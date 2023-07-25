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За какое время Мбаппе заработает вашу зарплату. Калькулятор в секундах, минутах и днях

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Футбол Футбол

Главная тема недели – безумный врыв Саудовской Аравии в эпопею с уходом Мбаппе. «Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» 300 млн, и те уже согласились. Теперь осталось уговорить самого Мбаппе. Большие инсайдеры говорят: ему предложили заработок в 700 млн евро за сезон в чемпионате Саудовской Аравии (или напрямую 700, или по схеме «200 млн фиксированной зп + все остальное в виде прав на рекламные контракты»). 

700 млн евро – деньги, которые надо осмыслить. Чтобы понять масштаб этого контракта, мы сделали калькулятор в рублях. Вбивайте туда интересующую вас сумму, и он покажет, за какой период времени Мбаппе заработает ее в Саудовской Аравии.

68 комментариев

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TaR
Спортивный сайт не должен доводить людей до слез
+124
-2
+122
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Король Лев
Ответ путин вовка
За 2 минуты. Не слабо)
Не дурно рубишь)
+55
-1
+54
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TaR
Ответ Flavius
98 минут 😭
Сергей, вставай - ты обо***лся 😂😂😂
+34
0
+34
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дикийоскар
Я какое-то время не буду заходить на сайт. Извините. Пойду сделаю что-нибудь, что заставит Мбаппе попотеть хотя бы на несколько секунд дольше(
+32
0
+32
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Ivan Balashov
Ответ TaR
Спортивный сайт не должен доводить людей до слез
Sports.cry
+26
0
+26
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Артем Коваленко
Ответ Ageres
68 секунд. мде
Афигеть. Мою он за 15 зарабатывает)
+21
-1
+20
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Король Лев
Не дурно рубишь)
Понтит, по любому ))
+19
0
+19
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Hell-On Earth
Ребята, это топ
+18
-1
+17
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xion76
14 сек ахахах месяц упорной работы 14 сек)))
+11
0
+11
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Marathon50
А доли секунды есть?
+9
0
+9
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Ramiz Tamazanov
Ответ Король Лев
Не дурно рубишь)
так ты его ник видел
+8
0
+8
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Денис Давыдов
Ответ Артем Коваленко
Афигеть. Мою он за 15 зарабатывает)
тебе есть о чем задуматься 😂
+8
-1
+7
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НеТотМедведев
2 минуты
До этого момента считал свою з/п нормальной...(((
+7
-1
+6
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Максим Козлов
Ответ Артем Коваленко
Афигеть. Мою он за 15 зарабатывает)
Я как прочитал, то у большинства 150к зарплаты, недурно, пхах. Работая на скорой сутки через трое (часто и сутки через сутки), Мбаппе столько заработает за 19 секунд)
+5
0
+5
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Михаил Смирнов
такое ощущение ,что все тут рубят от 100000,но тем не менее 30% времени своего проводят комментируя все подряд с дивана в соц.сктях
+5
0
+5
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Владимир Тольятти
уфф.хорошо я хотя бы сексом занимаюсь дольше, чем он зарабатывает мою зп.
+3
0
+3
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Jovid Mirzoev
Офигеть 😲 54 секунды
+3
0
+3
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Король Лев
МБАППЕ заработает вашу зарплату за 100 лет))
+3
0
+3
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maxdux81
0 секунд)
+3
0
+3
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Шальнов Виталий
Ответ НеТотМедведев
2 минуты До этого момента считал свою з/п нормальной...(((
она у тебя нормальная, мою он делает за 45 секунд)
+3
0
+3
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vas1105
Я просто плАчу(
+3
0
+3
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Ageres
68 секунд. мде
+4
-1
+3
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Max Kolimbos
Ответ НеТотМедведев
2 минуты До этого момента считал свою з/п нормальной...(((
нихрена ты мажор, у меня 20 секунд
+2
0
+2
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путин вовка
За 2 минуты. Не слабо)
+5
-3
+2
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Денис Давыдов
Ответ Moonwalker
Понимаю, что всегда приятно считать чужие деньги, но с точки зрения "заработает" все-таки имеет смысл годовую зарплату делить не просто на количество минут в году, а на количество времени, которое он работает (играет, тренируется и т.д.). Личное время, сон, отдых и т.д. - они как бы в "работает" не учитываются. 24 часа в сутки не работает никто (мы не говорим про пассивный доход от инвестиций, условно, у него все-таки контракт на работу). Так что, "Мбаппе заработает за два дня" и "Мбаппе понадобится два дня, чтобы такая сумма упала на счет, что бы они ни делал" - это несколько разные вещи ))) Именно работой он заработает намного быстрее. /zanuda mode off )) pps. Думаю, никакой СА не будет, следующим летом уедет в Мадрид.
ну тогда и свои зарплаты надо делить чисто на рабочее время 😂
+1
0
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