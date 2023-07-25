68 комментариев

Главная тема недели – безумный врыв Саудовской Аравии в эпопею с уходом Мбаппе. «Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» 300 млн, и те уже согласились. Теперь осталось уговорить самого Мбаппе. Большие инсайдеры говорят: ему предложили заработок в 700 млн евро за сезон в чемпионате Саудовской Аравии (или напрямую 700, или по схеме «200 млн фиксированной зп + все остальное в виде прав на рекламные контракты»).

700 млн евро – деньги, которые надо осмыслить. Чтобы понять масштаб этого контракта, мы сделали калькулятор в рублях. Вбивайте туда интересующую вас сумму, и он покажет, за какой период времени Мбаппе заработает ее в Саудовской Аравии.