XXXII чемпионат СССР, сезон-1964/1965. Великое армейское противостояние: Алексеев – Гомельский – 12:10

Главные события в баскетболе

В традиционном весеннем турне по США сборная Советского Союза побеждает в двух матчах из семи.

В июне в Москве на XIII чемпионате Европы в решающем матче СССР берет верх над Югославией, в игре за третье место Польша – над Италией.

В августе на IV Универсиаде в Будапеште чемпионом становится команда США, сборная СССР – вторая, Венгрия – третья.

Чемпионат страны пятый раз подряд выигрывает ЦСКА, киевский «Строитель» – на втором месте, тбилисское «Динамо» – на третьем. В розыгрыше Кубка европейских чемпионов 1964-1965 ЦСКА доходит до финала, где уступает мадридскому «Реалу».

ВЭФ СОБРАЛСЯ ЗАБРАТЬ ЗОЛОТО У ЦСКА. СЕРЬЕЗНО?

XXXII ЧЕМПИОНАТ СССР 1964-1965 (КЛАСС «А») отличался от предыдущих тем, что не было (наконец-то) никаких предварительных раундов для отсеивания слабейших. Теперь 12 лучших команд класса «А» (в два круга каждый с каждым, всего по 22 матча) без раскачки приступили к выяснению отношений.

Но прежде изучим новый список 25-ти лучших игроков, утвержденный Федерацией баскетбола СССР по итогам 1964 года.

Список 25 лучших игроков СССР по итогам 1964 года

Центровые. 1 (1). Петров («Динамо» М). 2 (2). Круминьш (СКА Р). 3 (3). Липсо (ЦСКА). 4 (4). Лепметс («Калев»). 5 (–). Лежава («Динамо» Тб).

Форварды. 1 (1). Вольнов (ЦСКА). 2 (–). Корнеев (ЦСКА). 3 (–). Мосешвили («Динамо» Тб). 4 (–). Баглей («Строитель»). 5 (3). Чечура (СКА К). 6 (6). Крисевич («Спартак» Мн). 7 (–). Вальтин («Строитель»). 8 (2). Юргенсонс (ВЭФ). 9 (–). Волков (СКА К). 10 (–). Иллюк («Буревестник» М).

Защитники. 1 (1). Алачачян (ЦСКА). 2 (2). Травин (ЦСКА). 3 (3). Хрынин («Динамо» М). 4 (4). Калныньш (ВЭФ). 5 (–). В. Муйжниекс (СКА Р). 6 (–). Паулаускас («Жальгирис»). 7 (7). Гулбис (СКА Р). 8 (8). Астахов (ЦСКА). 9 (–). Ковянов («Строитель»). 10 (–). Леонов (Спартак Л).

Цифра в скобках – место в рейтинге-1963.

В рейтинге люди достойные, нет ничего необычного. Вернулись почти все, кого забыли год назад. Но вот некоторые звезды накануне сезона 1964-1965 сменили клуб. Речь о сенсационном исходе игроков сборной из знаменитого рижского СКА: Круминьш, В. Муйжниекс и Гулбис одновременно перешли в ВЭФ. Что происходило в межсезонье в Федерации баскетбола Латвии, доподлинно неизвестно. Только в результате ВЭФ, учитывая, что там и без того были свои классные игроки – Калныньш, Драке, Озерс, Юргенсонс и Эглитис, сумел собрать состав, готовый прервать гегемонию ЦСКА. Возглавил поход за золотом знаменитый тренер женских команд Ольгертс Алтбергс.

А вот у Александра Гомельского из опытных мастеров остались лишь Давидс, Г. Муйжниекс и Веритис. Посмотрим, что рижские клубы покажут в чемпионате.

Добавим еще, что:

- по ходу турнира 36-летний Владимир Кондрашин сменил Олега Мамонтова на посту главного тренера ленинградского «Спартака»;

- обратили на себя внимание специалистов 19-летний защитник минского «Спартака» Иван Едешко и 19-летний центровой (212 см) алма-атинского «Локомотива» Владимир Андреев;

- 21-летний защитник Сергей Белов, игрок стартовой пятерки «Уралмаша», со своим клубом досрочно выиграл турнир команд подгруппы «Б» класса «А» (места 13–24) и получил право на следующий сезон выступать в высшем баскетбольном обществе.

Сергей Белов (в центре) – в составе свердловского «Уралмаша». Слева – лидер уральцев Александр Кандель. Слева от Белова легендарный уральский тренер Юрий Георгиевич Густылев

КОМИССАР ОШИБСЯ, А ВИНОВАТ ЕДЕШКО

Чемпионат стартовал за неделю до Нового 1965 года. В Риге ЦСКА уверенно обыграл четырех соперников. Пришлось повозиться только с ВЭФом: бросок Астахова на последней секунде принес чемпионам победу – 72:71. Еще одно поражение ВЭФ потерпел от тбилисского «Динамо» – 67:75. А южане, прежде чем уступить в последний день ЦСКА – 43:57, проиграли еще и московскому «Динамо» в овертайме – 75:76 (при том, что рижский саммит пропустили лидеры москвичей Петров и Хрынин).

После 5 матчей: ЦСКА – 5 побед, «Динамо» Тб, ВЭФ – 3, СКА К – 2, «Динамо» М, «Спартак» Мн – 1.

В Таллине, как и положено хозяину, сильно выступил «Калев». Эстонский клуб одержал четыре победы, проиграв лишь бронзовому призеру прошлогоднего чемпионата киевскому «Строителю» – 59:70. Киевляне прошли пять дней без потерь. Рижский СКА уступил трижды: «Калеву» – 62:69, «Строителю» – 61:77 и (все-таки можно сказать – сенсационно) «Локомотиву» из Алма-Аты – 69:70 после штрафного броска, реализованного соперником за две секунды до конца матча.

После 5 матчей: «Строитель» – 5, «Калев» – 4, СКА Р, «Спартак» Л – 2, «Жальгирис» , «Локомотив» – 1.

Через месяц 12 команд собрались в Каунасе, чтобы завершить первый круг (еще по шесть матчей). В первый же день в принципиальном (принципиальнее не бывает) поединке встретились рижские ВЭФ и СКА. Победу ВЭФу на последней минуте принесли новички, бывшие лидеры СКА, Круминьш и Гулбис – 67:64. А ЦСКА, разгромив «Калев» – 92:54, стал единоличным лидером, поскольку в киевском дерби СКА выиграл у «Строителя» – 59:54.

На второй день отрыв чемпиона после победы над «Строителем» – 80:76 увеличился до двух очков. Обе рижские команды свои матчи проиграли: СКА – динамовцам Москвы – 64:71, ВЭФ – «Локомотиву» – 67:75.

Московские армейцы Геннадий Вольнов (№ 13), Яак Липсо, Юрий Корнеев (с мячом) и Александр Травин (№9) – против киевского «Строителя»

Еще через три дня, когда «Строитель» без проблем взял верх над ВЭФом – 80:66, а ЦСКА крупно обыграл рижский СКА – 93:68, замечательный журналист, баскетбольный обозреватель «Советского спорта» Анатолий Пинчук написал: «Были в Латвии две мужские команды: одна очень хорошая – СКА, одна неплохая – ВЭФ. Сейчас в республике две неплохие команды».

В последний день в Каунасе динамовцы Тбилиси, которые без травмированных Алтабаева и Саканделидзе выступали здесь отвратительно (всего одна победа в 5 матчах), неожиданно обыграли «Строитель» – 62:58. Тем самым позволили ЦСКА оторваться уже на 3 очка.

После первого круга (11 матчей): ЦСКА – 11 побед, «Строитель» – 8, «Калев» – 7, СКА К, «Динамо» Тб, ВЭФ – 6, «Динамо» М – 5, «Спартак» Л, «Локомотив» – 4, «Жальгирис», СКА Р, «Спартак» Мн – 3.

Но итоги первого круга не были подведены. Рижский СКА подал протест на матч с минским «Спартаком», который белорусы выиграли – 69:64. Дело в том, что днем ранее во встрече с «Жальгирисом» спартаковец Едешко был удален за неспортивное поведение (говорят, несправедливо). И по тогдашним законам не имел права участвовать в следующей игре – с рижским СКА. Однако комиссар матча разрешил ему выйти на площадку. После поражения рижане, ссылаясь на регламент, опротестовали результат. Протест был удовлетворен. Предстояла переигровка. Так что после первого круга у рижского СКА – 3 победы, у минского «Спартака» – 2.

КОНДРАШИН ВПЕРВЫЕ ПОБЕЖДАЕТ ГОМЕЛЬСКОГО

Команды отправились на трехнедельные каникулы. Все, кроме ЦСКА, который начал борьбу в VIII РОЗЫГРЫШЕ КУБКА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ. Первым соперником армейцев, в 1/4 финала, была польская «Висла». В Кракове на 37-й минуте ЦСКА вел 16 очков – 65:49, но провалил концовку – 3:13. Тем не менее выиграл – 68:62, но получил беспокойство за исход ответного матча.

Однако в Москве уже после первого тайма стало ясно, что беспокоиться не о чем – 48:23, вторую половину армейцы провели второй пятеркой. Итог – 94:60. Вольнов набрал 19 очков, Липсо – 18. Теперь в полуфинале их ждала битва с «Иньисом» из Варезе…

18 февраля. Москва. Кубок европейских чемпионов. 1/4 финала. Первый матч. ЦСКА – «Висла» (Краков) – 94:60. С мячом Олег Бородин

Через пять дней ЦСКА уже играл в Тбилиси в стартовом матче второго круга чемпионата страны против московских динамовцев. Уходя с площадки после победы – 79:60, армейцы получили приятную новость из Алма-Аты, где «Жальгирис» неожиданно выиграл у «Строителя» – 70:60. Отрыв чемпиона (12 побед) от киевлян и догнавших их эстонцев (8) составил уже 4 очка.

На следующий день в Тбилиси хозяева обыграли ВЭФ – 84:74, показав, что готовы к серьезной борьбе за медали, а в Алма-Ате «Строитель» помог тбилисцам, нанеся поражение «Калеву» – 49:46.

ЦСКА – 13, «Строитель» – 9, «Калев», «Динамо» Тб – 8, ВЭФ – 7…

Еще через день, 25 февраля, случились два памятных события. Сначала в Тбилиси, где встретились ЦСКА и ВЭФ. Наконец-то рижане показали свою истинную силу. За пять минут до конца они вели 58:45. По тем временам – это победа. Однако за 8 секунд до конца счет уже был 68:66. Атаку начал Муйжниекс, угодил в ногу юного Межмалиса, мяч оказался у Вольнова. Армейцы дважды атаковали кольцо, оба раза неточно. Молодцы рижане, победили команду, которая год никому не проигрывала. Но и ЦСКА был неплох: набрать 21 очко за пять последних минут против сильного соперника могут только очень классные команды!

А в Алма-Ате Владимир Кондрашин обыграл Александра Гомельского! В первой же очной тренерской встрече. «Спартак» (Ленинград) – СКА (Рига) – 69:61. Потом поединки двух выдающихся тренеров станут классикой советского баскетбола.

Дальше (из интересного): ВЭФ, отдавший все силы в матче с ЦСКА, уступил московскому «Динамо» – 62:76, московские армейцы, показав лучшую игру за последние годы, обыграли тбилисское «Динамо» – 79:63, а «Спартак» Кондрашина взял верх над «Калевом» Куллама – 65:64.

После 16 туров (на 28 февраля): ЦСКА – 15 побед, «Строитель» – 12, «Динамо» Тб – 10, ВЭФ, «Калев» – 9, «Динамо» М – 8, «Спартак» Л, «Жальгирис», СКА К – 7, «Локомотив» – 5, СКА Р – 4, «Спартак» Мн – 2 (у двух аутсайдеров – игра в запасе).

А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО?!

Команды получили двухнедельные каникулы. ЦСКА же, немного отдохнув и восстановив силы, отправился в итальянский Варезе на первый полуфинал Кубка чемпионов с «Иньисом». Он состоялся 10 марта. Армейцы победили, выиграв первый тайм – 31:26, и уступая за полторы минуты до конца второго тайма – 51:55. Но два штрафных Вольнова, один Корнеева, попадание с игры Астахова и еще два штрафных Корнеева принесли ЦСКА 7 очков подряд. Армейцы выиграли – 58:57.

История повторилась. ЦСКА вернулся из заграницы и сразу же включился в борьбу за титул. Очередной съезд всех команд (последний раз в сезоне) вновь прошел в Каунасе.

Представляете, никого не удивило поражение ЦСКА в первый же день от «Калева» – 59:65. Общее мнение всех специалистов: армейцы донельзя устали. В первую очередь, Алачачян, Корнеев, Травин и Вольнов. Все четверо – игроки стартовой пятерки ЦСКА, сборной Москвы, сборной СССР, которые за год провели более 50 официальных матчей и множество контрольно-товарищеских.

Было и еще событие, взволновавшее баскетбольную общественность. В Латвии сообразив, что над рижским СКА нависла угроза вылета, принялись срочно укреплять армейскую команду игроками ВЭФ. Согласились помочь землякам Калныньш, уже переходивший из ВЭФа в СКА и обратно, а также Эглитис.

Удивительно, что так можно было!

Несмотря на усиление, СКА снова проиграл рижское дерби ВЭФу – 58:61.

На второй день команда Гомельского (без пришедших усилителей, чтобы по-честному, как в первом круге) взяла верх в переигровке над минским «Спартаком» – 67:58, ВЭФ (без ушедших в СКА усилителей) проиграл «Локомотиву» – 69:82, а ЦСКА, собрав оставшиеся силы, на последней минуте матча нанес поражение «Строителю» – 58:55, который в случае успеха сократил бы дистанцию от лидера до одного очка.

15 марта. Каунас. Матч XXXII чемпионата СССР ЦСКА – «Строитель» (Киев) – 58:55. Армеец Яак Липсо (с мячом) и обыгранный им оппонент Василий Окипняк

На третий день новый рижский СКА обыграл динамовцев Тбилиси – 59:57, ВЭФ взял верх на «Калевом» – 75:67, а ЦСКА – над ленинградским «Спартаком» – 87:70.

После 19 туров (на 16 марта): ЦСКА – 17, «Строитель» – 14, «Динамо» Тб – 12, ВЭФ – 11, «Калев» – 10…

Было ясно, что от золота армейцев Москвы отделяет всего одна победа. Но.. отложили ее на несколько дней, потому что 18 марта в Москве ЦСКА предстоял ответный матч полуфинала Кубка европейских чемпионов с «Иньисом».

Это была тяжелейшая игра. Первый тайм остался за ЦСКА – 39:28, во втором этот отрыв держался до 29-й минуты. Но затем итальянцы, сделав рывок 8:0, сократили отставание до минимума – 53:54. А к 38-й и сравняли счет – 62:62. В нервной концовке Корнеев принес армейцам 5 очков, два добавил Бородин. 69:67 – ЦСКА вышел в финал.

18 марта. Москва. Кубок европейских чемпионов. 1/2 финала. ЦСКА – «Иньис» – 69:67. Яак Липсо (№ 14) против Тони Дженнари и Отторио Флабореа (№ 13)

В отсутствие армейцев в Каунасе одну победу одержал «Строитель», две – тбилисской «Динамо» (в том числе над «Калевом» – 63:46), еще одну, спасаясь от вылета, рижское СКА над киевским СКА – 85:69.

И еще одну – «Жальгирис». В последнее время о команде стали забывать. Победы редки, поражения – одно за другим. Едва удержался в классе «А». Чемпионат литовский флагман начал привычно ужасно – лишь один выигрыш в 9 матчах. А потом вдруг «Жальгирис» заиграл – 9 положительных результатов из 11! Точно по графику ЦСКА. Да, появился там игрок экстра-класса Паулаускас, но этого мало. Значит баскетбольные гены проснулись, а еще ответственность, самоотверженность, воля. Чем иным объяснить рывок самой молодой и самой неопытной команды лиги? Посмотрим, что будет дальше…

ЦСКА вернулся в Каунас, сходу обыграл «Локомотив» – 79:65 и пятый раз подряд стал чемпионом страны! Потом вторым составом взял верх над рижским СКА – 83:70, который уже победил в четырех матчах подряд и спасся от позора. А завершили чемпионат армейцы встречей с хозяином площадки симпатичным «Жальгирисом» – 79:73.

СКА из Риги занял (даже язык не поворачивается произнести) позорное девятое место. Это был последний турнир с латвийской командой великого тренера Александра Гомельского. Вскоре его назначат главным тренером по баскетболу Вооруженных Сил СССР. Он переедет в Москву, продолжит тренировать сборную страны, начнет курировать (по долгу службы) ЦСКА. Его 12-летнее армейское противостояние с Евгением Алексеевым (22 официальных матча рижского СКА против ЦСКА ) завершилось победой Алексеева – 12:10…

В предпоследний день в битве за право остаться в высшей лиге киевский СКА обыграл алма-атинский «Локомотив» – 66:55.

Следом «Динамо» из Тбилиси учинило разгром «Строителю» – 92:56. Южане тоже совершили впечатляющий рывок – 10 побед в 12 матчах. Теперь они вышли на второе место, сравнявшись в таблице с киевлянами. Но у тех оставалась игра в запасе. Именно поэтому по ходу матча с тбилисцами «строители» не стали упираться, убрали с площадки основных игроков, сберегая силы для решающего поединка.

В общем, угадали. Победив ВЭФ – 54:44, «Строитель» впервые стал вторым призером чемпионата СССР, тбилисское «Динамо» осталось на третьем месте.

Таблица турнира за 13-24 места, опубликованная в журнале «Спортивные игры»

«Локомотив» и минский «Спартак» покинули первую группу класса «А», в чемпионате-1965-1966 их заменят свердловский «Уралмаш» и ленинградский СКА.

ЦСКА – чемпион СССР 1964-1965 (слева направо): нижнее фото – Арменак Алачачян, Александр Травин, главный тренер Евгений Алексеев, Александр Кульков, Анатолий Астахов; среднее фото – Вадим Капранов, Юрий Корнеев, Аркадий Бочкарев, Геннадий Вольнов, Игорь Брянов; верхнее фото – Олег Бородин, Виктор Зубков, Яак Липсо

«Строитель» (Киев) – второй призер: Альберт Вальтин, Николай Баглей, Анатолий Шологон, Юрий Выставкин, Вадим Гладун, Виталий Ковянов, Василий Окипняк, Тиберий Гецко, Леонид Поплавский, Владимир Стремоухов, Валентин Агафонов, Николай Погуляй. Главный тренер – Владимир Шаблинский. Также в заявке на последнюю часть чемпионата был 17-летний центровой Анатолий Поливода.

«Динамо» (Тбилиси) – третий призер: Валерий Ломадзе, Леван Мосешвили, Гурам Минашвили, Сергей Магалашвили, Антон Казанджян, Валерий Алтабаев, Анзор Лежава, Амиран Схиерели, Владимир Угрехелидзе, Зураб Саканделидзе, Реваз Гогелия. Главный тренер – Отар Коркия.

Итоговая классификация XXXII чемпионата СССР. Класс «А». Подгруппа «А» за 1–12 места. 1. ЦСКА (Москва). 2. «Строитель» (Киев). 3. «Динамо» (Тбилиси). 4. ВЭФ (Рига). 5. «Динамо» (Москва). 6. «Калев» (Тарту). 7. «Жальгирис» (Каунас). 8. «Спартак» (Ленинград). 9. СКА (Киев). 10. СКА (Рига). 11. «Локомотив» (Алма-Ата). 12. «Спартак» (Минск). Класс «А». Подгруппа «Б» за 13–24 места. 13. «Уралмаш» (Свердловск). 14. СКА (Ленинград). 15. «Буревестник» (Москва). 16. «Спартак» (Ростов-на-Дону). 17. «Политехник» (Тбилиси). 18. «Буревестник» (Ленинград). 19. «Буревестник» (Одесса). 20. АзИИНХ (Баку). 21. «Пластикас» (Вильнюс). 22. СКА (Баку). 23. «Буревестник» (Фрунзе). 24. СКА (Ташкент).

Но армейцам было не до празднований. В финале Кубка чемпионов их ждал «Реал». «По традиции» команда усилилась. В срочном порядке в московский армейский клуб был переведен лидер киевских армейцев Геннадий Чечура. В те годы, наверное, так было можно, если считать все армейские команды страны одним клубом. Все равно ведь в Мадриде никто ничего не понял.

В Москве ЦСКА выиграл первый тайм – 48:40. К 30-й минуте армейцы за перебор фолов лишились трех лидеров – Вольнова, Липсо и Корнеева. Но и без них продолжали вести свою игру: на 33-й минуте – 78:63, на 38-й – 87:73. И вдруг встали, провалив концовку – 1:8. Итог – 88:81. Перед ответным матчем запаса «плюс 7» было маловато.

Через пять дней в Мадриде «Реал» отыграл это отставание уже к перерыву – 36:29. А потом преимущество испанского клуба только росло – 43:33 и 55:35 – уже на 28-й минуте. Все оставшееся время хозяева удерживали разность в 15-18 очков. Выиграли – 76:62 и второй год подряд получили «Серебряную корзину».

Ну а игроки ЦСКА присоединились к сборной…

«КОЛИ ВМЕСТЕ ПУД СОЛИ СЪЕСТЬ»

По традиции приведем обширную цитату из обзора, посвященного итогам чемпионата страны в журнале «Спортивные игры». Подпись под обзором – «Юрий Озеров, заслуженный мастер спорта».

«Армейцы ЦСКА – отличный игровой ансамбль. В матчах первого круга чувствовалось, что эта команда представляет собой опытный, хорошо сыгранный коллектив, в котором баскетболисты понимают друг друга с полуслова. Однако во втором круге чемпионата налаженный механизм начал давать перебои, хотя ни одного нового игрока в команде не появилось. К концу турнира команда уже не производила впечатление дружного, сплоченного коллектива. Серьезные выводы здесь невольно напрашиваются. И в первую очередь – необходимость постепенного омоложения команды, притока в нее свежих сил, большего доверия молодежи.

Показателен в этом отношении опыт каунасского «Жальгириса». Это одна из самых молодых команд. В начале чемпионата каунасцам не хватало игрового опыта, взаимопонимания. Но опыт накапливался с каждым матчем, и, несмотря на неудачи в первом круге (всего 3 победы в 11 играх), каунасские баскетболисты не пали духом. Молодость, задор, настойчивость принесли ощутимые плоды – 7 побед на финише! 20-летний Модестас Паулаускас, 22-летние Романас-Винцас Римкус и Витаутас Сарпалюс по мастерству сравнялись с ведущими баскетболистами страны. Паулаускас, например, мгновенно находил остроумные решения в очень сложной игровой ситуации.

Одним из открытий сезона 1964-1965 стала игра 20-летнего Модеста Паулаускаса, ставшего лидером каунасского «Жальгириса»

В чемпионате страны нынешнего года количество бросков за матч возросло до 70-75 у каждой команды (в прошлые годы – 60-65). Это те цифры, к которым давно стремились. Дальше их, пожалуй, не стоит повышать: иначе игроки будут торопиться, атаковать с неподготовленных позиций.»

ЮВЕЛИРНЫЙ РАЗЫГРЫВАЮЩИЙ АРМЕНАК АЛАЧАЧЯН

Невероятный технарь. Реактивно-креативный разыгрывающий. Бесстрашный. Самоотверженный. Не щадящий себя ни на тренировках, ни в игре. Определяющий игру всей команды.

Вместе Арменак Алачачян (с мячом) и Яак Липсо в составе сборной СССР дважды выиграли чемпионат Европы (1963, 1965) и стали серебряными призерами Олимпиады-1964

Последний раз привлекался в сборную в 1965-м – через два месяца после победы на чемпионате Европы. В 34 года. Потом Александр Гомельский жалел, что не пригласил его на Олимпиаду-1968.

Мог набрать 40 очков. Мог отдать 40 передач. А еще, как утверждает заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский, Алачачян при росте 172 см делал за матч 5-6 подборов на своем щите за счет понимания игры и умения выбрать позицию.

В атаке реактивный Арменак Алачачян

Слово Евгению Гомельскому: «В конце 1980-х я со своей женской сборной СССР приехал на контрольные игры в Торонто. Огромный незнакомый город. Просто позвонил Алачачяну, который к тому времени уже владел сетью ювелирных магазинов. Поприветствовал старого знакомого. После чего все четыре дня наша команда в полном составе ужинала в четырех разных ресторанах: с азиатской кухней, мексиканской, итальянской, японской. Понятно, что за все платил Арменак. Потом, когда мы уезжали, каждой девочке он подарил по золотой цепочке, а мне с помощником – золотые зажимы для галстука.

У него были сложные отношения с моим братом. Можно сказать – не сложились. Еще с конца 1960-х. В 1990-м приезжаю я с командой на Игры Доброй воли в Сиэтл. Вижу Арменака на трибуне. Прилетел из Торонто. А брат приехал с мужской сборной СССР, консультирует Гарастаса. Подхожу к брату: «Саш, может поздороваешься с Арменаком, пообщаетесь?». Подхожу к Арменаку: «Будет хорошо, если ты подойдешь к Саше, поговорите»… Смотрю, Арменак подходит к брату, жмут руки, обнимаются. 20 лет не общались. Сашка потом сказал: «Жень, хорошо, что ты это сделал. Очень хорошо…»

Арменак Мисакович Алачачян родился 25 декабря 1930 в Александрии, Египет. Разыгрывающий. 172 см. Заслуженный мастер спорта СССР (1963).

Выступал за команды СКИФ Ереван – 1948-1954, «Буревестник» Алма-Ата – 1955-1957, ЦСКА – 1958-1966.

Шестикратный чемпион СССР (1960-1962, 1964-1966). Победитель Спартакиады народов СССР в составе сборной Москвы (1959, 1963). Обладатель Кубка европейских чемпионов (1961, 1963), финалист (1965) и третий призер (1966) КЕЧ.

В 1953–1954, 1958, 1961, 1963-1965 годах выступал за сборную СССР. Второй призер Олимпийских игр (1964). Чемпион Европы (1953, 1961, 1963, 1965).

В составе сборной провел 91 матч. Дебютировал 19 марта 1953 против Узбекистана (94:31) на Всесоюзных соревнованиях в закрытых помещениях в Риге. Высшая результатативность – 25 очков против сборной Дании (118:14) на чемпионате Европы в Москве (25 мая 1953). Средняя результативность в официальных матчах – 4,2 очка за игру. Последний матч – 12 августа 1965 против команды университета New Mexico (89:55) на турнире в Рагузе (Италия).

В 1967 году перешел на тренерскую работу. В 1968 стал главным тренером ЦСКА. Дважды с ЦСКА выиграл чемпионат СССР (1969, 1970), дважды – Кубок европейских чемпионов (1968-1969, 1970-1971).

В 1971 году эмигрировал в Канаду. Занимался предпринимательской деятельностью, основал сеть ювелирных магазинов.

Номинант на включение в список 35 величайших игроков в истории Евролиги (2008).

Скончался 4 декабря 2017 в Торонто, Канада.

Я был у него в Торонто (прим – В.Т.). В 1994-м. Во время чемпионата мира по баскетболу. Сделал интервью. Подаренную им золотую цепочку бережно храню.

Сезон сборной

Турне по США. 6 городов. 19 апреля – 1 мая. +2–5.

XIII чемпионат Европы. Москва, Тбилиси. 30 мая – 10 июня. 1 место. +9-0.

Турниры в Италии. Мессина, Рагуза. 7-12 августа. +6-0.

IV Универсиада. Будапешт. 21-29 августа. 2 место. +6-2.

Турне по Латинской Америке. Бразилия, Аргентина. 7 городов. +10-0.

Больше всего матчей сыграли: Паулаускас – 33, Вольнов, Травин, Саканделидзе – 32.

30 мая. Москва. Матч XIII чемпионата Европы СССР – Италия – 87:48. Дебютант сборной СССР Зураб Саканделидзе (№ 10) и Массимо Коснелли

ЗАЧЕМ БЫЛО ВРАТЬ НАРОДУ

Обратите внимание, как начал меняться календарь сборной с приходом Александра Гомельского: вдобавок к официальным соревнованиям увеличилось количество зарубежных турне и турниров. Начался сезон с поездки по США. Через всю Америку – от Сиэтла до Лос-Анджелеса. Две победы – пять поражений против «Всех звезд США». Только в двух матчах уступили более 10 очков.

21 апреля. Турне сборной СССР по США. Сиэтл. На крыше небоскреба (слева направо) Александр Петров, Леонид Иванов, Яак Липсо и Николай Сушак. Вечером они обыграют сборную США – 70:62

Отменно сыграл Яак Липсо. Говорил, что легендарный американский тренер, многолетний наставник «Бостон Селтикс» Рэд Ауэрбах звал его в «Бостон Селтикс». Может, и на самом деле звал. Подтверждений с американской стороны не известно.

23 апреля. Турне сборной СССР. Аэропорт Сан-Франциско. Парфюмерный магазин. Зураб Саканделидзе, Яак Липсо, Геннадий Вольнов и Александр Гомельский

Потом был домашний Евробаскет. Проблему мы получили только от не самой сильной сборной Румынии. Травин забил решающий матч за пять секунд до конца.

2 июня. Москва. Матч XIII чемпионата Европы СССР – Румыния – 62:60. Тайм-аут. Слева направо: Зураб Саканделидзе, Геннадий Вольнов, Александр Петров, Александр Травин, Модестас Паулаускас и Александр Гомельский

В финале обыграли Югославию с Корачем и Данеу в составе.

10 июня. Москва. Финальный матч XIII чемпионата Европы СССР – Югославия – 58:49. Яак Липсо (с мячом) и Александр Петров против Трайко Райковича (№ 6) и Радивое Корача (№ 5)

XIII чемпионат Европы. Москва, Тбилиси. 30 мая – 10 июня. Предварительный раунд. Группа «А». 1. СССР: Италия – 87:48, Израиль – 88:50, Чехословакия – 79:74, Румыния – 62:60, Финляндия – 89:52, ГДР – 65:41, Венгрия – 65:41. +7-0. 1/2 финала. Польша – 75:61. Финал. Югославия – 58:49.

Сборная СССР – чемпион Европы (слева направо): стоят – Геннадий Вольнов (113 очков/9 матчей), Яак Липсо (73/9), Александр Петров (71/9), главный тренер Александр Гомельский, Амиран Схиерели (9/4), тренер Юрий Озеров, Николай Сушак (10/4), Висвалдис Эглитис (26/6), Модестас Паулаускас (128/9); нижний ряд – Николай Баглей (22/5), Вячеслав Хрынин (53/9), Зураб Саканделидзе (38/7), Александр Травин (99/9) и Арменак Алачачян (37/9)

А Универсиады с появлением сборной США превратились в престижные соревнования мирового уровня. Причем американцы начали привозить на эти турниры более сильные составы, чем посылали на чемпионаты мира. Мы стали отвечать соответственно. Иногда сам главный тренер возглавлял команду, иногда – его помощник. Но это уже были сборные СССР. В Будапеште Паулаускас, Саканделидзе, Окипняк, Схиерели, Иванов, Томсон, Селихов уступили только сборной США, тон в которой задавал знаменитый Билл Брэдли.

Ну а закончила сборная сезон турне по Бразилии и Аргентине. По официальным данным, опубликованным в нашей прессе, выиграла все семь матчей. На самом деле – выиграла все 10. Зачем было врать народу, скрывая три матча?

Владимир ТИТОРЕНКО (автор), Роман ФРИДМАН (статистика), Игорь ВЕРХОЗИН (координатор проекта, viarus38@gmail.com).

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