Сирена
Блог

Переход Левандовского в «Барсу» или победа Щербаковой на ОИ? Давайте выберем главное спортивное событие 2022 года!

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Барселона Барселона
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

В конце прошлого года мы подумали, как классно было бы вспомнить наиболее яркие спортивные (и не очень) события года и подвести некоторые итоги. Так мы запустили голосование «Кто из двух», в котором собрали все, что впечатлило нас в мире спорта 2021 года, и предложили пользователям Sports.ru выбрать из них главное.

Проект получился настолько удачным, что его решено было повторить. Переходите по ссылке и голосуйте за главное спортивное событие уже 2022 года: каждый раз нужно выбирать из случайной пары. Победа «Реала» в ЛЧ или Аргентины на ЧМ? Переход Левандовского в «Барсу» или Холанда в «Ман Сити»? Решать вам!

А в комментариях здесь и на лендинге поделитесь – какое спортивное событие вы считаете самым значимым в этом году.

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Всех не забаните
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Для меня победа лыжной эстафеты главное событие. Сколько раз в последние годы были близки к победе ЧМ/ИО. ЧМ в Лахти 2017 (не допущены по выдуманным причинам Легков и Вылегжанин), был бы кто-то из них 100% золото с праймовым Устюговым. Олимпиада 2018, опять был бы Легков/Вылегжанин или в нормальном, а не днищенской форме Червоткин 100% золото было бы наше. ЧМ 2019, Устюгов не форме. ЧМ 2021 на втором этаме Якимушкин не попал в мазь просрали минуту преимущества, опять 100% золото уплыло. И наконец ИО 2022 удача отдала нам долг. Ну и конечно Месси тоже молодец, чё уж там.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Тихонов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ balander09
Так и будут картинки меняться по кругу?) Или всё-таки есть конечный результат? Я не дождался)
Там в углу кнопка «результаты». Обновляется в реальном времени, как я понял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Федя Букин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уэнсдей Валиевой
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гари Невилл
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это был ЧМ! ЧМ запомнился нам финалом!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
balander09
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как ни крути победа Аргентины главное событие в 2022 году
Если бы НХЛ поехала на ЛИ то победа России или ее громкий провал точно в тройке были бы
Победа Аргентины
Отстранение России
Допинг Валиевой
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
balander09
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так и будут картинки меняться по кругу?)
Или всё-таки есть конечный результат?
Я не дождался)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denisque78
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
кажется, что Зимняя Олимпиада была уже в прошлой жизни. ну во многом так и есть, ведь это было ДО..
а вообще это и есть главное событие
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуевич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Интервью Пирсу Моргану 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АтАс
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Событие года:
У одного человека не хватило сил, мудрости и терпения объяснить брату, что они братья, и он решил дать ему звезды конкретных, и доказать тому ,что он младший и зависимый брат.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZemlyaMetallom
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очевидно, победа сборной Аргентины в чемпионате мира.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Всеволод Кочнев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Крутой спец!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Трубчик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
ванила) 😍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katya V
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
очень красиво!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
262 подписчика
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
#1 Virtus.pro выиграла Major в Рио
2 Аргентина выиграла ЧМ-2022
3 Роналду дал интервью Пирсу Моргану

🙄
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Алиев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
<3
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Лобанов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Максим Новиков
Вау
Шок
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Новиков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вау
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Лобанов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ура!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий