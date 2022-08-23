Betinator — игра, которая читает ваши мысли

Футбольная статистика – сервис, который есть практически на всех спортивных сайтах. Обращаются к ней пользователи совершенно с разными целями: одни привыкли следить за ходом матча по текстовой трансляции, где виден процент владения мячом и количество ударов по воротам, другие – изучают списки лучших бомбардиров чемпионатов Финляндии и Южной Кореи (это реальные запросы, мы не придумываем).

Sports.ru собирает статистические данные о футболе с 2008 года. За это время в базе накопилось столько информации, что нам захотелось использовать ее где-то за пределами матч-центра. Как говорится, есть мечты – будут и спецпроекты! Так появился «Бетинатор», подготовленный для Bettery. Возможно, вы уже догадались по названию проекта, чем мы вдохновились. Это знакомая многим с детства игра «Акинатор», в которой виртуальный джинн за пару десятков вопросов вычисляет загаданного персонажа. В нашем спецпроекте использована та же механика, однако задумать пользователь может только футболиста.

Вопросы от Бетинатора про амплуа игрока, его рост, возраст, номер, клубы, трофеи и так далее – это запросы к базе данных Sports.ru, с помощью которых алгоритм отсекает ненужных футболистов и таким образом сужает область поиска. На то, чтобы отгадать Лионеля Месси или Криштиану Роналду, у искусственного интеллекта уйдет около 20 вопросов, а вот с игроками молодежки «Спартака» придется попотеть и ответить вопросов на 40.

Сначала мы опасались, что не все поймут, что надо делать, и уйдут с первого же экрана. Но ошибались – игра затягивает: в среднем пользователи проводят на проекте почти 5 минут (если точно, 291 секунду). Это отличный показатель. И еще о цифрах. Не зря мы упомянули Месси и Роналду – они оказались самыми популярными персонажами. За первые пару недель работы спецпроекта Лео был отгадан 1494 раза, а Криштиану – 1100. Если Бетинатор не мог вычислить загаданного игрока, то спрашивал правильный ответ у пользователя и добавлял эту информацию в нашу базу.

Чтобы пользователи не заскучали, отвечая на 20-30 вопросов подряд, мы добавили в игру помощника – персонажа, который иногда дает полезные советы, а иногда просто несет какую-то чепуху. Помощник похож на сову, но на самом деле это кот, поэтому иногда он шутит шутки про котов.

Обычно мы стараемся завлечь в спецпроект как можно более широкую аудиторию, но здесь осознанно сделали ставку на вовлеченного в футбол и статистику болельщика – и она сыграла. В результате мы получили хорошие показатели по времени, проведенному игроками на проекте, и конверсии: пользователи охотно пользовались бонусами от клиента.