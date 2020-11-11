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В НБА полно классных данкеров. Но почему они не участвуют в слэмданк-контесте?

НБА НБА
Матч всех звезд НБА Матч всех звезд НБА
Энтони Эдвардс Энтони Эдвардс
Джа Морэнт Джа Морэнт
Зайон Уильямсон Зайон Уильямсон
Мэк Маккланг
Зак Лавин Зак Лавин
Аарон Гордон Аарон Гордон
Джон Коллинз Джон Коллинз
Деррик Джонс Деррик Джонс
Шэйдон Шарп Шэйдон Шарп
Гэри Пэйтон II Гэри Пэйтон II
Лаури Маркканен Лаури Маркканен
Джонатан Куминга Джонатан Куминга
Донован Митчелл Донован Митчелл
Деннис Смит Деннис Смит
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Пора спасать конкурс.

Слэм-данк контест снова почти пробил дно. 

И в этом году мы могли стать свидетелями худшей его ипостаси. 

Если бы не Мэк Маккланг.

Белый паренек из G-лиги, метящий в профессиональные данкеры и подписавшийся с «Филадельфией» ради красивой картинки, выбил три данка по 50 (лишь 9-й игрок в истории) и вытащил мероприятие.

В конкурсе по броскам сверху давно нет звездных имен, и в последние годы он скорее служит выставочным ивентом для многих молодых: в разное время здесь принимали участие Лиллард, Джордж, Адетокумбо и Митчелл. Однако теперь соревнование пропустили вообще все: в последний момент отказался даже Шэйдон Шарп, новичок «Портленда», считавшийся главным фаворитом. 

Поэтому конкурс получился на редкость безликим и одновременно комичным: 3 из 4 участников подарили нам шикарный сюжет про перепутавшего игроков оператора, черный мяч, распечатанный на 3D-принтере, и центрового «Никс», подтягивающегося на кольце ради дополнительных баллов. 

Джерико Симс теперь точно запомнится надолго. 

Страшно подумать, но последний контест исторического уровня мы видели аж 7 лет назад, в 2016-м. 

Тогда за возрождение мертвого конкурса до победного бились два гиператлета, Зак Лавин и Аарон Гордон – у них получилось удивить, когда, казалось, что это уже невозможно. Оба участника были нереально одаренными физически и, что важнее, тщательно подготовились: они обошлись без данков, напрямую повторявших какие-либо предыдущие выступления, и реализовали все с первой попытки. 

Последний просто приличный контест мы видели в 2020-м. Но запомнился он вовсе не данками. 

В погоне за титулом лучшего по броскам сверху Аарон Гордон приехал на конкурс уже в третий раз и устроил баттл с Дерриком Джонсом. И если по качеству этот контест уступал 2016-му, то по накалу держался где-то наравне: Гордону и Джонсу понадобилось несколько дополнительных попыток, чтобы определить победителя. Кончилось все судейским беспределом – лишнюю девятку форварду «Мэджик» поставил Дуэйн Уэйд, с которым Джонс успел поиграть в «Майами». Так Гордон перепрыгнул через Тако Фалла и остался без титула, а все запомнили ехидную ухмылку легенды «Хит».

Между 2016-м и 2020-м контесты были неплохими. Игроки демонстрировали средний уровень, но отдельные моменты все же запоминались: амплитудные данки реактивного Денниса Смита, чемпионство Хамиду Диалло и, наконец, выступление отца и сына в лице семьи Нэнсов. 

Но в 2021-м внезапно что-то сломалось: мероприятие наводнилось ноунеймами, которые перестали готовиться. 

Громкой вывески не было и до этого, но ситуация достигла критической точки. В 2021-м участников было всего трое – и один из них спустя год уже вылетел из лиги (вы даже сразу и не вспомните кто). В 2022-м в финале сошлись Оби Топпин, ни разу за три года не сыгравший больше 17 минут в среднем, и мексиканец Тоскано-Андерсон, который заиграл только в системе «Уорриорз».  

А мимо финала пролетели более именитые персонажи, которые просто не подготовились: 2-й пик драфта Джейлен Грин пришел в золотой цепочке с NFT-видео своих хайлайтов, которую снял во время попытки, а один из лидеров «Мэджик» Коул Энтони не нашел ничего лучше, кроме как данкануть в «Тимберлэндах». Браво, шикарное шоу. 

То есть, за последние семь-восемь лет контесты можно было смотреть только, когда в них принимали участие Зак Лавин, Аарон Гордон или Деррик Джонс?

Неужели в лиге больше нет нормальных данкеров? 

Так нет, данкеров как раз полно – проблема в самом конкурсе. 

Контест остается хедлайн-мероприятием уикенда всех звезд, однако уже давно живет циклами скучных выступлений, сменяющихся спорадическими вспышками: Гордон-Лавин в 2016-м, Грин-Ховард в 2008-м, Картер в 2000-м. 

НБА будто проводит его для галочки, чтобы поддержать традицию или сдержать обязательство: все-таки броски сверху – это самый зрелищный игровой хайлайт, увеличивающий популярность баскетбола. 

Поэтому мы включаем его не в ожидании чего-то нового, а просто хотим посмотреть, насколько мероприятие в очередной раз пробьет дно. 

Но если раньше из ситуации выходить получалось, то теперь непонятно, за счет чего это может произойти – все игроки, которые теоретически могут что-то показать, просто боятся участвовать, отмазываясь простым «я забиваю сверху только в игре».

И никто не дает им мотивацию преодолеть свой страх. 

Цифровая эпоха не только изменила сам баскетбол, но и его восприятие. 

За 47 лет существования конкурса мы видели уже все что можно: кучу вариантов мельницы, данков между ног и через людей, полеты со штрафной в разных исполнениях. Нам уже давно недостаточно просто стандартного данка – хочется чего-то сверхатлетичного и гиперамплитудного.

Пространство для инноваций и так были крохотным – сейчас его максимально сузили соцсети. 

Раньше контест служил инструментом для популяризации баскетбола. Появление Ирвинга/Джордана/Картера было единственной возможностью для рядового зрителя прикоснуться к любимой звезде НБА, увидеть в мельчайших деталях самого игрока и его эмоции после очередной попытки. 

Можно было погрузиться и во внутреннюю кухню лиги: только в один выходной в году операторы постоянно выхватывали крупные кадры баскетбольных звезд в повседневной одежде и с видеокамерами, а в трансляции можно было увидеть постаревших игроков прошлого за судейским столиком.

Теперь же всего этого навалом: каждый игрок получил свою медиаплощадку в виде странички в соцсетях, и в межсезонье мы утопаем в новостях об очередном чемпионском параде и разбирательствах из личной жизни того или иного игрока.

А сам баскетбол теперь гораздо сильнее продвигает мощный данк Эдвардса/Морэнта с игры, чем простая постановка без сопротивления: каждое движение игрока можно так же подробно рассмотреть самому, перемотать и приблизить видео, и скинуть ссылку другу. 

Так зачем тогда выдумывать интересный перформанс на конкурс и бояться опозориться, если и для игры, и для личного бренда гораздо эффективнее мощно поставить с игры и завируситься в интернете?

Но, предположим, организаторам все-таки удалось заманить звезд на конкурс – теперь ведь нужно дать им мотивацию победить. 

Ведь контест вряд ли спасут просто звезды – его вытащит только звездная креативность.

Вспомните все эти вспышки последних лет – каждый раз участники исполняли что-то новое, но не всегда эти участники были звездами.  

В 2000-м Картер выдал амплитудную мельницу и данк с рукой в кольце – подобного и близко не было раньше. 

В 2008-м мы увидели летающего Дуайта, который был невероятно пластичен для семифутера, и дерзкого Джеральда Грина, у которого чуть ли не до 36 был отдельный контракт с гравитацией. Грин всю карьеру был ролевиком, и это не помешало произвести впечатление на конкурсе. 

В 2016-м всех поразили гиператлетичный данк Гордона через маскота и полет Лавина от штрафной с переводом мяча за спиной. Аарон пока ни разу не съездил на Матч всех звезд (и, вероятно, не съездит), Зак побывал там дважды, но на момент контеста они были в лиге всего третий год – и это не помешало сделать им величайший конкурс в истории. 

И вот сравните выступление Картера, повторявшееся следующие 20 лет, с кем угодно из последователей – например, с перформансом Диалло в 2019: это практически одно и то же, но смотрится совершенно по-разному. Именно из-за отсутствия новой мысли. 

А теперь замените Диалло на Роуза или Леброна, которых все так хотели увидеть на конкурсе – и вряд ли получится лучше.

Мероприятию давно нужно свежее дыхание, но без серьезных метаморфоз очевидно не обойтись. 

На поверхности лежат три идеи, несколько раз упоминавшиеся в медиа.

Полное изменение формата, как ожидается, добавит больше соперничества: неоднократно, например, высказывалась мысль о том, что лига может давать участникам задания с конкретными данками, которые они будут повторять. Кто сделает ближе к оригиналу, атлетичнее и амплитуднее – тот и победитель. 

Но интересно ли будет год за годом смотреть одни и те же выступления, пусть и в разном исполнении? 

Приглашение профессиональных данкеров вместо звезд НБА, вероятно, добавит зрелищности. Лига уже несколько раз пробовала подобное, ставя выступления отдельных персонажей из тусовки в перерывах между конкурсами.

Но нужно ли проводить это именно на уикенде всех звезд? Кто знаком с выступлением этих данкеров, кроме узкого круга фанатов?

Повышение уровня награды, возможно, привлечет наиболее активных молодых игроков – например, можно сделать существенный денежный бонус за победу. И пусть это вряд ли заставит участвовать состоявшихся звезд, но от контеста хотя бы не будут отказываться все подряд: большинство ездит на эти конкурсы в первые годы в лиге, находясь на пике физических возможностей и на контракте новичка – награда в 500 тысяч или 1 млн долларов вряд ли будет для них лишней.  

Предпримет ли что-то НБА – непонятно. Но ясно одно: игроки для спасения контеста у них точно есть. 

И любой лайн-ап из них точно сможет перекрыть каждый конкурс последних трех лет. 

Молодые и амбициозные

Зайон Уильямсон

Зайон приходил в лигу как взрывной инопланетянин, имевший впечатляющую нарезку данков из школьных времен. Всех волновало, перейдет ли его звериный атлетизм на профессиональный уровень – перешел, но подвело здоровье: за 4 сезона Уильямсон провел всего 114 матчей.

Впрочем, Зайон уже пообещал выступить на конкурсе в следующем году.

Лучший данк в этом сезоне:

Джа Морэнт

Джа широко заявил о своих данкерских способностях еще с первого года в лиге и продолжает удивлять. Разыгрывающего «Мемфиса» даже сравнивают с молодым Роузом – только, в отличие от Деррика, у Морэнта все еще есть шанс сгонять на конкурс данков.

Но пока он отказывается – заявляет, что забивает сверху только в игре.

Лучший данк в этом сезоне:

Энтони Эдвардс

Уже в дебютный год Эдвардс перехватил у Таунса лидерство в «Миннесоте» и зарекомендовал себя как шикарный данкер, отправившись в ежегодный топ моментов вместе с Ютой Ватанабе. И останавливаться точно не собирается. 

Правда, от участия в конкурсе отказывается по той же причине, что и Морэнт. 

Лучший данк в этом сезоне:

Шэйдон Шарп

Новичок «Портленда» – это просто хайлайт-машина: 13,5% его попыток в этом сезоне составляют данки. Это больше, чем у Винса в пиковые годы (10%).

Шарп должен быть стать хедлайнером мероприятия в этом году, но отвалился в последний момент – захотел «сфокусироваться на командных целях». 

Лучший данк в этом сезоне:

Лаури Маркканен

Семифутеры на данк-контестах нечасто зажигают – слишком высокие и деревянные. Но без них нельзя. К тому же, Маркканен в этом году впервые съездил на Матч всех звезд и уж точно вывеску конкурсу не испортит.

Лучший данк в этом сезоне:

Гэри Пэйтон II

Сын легенды «Сиэтла» выделялся своей атлетичностью еще с прихода в лигу, но привлек к себе внимание только год назад, когда получил игровое время в «Уорриорз». И пусть для конкурса он немного староват (30 лет), как третий или четвертый участник вполне мог бы сгодиться, учитывая медийность «Голден Стэйт» и фамилию отца. 

Лучший данк:

Джонатан Куминга

То же и с Кумингой: совершенно не факт, что Джонатан изобразит на контесте что-то необычное, но попробовать стоит. По крайней мере, нарезку данков за дебютный год он набрал неплохую.

Лучший данк:

Уже участвовали, но могли бы выступить лучше

Джон Коллинз

Коллинз приезжал на контест в 2019 году с неплохой задумкой: он собирался поставить сверху через картонную модель кукурузника. Получилось неудачно: Джон явно переборщил с театральностью и вообще забыл о реализации, зацепив ногой один из подкрылков самолета. 

Учитывая, как мощно Коллинз ставит с игры, можно было бы дать ему второй шанс.

Лучший данк в этом сезоне:

Майлз Бриджес

Перед тем, как отправиться по наклонной и избить свою девушку, Бриджес четыре года крушил данками своих соперников. На контесте тоже выступил в 2019-м: провалил первую попытку, получил 50 за вторую – но в финал не прошел.

Лучший данк:

Деннис Смит

Пусть Смиту и с трудом удалось закрепиться в лиге – после обмена из «Далласа» он сменил 4 команды за 4 года, – с прыжком у него всегда было все в порядке. В школе он порвал «кресты», но уже через две недели снова бил сверху: оказалось, у него была дополнительная связка в колене. Получается, Деннис – прирожденный данкер. 

В контесте принимал участие дважды: в 2018-м и 2019-м, но, кажется, еще в форме для третьей попытки. 

Лучший данк в этом сезоне:

Джейлен Грин

Свой гиператлетизм полностью слил на контесте-2021, исполнив малопонятный выход с золотой цепочкой и NFT-видео, чем отдельно смутил Шака. Но, глядя на амплитуду его данков, этого парня хочется пригласить еще раз. 

Лучший данк:

Полностью прошли конкурс, но все еще в форме

Зак Лавин

Фактически Лавин возродил конкурс еще до баттла с Гордоном: он заявил о себе в 2015-м, зарубившись на контесте с Оладипо и подняв мероприятие на новый уровень. Через год Зак стал двукратным чемпионом, переехал в «Чикаго» и заинтересовался конкурсом трехочковых. 

В свои почти 28 уже не такой взрывной, но все еще готов дать фору многим. На контест больше приезжать не планирует, так как «ему нечего доказывать».

Лучший данк в этом сезоне:

Аарон Гордон

Самый крутой данкер, никогда не выигрывавший конкурс, появлялся на мероприятии трижды: в первый раз отлетел Лавину, исполнив лучший данк в истории; во второй – не пробился в финальный раунд из-за травмы; в третий – должен был железно забирать, когда перепрыгнул Тако Фалла, но планы спутал Ди Уэйд, протащивший Джонса.

Теперь Аарон говорит, что приедет еще раз, если попадет на Матч всех звезд. 

А что, если бы победителю конкурса давали место в звездном составе? 

Лучший данк в этом сезоне:

Донован Митчелл

Донован участвовал в конкурсе в потенциально сильный год, но из-за провала Смита и Оладипо, вышел на Нэнса в финале и внезапно победил, исполнив лишь один достойный данк за весь конкурс. 

Неплохо было бы закрепить успех вторым, более уверенным, чемпионством.

Лучший данк в этом сезоне:

Деррик Джонс

Джонс – один из немногих, для кого контест стал настоящим трамплином в лигу. Деррика не выбрали на драфте, его подобрал «Финикс» и на момент первого выступления в 2017 он провел в лиге только 7 матчей. Так что он был типичным ноунеймом. 

Выиграть конкурс ему удалось в 2020 благодаря подарку от Дуэйна Уэйда. Но, тем не менее, Деррик был очень хорош: если б его соперником был кто угодно, кроме Аарона Гордона, судейская помощь вряд ли бы понадобилась. 

Лучший данк в этом сезоне:

Хамиду Диалло

Другой молодой игрок, о котором заговорили во многом благодаря контесту. Диалло приехал на конкурс в 2019-м и взял приз с первой попытки: повторил сумасшедший данк Винса, перепрыгнув через Шака. 

Хотя в кругах данкеров о нем говорили и раньше – Хамиду соревновался на школьном контесте с Зайоном. Что ж, могли бы повторить и на профессиональном уровне.

Лучший данк в этом сезоне:

Фото: East News/AP Photo/Carlos Osorio, AP Photo/Brynn Anderson, Peter Zay / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP; Gettyimages.ru/Alex Goodlett, Vaughn Ridley, Jed Jacobsohn /Allsport

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