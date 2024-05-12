XXIX чемпионат СССР, 1962 год. Все мечтали о «золотом» матче. Напрасно

Главные события в баскетболе

2 марта 1962 года Уилт Чемберлен, центровой команды НБА «Филадельфия Уорриорз», устанавливает невероятный, до сих пор не побитый, рекорд результативности – 100 очков в одном матче.

В марте в Каире первый чемпионат Африки выигрывает сборная Объединенной Арабской Республики.

В августе в баскетбольном турнире IV Азиатских игр четвертый раз подряд побеждают Филиппины, которые опережают Японию и Южную Корею.

В ноябре в Мюнхене исполком ФИБА запрещает Филиппинам проводить намеченный на декабрь чемпионат мира из-за отказа руководителей страны выдать въездные визы представителям Югославии.

В ноябре сборная СССР отправляется в уже традиционное турне по США. Результат достойный – 4 победы – 4 поражения.

В июне «Динамо» из Тбилиси, третий советский клуб, который вслед за рижским СКА и московским ЦСКА, выигрывает Кубок европейских чемпионов. В августе ЦСКА третий раз подряд побеждает в чемпионате СССР, всего на одно очко опередив армейцев Риги. Третьим впервые в истории становится «Строитель» из Киева.

ЧТО НИ ГОД, ТО НОВАЯ ФОРМУЛА

На этот раз Федерация баскетбола СССР объявила список сильнейших игроков страны уже в январе.

25 лучших баскетболистов СССР по итогам 1961 года

Центровые: 1 (2). Круминьш (СКА Р). 2 (3). Петров («Динамо» М). 3 (1). Зубков (ЦСКА). 4 (5). Кандель («Уралмаш»). 5. Лепметс («Калев»).

Форварды: 1 (2). Вольнов (ЦСКА). 2. Липсо (ЦСКА). 3 (5). Угрехелидзе («Динамо» Тб). 4 (3). Корнеев («Динамо» М). 5 (1). Вальтин (СКИФ К). 6 (9). Стремоухов (СКИФ К). 7. Юргенсонс (ВЭФ). 8. Баглей (СКИФ К). 9. Какауридзе («Буревестник» Тб). 10 (7). Еремеев («Уралмаш»).

Защитники: 1 (5). Алачачян (ЦСКА). 2 (3). Муйжниекс (СКА Р). 3 (1). Валдманис (СКА Р). 4. Новиков («Уралмаш»). 5. Алтабаев («Динамо» Тб). 6 (10). Травин (ЦСКА). 7. Гладун (СКИФ К). 8 (2). Минашвили («Динамо» Тб). 9. Радикас («Жальгирис»). 10. Ломадзе («Буревестник» Тб).

В скобках – место в рейтинге-1960.

Два пояснения, к этому списку:

- К началу чемпионата страны динамовец Юрий Корнеев и рижский армеец Яак Липсо, который еще в 1960-м играл за «Калев», перешли в ЦСКА.

- Киевский СКИФ, представленный в «списке 25-ти» четверкой звезд, с нового сезона переименован в «Строитель» и под этим названием надолго войдет в элиту нашего баскетбола. Тбилисский «Буревестник» превратился в «Политехник».

XXIX ЧЕМПИОНАТ СССР, КЛАСС «А» начался 26 января. Количество команд в лиге сильнейших волевым решением было увеличено до 24 — за счет представителей союзных республик из Душанбе, Кишинева, Ашхабада, Еревана, Одессы, Ташкента, Фрунзе и Минска. Объяснение простое: на следующий год предстояла Спартакиада народов СССР, отстающих надо было стимулировать и подтягивать.

Можно, конечно, иронизировать по этому поводу. Но уже через несколько лет баскетбольный мир узнает выходцев из Средней Азии – Алжана Жармухамедова, Евгения Коваленко, Виктора Петракова, Григория Авдеева, Рашида Абельянова… Так-то.

А пока на предварительном этапе 24 команды разделили на две группы по 12, в течение четырех недель провели независимые турниры в один круг, чтобы отсеять по шесть лишних. Шесть оставшихся из каждой группы уже летом объединились в «Финал двенадцати» и разыграли медали в двухкруговом чемпионате с разъездами.

Понятно, что все новички (по четыре в каждой группе) оказались лишними. Также не повезло «Жальгирису» (шестое место в прошлом году) и бакинскому СКИФу (15) – в первой группе, ленинградскому «Буревестнику» (8) и алма-атинскому «Буревестнику» (16) – во второй группе.

Кроме того, что очень важно: для команд, вышедших в «Финал двенадцати», шли в зачет результаты матчей между ними на предварительном этапе. Поэтому стояла такая задача: отбирать очки у сильных, возможных конкурентов в финале, и не терять в играх со слабыми, что может закончиться плачевно (как у «Жальгириса» и алма-атинского «Буревестника»).

Из первой группы (матчи прошли в Тбилиси, Баку и Каунасе) в «Финал двенадцати» пробились: рижский СКА (11–0) – в зачет 5-0, тбилисское «Динамо» (9-2) – 4-1, ленинградский «Спартак» (8-3) – 2-3, «Калев» (7-4) – 3-2, ленинградский СКА (7-4) – 1-4 и «Политехник» (6-5) – 0-5.

Динамовцы из Тбилиси начали сезон первыми еще в декабре прошлого года, с трудом обыграв румынский «Стяуа» – 77:76 (в Бухаресте) и 82:77 (в Тбилиси) в 1/8 финала V РОЗЫГРЫША КУБКА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ-1961/62.

9 декабря 1961 года. Тбилиси. Стадион «Динамо». Ответный матч ⅛ финала V розыгрыша Кубка европейских чемпионов «Динамо» (Тбилиси) – «Стяуа» (Бухарест, Румыния) – 82:77

Сейчас, на старте чемпионата страны, южные динамовцы потерпели два поражения – от рижского СКА (58:67) и «Жальгириса» (74:80). Если бы каунасский клуб не уступил сенсационно «Политехнику» (76:80) и прошел бы дальше, команда Отара Коркия оказалась бы в «Финале двенадцати» с двумя поражениями. А это слишком, если мечтаешь о чемпионстве.

Из второй группы (Киев, Ленинград, снова Киев) в «большой» финал вышли: ЦСКА (10-1) – 4-1, ВЭФ (9-2) – 3-2, «Строитель» (9-2) – 3-2, «Уралмаш» (8-3) – 2-3, СКА К (7-4) – 1-4 и «Динамо» М (6-5) – 2-3.

ЦСКА, чемпион страны, оступился в Киеве в матче со «Строителем» – 61:73 (минус 12, многовато, конечно). Но сам лидер украинского баскетбола умудрился потерять очки дважды: в игре с «Уралмашем» (56:57) и с ВЭФом (78:80).

Ни для кого не было секретом, что исход борьбы за титул и медали будет решаться в противоборстве четырех клубов – ЦСКА, «Динамо» (Тбилиси), СКА (Рига) и «Строителя». В течение всего турнира они должны сыграть дважды каждый с каждым.

КОРКИЯ СНОВА ЛУЧШИЙ В ЕВРОПЕ

28 февраля начались игры «Финала двенадцати». Точнее будет сказать так: стартовала вторая часть первого круга, в котором командами уже было сыграно по пять матчей. Рижский СКА действовал, как в лучшие свои годы: за 18 дней победил все шесть соперников. В том числе принципиальных – ЦСКА в Москве (67:63) и «Строитель» в Киеве (63:59). Но если в игре с ЦСКА, нейтрализовав Алачачяна, рижане все время вели в счете 10-13 очков, то в матче с киевлянами команды лидировали по очереди, а проиграли хозяева из-за того, что в концовке отвратительно били штрафные.

12 марта. Москва. Матч XXIX чемпионата страны ЦСКА – СКА (Рига) – 63:67. Слева направо: Александр Травин, Виктор Зубков, Янис Круминьш

Завершив первый круг без потерь – 11-0 (!), подопечные Александра Гомельского отправились на заслуженный трехмесячный отпуск.

Молодые игроки рижского СКА (слева направо) Андрейс Бергс, Марис Плаудис и Янис Клавиньш

У их соперников дела обстояли хуже. 12 марта, когда СКА обыграл в гостях московских армейцев, рижский ВЭФ победил на выезде тбилисское «Динамо» (54:52), оказав тем самым братскую помощь соотечественникам. В результате 1 апреля к последнему матчу первого круга (к тому же – очному) ЦСКА и тбилисское «Динамо» пришли с 8 победами каждый. Ведомые капитаном команды Бочкаревым, армейцы выиграли последнюю 10-минутку – 21:10, а с ней и весь матч – 64:54. К ужасу армейцев, в этой игре тяжелейшую травму головы получил Алачачян…

ЦСКА закончил первый круг с показателями 9-2, динамовцы – 8-3.

И они уже знали, что вскоре встретятся вновь – теперь уже в полуфинале Кубка европейских чемпионов. ЦСКА, выбрав время, в марте в 1/4 финала дважды сыграл с «Искрой» из Чехословакии – 85:53 (дома), 55:57 (на выезде), а тбилисцы сразу после поражения от ВЭФа съездили в Стамбул, где не оставили шансов «Даруссафаке» – 80:67. 10 апреля ответный матч был лишь формальностью – 84:49.

8 марта. Москва. Дворец спорта ЦСКА. Первый матч 1/4 финала Кубка европейских чемпионов ЦСКА – «Искра» (Свит, Чехословакия) – 85:53. Виктор Зубков против Карла Сетнички и Клауса Брихты (№ 14)

«Строитель» же в марте огорчил своих фанатов: сначала проиграл ленинградскому «Спартаку» – 63:89 (без травмированного Вальтина), затем тбилисскому «Динамо» – 69:75, а также рижскому СКА. И с шестью победами в первом круге опустился на шестое место, пропустив вперед «Спартак» и ВЭФ.

Короткий комментарий в «Советском спорте» эксперта к игре «Спартака»: «Нельзя не отметить возросшее мастерство В. Кондрашина. Если раньше он славился лишь как снайпер, то нынче мы увидели уверенные действия Кондрашина – защитника и разыгрывающего».

Первый матч полуфинала Кубка европейских чемпионов ЦСКА – «Динамо» (Тбилиси) состоялся в Москве 25 апреля. Без Алачачяна, несмотря на все усилия Липсо, Зубкова и Вольнова, в концовке ЦСКА не выдержал – 71:75. 7 июня, в ответном матче, Алачачян уже был в строю. Он исправно загружал мячами центрового Зубкова, который набрал 20 очков, но динамовец Лежава был лучше – 25. Лучше оказался и грузинский клуб – 74:66. Второй раз в своей истории «Динамо» (Тбилиси) вышел в финал Кубка европейских чемпионов, где ему предстояло сражение с мадридским «Реалом».

Главный кубковый матч Европы состоялся 29 июня в Женеве, на нейтральной площадке, поскольку испанское правительство диктатора Франко отказало в визах советским игрокам и запретило своим ехать в СССР. Место встречи выбирали динамовцы Тбилиси, как невиновные в срыве двухматчевого соперничества.

В тот год «Динамо» под руководством неоднократного чемпиона Европы Отара Коркия представляло могучую силу. Задняя линия – Алтабаев, Угрехелидзе, Киладзе и Минашвили – была одной из сильнейших в стране. Если не самой сильной. Под щитами хозяйничал Лежава, к тому же динамовцы взяли в аренду на один матч (и это мы запомним) одноклубника из Москвы, одного из лучших центровых страны Александра Петрова. Лежава и Петров на равных побились с американскими оппонентами, а грузинские «малыши» перебросали Родригеса и Севильяно. 90:83 – Кубок остается в СССР!

29 июня. Женева. Стадион Patinoire des Vernets. Только что генсек ФИБА Уильям Джонс (в центре в очках) вручил тбилисским динамовцам «Серебряную корзину» – главный клубный трофей Европы

«Динамо» (Тбилиси) – обладатель Кубка европейских чемпионов-1961/62. Слева направо: верхний ряд – Александр Петров, Реваз Гогелия, Амиран Схиерели, главный тренер Отар Коркия, Леван Мосешвили, Гурам Минашвили, Илларион Хазарадзе; нижний ряд – Леван Инцкирвели, Валерий Алтабаев, Владимир Угрехелидзе, Анзор Лежава, Александр Киладзе. Также участвовали в турнире или были в заявке Гурам Абашидзе, Картлос Джапаридзе, Вахтанг Кекелидзе, Сергей Магалашвили, Антон Казанджян и Астамур Ачба

Страница из июльского (1962 год) номера журнала «Спортивные игры» с фотопортретами обладателей Кубка Европейских чемпионов

УБИЙСТВЕННЫЙ РЫВОК ЦСКА

Пока тбилисцы обыгрывали «Реал», начались игры второго круга чемпионата СССР. Для ЦСКА – с очень сложного матча против ВЭФ. На последних секундах только два точных штрафных броска Липсо принесли победу москвичам – 70:68. Если бы рижане выиграли, то вновь оказали бы землякам из СКА огромную услугу – те могли бы уже заказывать чемпионский банкет.

А ЦСКА, не останавливаясь, разгромил московское «Динамо» – 100:63, взял сложный матч у «Строителя» – 61:55 (два броска Зубкова все решили в концовке) и обыграл четверку аутсайдеров. Итого – семь побед из семи в течение месяца.

5 июля. Москва. Малая арена Центрального стадиона имени Ленина. Матч XXIX чемпионата СССР ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 100:63. В атаке динамовец Александр Петров (208 см), ему противостоят армейцы Виктор Зубков (203 см) и №13 Геннадий Вольнов (201 см).

25 самых высоких баскетболистов чемпионата СССР-1962

218 см. Янис Круминьш (СКА, Р).

210 см. Василий Окипняк («Строитель»).

209 см. Анзор Лежава («Динамо» Тб).

208 см. Александр Петров («Динамо» М), Висвалдис Эглитис (ВЭФ).

205 см. Сергей Магалашвили («Динамо» Тб).

204 см. Василий Кривицкий (СКА Л).

203 см. Гундар Муйжниекс, Янис Давидс (СКА Р), Бруно Драке (ВЭФ), Борис Луганский («Буревестник» Од).

202,5 см. Ромуальдас Анцевичус («Жальгирис»).

202 см. Виктор Зубков (ЦСКА), Альберт Вальтин («Строитель»), Михаил Савельев («Спартак» Л), Евгений Шурыгин (СКА Л), Борис Шведов («Буревестник» О), Леонид Иванов («Буревестник» Л).

201 см. Александр Шевченко (СКА К), Гедиминас Будникас («Жальгирис»), Александр Андрейченко («Буревестник» Л), Бондо Болквадзе («Буревестник» Тб), Вячеслав Голдырев («Уралмаш»), Юрий Поздняков («Буревестник» А-А), Станислав Вербицкий («Инждорстрой»)

Семь раз за месяц выиграл и «Строитель», но только в восьми матчах. Среди поверженных оказался и рижский СКА, которому не помогли ни домашнее судейство, ни поддержка трибун – 65:71. Главный тренер Шаблинский после матча: «По нашим подсчетам, мы можем выйти на третье место. Вот и стараемся. Доволен тем, как против Круминьша сыграл Окипняк. Полагаю, что Гомельский допустил ошибку, дав задание играть только на Круминьша».

В результате накануне главного матча года СКА (Рига) – ЦСКА сложилась такая ситуация: у рижских армейцев – 16 побед в 17 матчах, у московских – 16 побед, но в 18. «Строитель» вырвался на третье место с 13 победами (19), обойдя затормозивший «Спартак» – 10 (17). «Динамо» из Тбилиси после возвращения из Женевы провело только один матч (обыграло «Калев») – 9 (12).

Для выявления победителя в Риге, в главном армейском дерби, 40 минут не хватило – 57:57, хотя в начале второго тайма СКА вел 37:24. Но в течение трех минут усилиями Травина и Зубкова ЦСКА догнал соперника. В овертайме за 35 секунд до конца при счете 67:67 Клявиньш издалека пробил по кольцу, промазал, подбор выиграли москвичи и длинной передачей отправили к щиту Карпова, который не промахнулся – 69:67. Последняя атака Бергса была неудачной. ЦСКА по победам обошел рижан (17-16), но у тех была игра в запасе.

Через два дня СКА взял верх над «Калевом» – 84:67, и в чемпионате наступило двоевластие. Баскетбольный народ начал мечтать о «золотом» матче.

Но все зависело от встречи лидеров с «Динамо» (Тбилиси). А южане, наконец-то закончив празднование европейской победы, вернулись к делам домашним. Играя через день, им предстояло провести 10 матчей (кто такой календарь составлял?!)

Начали с победы над московским «Динамо» – 79:72. Затем приехали к ЦСКА. На этом мечты тбилисцев о чемпионстве (если они, конечно, были) закончились. Армейцы выиграли без вопросов – 84:60 и стали ждать, кто победит во встрече Коркия с Гомельским.

4 августа. Москва. Матч XXIX чемпионата страны ЦСКА – «Динамо» (Тбилиси) – 84:60. Яак Липсо (№ 14) и Реваз Гогелия

Матч тбилисского «Динамо» и рижского СКА превратился в супертриллер. Силы были настолько равны, что ни одна из команд не могла оторваться более, чем на два очка. Первый тайм – 28:26 в пользу СКА, основное время – 59:59, овертайм – 70:70. Второй овертайм – 83:82 в пользу «Динамо». К огромной радости ЦСКА и его болельщиков.

Армейцы Москвы не могли упустить такой шанс. На следующий день они обыграли «Спартак» – 71:57 (начали на открытой площадке, затем из-за дождя перешли под крышу), еще через три дня на кураже разнесли «Уралмаш» – 88:58. И, пройдя второй круг без потерь, стали чемпионами СССР третий раз подряд!

У новых обладателей Кубка европейских чемпионов еще был шанс на бронзу. Для этого в оставшихся 7 матчах им нужно было выиграть 4 раза, том числе у «Строителя» в Киеве. Задача вполне выполнимая. Но тбилисцы умудрились проиграть пять раз кряду! А «Строителю» – аж 20 очков (53:73). Так впервые в истории киевский клуб выиграл медали союзного первенства. Причем во втором круге уступил только ЦСКА.

Виртуальный мини-турнир «Большой четверки» завершился так: ЦСКА – 4-2, СКА Р – 3-3, «Строитель» – 3-3, «Динамо» Тб – 2-4.

Самые результативные

1. Петров («Динамо» М) – 23,2 очка за матч. 2. Кандель («Уралмаш») – 20,7. 3. Григорашенко («Спартак» Л) – 17,9. 4. Круминьш (СКА Р) – 17,7. 5. Якунин (СКА Л) – 17,3. 6. Леонов («Спартак» Л) – 16,4. 7. Вольнов (ЦСКА) – 16,3. 8. Э. Сокк («Калев») – 16,0. 9. Мосешвили («Динамо» Тб) – 15,7. 10. Драке (ВЭФ) – 15,6.

Лучший показатель по броскам с игры: Круминьш – 71,5% (186 попаданий/260 бросков). Лучший показатель по реализации штрафных: Алачачян (ЦСКА) – 89,3% (25 попаданий/28 бросков).

ЦСКА (Москва) – чемпион СССР-1962. Слева направо: стоят – Геннадий Вольнов, Михаил Семенов, Юрий Корнеев, главный тренер Евгений Алексеев, Евгений Карпов, Яак Липсо, Виктор Зубков, Аркадий Бочкарев; сидят – Арменак Алачачян, Анатолий Астахов, Павел Сиротинский, Владимир Ковальчук, Александр Травин

СКА (Рига) – второй призер: Андрейс Бергс, Янис Давидс, Алвилс Гулбис, Юрис Калныньш, Янис Клавиньш, Янис Круминьш, Гундарс Муйжниекс, Валдис Муйжниекс, Марис Плаудис, Майгонис Валдманис, Иварс Веритис. Главный тренер – Александр Гомельский.

«Строитель» (Киев) – третий призер (слева направо): верхний ряд – Николай Погуляй, Альберт Вальтин, Николай Баглей, Василий Окипняк; средний ряд – Владимир Стремоухов, Леонид Поплавский, Вадим Гладун, Юрий Выставкин, тренер Валентин Проценко, Валентин Агафонов; нижний ряд – Тиберий Гецко, Виталий Ковянов, главный тренер – Владимир Шаблинский, Анатолий Шологон. На фото отсутствует Виктор Гуревич.

Итоговая классификация XXIX чемпионата СССР. Класс «А». 1. ЦСКА (Москва). 2. СКА (Рига). 3. «Строитель» (Киев). 4. «Динамо» (Тбилиси). 5. «Спартак» (Ленинград). 6. ВЭФ (Рига). 7. «Динамо» (Москва). 8. «Калев» (Тарту). 9. «Уралмаш» (Свердловск). 10. СКА (Киев). 11. СКА (Ленинград). 12. «Политехник» (Тбилиси). 13. «Жальгирис» (Каунас). 14. СКИФ (Баку). 15. «Буревестник» (Ленинград). 16. «Спартак» (Минск). 17. «Буревестник» (Одесса). 18. «Буревестник» (Алма-Ата). 19. «Инждорстрой» (Кишинев). 20. «Таджикистан» (Душанбе). 21. СКИФ (Фрунзе). 22. СКА (Ташкент). 23. СКИФ (Ереван). Класс «Б» (финал). 24. «Кибиркштис» (Вильнюс). 25. «Калев» (Таллин). 26. ККФ (Баку). 27. «Буревестник» (Фрунзе). 28. «Молдова» (Кишинев).

Сезон сборной

Контрольные матчи. Москва, Тбилиси. Май (+2-0), октябрь (+2-0).

Турне по Италии и Югославии. 6 городов. 19-30 мая. +5-1.

Турне по США. 7 городов. 8–26 ноября. +4-4.

Больше всего матчей сыграли: Корнеев, Вольнов, Петров, Калныньш – по 18.

МЫ БЫЛИ ГОТОВЫ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА

6 ноября, когда сборная СССР приехала в США, ФИБА приняла окончательное решение запретить Филиппинам проводить чемпионат мира. А ведь этим турне завершалась наша подготовка к главному турниру года. Американской сборной, кстати, тоже. Как показали шесть матчей, сыгранных командами между собой, обе набрали приличную форму. Мы дважды победили, четыре раза уступили. Но главное – впервые обыграли национальную сборную США на ее площадке. Еще два матча (в середине турне) наши выиграли у команды All Stars NAIA (ассоциации, объединяющей атлетов малых колледжей и университетов). В итоге 4-4.

8 ноября. Нью-Йорк. «Мэдисон Сквер Гарден». США – СССР – 70:66. Слева направо: Александр Петров, Юрис Калныньш, Майк Моран, Дэннис Прайс, Вадим Гладун

Вот что писали про нашу сборную американские газеты: «Уберите с их формы надпись «CCCP», и они будут выглядеть как любая мужская команда американского колледжа. За исключением обуви. Почти все советские игроки носят теннисные кроссовки, похожие на те, которые вы покупаете за 98 центов в центре города. Встреча с ними в некотором роде обезоруживает. У парней нет усов в виде руля, они пьют солодовое молоко, ходят на американские фильмы, чтобы посмотреть на хорошеньких девушек. Они такие же как мы.

Как сказал Виктор Зубков, один из лучших российских игроков: «Когда я не играю в баскетбол, я солдат. Баскетбол мне нравится больше».

8 ноября. Нью-Йорк. «Мэдисон Сквер Гарден». Капитаны команд перед матчем – Виктор Зубков и Гэри Томпсон

Сборная СССР в Америке: Александр Петров (124 очка/8 матчей), Юрий Корнеев (70/8), Геннадий Вольнов (61/8), Юрис Калныньш (57/8), Вадим Гладун (56/8), Яак Липсо (46/8), Виктор Зубков (36/7), Валдис Муйжниекс (36/7), Анзор Лежава (36/5), Владимир Угрехелидзе (19/5), Алвилс Гулбис (8/4). Василий Окипняк не сыграл ни одного матча. Главный тренер Степан Спандарян, тренер – Александр Гомельский.

Жаль, что чемпионат мира перенесли. Сборная вполне могла бы побороться за золото. А команда США в декабре все-таки съездила на Филиппины и выиграла там представительный турнир. Наши тоже собирались, но потом передумали.

Когда советская команда возвращалась из Америки, стало известно, что ФИБА перенесла чемпионат мира на май 1963-го в Бразилию.

УНИКАЛЬНЫЙ МИХАИЛ СТУДЕНЕЦКИЙ

Падение московского «Динамо» в 1962-м в середину турнирной таблицы не стало сенсацией – и не потому, что ушел в ЦСКА Юрий Корнеев. Завершили карьеру выдающиеся мастера своего времени Владимир Торбан и Михаил Студенецкий.

Рассказывает заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский: «Студенецкий – один из самых светлых умов советского баскетбола. Уникальный игрок. Мой брат называл его лучшим разыгрывающим Советского Союза. Великолепно управлял игрой. Его передачи всегда ставили в тупик оборону противника. Без него невозможно было представить ни «Динамо», ни сборную.

Но в двадцать семь закончил с баскетболом, ушел в науку. Со временем возглавил серьезную лабораторию – стал работать на «оборонку».

Человек с выдающимся интеллектом. Незаурядная личность. Потрясающий собеседник с великолепным чувством юмора. Всегда с огромным удовольствием общался с ним».

5 декабря 1959-го. Лоренс (США). Зал Канзасского университета. Гимн Советского Союза перед началом матча Wichita Vickers – сборная СССР. Справа налево: Майгонис Валдманис, Валдис Муйжниекс, Михаил Студенецкий, Гурам Минашвили, Владимир Торбан, Михаил Семенов, Аркадий Бочкарев, Юрий Корнеев, Геннадий Вольнов, Виктор Зубков, Александр Петров, Янис Круминьш

1 декабря 1956. Мельбурн. Королевский выставочный центр. Финальный матч баскетбольного турнира XVI летних Олимпийских игр СССР – США – 55:89. Штрафные броски выполняет центровой и капитан сборной США Билл Расселл. Совсем скоро он начнет блестящую карьеру в НБА – 11 чемпионских перстней в составе клуба «Бостон Селтикс», пять раз будет признаваться лучшим игроком лиги. На переднем плане – Михаил Студенецкий (№14)

Михаил Владимирович Студенецкий родился 16 марта 1934 в Москве. Защитник. 185 см. Заслуженный мастер спорта (2003).

Баскетболом начал заниматься в 1947 году в московской команде «Юный динамовец» (тренер – Александр Зинин).

Выступал за московское «Динамо» – 1952-1961.

Третий призер чемпионатов СССР 1957, 1958.

Чемпион (1959) и второй призер (1956) Спартакиады народов СССР в составе сборной Москвы.

Один из лучших в стране мастеров по реализации штрафных бросков.

Выступал за сборную СССР (1954, 1956-1959). Второй призер Олимпийских игр (1956). Чемпион Европы (1957, 1959). Третий призер Всемирных студенческих игр (1954), серебряный призер Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1957).

Всего за сборную СССР провел 45 матчей. Официальных – 21 (в них набрал 98 очков). Дебютировал 1 августа 1954 в Будапеште на Всемирных студенческих играх в матче с Германией (91:27, 16 очков). Лучший результат – 20 очков в матче против КНР (75:59) на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве (2 августа 1957). Последний матч – 10 декабря 1959 в Сиэтле против Seattle Bakers (74:78, 0 очков) во время турне по США.

В 1961-2001 работал в московском НИИ автоматики приборостроения.

Скончался 1 марта 2021 в Москве на 87-м году жизни после заболевания Ковид-19.

1 августа 1957 года. Москва. Всемирный фестиваль молодежи и студентов. СССР – КНДР – 84:43. Матч начинают (слева направо): Виктор Зубков, Александр Петров, Олег Кутузов, Валдис Муйжниекс, Михаил Студенецкий

Очень жаль, что не успели познакомиться с ним.

Ноябрь 1956. Мельбурн. Олимпийская деревня. Игроки сборной СССР Михаил Студенецкий (слева) и Владимир Торбан

Матч «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Тбилиси) – 78:76. На фото Михаил Студенецкий и Леван Инцкирвели (№11, с мячом)

Владимир ТИТОРЕНКО (автор), Роман ФРИДМАН (статистика), Игорь ВЕРХОЗИН (координатор проекта, viarus38@gmail.com).

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