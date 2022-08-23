Игра в города — повышенный кешбэк в обмен на знание географии

Многие игровые механики знакомы читателям Sports.ru с детства. Это хорошее подспорье для нас в работе над спецпроектами: пользователь быстро вовлекается в игру, так как, с одной стороны, уже знает правила, а с другой – испытывает ностальгию. В результате адаптация известной игры под digital-среду и под нужную тематику дает отличный результат.

Летом 2021 году мы подготовили спецпроект с «Тинькофф Банком». В нем пользователи играли в города с известными личностями из мира футбола, среди которых Юрген Клопп, Жозе Моуриньо, Дэвид Бекхэм, Криштиану Роналду и даже Виталий Мутко. Каждый из персонажей использовал свою тактику, когда называл город: Клопп как любитель футбола в стиле хард-рок упоминал только те, где проходят рок-фестивали, а модник Дэвид Бекхэм – те, где проходят показы мод.

Помимо классической задачи продвигать бренд «Тинькофф Банка» у спецпроекта была понятная и измеримая бизнес-задача – генерировать заявки на открытие новых дебетовых карт Tinkoff Black. Чтобы решить ее, мы подготовили обширное дерево внутриигровых достижений, так называемых «ачивок». Совершая различные действия в игре, пользователь открывал их и получал бонусы от «Тинькофф Банка» в виде повышенного кэшбэка в одной из категорий. Так, например, обыграв Дэвида Бекхэма, можно было получить повышенный кэшбэк на салоны красоты, а назвав пять городов с крупнейшими в мире библиотеками, – на книги. Также были секретные достижения – условия их выполнения нельзя было узнать заранее.

Когда пользователь открывал карту Tinkoff Black, он получал уникальный набор условий и категорий повышенного кэшбэка, основанный на накопленных достижениях и бонусах. Проходить игру до конца и обыгрывать всех противников при этом было необязательно. Отправить заявку на открытие карты можно было не покидая сайт проекта – через специальную форму от банка.

Также мы интегрировали в проект умного помощника «Тинькофф Банка» – Олега. В любой момент игры пользователь мог обратиться к нему за помощью, и тот подсказывал город, но не напрямую, а через какие-то факты. Общение с Олегом в спецпроекте – через экран смартфона – повторяло действующий способ коммуникации с помощником в приложении банка.

«Игра в города» для «Тинькофф Банка» показала, что спецпроекты не только повышают лояльность к бренду, но и хорошо работают на финальные конверсии. Эффективности можно добиться разными путями, в данном случае нам это удалось с помощью хорошо продуманных деталей игры и интеграций бренда. Подтверждение тому – цифры: внутренний охват проекта составил более 100 000 уникальных пользователей, среднее время на сайте проекта – более 5 минут. За время активного анонсирования проекта было подано более 300 заявок на открытие карты.