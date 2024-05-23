XXXI чемпионат СССР, 1963/1964. Фрунзе выиграл у ЦСКА. И кому это интересно?

Главные события в баскетболе

В апреле в Неаполе первым чемпионом Европы среди юношей (U18) становится сборная СССР в финале переигравшая Францию – 62:41. Капитан команды Модестас Паулаускас из каунасского «Жальгириса» и Зураб Саканделидзе из тбилисского «Локомотива» через восемь лет станут олимпийскими чемпионами.

В традиционное турне по Советскому Союзу приезжает команда США: в 8 матчах терпит 5 поражений.

В октябре на Олимпийских играх в Токио золото забирает сборная США, СССР достается серебро, у чемпиона мира Бразилии – бронза.

Федерация баскетбола СССР отказывается от участия в Кубке европейских чемпионов. В отсутствие ЦСКА титул достается мадридскому «Реалу», который в финале по разнице очков в двух встречах побеждает «Спартак» (Брно, Чехословакия) – 99:110 и 84:64.

В чемпионат страны участвует 24 команды, но проходит он всего за четыре месяца и заканчивается уже в марте. Все в интересах сборной (как и отказ от участия в еврокубках), готовящейся к Олимпийским играм. В четвертый раз подряд (и пятый вообще) чемпионат СССР выигрывает ЦСКА, рижский СКА – на втором месте, киевский «Строитель» – на третьем.

ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ

Чемпионат страны официально перешел на систему «декабрь-весна» (которая потом превратится в «осень-весну»). А значит, называть теперь турнир надо XXXI ЧЕМПИОНАТ СССР 1963-1964.

Но для начала познакомимся с «Доской почета» – списком 25 сильнейших игроков страны по итогам 1963 года, очередным творением Федерации баскетбола СССР.

25 лучших баскетболистов СССР по итогам 1962 года

Центровые. 1 (1). Петров («Динамо» М). 2 (4). Круминьш (СКА Р). 3 (3*). Липсо (ЦСКА). 4 (-). Лепметс («Калев»). 5 (–). Поздняков («Локомотив» А-А).

Форварды. 1 (1). Вольнов (ЦСКА). 2 (–). Юргенсонс (ВЭФ). 3 (–). Чечура (СКА К). 4 (–). Томсон («Калев»). 5 (4). Угрехелидзе («Динамо» Тб). 6 (9). Крисевич («Спартак» Мн). 7 (–). Чижаускас («Жальгирис»). 8 (–).Мухин (СКИФ, Б). 9 (–). Бочкарев (ЦСКА). 10 (10). Стремоухов («Строитель»).

Защитники. 1 (10). Алачачян (ЦСКА). 2 (6). Травин (ЦСКА). 3 (–). Хрынин («Динамо» М). 4 (2). Калныньш (СКА Р). 5 (–). Минашвили («Динамо» Тб). 6 (1). Гладун («Строитель»). 7 (4). Гулбис (СКА Р). 8 (–). Астахов (ЦСКА). 9 (–). Фетисов («Буревестник» Фр). 10 (–). Анисимов («Локомотив» А-А).

Число в скобках – место в рейтинге 1962 года. * – годом раньше Липсо был третьим среди нападающих.

Тут необходимо пояснение.

«Список 25» был опубликован 31 марта, через неделю после окончания чемпионата-1963/1964. И Федерация лукавит, отсылая этот рейтинг к событиям прошлого года. Конечно же, в нем уже отражены события нынешнего чемпионата. Ничем иным невозможно объяснить появление в списке двух игроков из алма-атинского «Локомотива», который стал сильнейшим в борьбе за …13 место. А также форварда из Баку, занявшего 21 место.

При этом Федерация «забыла» о существовании таких искусных мастеров как центровые Зубков, Окипняк, Лежава, нападающие Баглей, Корнеев, Мосешвили, Иванов, Алтабаев, защитники Муйжниекс, Ковянов, Озерс. Хотели, видимо, всем сестрам по серьгам, а вышло как-то неловко…

Отдельных почестей заслужил защитник Фетисов из фрунзенского «Буревестника» (20 место). Можно понимать, что за победу над ЦСКА – в матче из разряда тех, которые ни на что не влияют. Вообще. И это – главный минус формулы турнира.

Итак, 26 декабря. Предварительная стадия чемпионата подходит к концу. ЦСКА уже гарантировал себе место в верхней шестерке и участие в весеннем «Финале двенадцати». «Буревестник» из Фрунзе, наоборот, уже обречен бороться за места с 13 по 24. А потому результат этого матча не идет в зачет ни одной команде, ни другой. ЦСКА играл отвратительно – 54:58. «Буревестник» – очень собранно.

НАМ ЕВРОПА НЕ НУЖНА

Зато на другой день разгневанные армейцы нанесли сокрушительное (к тому же, зачетное) поражение динамовцам Тбилиси – 64:42! И с показателем 5-0 вышли в «Финал двенадцати».

В принципе, формула турнира была знакома участникам. По ней играли в чемпионате-1962. 24 команды, разбитые на две подгруппы по 12, провели независимые турниры. После чего шесть сильнейших из каждой подгруппы вышли в «Финал двенадцати», где с учетом уже сыгранных матчей между собой, в двухкруговом турнире определили медалистов. Но если тогда вторая часть первенства не удалась, поскольку проходила с разъездами, из-за чего при плохой логистике нарушилась стройность чемпионата (кто-то играл редко, кто-то – высунув язык), то теперь все было строго: приехали в назначенный город, сыграли, переехали в другой. У всех равное количество игр, идет нормальное движение по турам, понятно, что кому нужно…

Вот только добились этого за счет… отказа от участия в Кубке европейских чемпионов. Наверняка, ЦСКА, имея длинную скамейку, справился бы с погоней за двумя зайцами, если бы Федерация немного подстроилась под международный календарь.

Но… Федерация и отдел спортигр спорткомитета продемонстрировали полное отсутствие креативного мышления и желания работать на благо отечественного баскетбола. Судите сами. Вторая часть первого круга «Финала 12» прошла в Киеве с 26 января по 1 февраля. Однако, если бы вы захотели узнать подробности (а ежедневно игрались шесть матчей), вас ждало бы разочарование. Дело в том, что в эти же сроки в Австрии проходили зимние Олимпийские игры, а потому газета «Советский спорт» отдавала 90 процентов своей площади репортажам из Инсбрука. Все остальное освещалось по остаточному принципу.

Вот что мешало баскетбольным чиновникам сыграть киевский тур неделей раньше, загадка.

Кубок европейских чемпионов, в первую очередь, не устраивал новое руководство сборной СССР. Без него Гомельский и Озеров получили в свое распоряжение игроков уже в конце марта и могли полгода ответственно, напряженно и планомерно готовиться к летним Олимпийским играм. А вот если бы ЦСКА участвовал в Кубке, то пятеро армейцев смогли бы присоединиться к сборной только в середине мая. Конечно, они были бы утомлены до предела, и не было никаких шансов вернуть их в боевое состояние к началу октября.

Но иронию прочь, это начинание прижилось, и с тех пор в олимпийские годы (а потом иногда и в неолимпийские) наши клубы не участвовали в еврокубках – к великому разочарованию игроков, тренеров, болельщиков. Впрочем, к радости тренеров сборной.

ЗОЛОТОЙ ПОДАРОК АЛЕКСЕЕВУ

А пока из первой группы (Гомель, Каунас, Дубна) в большой финал вышли: ЦСКА – зачетные баллы 5-0 (всего 10-1), ленинградский «Спартак», тбилисское «Динамо» – 3-2 (8-3), «Калев» (Тарту) – 2-3 (8-3), «Жальгирис», минский «Спартак» – 1-4 (6-5). Из второй группы (Ленинград, Алма-Ата, Рига): рижский СКА – 5-0 (11-0), московское «Динамо» – 4-1 (10-1), киевский «Строитель» – 3-2 (9-2), киевский СКА – 2-3 (7-4), ВЭФ – 1-4 (7-4), ленинградский СКА – 0-5 (6-5). В обеих группах обошлось без сенсаций.

Заканчивался первый круг, как уже было сказано, в Киеве. В первый же день дуэт лидеров распался. Рижские армейцы уступили «Калеву» – 62:64. Решающий мяч эстонцы забили за 5 секунд до конца.

Через два дня ЦСКА сделал серьезную заявку на титул, уверенно обыграв одноклубников из Риги – 76:60. Москвичи охотно шли на обмен фолами, зная, что их скамейка не уступает стартовой пятерке, в то время как у рижан в запасе оставался лишь один равноценный игрок. На 24 минуте счет был 38:37, на 27-й – 52:39, на 34-й – 68:52. Защитники ЦСКА Алачачян, Астахов, Травин набрали 44 очка.

28 января. Киев. Матч XXXI чемпионат СССР ЦСКА – СКА (Рига) – 76:60. Москвич Юрий Корнеев против Яниса Круминьша (№ 9), Валдиса Муйжниекса (№ 4) и Ричардса Масюлиса

В девятом туре рижский СКА разгромил динамовцев Тбилиси – 92:54 (никто не вспомнил, когда они последний раз так крупно проигрывали), а московские армейцы прошли еще одного конкурента – киевский «Строитель» – 75:64.

31 января в десятом туре в Киеве к восторгу киевских болельщиков случился киевский день. Он начался с сенсации в редком исполнении. Местный СКА, играя весь матч впятером без замен (Волков, Чечура – 20 очков, Шовкопляс, Шевченко, Радзиевский) притормозил марш московских армейцев – 66:60. А завершился тот памятный вечер победой «Строителя» над тбилисским «Динамо» – 64:61.

1 февраля, в последний день киевского слета, местный СКА обыграл тбилисский клуб (который, потерпев третье поражение подряд, выпал из чемпионской гонки) – 73:60, и первый круг завершился.

После 11 матчей: ЦСКА – 10 побед, СКА Р – 9, «Строитель» – 8, СКА К – 7, «Динамо» Тб, «Динамо» М – 6, «Спартак» Л, «Калев» – 5, ВЭФ – 4, «Жальгирис» – 3, СКА Л – 2, «Спартак» Мн – 1.

30 января. Киев. Матч XXXI чемпионат СССР СКА (Киев) – «Спартак» (Ленинград) – 59:69. Киевлянин Александр Шевченко (№ 12) против Николая Леонова (с мячом). Чтобы не выпасть из борьбы за за бронзу, армейцам нужна была победа в этом матче, но их постигла неудача

Команды ушли на трехнедельный отдых.

25 февраля в Тарту и Ленинграде начались игры второго круга. Кто-то из лидеров должен был не выдержать напряжения. На второй день оступился «Строитель», который сенсационно проиграл ленинградскому «Спартаку» – 61:62. Победный мяч спартаковцы (специалисты по киевским командам) забили за две секунды до конца матча. На третий день динамовцы из Тбилиси выложили все, что умеют против ЦСКА, но этого было мало – 61:67. В пятый день, это уже был 16 тур, «Строитель» выдал классный баскетбол во встрече с рижским СКА – 80:63. Капитан киевлян Ковянов набрал 25 очков.

Теперь верх турнирной таблицы выглядел так: ЦСКА – 15 побед, СКА Р – 13, «Строитель» – 12, СКА К, «Динамо» Тб – 10…

Через две недели все команды собрались в Тбилиси. ЦСКА предстояли три тяжелейших матча подряд.

1 день. 17 тур. «Строитель» – ЦСКА: Гладун, Ковянов, Окипняк, Баглей, Вальтин – Алачачян, Травин, Вольнов, Липсо, Корнеев. Первый тайм выиграли москвичи – 32:25. Во втором вперед вышли киевляне – 50:44. Концовку с блеском провел ЦСКА – 11:1! Итог – 55:51. ЦСКА – 16, СКА Р – 14, «Строитель» – 12…

17 марта. Тбилиси. Матч XXXI чемпионат СССР ЦСКА – «Строитель» – 55:51. Атаку завершает Геннадий Вольнов

2 день. 18 тур. ЦСКА – СКА (Рига). Два Муйжниекса, Круминьш, Масюлис, Гулбис и Веритис ничего не смогли сделать с великолепной восьмеркой москвичей (пятеро сборников плюс Зубков, Астахов, Бочкарев). Итог – 75:53. ЦСКА – 17, СКА Р – 14, «Строитель» – 13…

3 день. 19 тур. ЦСКА – СКА (Киев). Москвичи легко выиграли первый тайм – 39:28, однако в середине второго впереди были уже киевляне – 46:45. За минуту до конца ЦСКА вернул себе лидерство – 60:59. А потом была классная атака Травина! Итог – 62:59. ЦСКА – 18, СКА Р – 15, «Строитель» – 14…

Теперь уже никто не мог помешать ЦСКА выиграть очередной титул.

В 20 туре в очной встрече «Строитель» лишил динамовцев Тбилиси шансов на бронзовые медали – 69:67. После чего южане проиграли еще два матча. Сначала армейцам Риги – 49:71, а затем армейцам Киева в матче за четвертое место – 82:84 в овертайме.

23 марта на торжественном закрытии призеры чемпионата получили медали. Золотые, врученные игрокам ЦСКА, стали отличным подарком на день рождения их главному тренеру Евгению Алексееву, которому исполнилось 45.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ!

Целый год игрок «Строителя» Юрий Выставкин (будущий киевский собкор «Советского спорта») с помощью газеты вел неравный бой с Федерацией баскетбола за изменение условий награждения призеров чемпионата. Выиграл. Но наполовину. Ранее для получения медали нужно было сыграть 50 процентов матчей, в которых провести на площадке не менее 20 минут. Теперь правило 50 процентов матчей осталось, но количество минут сократилось до 20 процентов, то есть 8 минут в среднем. Поэтому по-прежнему некоторые баскетболисты получили не медали, а дипломы.

Хотя редакция газеты, да и тренеры были за то, чтобы медалями награждались все 12 игроков команды.

ЦСКА (Москва) – чемпион СССР 1963-1964 (слева направо): стоят – Олег Бородин, Юрий Корнеев, Геннадий Вольнов, главный тренер Евгений Алексеев, Павел Сиротинский (получил диплом), Виктор Зубков, Яак Липсо, Аркадий Бочкарев; нижний ряд – Анатолий Астахов, Игорь Брянов (диплом), Александр Травин, Александр Кульков, Арменак Алачачян

СКА (Рига) – второй призер: Янис Давидс, Алвилс Гулбис, Виталис Избицкис, Янис Круминьш, Ричардс Масюлис, Гундарс Муйжниекс, Валдис Муйжниекс, Марис Плаудис, Карлис Стрелис, В. Валдманис (диплом), Иварс Веритис, Эдвинс Зейдакс. Главный тренер – Александр Гомельский, помощник – Майгонис Валдманис.

Аплодируем рижскому клубу, который весь турнир отыграл всемером. Перед чемпионатом команду покинул лидер – игрок сборной Калныньш перешел в ВЭФ, завершили выступления Бергс и Майгонис Валдманис.

«Строитель» (Киев) – третий призер : Альберт Вальтин, Николай Баглей, Анатолий Шологон, Юрий Выставкин, Вадим Гладун, Виталий Ковянов, Василий Окипняк, Тиберий Гецко, Леонид Поплавский, Владимир Стремоухов, Валентин Агафонов (диплом), Николай Погуляй. Главный тренер – Владимир Шаблинский.

Непривычно видеть на восьмом месте московское «Динамо». После половины чемпионата команда была рядом с лидерами, но из-за болезни Петрова проиграла все матчи в Тарту, к тому же получили травмы Хрынин и Харитонов.

В ленинградском «Спартаке» тихо и незаметно завершил карьеру самый опытный – 35-летний разыгрывающий Кондрашин. Он перешел на тренерскую работу. Удачи, Владимир Петрович!

C 1 по 7 декабря в Луганске проходил ТУРНИР ЗА ПРАВО ИГРАТЬ В КЛАССЕ «А» ЧЕМПИОНАТА 1964-1965. Встречались команды, занявшие места с 11 по 14 в чемпионате 1963-1964: СКА (Ленинград), «Спартак» (Минск) – худшие в «Финале двенадцати», и «Локомотив» (Алма-Ата), «Уралмаш» (Свердловск) – лучшие в группе «13–24». Каждый с каждым встречался дважды. Путевки в высшую лигу класса «А» получили алма-атинский «Локомотив» и минский «Спартак».

Итоговая классификация XXXI чемпионата СССР. 1. ЦСКА (Москва). 2. СКА (Рига). 3. «Строитель» (Киев). 4. СКА (Киев). 5. «Динамо» (Тбилиси). 6. «Калев» (Тарту). 7. «Спартак» (Ленинград). 8. «Динамо» (Москва). 9. ВЭФ (Рига). 10. «Жальгирис» (Каунас). 11. СКА (Ленинград). 12. «Спартак» (Минск). 13. «Локомотив» (Алма-Ата). 14. «Уралмаш» (Свердловск). 15. «Политехник» (Тбилиси). 16. «Буревестник» (Москва). 17. «Буревестник» (Одесса). 18. «Буревестник» (Ленинград). 19. «Пластикас» (Вильнюс). 20. «Буревестник» (Фрунзе). 21. СКИФ (Баку). 22. СКА (Ташкент). 23. «Инждорстрой» (Кишинев). 24. «Таджикистан» (Душанбе).

«ОТ ПЯТИ ДО ДВУХ»

В завершении рассказа о чемпионате-1964 приведем обширную цитату из итогового обзора «От пяти до двух» популярного в те годы журнала «Спортивные игры» подписанного «Юрий Озеров, заслуженный мастер спорта».

«Во всех командах появились снайперы. Любой игрок, оставшись хоть на миг без присмотра защитника, сразу же в прыжке атаковал корзину. Меткими бросками со средней дистанции отличались Геннадий Вольнов (ЦСКА), Ричард Масюлис и Алвил Гулбис (СКА, Рига), Владимир Волков (СКА, Киев), Николай Леонов («Спартак», Ленинград), Вячеслав Хрынин («Динамо», Москва), Виктор Якунин (СКА, Ленинград).

Гораздо реже игроки обстреливали корзину издали. Снайперским искусством отличились, пожалуй, лишь Виталий Ковянов («Строитель») и Анатолий Астахов (ЦСКА). Я не решаюсь упрекать за редкий огонь с дальних позиций. Может быть, «беречь патроны» и правильно. Ведь издали трудно поразить цель. А терять мяч при промахе – накладно.

Меткость бросков по корзине поднялась. Но еще низка интенсивность обстрела цели. Федерация баскетбола ожидала, что в нынешнем году сильнейшие команды будут атаковать корзину примерно раз 70 за матч. Однако лишь два клуба – «Строитель» и ленинградский СКА – достигли этого рубежа. Игроки остальных команд, в том числе и чемпионы – баскетболисты ЦСКА, успевали бросать мяч по корзине лишь по 50-60 раз».

ЮРИЙ КОРНЕЕВ: ЧЕЛОВЕК – БОМБА

В 27 лет он, один из лидеров сборной СССР, сыграл за нее последний матч. После Олимпиады-64 больше не звали. Напрасно. Мог бы помочь национальной команде. Как потом еще два года помогал армейцам выиграть чемпионат СССР и вместе с ними пробивался в финал и в «Финал четырех» Кубка европейских чемпионов.

Говорит знаменитый тренер Евгений Гомельский: «Корнеев – ярчайший игрок своего поколения. Из той категории баскетболистов, которые никого не оставляют равнодушным. Если коротко – взрывчатка на площадке. Чем сложнее соперник, тем лучше он играл. Боец, каких мало. Необыкновенной силы и силы воли человек. Не лез в карман за словом. А как двигался! Когда на наших вечерах вместе с Ниной Ереминой выходил танцевать, народ расступался, освобождая для них пространство».

Юрий Иванович Корнеев родился 26 марта 1937 в Москве. Форвард. 198 см. Заслуженный мастер спорта СССР (1956).

Выступал за московские клубы «Динамо» – 1954-1961, ЦСКА – 1962-1966, «Буревестник» – 1970-1971.

Обладатель (1963), финалист (1965), третий призер (1966) Кубка европейских чемпионов. Победитель (1959, 1963) Спартакиады народов СССР. Четырехкратный чемпион СССР (1962, 1964, 1965, 1966), двукратный третий призер чемпионата СССР (1957, 1958).

В 1956-1964 годах выступал за сборную СССР. Второй призер Олимпийских игр (1960, 1964). Непризнанный чемпион мира (1959), третий призер чемпионата мира (1963). Чемпион Европы (1959, 1961). Второй призер баскетбольного турнира III Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1957). Обладатель Кубка Майрано (1958).

В составе сборной СССР провел 123 матча. Дебютировал 30 июля 1957 в Москве против команды «Франция-Канны» (0 очков, 84:38) на ВФМиС. Рекорд результативности – 23 очка против сборной Эмилии-Романьи (74:75) во время турне по Италии (22 мая 1962). В 48 официальных матчах набрал 456 очков (в среднем 9,5 очков за игру). Последний матч за сборную – 23 октября 1964 в Токио против США (8 очков, 59:73) в финале Олимпийских игр.

В 1968–2000 работал в ДЮСШ Москворецкого района (Москва).

Скончался 17 июня 2002 в Москве.

Последний матч за сборную СССР Юрия Корнеева (слева), рядом Александр Петров, с мячом Арменак Алачачян

Сезон сборной

Контрольные матчи. Рига, Москва. 17-20 апреля. +2-1.

Турне США по СССР. Москва, Ленинград. 21-25 апреля. +3-0.

Турне по Финляндии. 4 города. 12-18 мая. +5-0.

Турне по Франции. Мюлуза, Лион. 23-26 мая. +2-0.

Предолимпийский турнир. Москва. 30 августа – 6 сентября. 1 место. +7-0.

XVIII Олимпийские игры. Токио. 11-23 октября. 2 место. +8-1.

Больше всего матчей сыграли: Петров – 29, Круминьш, Корнеев, Травин – 28.

20 апреля 1964 года. Москва. Спортзал ЦСКА. Контрольный матч СССР – Казахстан – 84:67. Юрий Корнеев (с мячом) против Владимира Калюжного (слева) и Бориса Шведова

ОЛИМПИЙСКОЕ СЕРЕБРО – УСПЕХ ИЛИ НЕУДАЧА?

Сразу после окончания чемпионата страны сборная стала готовиться к приезду команды США. Подготовилась хорошо. Выиграла все три матча – 82:65, 79:60, 62:59. В составе американцев было пять игроков, которые через полгода приедут на Игры в Токио и станут там чемпионами.

21 апреля. Москва. Дворец спорта Центрального стадиона имени Ленина. СССР – США – 82:65. Александр Петров и Джим Барнс

21 апреля. Москва. Дворец спорта Центрального стадиона имени Ленина. СССР – США – 82:65. Леван Мосешвили против американцев Джима Бернса (№18) и Боба Эдмондс (№15)

Сборная США еще играла в Чехословакии и Франции, когда в Европу прилетели настоящие американские профессионалы – Билл Расселл, Оскар Робертсон, Боб Петтит, Джерри Лукас, Кей.Си. Джонс, Боб Кузи, Том Хейнсон, Том Гола и их тренер Рэд Ауэрбах. За четыре недели они провели 22 матча в Польше, Румынии, Югославии и Египте. Все выиграли с разностью от 20 до 55 очков. Везде при многотысячных аншлагах давали мастер-классы – игрокам и тренерам.

Хотели приехать к нам. Но мы посчитали, что нам это не нужно. А вот югославам, разгромно проигравшим шесть матчей со средним счетом 70:107, это было нужно. Результат такой учебы мы очень скоро почувствуем на собственной шкуре.

Ради подготовки к олимпийскому турниру мы отказались и от участия в Кубке европейских чемпионов. Стали в Токио вторыми. В полуфинале обыграли Бразилию, чемпиона мира. В общем, выступили в свою силу.

23 октября. Токио. Финал XVIII Олимпийские игры США – СССР – 73:59. Александр Травин (№ 7), Янис Круминьш, Валдис Муйжниекс (№ 4) и Люсиус Джексон, Билл Брэдли (№ 5), Уолтер Хаззард

Потом мы пропускали еврокубки в каждый олимпийский год. Всего 7 раз. А теперь посчитаем. Дважды стали чемпионами – 1972, 1988; трижды сплоховали – бронза 1968, 1976, 1980; один раз сыграли неплохо – серебро 1964, один раз не поехали – 1984. Выше головы прыгнули только однажды – в 1988-м.

Несомненно, участие клубов в еврокубках было бы полезнее бесконечных сборов и никак не сказалось бы на результатах сборной.

XVIII Олимпийские игры. Токио. 11-23 октября. Предварительный раунд. Группа «А». 1. СССР: Канада – 87:52, Мексика – 87:76, Венгрия – 84:42, Пуэрто-Рико – 82:63, Япония – 72:59, Польша – 74:65, Италия – 76:67. +7-0. 1/2 финала. Бразилия – 53:47. Финал. США – 59:73.

13 октября. Токио. Матч XVIII Олимпийских игр СССР – Венгрия – 84:42. В быстром прорыве Юрис Калныньш (с мячом) и Александр Петров

Сборная СССР на XVIII Олимпийских играх Токио. Верхний ряд, слева-направо. Главный тренер Александр Гомельский, тренер Юрий Озеров, Геннадий Вольнов (89 очков/9 матчей), Александр Петров (97/9), Янис Круминьш (75/9), Яак Липсо (65/9), Юрий Корнеев (87/9). Нижний ряд. Александр Травин (85/9), Арменак Алачачян (32/8), Валдис Муйжниекс (10/4),Николай Баглей (59/7), Юрис Калныньш (50/9), Вячеслав Хрынин (15/5), Леван Мосешвили (10/3)

***

В начале апреля в Неаполе прошел первый чемпионат Европы для 18-летних. Три матча в группе, полуфинал и финал наша команда выиграла без проблем. Больше других сопротивлялась Югославия, уступила 12 очков. Остальные – больше 20. Звездой той сборной был Модестас Паулаускас. Через 20 дней после возвращения он дебютировал в первой сборной СССР против команды США.

Апрель 1964. Сборная СССР – чемпион Европы (U18). Справа налево – Модестас Паулаускас («Жальгирис», Каунас), Александр Забелло («Локомотив», Рига), Анатолий Николаев (СКА, Киев), Римас Салис («Пластикас», Вильнюс), Зураб Саканделидзе («Динамо», Тбилиси), Владимир Салухин (СКА, Киев), Владимир Крамской («Буревестник», Киев), Геннадий Строгалов («Локомотив», Москва), Александр Резников («Динамо», Москва), Вилис Легздинь («Локомотив», Рига), Николай Гильгнер («Динамо», Москва), Александр Ковалев («Уралмаш», Свердловск)

Владимир ТИТОРЕНКО (автор), Роман ФРИДМАН (статистика), Игорь ВЕРХОЗИН (координатор проекта, viarus38@gmail.com).

© Все права на материал принадлежат Единой лиге ВТБ. При использовании материала ссылка на правообладателя обязательна.