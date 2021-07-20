Ниндзя на Олимпиаде
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Кто будет самым выносливым ниндзя на Олимпиаде? Кенийцы бьют марафонские рекорды, наследница Фелпса плывет за шестым золотом

Бригид Косгей Бригид Косгей
Венсан Луи Венсан Луи
Кэтлин Ледеки Кэтлин Ледеки
Алехандро Вальверде Алехандро Вальверде
Элиуд Кипчоге Элиуд Кипчоге
Легкая атлетика Легкая атлетика

Мы продолжаем проект, референсом для которого послужил фильм «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз», в котором герой – молчаливый боец Снейк Айз – отправляется в Японию и присоединяется к древнему клану ниндзя Арашикаге. Чтобы в совершенстве овладеть боевыми навыками ниндзя, героям приходится долго и упорно тренироваться и развивать выносливость – так же, как и многим олимпийским атлетам. Правда, в отличие от спортсменов, у ниндзя есть еще и специальные боевые костюмы, которые позволяют им быстрее передвигаться. Фильм можно будет увидеть в кино с 22 июля, а также в IMAX.

Представляем пятерку номинантов в очередной категории – самый выносливый – и запускаем голосование.

Кэтлин Ледеки (плавание)

Ледеки – главная звезда американского плавания. После ухода Майкла Фелпса именно Кэтлин – флагман сборной. Пловчиха дебютировала на Олимпиадах еще в Лондоне-2012 – тогда ей было всего 15 лет, но юная Кэти сразу же взяла гроссмейстерскую дистанцию 800 м вольным стилем. Спустя 4 года Ледеки зажгла на Играх в Рио – 4 золота и серебро. 

На очередную Олимпиаду американка едет действующей рекордсменкой мира на трех дистанциях. Пожалуй, главная цель Ледеки – медаль на 1500 м, ведь эта дистанция впервые в программе Игр. 

Перед поездкой в Токио Кэтлин получила степень бакалавра в области психологии. Может, полученные знания помогут самой выносливой пловчихе мира?

Элиуд Кипчоге (марафон)

Лучший марафонец мира Элиуд Кипчоге из Кении готовится к четвертым Олимпийским играм. На первых двух турнирах он брал медали в беге на 5000 м, а потом влюбился в марафоны. И Элиуд там не просто хорош, Кипчоге вершит историю. 

Осенью 2019-го кениец стал первым человеком, пробежавшим марафон менее чем за 2 часа. На специально организованном забеге в Вене Элиуд показал невероятное время: 1 час 59 минут 40,2 секунды. 

Это неофициальный мировой рекорд (он не признан, так как это был индивидуальный забег со сменой пейсмейкеров). Хотя и обычный рекорд мира принадлежит Кипчоге – 2.01,39. В Японии Элиуд будет защищать олимпийское золото, добытое в Рио-2016.

Бригид Косгей (марафон)

Яркая дебютантка Олимпиад Бригид Косгей претендует на победу в женском марафоне. Кенийская бегунья – сильнейшая в мире: в 2018-м Бригид начала серию побед на самых престижных марафонах мира: дважды победила в Чикаго, еще два раза – в Лондоне. 

Главное достижение Косгей – это мировой рекорд, который она установила на Чикагском марафоне-2019. Пробежав за 2.14,04, кенийка превзошла достижение Полы Рэдклифф, которое держалось 16 лет! Теперь олимпийский марафон невозможно представить без Косгей.

Венсан Луи (триатлон)

Француз Венсан Луи – основной претендент на победу в триатлоне. Для Луи Игры в Токио будут не первыми, но медалей пока нет: 11-е место в Лондоне-2012 и 7-й результат в Рио-2016. Поражение в Бразилии сильно ударило по французу – на какое-то время он оставил триатлон и сосредоточился на легкой атлетике. Но все-таки вернулся и стремительно захватил мировое лидерство. 

Два сезона подряд француз выигрывает Мировую серию – победителям присуждается титул чемпиона мира. К Токио-2020 Луи готовится основательно – кажется, 32-летний спортсмен готов прервать неудачную серию на Играх, ведь ему не хватает только олимпийской медали.

Алехандро Вальверде (велоспорт)

Ветеран сборной Испании едет на пятую Олимпиаду. 41-летний Вальверде выигрывал этапы на всех главных многодневках мира, а в 2009-м победил в общем зачете «Вуэльты». 

Главное качество Алехандро – упорство. Год за годом он приезжал на чемпионат мира по велошоссе, но оставался без побед: с 2003-го он завоевал шесть медалей. Триумф пришел довольно поздно – три года назад Вальверде все же покорил чемпионат мира, взяв первое золото в карьере. 

Незадолго до Олимпиады испанец заявил, что после Токио-2020 покинет спорт, а медаль в Японии – его главная цель. Но совсем недавно допустил, что продолжит карьеру в следующем сезоне. В честь настоящего фаната спорта в его родном городе даже назвали улицу.

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Выбирайте самого выносливого спортсмена Олимпиады и смотрите «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» в кино с 22 июля, а также в IMAX.

Кто будет самым выносливым спортсменом на Олимпиаде?
227 голосов
Кэтлин Ледеки
42%
Кэтлин Ледеки
Элиуд Кипчоге
41%
Элиуд Кипчоге
Бригид Косгей
5%
Бригид Косгей
Венсан Луи
5%
Венсан Луи
Алехандро Вальверде
7%
Алехандро Вальверде

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