«Империя леброносексуалов». В Америке полно журналистов, которые неприлично обожают Леброна Джеймса

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С детства за Короля.

К 38 годам Леброн не только научился грамотно распределять нагрузку и правильно питаться, чтобы оставаться в форме и обновлять рекорды. Он обзавелся целой медиаимперией журналистов, которые освещают все его достижения и отстаивают выгодную ему точку зрения.

В фанатском сообществе их в шутку называют «леброносексуалами».

А кто они вообще? И что говорят?

Тристан Томпсон

Цитата: «Большинство действующих игроков считает Леброна величайшим. Но в раздевалке всегда находится один тип, который называет Джордана»

Уровень леброносексуальности: 3/10

Несмотря на то, что Тристан четыре раза доходил с Джеймсом до финала НБА и однажды даже одержал победу, он только начинающий леброносексуал.

Зачатки фанатизма от Джеймса у Томпсона появились еще в первый сезон Короля в «Кливленде»: Леброн не раз хвалил его и говорил, что Тристан – тот парень, который должен провести в «Кавальерс» всю карьеру. Очевидно, он подбадривал партнера, но тогда это звучало даже логично: Томпсон был одним из старожилов коллектива и в ограниченной роли вполне мог пригодиться команде даже в самый сложный период.

В 2015 Джеймс помог Тристану выбить крупный контракт, и отношения укрепились. Томпсон и Рич Пол требовали от «Кливленда» 80 млн на 5 лет и, получив отказ, решили бойкотировать сезон – центровой пропустил тренировочный лагерь, а «Кэвс» сняли его изображение с домашней арены. Ситуация разрешилась только с подачи Леброна: Джеймс несколько раз публично заявил, что команде мешает возня с этим контрактом, и рассказал, как им не хватает Тристану.

И клубу пришлось пойти на уступки – центровому выдали новый контракт за несколько дней до старта регулярного чемпионата: 16 млн в год за 8,5 очка + 8 подборов.

И вроде бы у Томпсона действительно были амбиции на более высокий уровень, но подкачала реализация: Тристан связался с семьей Кардашьян, наломал кучу дров, и из-за дальнейших разборок карьера пошла по наклонной – два сезона с перестраивающимися «Кэвс» и еще два сезона в поисках себя и подходящего клуба для продолжения.

А затем уход из баскетбола в 31 и анонс дебюта в роли аналитика на ESPN.

Чего хотел и почему не попытался подписаться хоть куда-то – кажется, и сам до конца так не понял.

Свой первый эфир Тристан провел совсем недавно – 26 января. Поэтому в пользу его леброносексуальности пока могут говорить лишь отдельные высказывания, сделанные до появления на телевидении.

Но уже сейчас можно смело сказать, что парень движется в том самом направлении. В первую неделю он выдал шикарный инсайд про Кайри Ирвинга в «Лейкерс», основываясь на лайке, который разыгрывающий поставил под его сообщением. А затем попытался отдать должное Леброну: заявил, что Джеймс претендует на MVP, а «Лейкерс» – железный кандидат на топ-6 Запада. Получилось так неуклюже, что его поправил даже Кендрик Перкинс.

Словом, аналитик перспективный, но опыта пока маловато.

Как отреагировал на рекорд Леброна по очкам?

Молчал во всех соцсетях, но все, что нужно было, высказал в эфире за неделю до этого.

Тристан ждал, что Леброн побьет рекорд в матче с «Бакс» трехочковым степбэком с левой стороны.

И рассказал о целебных способностях Леброна, который своим волшебным советом помог Тристану отыграть 5 сезонов подряд, совершенно не ломаясь. Всего-то нужно больше времени проводить в тренажерном зале и полностью посвящать себя игре.

Ричард Джефферсон

Цитата: Леброн Джеймс – Ричарду Джефферсону: «ESPN не может тебя уволить. Ты мой друг»

Уровень леброносексуальности: 5/10

У Джефферсона было небольшое, но довольно яркое пересечение с Леброном: на закате карьеры он попал в «Кэвс» и поучаствовал в чемпионском походе – был важной опцией со скамейки в финале и помог отыграться с 1-3.

Аналитиком стал в 2018-м и сначала работал только с «Нетс», присоединившись к YES Network. В 2019-м его позвали на ESPN, где доверили участие уже в нескольких передачах.

Джефферсон – современный леброносексуал, в нем уживаются сразу два персонажа.

По большей части он умело мимикрирует под грамотного аналитика и не особо топит за Леброна – заявляет, что величину Джеймса в истории можно будет оценивать только после окончания карьеры и что Леброн даже не входит в список лучших игроков «Лейкерс». Свое отличие от остальных тщательно старается подчеркивать: критикует Шэннона Шарпа, призывая оставить освещение баскетбола настоящим профессионалам, и заявляется на судейство матча Летней Лиги, чтобы лучше разобраться в работе арбитров.

Но параллельно Рич выстраивает себе образ якобы умного тролля: современного, разбирающегося в соцсетях, умеющего посмеяться над собой. Он тонко подкалывает «Никс», довольно толсто – Тони Снелла и активно ведет свой аккаунт в тиктоке, где регулярно угорает над собственной лысиной.

Поэтому, когда Джефферсон неожиданно начинает вворачивать в разговор довольно спорные тезисы про Леброна – сначала неясно, серьезно он это или нет. И в этом его фишка.

Его даже как-то спросили, специально ли он набрасывает на вентилятор – он ответил, что да, потому что так интереснее.

Так Джефферсон считает Леброна самым цельным игроком за всю историю баскетбола, уверяя, что Джеймс мог бы сделать до 13 тысяч ассистов, если бы никогда не бросал в кольцо, и залезть в топ-5 в истории вообще по любому игровому показателю, если бы просто этого захотел.

«Леброн – это смесь Майкла и Мэджика. Покажите мне хоть одного менеджера, который откажется строить команду вокруг Леброна».

Величайший игрок в нападении, по мнению Джефферсона – тоже Леброн. Все потому, что Джеймс 20 лет стабильно забивает много очков. И другие аргументы тут не принимаются.

Во время послематчевых интервью Рич нередко пропускает вопросы по существу и часто переводит все в шутку. Однажды он даже честно сказал Леброну: «Не буду критиковать «Лейкерс», а то моя цитируемость взлетит выше крыши. Просто задам тебе вопрос».

Но отдельного внимания заслуживает его комментарий после продления Леброна с «Лейкерс». Рич заявил, что Джеймс сделал это, чтобы просто показать свою преданность клубу, так как других причин для продления не было: команда не смогла нормально усилиться, а Пелинка не заслужил такой контракт. Ведь Джеймс переезжал в Лос-Анджелес из любви к клубу, и ему достаточно просто хорошего результата – необязательно играть в контендере.

«Формула победы с Леброном» уже известна, а они все слили».

Как отреагировал на рекорд Леброна по очкам?

В спор о лучшем в истории ввязываться не стал, но отметил стабильно высокий уровень Джеймса, который никто никогда прежде не видел.

А еще потроллил болельщиков, которые снимали исторический бросок Джеймса на телефоны.

Осторожно, получилось довольно неловко.

Кендрик Перкинс

Цитата: «У меня нет никаких сомнений, что Леброн – лучший игрок всех времен. Но если он разберется с «Нетс» в финале, то станет бесспорно лучшим в истории»

Уровень леброносексуальности: 7/10

Феномен леброносексуальности Перкинса понять сложнее всего.

Перк пришел в лигу одновременно с Леброном и свои первые 7 сезонов отыграл за «Бостон», у которого было принципиальное соперничество с «Кливлендом». А затем центрового обменяли в «Оклахому», в составе которой он тоже наткнулся на Леброна в финале-2012.

Но в конце карьеры Джеймс дважды подобрал его в «Кэвс», и Кендрик закрыл глаза на все принципы.

Первый раз это произошло после обмена из «Оклахомы»: Перкинс уже тогда перестал даже напоминать баскетболиста НБА и отправился в «Юту» в качестве довеска за Кантера. «Джаз» сразу же его выкупили, а через три дня центрового подписали «Кавальерс» – им понадобился еще один большой для глубины скамейки и чемпионская ДНК, которой так не хватало Леброну. Кендрик вышел на 17 матчей в регулярке и на 7 в плей-офф, не показав ничего выдающегося. Вернулся на следующий год, но был отчислен по окончании тренировочного лагеря.

Еще одна безуспешная попытка возвращения случилась в тот же год: Перкинс подписался с «Новым Орлеаном», отыграл 37 матчей, сделал контент для Шака, отчислился, пропустил целый сезон, и уже было собрался завершать карьеру...

Но тут Леброн снова протянул руку: «Кэвс» пригласили Перкинса в тренировочный лагерь, а затем подписали под плей-офф. Теперь Кендрик выступал исключительно в роли маскота и за 4 серии так ни разу не вышел на паркет.

И вот, c 2019 года Перк работает аналитиком и активно топит за Джеймса.

Предположительную мотивацию довольно емко сформулировал Кевин Дюрэнт.

Кендрик подходит к своей работе довольно цинично. Его тактика заключается в том, чтобы вбросить как можно больше информации по абсолютно любому вопросу, пошуметь и затем тихонечко переобуться в расчете на то, что все все забудут.

Буквально все, что он заявляет, со временем находит противоречие в его же словах.

Например, после перехода Дюрэнта в «Бруклин» он поздравил Кевина с появлением «своей» команды – сказал, что ему и Кайри будет хорошо в «Нетс». А всего через полгода заявил, что от Кайри его «тянет блевать» (до истории с вакциной) и еще через год предложил обменять его на 37-летнего Редика и Джоша Харта в «Новый Орлеан».

Или еще пример – слова Перкинса после обмена Уэстбрука в «Лейкерс»: «Я уверяю вас, что Уэстбрук и Леброн будут здорово взаимодействовать в «Лейкерс». Этот механизм заработает. «Лейкерс» способны одержать 70 побед в следующем сезоне». А уже через пару месяцев Перк всерьез интересовался у Расса, может ли он что-то, кроме трипл-даблов, и отметил, что у «Лейкерс» достаточно оправданий, чтобы обменять его.

Последовательность прослеживается только в вопросах, касающихся Леброна: Перк говорит, что Джеймсу не давали MVP из-за слабого Востока, что Леброн не человек и что давно пора закрыть рот поклонникам Джордана, потому что спора о величайшем игроке быть не может.

А когда значимых инфоповодов нет, он ругается с Ронни2К по поводу рейтинга Леброна в баскетбольном симуляторе, заявляя, что такой человек не может настраивать рейтинги (а он и не настраивает), так как плохо играет на Матчах всех селебрити.

На телике нет никого хуже Кендрика Перкинса. Но ESPN платит ему не меньше 1,5 млн долларов

Как отреагировал на рекорд Леброна по очкам?

Вопрос величайшего в истории баскетбола для Кендрика вообще никогда не стоял, но теперь он заявил, что у всех остальных сомнения тоже должны исчезнуть. При этом, он отметил, что на Леброна оказывалось самое большое психологическое давление в истории баскетбола, и напомнил, что тоже поучаствовал в его пути (целых 22 матча!):

Ник Райт

Цитата: «Уорриорз» – династия. За 8 лет они 6 раз вышли в финал и 4 раза стали чемпионами. Кто еще так делал в эпоху Леброна Джеймса? Леброн сам был династией!»

Уровень леброносексуальности: 8/10

Помните, как отреагировал Пирс Морган на празднование чемпионства сборной Аргентины в декабре-месяце?

Тогда на улицы Буэнос-Айреса вывалило, по меньшей мере, 4 млн человек, но Пирс вынужден был продолжать высказываться в рамках своего образа фанатика-сектанта, поддерживающего Роналду, и заявил, что еще 11 млн осталось дома, потому что считают своим кумиром Марадону.

В отличие от коллеги, Райт не выступает в роли пресс-секретаря Леброна, не выдает какие-либо инсайды и не берет у него интервью. Даже не факт, что он вообще с ним виделся – по крайней мере, никаких подтверждений этому нет.

Но Ник Райт чудовищно похож на Пирса Моргана – в первую очередь, своей оголтелостью и желанием встать на защиту Короля во что бы то ни стало.

Широкую трибуну Райт получил в 2017, когда на Fox Sports решили проводить ежедневное утреннее шоу, и с тех пор активно топит за Джеймса.

Как вам, например, Энтони Дэвис в этом сезоне? Все такой же талантливый, но хрустальный?

А вот Ник Райт заявляет, что он проводит лучший сезон, потому что его раскрыли Леброн и Дарвин Хэм. Ведь в этом сезоне у Дэвиса самые высокие в карьере индивидуальные показатели и самое низкое количество трехочковых попыток!

А что думаете об успехах «Уорриорз» за последние десять лет? Династия ли это? Ник Райт уверен, что да – но только династия эпохи Леброна Джеймса, который и сам является династией.

А как со спором о лучшем в истории? Тут, понятное дело, величайшим считается Леброн, но Райт умудрился поставить Джордана аж на третье место, объяснив это тем, что Майкла отчислили из школьной команды, в отличие от Карима, которого он поставил на второе.

У Ника даже как-то напрямую спросили, одержим ли он Леброном Джеймсом. Пришлось выкручиваться и сравнивать его с Эйнштейном.

Добавим к этому «Никола Йокич – самый слабый MVP за последние 35 лет» и «Кайри Ирвинг закончит карьеру, если его обменяют из «Нетс» и получим идеального аналитика.

Как отреагировал на рекорд Леброна по очкам?

Тут достаточно цитаты: «У Леброна и Карима всегда были не самые лучшие отношения. Но сегодня мы видели на поле двух величайших игроков и своего рода передачу эстафеты. Было бы здорово, если бы удосужился прийти и другой великий игрок – я говорю о Майкле Джордане, – но он, вероятно, играл в гольф или занимался чем-то еще. Тима Данкана к величайшим я не отношу»

Хотя нет, одной цитаты все-таки недостаточно.

Райт, конечно же, заявил, что другие звезды на закате карьеры были гораздо хуже и привел статистику. Вот только сравнивал он их в разном возрасте:

В 38 лет Леброн побил «вечный» рекорд Карима. А кем были другие суперзвезды в его возрасте?

Шэннон Шарп

Цитата: «Леброн Джеймс будет ходить по воде, но знаете, что скажут люди? «Он ходит по воде, потому что не умеет плавать»

Уровень леброносексуальности: 10/10

Из медиаимперии Джеймса Шэннон Шарп на виду дольше всех: один из величайших тайт-эндов за всю историю американского футбола пришел на телевидение сразу после окончания карьеры в 2003-м и проработал комментатором НФЛ на CBS Sports до 2014-го.

В баскетбол попал в 2016-м, когда ушел на повышение, став постоянным оппонентом Скипа Бэйлесса в шоу на Fox Sports. По словам самого Шарпа, на его кандидатуре настоял лично Скип, так как боссы телеканала были не уверены, что у Шэннона получится освещать что-то, кроме амфута.

Но большего и не понадобилось: формат Undisputed: Skip and Shannon оказался, в основном, про НБА и НФЛ, и лишь иногда ведущие затрагивают другие популярные темы (вроде выступления Уилла Смита на «Оскаре»).

Шарп подкупает своей экспрессивностью и умением сделать шоу из всего. Он один из самых давних и, похоже, искренних поклонников Леброна: еще в 2013-м он хвастался, что подарил себе крутые часы из лимитированной коллекции Джеймса. Поэтому он очень выгодно выделяется на фоне вечно ворчащего Скипа Бэйлесса, и, кажется, от души отвечает на все яростные выпады соведущего в адрес Леброна.

При этом его поддержка довольно изобретательна: он не раз заявлялся на выпуски передачи с «Хеннесси» и сигарами, приходил в мантии и маске «величайшего» и даже приводил в студию настоящего козла. И если Скип на всех превью на ютубе вечно серьезный, то у Шарпа там полный набор эмоций.

Вне шоу Шарп тоже не отстает: естественно, считает, что Леброн – величайший и в 2020-м даже спрогнозировал «Лейкерс» три титула за пять лет.

А недавно вообще чуть не дошло и до драки: во время январского матча «Лейкерс» с «Мемфисом» Шарп решил подколоть Диллона Брукса, сказав, что тот не сможет опекать Леброна, и защитник «Мемфиса» сразу полез на телеведущего – пришлось растаскивать.

Сам Леброн уже давно закорешился с Шэнноном и считает его своим бро: «Я за Шэннона 24/7 365 дней в году и 366 – в високосный год. Это мой чувак, я всегда прикрою спину ему, а он – мне».

Как отреагировал на рекорд Леброна по очкам?

Как истинный леброносексуал, Шарп присутствовал на матче с «Оклахомой» лично, купив билеты в первый ряд. Он подробно поделился эмоциями, раскрыл, что ему сказал Леброн во время объятий, и честно признался, что не ожидал падения рекорда именно в этот вечер:

Брайан Уиндхорст

Цитата: «Одна из причин, по которой Джордан выпустил «Последний танец», заключается в том, что он почувствовал угрозу трону»

Уровень леброносексуальности: 12/10

Если Шарп – самый опытный телеведущий, то Уиндхорст – самый опытный болельщик Леброна. Его вообще можно выделить в отдельную категорию: журналист движется за баскетболистом всю свою карьеру и, по сути, является биографом Леброна.

Уиндхорст учился в той же школе в Акроне, за которую играл Леброн, и устроился в местную газету, когда стал студентом. Будущую звезду Брайан заметил еще в 14-летнем возрасте и начал вести Леброна, освещая игры тогда еще в полупустом зале. «У них был результат 3-17, когда я учился на четвертом курсе», – рассказывал Уиндхорст. «Уже было видно, что Джеймс отличается от других ребят. Возможно, это было единственное время, когда люди уделяли ему недостаточно внимания, и он чувствовал себя недооцененным».

К концу год ажиотаж вокруг талантливого школьника резко вырос, и Уиндхорст поймал волну – редакция сделала его ответственным за освещение местной звезды.

С тех пор журналист следует за Джеймсом по пятам: Леброна выбирает «Кливленд» – Уиндхорст попадает в пул журналистов оттуда и пишет несколько книг; Леброн переезжает в Майами – Уиндхорст отправляется в флоридское бюро ESPN, Леброн возвращается в Кливленд – Уиндхорст снова за ним.

«C 2013-го не читаю, что пишут обо мне в твиттере». Самый ненавидимый спортивный журналист мира

Уиндхорст заявляет, что ни в коем случае не хочет остаться автором, который пишет лишь про Леброна: «В конце концов, он уйдет на пенсию, а мне нужно будет продолжать работать». Однако из всех его инсайдов, не касающихся Леброна, реалистичные найти не так просто: Уиндхорст говорил, что НБА не будет доигрывать сезон-2019/20 (ему даже прилетело от лиги), заявлял, что Дэвис и Адетокумбо могут не продлить свои контракты в 2020-м, а Кайри Ирвинг не покинет «Нетс» в нынешнем сезоне, так как просто пытается выбить себе максималку.

Как отреагировал на рекорд Леброна по очкам?

Сказал: понял, что Леброн побьет рекорд именно в матче с «Тандер», когда увидел его горящие глаза на разминке, а еще родных и близких, которые заполнили все первые ряды.

Леброносексуалы составляют значительную часть медиаполя НБА. Наверное, ни у одного игрока в истории не было такой поддержки.

И она может продолжить расти и дальше – даже с уходом Леброна из лиги на телик будут попадать все новые игроки, которые на том или ином этапе карьеры были в одной команде с Джеймсом. Леброн же, выйдя на пенсию, будет активнее инвестировать в развитие собственных медиапроектов: у него уже есть подкаст Uninterruped, а в 2020 он вложил 100 млн долларов в новую площадку, на которой обещал предоставить голос каждому, кого «игнорируют» и «недооценивают».

Кто знает, может, и Уиндхорсту не стоит переживать по поводу пенсии.

Фото: Gettyimages.ru/Sean M. Haffey, Jonathan Daniel / Stringer; espn.com