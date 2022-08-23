«Академия футбола», Бинго и MVP — всесторонняя активация спонсорства сборной России по футболу

Спецпроект с платежной системой «Мир».

Быть просто официальным партнером сборной России по футболу недостаточно, если ты хочешь по-настоящему запомниться футбольным болельщикам и завоевать их благосклонность. Именно поэтому с домашнего ЧМ-2018 мы помогаем платежной системе «Мир» становиться самым узнаваемым и любимым брендом в российском спорте.

Пожалуй, самым знаковым проектом, реализованным вместе с «Миром», стала для нас «Академия футбола» – масштабная образовательная платформа, помогающая одним болельщикам разобраться в азах игры, а другим – смотреть футбол осмысленнее и профессиональнее.

На протяжении полугода читатели сайта, слушатели и посетители лекций с помощью экспертов в своем деле – тренеров, игроков, судей, комментаторов, блогеров и аналитиков – открывали для себя футбол с совершенно разных сторон. Гостями «Академии футбола» побывали Пьерлуиджи Коллина, Василий Уткин, Дмитрий Шнякин, Денис Казанский, «Амкал» и многие другие.

Мы планировали посвящать каждой теме отдельную лекцию в офлайне и у нас почти получилось: буквально за неделю до локдауна мы встретили Коллину в Москве, устроили большой ивент в Цифровом Деловом Пространстве и поговорили с ним о футбольном судействе. Однако коронавирус спутал наши планы, поэтому следующие лекции транслировались уже в онлайне. Роль эксклюзивного бродкастера взял на себя ВК.

Несмотря на пандемию и перенос Евро-2020, «Академия футбола» стала самым массовым образовательным мероприятием, посвященным футболу: – 2,18 миллиона посетителей платформы за время ее работы, – сотни тысяч просмотров у каждый из 17 эфиров в ВК, – 70 полноценных редакционных материалов, – 20 интерактивных аттракционов и миллионы лайков. А еще – настоящий выпускной экзамен, капсульная коллекция мерча и последний звонок с L’One и другими звездами.

В рамках «Академии футбола» мы задумали много всего, однако не всё успели сделать – вполне вероятно, что проект получит второй сезон!

В следующем совместном проекте мы сконцентрировались на главном активе «Мира» – футбольной сборной России. Но не забыли и про болельщиков! На отдельной странице мы разместили форму для голосования за лучшего игрока матча в составе сборной, а также игру бинго. Перед каждым матчем нашей команды пользователь получал уникальную карточку, содержащую в себе события с разными вероятностями (от чего-то очевидного до природных катаклизмов). Болельщики с максимумом совпавших событий получали призы, в том числе – возможность бесплатно поехать на следующий матч сборной и лично наградить игрока национальной команды, признанного самым ценным (MVP) по итогам голосования.

И «Академия футбола», и голосование за MVP сборной вместе с бинго внесли серьезный вклад в популярность «Мира» среди футбольной аудитории. По итогам проведенного бренд-лифта, позволяющего оценить эффективность рекламной кампании, «Миру» удалось стать №3 по узнаваемости среди брендов, ассоциируемых с национальной сборной, поднявшись в этом рейтинге на 4 пункта за время нашей совместной работы.