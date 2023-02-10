«Во все тяжкие», Kiss и самоироничные Pringles. Какую рекламу сделали бренды к Супербоулу 2023?

Главная игра сезона в NFL – традиционно время для креативной рекламы. Стоимость 30-секундного видео на Супербоуле с каждым годом все дороже: например, в 2023-м бренды заплатят 7 млн долларов за такой слот. Поэтому важно сделать яркий ролик. Собрали работы, которые бренды уже выпустили к главной игре по американскому футболу.

Производители еды

«Это Пит Дэвидсон? Он действительно везде сейчас». Производитель майонеза Hellmann’s снял забавный скетч, в котором сделал из актеров Джона Хэмма и Бри Ларсон бутерброд (игра слов: Ham = ветчина, Brie = сыр бри), который съел вездесущий Пит Дэвидсон.

Самые чистые чипсы на юге США. PopCorners в своей рекламе обратились к сериалу «Во все тяжкие», Уолтер Уайт и Джесси Пинкман вновь готовят вместе, но уже разрешенный товар.

Рэпер Джэк Харлоу вдохновляется формой чипсов Doritos и пишет трек на треугольничках. Но награду за лучшего исполнителя на треугольниках получает Элтон Джон.

«Это случается даже с лучшими из нас». Pringles вновь шутят над своей же упаковкой и тем, что из нее очень тяжело доставать чипсины. Ведь в их трубе застревают руки.

Актеры играют эмоции: радость, печаль, тревога. Но играет ли Стив Мартин приятные ощущения от Pepsi? Попробуйте напиток сами и узнаете. Необычный посыл от компании.

Герой старого мема приезжает на электрокаре в свой новый большой дом и ждет доставку еды. Это ролик Popeyes, американской компании по производству жареной курицы.

Авокадофон и голые люди. Таким мог бы быть мир, если бы Ева съела авокадо вместо яблока. По крайней мере, именно такую версию можно увидеть в этом видео.

Букмекерские компании

Ludacris, Тони Хоук и Кевин Харт снялись для букмекера DraftKings. Звезды в одном доме веселятся и готовятся смотреть Супербоул. А зрителям ролика обещают фрибет на DraftKings.

Букмекерская компания FanDuel сняла видео с бывшим игроком НФЛ Робом Гронковски. Футболиста зовут нанести стартовый удар, правда его задачей на поле было не бить по мячу, а ловить его.

Пивные компании

Интересное видео Bud light, в котором герои произносят только одно слово. Но даже без разговоров ролик энергичный и позитивный.

Budweiser сняли необычный ролик как будто одним кадром. В видео показывается, что пиво Budweiser пьют все: от спортсменов-любителей до звезд в духе продюсера Metro Boomin. Чем-то напоминает стиль Nike.

Michelob Ultra для рекламы пива пригласили спортсменов. Серена Уильямс, футболистка Алекс Морган, баскетболист Джимми Батлер и другие звезды оказываются на поле для гольфа и наслаждаются жизнью.

Развлекательные сервисы

Uber в этом году не будет рекламировать свою доставку, а расскажет про Uber One – подписка на сервисы компании. В их ролике рэпера Puff Daddy просят написать вирусную песню для рекламы. И тот зовет для этого хитмейкеров прошлого.

General Motors объединились с Netflix и сняли ролик про то, как электрокары попадают в разные сериалы стримингового сервиса: от «Бриджертонов» до «Игры в кальмара».

Booking.com вместе с комиком Мелиссой Маккарти сняли ролик «Где угодно, куда угодно». В видео Маккарти оказывается в разных отелях, и все они очень яркие. Весь ролик похож на сериал «Белый лотос».

Даша путешественница смотрит, как Сильвестр Сталонне взбирается на гору в виде лица Сталлоне. Нет, это не чей-то странный сон, а реклама Paramount.

Жуткое и необычное видео Snapchat про то, каким мы можем видеть мир с помощью их приложения. Тут почти что люди с песьими головами, только с лошадиными.

Остальные компании

Не называйте своих коллег «рок-звездами», иначе к вам придет Оззи Осборн. В видео от Workday музыканты негодуют, что офисные клерки называют друг друга «рок-звездами».

Музыкант Ник Джонас вновь снялся для Dexcom – компании, которая делает устройства для мониторинга уровня глюкозы. У самого Джонаса диабет выявили в 13 лет.

Downy Unstopables показывают, что их дезодоранты эффективные и приятно пахнут. В этом им помогает актер Дэнни Макбрайд, который гоняет по небольшому американскому городу и дарит жителям упаковки Downy Unstopables.

А какая реклама вам запомнилась больше всех?

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