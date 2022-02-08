Тест, игра про фотофиниш и шанс задать вопрос спортсменам. Какие проекты мы запустили к началу ОИ

Олимпиада в Пекине уже стартовала. А вместе с ней и наши спецпроекты. К старту главных соревнований зимы мы при приготовили сразу несколько игр. Рассказываем о каждой и оставляем ссылки, чтобы вы могли попробовать свои силы. Кстати, в проекте про олимпийскую деревню можно задать вопрос нашим спортсменам.

Герои зимнего спорта

Главный развлекательный видеоконтент Олимпиады помимо трансляций – это сторис, которые спортсмены снимают в олимпийской деревне: вы наверняки видели, как они прыгают на кроватях или пытаются общаться с роботами-помощниками. Вместе с Vitamin Well мы сделали спецпроект «Герои зимнего спорта», где амбассадоры бренда показали нам пекинское закулисье. Кроме того, в проекте можно задать вопрос нашим олимпийцам – и получить не только ответы, но и призы.

Судья фотофиниша

Надеемся, что на Олимпиаде мы не раз увидим, как спортсмены пересекают финишную черту одновременно – и потом напряженно ждут, кому из них присудит победу фотофиниш. Впрочем, у вас есть шанс пережить эти эмоции уже сейчас: вместе с Parimatch мы сделали игру, где надо определять победителя на глаз по стоп-кадру. Возможно, в биатлоне или конькобежном спорте вы легко справитесь с этим, но попробуйте-ка принять правильное решение в сноуборде или керлинге! Поиграв в нашу игру, вы точно поймете, почему эту работу доверили технике, а не людям.

На Пекин

На зимнюю Олимпиаду в Пекине приехала 91 сборная (спойлер – даже Мадагаскар и Гана). Сможете вспомнить их все? А мы поможем вам, задавая наводящие вопросы по истории Олимпийских игр. Давайте потренируемся! Назовите страны, которые выигрывали золото в Сочи-2014. Справились? Тогда скорее залетайте в наш с «Лигой Ставок» географический спецпроект и начинайте игру!

Угадай событие по заблюренному фото

Сделали необычный тест про хоккей. Спрятали события из игр прошлого, а вам надо угадать, что это за момент. Есть тут и голы, которые знают все, и вопросы для знатоков. Хвастаться своими результатми можно в комментариях.

Играйте в наши игры и делитесь своими впечатлениями в комментариях.

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