Кто будет самым выносливым ниндзя на Олимпиаде? Кенийцы бьют марафонские рекорды, наследница Фелпса плывет за шестым золотом

Мы продолжаем проект, референсом для которого послужил фильм «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз», в котором герой – молчаливый боец Снейк Айз – отправляется в Японию и присоединяется к древнему клану ниндзя Арашикаге. Чтобы в совершенстве овладеть боевыми навыками ниндзя, героям приходится долго и упорно тренироваться и развивать выносливость – так же, как и многим олимпийским атлетам. Правда, в отличие от спортсменов, у ниндзя есть еще и специальные боевые костюмы, которые позволяют им быстрее передвигаться. Фильм можно будет увидеть в кино с 22 июля, а также в IMAX.

Представляем пятерку номинантов в очередной категории – самый выносливый – и запускаем голосование.

Кэтлин Ледеки (плавание)

Ледеки – главная звезда американского плавания. После ухода Майкла Фелпса именно Кэтлин – флагман сборной. Пловчиха дебютировала на Олимпиадах еще в Лондоне-2012 – тогда ей было всего 15 лет, но юная Кэти сразу же взяла гроссмейстерскую дистанцию 800 м вольным стилем. Спустя 4 года Ледеки зажгла на Играх в Рио – 4 золота и серебро.

На очередную Олимпиаду американка едет действующей рекордсменкой мира на трех дистанциях. Пожалуй, главная цель Ледеки – медаль на 1500 м, ведь эта дистанция впервые в программе Игр.

Перед поездкой в Токио Кэтлин получила степень бакалавра в области психологии. Может, полученные знания помогут самой выносливой пловчихе мира?

Элиуд Кипчоге (марафон)

Лучший марафонец мира Элиуд Кипчоге из Кении готовится к четвертым Олимпийским играм. На первых двух турнирах он брал медали в беге на 5000 м, а потом влюбился в марафоны. И Элиуд там не просто хорош, Кипчоге вершит историю.

Осенью 2019-го кениец стал первым человеком, пробежавшим марафон менее чем за 2 часа. На специально организованном забеге в Вене Элиуд показал невероятное время: 1 час 59 минут 40,2 секунды.

Это неофициальный мировой рекорд (он не признан, так как это был индивидуальный забег со сменой пейсмейкеров). Хотя и обычный рекорд мира принадлежит Кипчоге – 2.01,39. В Японии Элиуд будет защищать олимпийское золото, добытое в Рио-2016.

Бригид Косгей (марафон)

Яркая дебютантка Олимпиад Бригид Косгей претендует на победу в женском марафоне. Кенийская бегунья – сильнейшая в мире: в 2018-м Бригид начала серию побед на самых престижных марафонах мира: дважды победила в Чикаго, еще два раза – в Лондоне.

Главное достижение Косгей – это мировой рекорд, который она установила на Чикагском марафоне-2019. Пробежав за 2.14,04, кенийка превзошла достижение Полы Рэдклифф, которое держалось 16 лет! Теперь олимпийский марафон невозможно представить без Косгей.

Венсан Луи (триатлон)

Француз Венсан Луи – основной претендент на победу в триатлоне. Для Луи Игры в Токио будут не первыми, но медалей пока нет: 11-е место в Лондоне-2012 и 7-й результат в Рио-2016. Поражение в Бразилии сильно ударило по французу – на какое-то время он оставил триатлон и сосредоточился на легкой атлетике. Но все-таки вернулся и стремительно захватил мировое лидерство.

Два сезона подряд француз выигрывает Мировую серию – победителям присуждается титул чемпиона мира. К Токио-2020 Луи готовится основательно – кажется, 32-летний спортсмен готов прервать неудачную серию на Играх, ведь ему не хватает только олимпийской медали.

Алехандро Вальверде (велоспорт)

Ветеран сборной Испании едет на пятую Олимпиаду. 41-летний Вальверде выигрывал этапы на всех главных многодневках мира, а в 2009-м победил в общем зачете «Вуэльты».

Главное качество Алехандро – упорство. Год за годом он приезжал на чемпионат мира по велошоссе, но оставался без побед: с 2003-го он завоевал шесть медалей. Триумф пришел довольно поздно – три года назад Вальверде все же покорил чемпионат мира, взяв первое золото в карьере.

Незадолго до Олимпиады испанец заявил, что после Токио-2020 покинет спорт, а медаль в Японии – его главная цель. Но совсем недавно допустил, что продолжит карьеру в следующем сезоне. В честь настоящего фаната спорта в его родном городе даже назвали улицу.

***

Выбирайте самого выносливого спортсмена Олимпиады и смотрите «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» в кино с 22 июля, а также в IMAX.