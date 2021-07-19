Абдулрашид Садулаев – главный фаворит Олимпиады. Единственное поражение он превратил в силу, с которой никто не может справиться

Вдохновившись фильмом «G.I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз», премьера которого состоится 22 июля в кинотеатрах, а также в IMAX, мы запустили проект, где выбирали самого сильного из олимпийских спортсменов. В этой категории победил Абдулрашид Садулаев – и это самый логичный и справедливый результат. Как и для ниндзя в фильме, которыми иногда движет необходимость мести, Садулаеву было принципиально взять реванш после единственного поражения в карьере.

Самое время рассказать про Садулаева немного подробнее.

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Как мы уже писали, Садулаев с самого детства на борцовском ковре – ради тренировок он мотался из села в город дважды в день, затрачивая на дорогу по 6 часов. Это привело к ожидаемым результатам: Абдулрашид выносил всех на соревнованиях, просто не зная другого цвета медали, кроме золотого.

Но еще до того, как оказаться на виду, Садулаеву пришлось впервые пройти кризис: в 13 лет он хотел все бросить.

«Старший брат тоже занимался борьбой. И он через это прошел, объяснял, что так бывает. Ни в коем случае все, что ты сделал, нельзя бросать. Нужно терпеливо к этому отнестись и тренироваться дальше. У меня было отвращение к залу, а когда сидели с друзьями и кто-то поднимал разговор о борьбе, я говорил, что даже не хочу слышать об этом. В итоге помогли трудолюбие и настырность», – рассказывал Садулаев.

После этого и были все громкие победы: Садулаева назвали Русским Танком, а вслед за юношескими соревнованиями он начал всех выносить и на взрослых. Выиграв два чемпионата мира, Абдулрашид приехал на Олимпиаду-2016 20-летним парнем, который и на Играх взял золото.

Поворотный момент в карьере Садулаева – смена весовой категории. Он ушел из дивизиона до 86 кг, поднявшись в 97 кг, где правил Кайл Снайдер (тоже победитель ОИ-2016) – и именно американец нанес Садулаеву первое поражение в карьере, победив его в финале ЧМ-2017 со счетом 6:5. Вот здесь Абдулрашид и проявил по-настоящему чемпионский характер, вернувшись через год на чемпионат мира монстром, разнеся Снайдера досрочно за 72 секунды.

Выяснилось, что при подготовке к турниру Абдулрашид тренировался трижды в день: с 11 часов до 13, с 16 до 19 и с 21 до 22, приходя в зал и работая с резиной самостоятельно.

Теперь главная задача Садулаева – донести все это до старта в Токио. Год назад, когда Олимпиаду перенесли из-за пандемии, он коротко ответил, что ему без разницы – переносят Игры или не переносят.

Одна фраза и общее отношение к делу Садулаева очень четко показывают, что всего в 25 лет Абдулрашид Садулаев может стать двукратным олимпийским чемпионом, а потом замахнуться еще не на одно золото.

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В следующем тексте мы расскажем вам о пятерке самых выносливых спортсменов Олимпиады. А пока посмотрите фичер фильма «G.I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» – о том, как тренируются ниндзя. Премьера фильма – 22 июля в кинотеатрах, а также в IMAX.