BetBoom Airlines — игра про Лигу чемпионов-2021/22

Перед решающими матчами Лиги чемпионов Sports.ru и букмекерская компания BetBoom запустили совместную мини-игру, которую назвали BetBoom Airlines.

Механика спецпроекта простая: нужно угадать, в каком самолете летит одна из 32 команд Лиги чемпионов. Можно угадывать по направлению полетов (вы же помните, что «Реал» половину апреля провел в Англии?), можно ориентироваться на подсказки. Чтобы не было слишком легко, мы не показывали домашний город. А для дополнительной мотивации BetBoom дарил подарки, если вы угадывали несколько команд подряд.

Поиграть можно тут: https://specials.sports.ru/champions-airlines/

Цели спецпроекта: задействовали даже ритейл

«Мы хотели с помощью геймификации представить пользователям наш оффер, бонус на первый депозит. Традиционно, от спецпроекта все хотят получить симбиоз awareness и perfomance-историй. Мы ставили определенные KPI по охватам, средней продолжительности сессий, количеству регистраций и FTD – и большинство из этих KPI были выполнены. Многие даже перевыполнили вдвое! Плюс, мы будем работать с полученными лидами посредством нашей CRM», – рассказал руководитель отдела спецпроектов BetBoom Кирилл Поломаренко.

По словам Кирилла, согласование спецпроекта прошло достаточно быстро. «Составили с «Сиреной» (агентство Sports.ru) бриф, проработали механики. Под решающий матч футбольного сезона хотелось сделать больше, чем обычный тест или квиз.

Приятно удивило, что в спецпроекте сработал симбиоз digital’а и ритейла. В игре мы расположили на карте мира пункты приема ставок BetBoom. Нажав на карте на клуб, можно было получить уникальный бонус, который работал только в ППС. В итоге, получился редкий случай, когда пользователи из интернета перетекали в ритейл».

«Мы не так часто делаем спецпроекты, предпочитая перфоманс-каналы в диджитале. Однако для крупных событий мы делаем исключения. Когда приняли решение делать медийный спецпроект, у нас не было сомнений, что нужно работать с Sports.ru — у ребят портфолио из десятков проектов, причем не только для букмекеров. Но у нас были опасения, что трафик может не сконвертиться в новых пользователей BetBoom. К счастью, эти опасения оказались напрасными, – рассказал PR-директор BetBoom Михаил Даньшин.

Креативная идея: вспомни, кто летал в Тирасполь

«Когда мы придумывали идею для спецпроекта под Лигу чемпионов, уцепились за то, что практически каждый год клубам-грандам приходится лететь в новые для них города – например, в этом сезоне «Реал» отправился в Тирасполь, а «Челси» – в Мальме. Захотелось нарисовать схему этих перелетов на карте Европы и предложить пользователям угадать, какая команда по какому маршруту летала», – рассказывает Иван Калашников, креативный редактор Сирены.

Узнать маршрут только по точкам на карте довольно сложно, поэтому мы добавили подсказки: указали национальность ключевых футболистов, составили меню для каждой команды (была даже опция «Рыба или курица») и повесили на самолет ценник с суммарной стоимостью команды. Благодаря этим подсказкам можно было понять, где тут все-таки «Бешикташ», а где «Бенфика».

Разработка: полноценные svg-шки вместо гифок

Артём Трубчик, фронтенд-разработчик Сирены: «Самой интересной технической задачей этого спецпроекта были траектории самолетов – хотелось, чтобы это была не какая-то гифка, а настоящий интерактивный элемент, по которому можно кликнуть. Маршруты на карте предварительно отрисовал арт-директор проекта Александр Куканов, а я выгрузил их и добавил как svg-теги на карту (svg – это когда мы говорим браузеру отрисовывать путь по координатам).

Затем сделали так, чтобы самолеты летали по нужной траектории. Каждому самолетику добавили тег animateMotion – это значит, что мы хотим его анимировать. Дальше нужно проставить атрибуты repeatCount="indefinite" (анимировать бесконечно) и rotate="auto" (чтобы самолет реалистично поворачивался по ходу движения). В конце добавили тег path и указали каждому самолету ссылку на координаты пути.

Получилась магия: самолеты летают ровно по нужным траекториям. В итоге мы не используем гифку или предзаписанное видео, и самолеты у нас – элементы, на которые можно кликать и дополнительно анимировать. Например, сажать его, когда пользователь угадал команду».

Анонсирование: нативные посевы по пабликам tier-2 команд

Анонсирование проекта проводилось не только на Sports.ru (нативные публикации, пуш-уведомления), но и в соцсетях.

«Отдельный заход мы сделали на посевы в группах ВК и телеграм-каналы болельщиков команд. Особенно зашло болельщикам нишевых клубов – «Порту», «Брюгге», «РБ Лейпциг». Не каждый день выпускают игры про клубы второго европейского эшелона», – прокомментировал Михаил Даньшин.

Конечно, для анонсирования подключили и амбассадоров BetBoom – сторис делали Олеся Серегина, Дима Егоров, Карен Адамян. Пообещали Карену сделать отдельный спец для участников Лиги конференций:)

Статистика: 99% юзеров взаимодействовали с картой, 5% прошли игру до конца

Рассказывает Иван Калашников: «Мы хотели сделать спецпроект, в котором пользователям было бы интересно изучать детали, тыкать на разные самолеты, читать подсказки, изучать траектории. В итоге с картой взаимодействовали 99% пользователей спецпроекта. Пройти всю игру было довольно сложно (в ней было 32 самолета), но все равно 5% пользователей добрались до самого конца – это впечатляет!

Чаще всего пользователи отгадывали самолет, в котором летит «Манчестер Сити», сложнее всего было с «ПСЖ» – возможно, потому что команда вылетела уже в 1/8 финала, и ее маршрут оказался слишком коротким для топ-клуба»

«Мы ставили перед собой высокие цели в реализации спецпроекта, и хотели не просто провести спецпроект, но и чтобы пользователь окунулся в механику. Это нам удалось, и мы перевыполнили свои плановые показатели, собрав на лендинге более 70 000 уникальных посетителей. Это был качественный трафик: средняя сессия составляла около 4-х минут, а угадали хотя бы один самолет более чем 40%», – доволен Глеб Данилов, руководитель отдела медиа планирования BetBoom.

Будущие спецпроекты: 3D-игры и мультиплеер

Аркадий Каган, руководитель Сирены: «В этом году мы выпустили уже 50+ спецов, но наш фокус находится в зоне улучшения качества проектов и расширения пула игровых механик. Например, у нас уже вышла первая 3D-игра, а прямо сейчас мы разбираемся с мультиплеером и рассчитываем выпустить 3-4 многопользовательских игры до конца этого года.

Мы не только видим изменения на рекламном рынке, но и подстраиваемся под них. Очевидный тренд в сторону эффективности рекламы заставляет нас активней задумываться о влиянии на этапы воронки, которые лежат на стороне клиентов. Обязательно придем к BetBoom за экспертизой».