Кто будет самым метким ниндзя на Олимпиаде? Дюрэнт едет за третьим золотом, корейский стрелок – за пятым

В Олимпиаде в Токио примут участие около 11 тысяч спортсменов. Знать их всех в лицо или хотя бы по именам невозможно, но Sports.ru запускает проект, который поможет вам разобраться в атлетах, выделяющихся на фоне других – своей меткостью, скоростью, выносливостью и другими качествами.

Вдохновением для этого проекта послужил фильм «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз», третий фильм и ребут в серии «Бросок кобры», в котором герой – молчаливый боец Снейк Айз – отправляется в Японию и присоединяется к древнему клану ниндзя Арашикаге, который в знак признательности открывает ему тайные знания пути ниндзя. Как известно, японская культура ниндзя – это долгие тренировки разных умений: ниндзя должны быть сильными, быстрыми и выносливыми, а также уметь использовать любой предмет как оружие, обращаясь с ним с незаурядной ловкостью – практически как олимпийские атлеты. В фильме Снейк Айз, а также его напарники и враги, будут демонстрировать эти умения. Их также будут показывать спортсмены в Токио этим летом: меткость, ловкость, силу, скорость и другие. Премьера фильма состоится 22 июля в кинотеатрах, также в IMAX.

Мы будем представлять пятерку номинантов в каждой категории, рассказывать о них и запускать голосование – а через несколько дней по итогам голосования напишем отдельный текст о том, кого вы выбрали.

Кевин Дюрэнт (баскетбол, США)

Дюрэнт – уже легенда не только НБА, но и Олимпиад. Он дважды брал золото Игр в составе сборной США (Лондон-2012 и Рио-2016), два раза выигрывал чемпионат НБА, четырежды становился самым результативным игроком, а еще был чемпионом мира-2010. Титулов у Кевина столько, что только их перечисление займет целую страницу.

В этом году игрок «Бруклин Нетс» особенно хорош – он второй в лиге в матчах плей-офф по очкам за игру (34,3), а еще у него лучшие в карьере процентовки по попаданиям с игры и трехочковым броскам.

Кстати, в Лондоне-2012 Кевин установил рекорд по числу набранных очков на олимпийском турнире. А в Токио он может побить еще один – до рекорда Кармело Энтони по результативности за сборную США на Олимпиадах ему осталось всего 25 очков.

Дамиан Лиллард (баскетбол, США)

Лиллард, в отличие от Дюранта, на Олимпиадах еще не играл, но вполне может посоревноваться с Кевином за звание лучшего игрока сборной США (или турнира вообще) в Токио-2020.

В текущем плей-офф НБА он делит вторую строчку по очкам за игру все с тем же Дюрантом (34,3), а в регулярном сезоне и вовсе был лучше, став третьим в лиге. За сезон он набрал 1928 очков – второй показатель в НБА.

Дамиан шесть раз играл в матчах всех звезд НБА (в том числе – последние четыре года), а в 2021-м получил трофей как лучший командный игрок.

Рори Макилрой (гольф, Ирландия)

За свою карьеру Макилрой более 106 недель возглавлял официальный мировой рейтинг, порой опережая даже легенду гольфа Тайгера Вудса. Рори выиграл четыре мейджора, причем стал лишь третьим игроком в истории, которому удалось добиться такого до 25 лет (наравне с Вудсом и Джеком Никласом). В 2011 Рори установил рекорд USA Open, пройдя поле с результатом 16 ниже пара.

Макилрой еще не выступал на Олимпиадах, хотя думал поехать еще в Рио-2016. Но тогда в итоге отказался от участия из-за того, что не мог определиться, за какую сборную играть – за Ирландию или Великобританию (у него два гражданства). В Токио-2020 он все-таки поедет в статусе одного из фаворитов. И выступать будет все же под ирландским флагом.

Миккель Хансен (гандбол, Дания)

Хансен – действующий олимпийский чемпион в составе сборной Дании. В Рио-2016 он стал самым ценным игроком турнира (MVP), забив 54 мяча на турнире (62% попаданий). Еще у него на счету две золотые медали последних чемпионатов мира, титул чемпиона Европы и несколько серебряных медалей с разных турниров. И это не считая званий MVP сразу на трех ЧМ.

Хансен трижды признавался игроком года по версии Международной федерации гандбола (IHF). Он выступает за сборную уже 14 лет: сыграл 197 матчей, в которых забил 949 мячей – космический показатель. Кстати, его отец тоже играл за сборную Дании по гандболу и даже участвовал в Олимпиаде-1984.

Чин Джон О (стрельба, Южная Корея)

Он без вопросов самый титулованный стрелок на планете. Игры в Токио станут для него пятой Олимпиадой в карьере, а до этого он четыре раза становился олимпийским чемпионом и дважды брал серебро. Такое не удавалось никому.

До Чин Джон О никому из стрелков не удавалось два раза выиграть золото в стрельбе из пистолета с 50 метров на Олимпиадах, но кореец пошел дальше и победил трижды. К сожалению, четвертой победы в Токио-2020 точно не будет – эту дисциплину просто убрали из программы Игр. Но остается еще пневматический пистолет и 10 м – вот там Чин Джон О точно будет фаворитом.

Чин Джон О настолько хорош, что получил сразу два мощных прозвища: Терминатор и Бог стрельбы. К тому же он владеет мировыми рекордами в стрельбе из пистолета с 50 м и в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

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Выбирайте самого меткого спортсмена Олимпиады и смотрите «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» в кино с 22 июля, также в IMAX – точных бросков и выстрелов там будет не меньше, чем на Играх в Токио.