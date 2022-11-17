Сергей Микулик в 61 сыграл в Медиалиге. Теперь он завел блог на Sports.ru и ворвался в дискуссию о будущем турнира

...Вот на уровне РПЛ это как происходит?

Сычевой забивает пенальти и несется, уже имея желтую, на трибуну к своей девушке, чтобы схватить цветы, вытащить из трусов кольцо и сделать ей предложение. И она, ошалев и растаяв, конечно же, соглашается.

А вот у нас, в МФЛ, невеста среагировала бы совершенно иначе: «Тебе сейчас вторую желтую дадут, придурок! Беги, козел, на поле, а я до конца игры подумаю, соглашаться мне или нет!»

И по окончании матча она бы красиво, под камеру, ему отказала...

И этот сюжет собрал бы просмотров больше, чем Сычевой, Личка и «Оренбург» вместе взятые. За сезон. Так как-то жизнь нынче повернута.

Я, конечно, сначала подсел на другой футбол – в формате 8 на 8. Лет 5 назад, когда мой большой, во всех отношениях, друг, Василий Уткин, придумал себе клуб под названием «Эгриси». Это ж тут у меня на районе тонну лет назад я бегал за Бабушкинский на каком-то одноразовом первенстве Москвы – под боком, под окном.

Впрочем, издалека ведь люди тоже подъезжали. Однажды, например, заявился, проездом из Ростова, Карпин. И после пяти-семи минут просмотра позвал меня перекурить. «А здесь с какого расстояния офсайды отмеряют?»

«Их тут вообще нету».

«Так чего тогда центр назад отходит?! Приклеился к вратарю – и стой там! Любой вынос на него – почти голевой момент!»

Поэтому, когда президент (хотя сам он предпочитает величать себя патроном) В. В. Уткин решил заявиться на МФЛ, мне было безумно интересно, как ребята, которых я за последние годы видел чаще, чем семью сына, перестроятся на классический формат.

А потом оказалось – первый сезон Медиалиги я ж пропустил – что над футболом можно прикалываться – и это заходит, и не только тем пацанам, которые, как Дима Кузнецов рассказывает, узнают его в местах общепита не как чемпиона СССР и участника чемпионата мира, а как тренера команды 2Drots.

(К слову, я ж сыграл за «Эгриси». Чуть-чуть в октябре против этих действующих чемпионов МФЛ – так что автор этих букв – самый возрастной пока игрок в недолгой истории МФЛ. Премиальные собирался отдать тренеру за включение в состав – да вот попали мы команде Кузнецова в итоге-то...))

Черепашки-ниндзя, перекур во время матча и Сергей Микулик в старте. Новое шоу от «Эгриси»

Когда внедряется что-то новое, сразу возникает масса советчиков со стороны – я бы то изменил, а я бы это... Но погодите – мы наблюдаем футбол-пластилин, где нет застывших форм. Тайм-ауты, челленджи, карточки и мячи непривычных цветов, обратный отсчет – это же просто формы поиска, каких наверняка будет еще много. Устанете критиковать...

А вот чтобы я изменил в МФЛ – так это буфет на «Луче». И тесный он, и ассортимент для спортшколы – негде и нечем обсудить игру по горячим по следам. А если нельзя расширить и то, и другое – тогда надо уже менять вместе со стадионом...

«Литовцы говорили: «В Москве одни придурки и козлы, а ты классный. Давай выпьем за это?» Советский баскетбол изнутри – глазами Сергея Микулика

Фото: fcorenburg.ru // Winline Media Football League