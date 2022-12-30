Раки в самолете, поиск формы Месси и парусный спорт. Интервью Данила Пруцева – не только о «Спартаке»

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Внутри – много фотографий с парусной тренировки. В главных ролях – Пруцев, яхта, спартаковский стадион с высоты птичьего полета.

Данил Пруцев – молодой движок московского «Спартака» и один из самых железных игроков команды Гильермо Абаскаля. Постепенно и через кубковые матчи подбираясь к основе, Данил воспользовался шансом и ярко провел первую половину сезона.

Почему? Достаточно досчитать до пяти.

1. Пруцев вошел в топ-5 игроков «Спартака» по числу матчей в сезоне-2022/23. 22 игры, больше только у Промеса (23), Денисова (24) и Зобнина (24).

2. Данил смеется, что на этом отрезке забил и отдал голевых передач больше, чем за всю предыдущую карьеру. Конкретно – победный гол в ворота «Локомотива» в последнем зимнем туре (и награда лучшему игроку матча) + три голевые (дома с «Крыльями» и «Локо», а также в Краснодаре под разгромный удар Виктора Мозеса). В каждом из перечисленных матчей «Спартак» побеждал.

3. Неожиданно сделал финт Зидана в кубковом матче против «Факела».

4. Попал в расширенный список сборной России. Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отметил, что его бывший подопечный Пруцев постепенно становится лидером «Спартака». А партнеры по команде – Шамар Николсон или экс-партнер Самуэль Жиго – ставят под игровыми постами Данила восхищенные эмодзи.

5. И на всякий случай напомним, что в прошлом сезоне Пруцев завоевал со «Спартаком» свой первый трофей (после победы в ФНЛ с «Крыльями») – целиком отыграл финал с «Динамо» и стал обладателем Кубка России. На финал, кстати, Данил привез тренера и ребят из родного поселка.

Первый тренер купил «девятку» за 30 тысяч и поехал в Москву ради Пруцева. Добрая история о молодой надежде «Спартака»

Осенью – еще до первого гола в РПЛ – Пруцев посетил парусную тренировку Силы ветра на Строгинском заливе в Москве, где научился управлять яхтой и весело провел выходной на свежем воздухе. Материал перед вами – интервью Данила после первой половины сезона в «Спартаке», а также воспоминания о парусной тренировке от футболиста, парусного инструктора Игоря Климова и работавшего (кстати, с моторной лодки) фотографа Александра Малашенко, известного в соцсетях как vkadre.

Начнем с футбола: второе место «Спартака», смена позиции и раки после первого гола

– Первую часть сезона оцениваю отлично, – говорит Данил. – Да, первое время на поле я не выходил, стартовую игру с «Ахматом» целиком провел в запасе. Мне потребовалось время, чтобы адаптироваться к требованиям нового тренера и его стилю игры. Затем воспользовался шансом, тренер поверил в меня и стал доверять. На кубковые матчи я всегда был в старте – и после домашней игры с «Факелом» впервые в этом сезоне вышел в основе уже на матч РПЛ. Чувствовал себя спокойно, да и в Кубке играл без какого-то волнения.

– Можно сказать, что смена позиции на поле принесла тебе место в старте?

– С Абаскалем мы лично обсуждали эту тему: если раньше я играл «шестерку», то Гильермо видел меня «восьмеркой». Сейчас попробую объяснить разницу. Позиция «шестерки» – как опорник, который всегда на мяче, дирижирует игрой и контролирует ее. «Восьмерка» – более атакующая позиция, и когда я начал играть на ней, то отдал три голевые передачи и забил гол. В целом, на какой позиции тренер скажет играть, на той и буду.

– Проставлялся за первый гол?

– Особенной «проставы» не было. После «Локомотива» мы сразу полетели на кубковую игру с «Крыльями», и мы с Чириком (Никитой Черновым – Sports.ru) по приезде в Самару подарили персоналу и тренерскому штабу волжских раков. После игры взяли раков в самолет – чтобы угостить футболистов. Всем понравилось! Даже легионеры сказали, что очень вкусно. Так чуть отвлеклись от обидного поражения.

– Ты так сильно любишь раков?

– Впервые их попробовал, когда перешел в «Крылья», и с тех пор полюбил. Если идем с друзьями в баню в Москве, раки на столе будут обязательно.

– Впечатление со стороны: на поле ты ну очень эмоциональный. Особенно после голов. Кричишь, жестикулируешь.

– Да, я на самом деле эмоциональный человек. Ну и приятно же, когда выигрываешь. Я всегда радуюсь за команду, за партнеров. С каменным лицом такие моменты переживать невозможно!

– «Спартак» ушел на перерыв на втором месте в чемпионате и на первом в кубковой группе. Что поменялось с приходом нового тренера?

– Мне кажется, что команда стала более сбалансированной. При Ваноли мы больше внимания уделяли обороне, а теперь – и обороне, и атаке.

Абаскаль – фанат своего дела, все время проводит на базе, постоянно работает. К каждому сопернику мы готовимся досконально. Также отмечу, что команда едина и на поле, и вне тренировочного процесса. На летних сборах Гильермо сплачивал нас, проводил различные командные активности. За эти полгода мы также часто собирались вместе в свободное время, а это очень важно для команды.

В основном Абаскаль говорит на английском, а когда произносит слова на испанском, то что-то я могу понять. Одно время мой друг Дима Великородный (играет за «Звезду» Санкт-Петербург – Sports.ru) изучал испанский, а так как мы жили на базе вместе, то и я кое-что запомнил.

Лучшие и худшие матчи «Спартака», отпуск в Краснодарском крае, футбольные советы от соседей бабушки и дедушки

– Хороших матчей у «Спартака» в этом сезоне было довольно много. Мы провели отличный отрезок в первом тайме против «Локомотива», когда я забил. «Локо» ничего не смог сделать, мы были на мяче. Кубковая победа над «Зенитом»: я тогда был на трибуне и радовался каждому голу, как болельщик, прыгал от счастья. Это был классный матч!

С ЦСКА было сложно. На 100% смог бы прочувствовать дерби, если бы на стадионе были фанаты. А если говорить об игре, о том, что было на поле – конечно, прочувствовал, что это особенный матч. Принципиальный для нас соперник, каждый бился до последнего.

– Что делал после матча с «Зенитом»? Когда первая часть сезона для вас официально закончилась.

– Поехал домой в Краснодар, потом на пару дней в родной Мостовской: был на термальных источниках, ходил в горы, навестил бабушку и дедушку. Они радуются за меня, смотрят каждый матч. Говорят, что соседи тепло отзываются о «Спартаке» и дают советы, как мне лучше действовать на поле. Например, чаще бить по воротам.

– Как дела у брата в «Црвене Звезде»?

– У Егора все хорошо, начал выходить на поле. У них тоже отпуск, но не такой, как у нас: 20 декабря уже начинаются сборы. Мы каждый день на связи, поздравляем друг друга с победами и голевыми действиями.

– Расскажи про партнеров по «Спартаку». С кем общаешься, с кем проводишь свободное время?

– Наиль, Зина, Чирик (Умяров, Зиньковский, Чернов – Sports.ru) – те, с кем общаюсь чаще всего, а так вообще со всеми, у нас дружная команда. В последнее время много говорим с Шамаром – на ломаном английском обсуждаем футбольные темы. Шамар очень любит музыку, ставит рэп или хип-хоп. Приятно общаться и с Зобой (Зобниным – Sports.ru) – всегда подскажет на поле, как опытный футболист поможет словом и делом.

– Чем занимаешься сейчас? Как отдыхаешь? Может, тренируешься?

– Перед отпуском нам прислали план индивидуальных тренировок – по нему и занимаюсь. Также пару раз собирался с друзьями в Краснодаре, играли в мини-футбол пять-на-пять. В один из походов забыл взять футзалки, так что играл в кедах. И получилось довольно неплохо.

В Краснодар приезжала команда 2Drots, а так как там играет мой друг Стас Манаев, то болел за них. Атмосфера была хорошая, собрался полный стадион «Краснодара-2». Медийный футбол – это интересно.

На ЧМ-2022 Пруцев болел за Аргентину. Перед финалом нигде не смог найти футболку Месси

– На этом чемпионате мира я посмотрел много матчей. От начала и до конца – абсолютно все игры Аргентины, за которую болел с начала турнира. Очень уж хотелось, чтобы Месси выиграл вообще все. После поражения от Саудовской Аравии думал, что будет тяжело. Но продолжал смотреть и верил, что аргентинцы дойдут до финала.

– Откуда у тебя такая любовь к Месси?

– Когда Криштиану взял первый «Золотой мяч» в 2008-м, я смотрел церемонию вручения по телевизору и впервые от папы услышал про Месси. С тех пор я за него переживаю, смотрю матчи с его участием. Отлично помню финал Лиги чемпионов-2011 года против «Манчестер Юнайтед», когда «Барселона» победила 3:1, а Лео забил и провел потрясающий матч.

– Где и как ты пересекался с Месси? Видел его с трибуны?

– Когда играл в «Чертаново», нам выделили билеты на матч Россия – Аргентина в «Лужниках». Мне тогда очень понравилось наблюдать, как играют аргентинцы, какое удовольствие от футбола получают, как пасуются в своей штрафной. Перед отпуском Шамар также рассказывал, как осенью играл за Ямайку товарищеский матч против Аргентины, и что Месси действительно лучший.

– Как и где смотрел финал?

– Финал смотрел с друзьями в баре, он был забит до отказа. Одна половина поддерживала Францию, вторая – Аргентину. Собирался к решающему матчу купить себе форму Аргентины с Месси на спине, но нигде в Краснодаре не нашел.

Думал, аргентинцы спокойно закончат 2:0, контролировали игру. Но минуте на 70-й расслабились, а Франция, наоборот, собралась. Было интересно: люди в баре кричали и радовались.

Отличный чемпионат мира получился! Мне понравился.

Как Пруцев управлял яхтой и чем парусный спорт полезен для футболистов

Возвращаемся в осень.

Со слов Пруцева, яхтой он не управлял никогда и потому с огромным интересом посетил тренировку Силы ветра в Строгино – кстати, родном районе Артема Реброва, где экс-вратарь, а теперь спартаковский координатор до сих пор играет с сыном в футбол во дворе.

Перед тренировкой Данил надел компактный спасательный жилет черного цвета, сначала слушал инструктора Игоря, а затем сам работал и радовался – как быстро яхта скользит по воде и как командная работа позволяет делать резкие повороты и набирать скорость.

«В начале тренировки мы изучили базовую оснастку яхты и выяснили, какие веревки за что отвечают, и постепенно начали с ними работать, – описывает процесс инструктор Игорь Климов. – Дальше чуть изучили теорию и поняли, какие физические законы и какие силы влияют на парусное судно в движении.

Почему оно двигается вперед? Как оно может двигаться, как оно не может двигаться, и как бы нам подобраться к цели? Эти теоретические знания мы попытались наложить на практику. Отрабатывали повороты, Даня управлял лодкой, рулил ей. Дальше мы поставили геннакер – третий дополнительный парус, который используется уже на полном курсе, с ним пошли быстрее».

– По действиям Данила чувствовалось, что работает профессиональный спортсмен?

– Всегда заметно, когда человек имеет профессиональный опыт в других сферах. Атлеты из других видов спорта переносят его на яхтинг и скорее начинают вникать в тонкости, улавливать информацию. Как результат – все получается быстрее. И это правда работало: стоило что-то обсудить, как мы сразу переходили к выполнению маневра, у нас все классно получилось и мы шли дальше. Поэтому, да. Было заметно, что Даня профессиональный спортсмен.

– Почему спортсменам полезно заниматься яхтингом? Что он дает? Развлекает?

– Спортсмены – активные ребята, которые не любят пассивный отдых, им всегда хочется драйва, эмоций. И все это можно получить на яхте. Например, участвуя в гонках. А если гонки не так интересны или хочется расслабиться, всегда можно взять яхту и пойти на ней вдоль живописных берегов по красивому морю, это будет сочетанием активного отдыха и глубокого релакса.

Тогда все ненужные мысли останутся на берегу – в море же ты будешь думать совсем о другом. Мысль перестанет быть твердой, как земля – она растечется, словно морская волна. Как-то так.

Также парусный спорт сам по себе развивает мышление, которое пригодится в других сферах. Если ты, допустим, не будешь планировать свой подход к причалу заранее, то, скорее всего, разобьешь и свою, и чужую лодку. Ты должен держать в голове будущие действия, выстраивать стратегию – как на воде, так и в любом другом виде спорта.

– И какой же итог тренировки с футболистом «Спартака»?

– Даня приобрел определенные знания, на которые потом можно будет накладывать следующие, и развиваться в этом виде спорта. И главное – мы получали удовольствие и много улыбались.

Взгляд фотографа на тренировку Пруцева. И как с воды сделать фото спартаковского стадиона

Забавно, что работавший на тренировке фотограф Александр Малашенко иначе оценил работу Пруцева на яхте: «Я бы не сказал, что Данилу выдавало что-то такое, что он спортсмен. Скорее был виден неподдельный и живой интерес к происходящему, местами тревога и даже азарт, когда выполнялся маневр и яхта сильно кренилась. А вообще впечатления только положительные. Даня – доброжелательный, веселый и максимально простой парень – такое ощущение, что мы знакомы много лет и просто давно не виделись.

– Как снимать яхту, да еще и с другой лодки?

– Я давно снимаю, и у меня прилично опыта, но съемка на воде была буквально второй раз в жизни. За пару дней до этого я вернулся из Дагестана, где снимал с моторной лодки. В Строгино история повторилась.

По поводу самой съемки скажу так – очень круто. Я всегда «растворяюсь», если так можно выразиться, в процессе работы, и снимаю так, как бы хотел, чтобы сфотографировали для меня. Понятное дело, я готовился – продумывал кадры, сюжеты, но на самом деле, у нас были почти идеальные световые условия: благодаря немного пасмурной погоде с изредка выходящим солнцем из-за туч.

Очень пригодился дрон, благодаря которому мы сделали кадр, отсылающий нас к клубу Данила. А также несколько снимков, передающих атмосферу нашего небольшого плавания, чтобы показать всю историю этого приключения.

– Знаем, что ваш папа болеет за «Спартак». Насколько сильно?

– Отец всю жизнь смотрит игры «Спартака», с моего самого раннего детства. Бывает, ооочень сильно переживает, хлопает в ладоши, радуется или сокрушается на судей. На стадион, правда, из-за большой загруженности по работе не ездит, но, думаю, когда-нибудь его туда свожу. Прихватив с собою уже моего сына, который занимается в футбольной секции в детском саду.

***

Сейчас Пруцев продолжает отдых на юге России, планирует отмечать Новый год с друзьями в Сочи и поздравляет всех с наступающими праздниками:

«Нашим болельщикам желаю крепкого здоровья и личного счастья в новом году, чтобы всегда нас поддерживали! Себе пожелаю прогрессировать дальше и выиграть со «Спартаком» еще титулы. Всей нашей команде – радовать зрителей игрой. С Наступающим».

Присоединяемся!

Фото: Александр Малашенко; globallookpress.com/Edgar Breshchanov, Stupnikov Alexander, Tom Weller РИА Новости/Владимир Астапкович