Переход Левандовского в «Барсу» или победа Щербаковой на ОИ? Давайте выберем главное спортивное событие 2022 года!

В конце прошлого года мы подумали, как классно было бы вспомнить наиболее яркие спортивные (и не очень) события года и подвести некоторые итоги. Так мы запустили голосование «Кто из двух», в котором собрали все, что впечатлило нас в мире спорта 2021 года, и предложили пользователям Sports.ru выбрать из них главное.

Проект получился настолько удачным, что его решено было повторить. Переходите по ссылке и голосуйте за главное спортивное событие уже 2022 года: каждый раз нужно выбирать из случайной пары. Победа «Реала» в ЛЧ или Аргентины на ЧМ? Переход Левандовского в «Барсу» или Холанда в «Ман Сити»? Решать вам!

А в комментариях здесь и на лендинге поделитесь – какое спортивное событие вы считаете самым значимым в этом году.