной одежде и с видеокамерами, а в трансляции можно было увидеть постаревших игроков прошлого за судейским столиком.

Теперь же всего этого навалом: каждый игрок получил свою медиаплощадку в виде странички в соцсетях, и в межсезонье мы утопаем в новостях об очередном чемпионском параде и разбирательствах из личной жизни того или иного игрока.

А сам баскетбол теперь гораздо сильнее продвигает мощный данк Эдвардса/Морэнта с игры, чем простая постановка без сопротивления: каждое движение игрока можно так же подробно рассмотреть самому, перемотать и приблизить видео, и скинуть ссылку другу.

Так зачем тогда выдумывать интересный перформанс на конкурс и бояться опозориться, если и для игры, и для личного бренда гораздо эффективнее мощно поставить с игры и завируситься в интернете?

Но, предположим, организаторам все-таки удалось заманить звезд на конкурс – теперь ведь нужно дать им мотивацию победить.

Ведь контест вряд ли спасут просто звезды – его вытащит только звездная креативность.

Вспомните все эти вспышки последних лет – каждый раз участники исполняли что-то новое, но не всегда эти участники были звездами.

В 2000-м Картер выдал амплитудную мельницу и данк с рукой в кольце – подобного и близко не было раньше.

В 2008-м мы увидели летающего Дуайта, который был невероятно пластичен для семифутера, и дерзкого Джеральда Грина, у которого чуть ли не до 36 был отдельный контракт с гравитацией. Грин всю карьеру был ролевиком, и это не помешало произвести впечатление на конкурсе.

В 2016-м всех поразили гиператлетичный данк Гордона через маскота и полет Лавина от штрафной с переводом мяча за спиной. Аарон пока ни разу не съездил на Матч всех звезд (и, вероятно, не съездит), Зак побывал там дважды, но на момент контеста они были в лиге всего третий год – и это не помешало сделать им величайший конкурс в истории.

И вот сравните выступление Картера, повторявшееся следующие 20 лет, с кем угодно из последователей – например, с перформансом Диалло в 2019: это практически одно и то же, но смотрится совершенно по-разному. Именно из-за отсутствия новой мысли.

А теперь замените Диалло на Роуза или Леброна, которых все так хотели увидеть на конкурсе – и вряд ли получится лучше.

Мероприятию давно нужно свежее дыхание, но без серьезных метаморфоз очевидно не обойтись.

На поверхности лежат три идеи, несколько раз упоминавшиеся в медиа.

Полное изменение формата, как ожидается, добавит больше соперничества: неоднократно, например, высказывалась мысль о том, что лига может давать участникам задания с конкретными данками, которые они будут повторять. Кто сделает ближе к оригиналу, атлетичнее и амплитуднее – тот и победитель.

Но интересно ли будет год за годом смотреть одни и те же выступления, пусть и в разном исполнении?

Приглашение профессиональных данкеров вместо звезд НБА, вероятно, добавит зрелищности. Лига уже несколько раз пробовала подобное, ставя выступления отдельных персонажей из тусовки в перерывах между конкурсами.

Но нужно ли проводить это именно на уикенде всех звезд? Кто знаком с выступлением этих данкеров, кроме узкого круга фанатов?

Повышение уровня награды, возможно, привлечет наиболее активных молодых игроков – например, можно сделать существенный денежный бонус за победу. И пусть это вряд ли заставит участвовать состоявшихся звезд, но от контеста хотя бы не будут отказываться все подряд: большинство ездит на эти конкурсы в первые годы в лиге, находясь на пике физических возможностей и на контракте новичка – награда в 500 тысяч или 1 млн долларов вряд ли будет для них лишней.

Предпримет ли что-то НБА – непонятно. Но ясно одно: игроки для спасения контеста у них точно есть.

И любой лайн-ап из них точно сможет перекрыть каждый конкурс последних трех лет.

Молодые и амбициозные

Зайон Уильямсон

Зайон приходил в лигу как взрывной инопланетянин, имевший впечатляющую нарезку данков из школьных времен. Всех волновало, перейдет ли его звериный атлетизм на профессиональный уровень – перешел, но подвело здоровье: за 4 сезона Уильямсон провел всего 114 матчей.

Впрочем, Зайон уже пообещал выступить на конкурсе в следующем году.

Лучший данк в этом сезоне:

Джа Морэнт

Джа широко заявил о своих данкерских способностях еще с первого года в лиге и продолжает удивлять. Разыгрывающего «Мемфиса» даже сравнивают с молодым Роузом – только, в отличие от Деррика, у Морэнта все еще есть шанс сгонять на конкурс данков.

Но пока он отказывается – заявляет, что забивает сверху только в игре.

Лучший данк в этом сезоне:

Энтони Эдвардс

Уже в дебютный год Эдвардс перехватил у Таунса лидерство в «Миннесоте» и зарекомендовал себя как шикарный данкер, отправившись в ежегодный топ моментов вместе с Ютой Ватанабе. И останавливаться точно не собирается.

Правда, от участия в конкурсе отказывается по той же причине, что и Морэнт.

Лучший данк в этом сезоне:

Шэйдон Шарп

Новичок «Портленда» – это просто хайлайт-машина: 13,5% его попыток в этом сезоне составляют данки. Это больше, чем у Винса в пиковые годы (10%).

Шарп должен быть стать хедлайнером мероприятия в этом году, но отвалился в последний момент – захотел «сфокусироваться на командных целях».

Лучший данк в этом сезоне:

Лаури Маркканен

Семифутеры на данк-контестах нечасто зажигают – слишком высокие и деревянные. Но без них нельзя. К тому же, Маркканен в этом году впервые съездил на Матч всех звезд и уж точно вывеску конкурсу не испортит.

Лучший данк в этом сезоне:

Гэри Пэйтон II

Сын легенды «Сиэтла» выделялся своей атлетичностью еще с прихода в лигу, но привлек к себе внимание только год назад, когда получил игровое время в «Уорриорз». И пусть для конкурса он немного староват (30 лет), как третий или четвертый участник вполне мог бы сгодиться, учитывая медийность «Голден Стэйт» и фамилию отца.

Лучший данк:

Джонатан Куминга

То же и с Кумингой: совершенно не факт, что Джонатан изобразит на контесте что-то необычное, но попробовать стоит. По крайней мере, нарезку данков за дебютный год он набрал неплохую.

Лучший данк:

Уже участвовали, но могли бы выступить лучше

Джон Коллинз

Коллинз приезжал на контест в 2019 году с неплохой задумкой: он собирался поставить сверху через картонную модель кукурузника. Получилось неудачно: Джон явно переборщил с театральностью и вообще забыл о реализации, зацепив ногой один из подкрылков самолета.

Учитывая, как мощно Коллинз ставит с игры, можно было бы дать ему второй шанс.

Лучший данк в этом сезоне:

Майлз Бриджес

Перед тем, как отправиться по наклонной и избить свою девушку, Бриджес четыре года крушил данками своих соперников. На контесте тоже выступил в 2019-м: провалил первую попытку, получил 50 за вторую – но в финал не прошел.

Лучший данк:

Деннис Смит

Пусть Смиту и с трудом удалось закрепиться в лиге – после обмена из «Далласа» он сменил 4 команды за 4 года, – с прыжком у него всегда было все в порядке. В школе он порвал «кресты», но уже через две недели снова бил сверху: оказалось, у него была дополнительная связка в колене. Получается, Деннис – прирожденный данкер.

В контесте принимал участие дважды: в 2018-м и 2019-м, но, кажется, еще в форме для третьей попытки.

Лучший данк в этом сезоне:

Джейлен Грин

Свой гиператлетизм полностью слил на контесте-2021, исполнив малопонятный выход с золотой цепочкой и NFT-видео, чем отдельно смутил Шака. Но, глядя на амплитуду его данков, этого парня хочется пригласить еще раз.

Лучший данк:

Полностью прошли конкурс, но все еще в форме

Зак Лавин

Фактически Лавин возродил конкурс еще до баттла с Гордоном: он заявил о себе в 2015-м, зарубившись на контесте с Оладипо и подняв мероприятие на новый уровень. Через год Зак стал двукратным чемпионом, переехал в «Чикаго» и заинтересовался конкурсом трехочковых.

В свои почти 28 уже не такой взрывной, но все еще готов дать фору многим. На контест больше приезжать не планирует, так как «ему нечего доказывать».

Лучший данк в этом сезоне:

Аарон Гордон

Самый крутой данкер, никогда не выигрывавший конкурс, появлялся на мероприятии трижды: в первый раз отлетел Лавину, исполнив лучший данк в истории; во второй – не пробился в финальный раунд из-за травмы; в третий – должен был железно забирать, когда перепрыгнул Тако Фалла, но планы спутал Ди Уэйд, протащивший Джонса.

Теперь Аарон говорит, что приедет еще раз, если попадет на Матч всех звезд.

А что, если бы победителю конкурса давали место в звездном составе?

Лучший данк в этом сезоне:

Донован Митчелл

Донован участвовал в конкурсе в потенциально сильный год, но из-за провала Смита и Оладипо, вышел на Нэнса в финале и внезапно победил, исполнив лишь один достойный данк за весь конкурс.

Неплохо было бы закрепить успех вторым, более уверенным, чемпионством.

Лучший данк в этом сезоне:

Деррик Джонс

Джонс – один из немногих, для кого контест стал настоящим трамплином в лигу. Деррика не выбрали на драфте, его подобрал «Финикс» и на момент первого выступления в 2017 он провел в лиге только 7 матчей. Так что он был типичным ноунеймом.

Выиграть конкурс ему удалось в 2020 благодаря подарку от Дуэйна Уэйда. Но, тем не менее, Деррик был очень хорош: если б его соперником был кто угодно, кроме Аарона Гордона, судейская помощь вряд ли бы понадобилась.

Лучший данк в этом сезоне:

Хамиду Диалло

Другой молодой игрок, о котором заговорили во многом благодаря контесту. Диалло приехал на конкурс в 2019-м и взял приз с первой попытки: повторил сумасшедший данк Винса, перепрыгнув через Шака.

Хотя в кругах данкеров о нем говорили и раньше – Хамиду соревновался на школьном контесте с Зайоном. Что ж, могли бы повторить и на профессиональном уровне.

Лучший данк в этом сезоне:

Фото: East News/AP Photo/Carlos Osorio, AP Photo/Brynn Anderson, Peter Zay / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP; Gettyimages.ru/Alex Goodlett, Vaughn Ridley, Jed Jacobsohn /Allsport