Переход Левандовского в «Барсу» или победа Щербаковой на ОИ? Давайте выберем главное спортивное событие 2022 года!
В конце прошлого года мы подумали, как классно было бы вспомнить наиболее яркие спортивные (и не очень) события года и подвести некоторые итоги. Так мы запустили голосование «Кто из двух», в котором собрали все, что впечатлило нас в мире спорта 2021 года, и предложили пользователям Sports.ru выбрать из них главное.
Проект получился настолько удачным, что его решено было повторить. Переходите по ссылке и голосуйте за главное спортивное событие уже 2022 года: каждый раз нужно выбирать из случайной пары. Победа «Реала» в ЛЧ или Аргентины на ЧМ? Переход Левандовского в «Барсу» или Холанда в «Ман Сити»? Решать вам!
А в комментариях здесь и на лендинге поделитесь – какое спортивное событие вы считаете самым значимым в этом году.
Если бы НХЛ поехала на ЛИ то победа России или ее громкий провал точно в тройке были бы
Победа Аргентины
Отстранение России
Допинг Валиевой
Или всё-таки есть конечный результат?
Я не дождался)
а вообще это и есть главное событие
У одного человека не хватило сил, мудрости и терпения объяснить брату, что они братья, и он решил дать ему звезды конкретных, и доказать тому ,что он младший и зависимый брат.
2 Аргентина выиграла ЧМ-2022
3 Роналду дал интервью Пирсу Моргану
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