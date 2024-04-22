XXVIII чемпионат СССР, 1961 год. ЦСКА нет равных ни в Европе, ни в стране

Главные события в баскетболе

В январе 1961 пленум Федерации баскетбола СССР вместо Сергея Бессонова избирает председателем президиума Федерации Николая Семашко, заведующего кафедрой ГЦОЛИФКа, который в сентябре 1960 на конгрессе ФИБА в Риме уже был избран вице-президентом Международной федерации баскетбола.

В апреле в Рио-де-Жанейро XIX чемпионат Южной Америки выигрывает Бразилия – в пятый раз вообще и третий подряд. Второе место занимает Уругвай, третье – Аргентина.

В апреле команда США второй раз приезжает в турне по СССР. Американцы обыгрывают и сборную, и клубы.

В мае чемпионат Европы в Белграде завершается новой победой сборной СССР. В финале наша команда наносит поражение Югославии. В матче за третье место Болгария обыгрывает Францию.

В июле ЦСКА впервые в своей истории становится клубным чемпионом Европы (в финале вновь встречаются два советских клуба). В сентябре двухступенчатый чемпионат СССР также выигрывают московские армейцы. Динамовцы «Тбилиси», получив преимущество над рижским СКА по личным встречам, второй год подряд вторые.

И КОМУ БЫЛ НУЖЕН ЭТОТ ПЕРВЫЙ ЭТАП?

ЦСКА первым из наших команд начал сезон. 18 января во французском Шарлевиле в 1/8 финала IV РОЗЫГРЫША КУБКА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ армейцы обыграли «Этуаль» – 68:28.

Через неделю стартовал и XXVIII ЧЕМПИОНАТ СССР (ГРУППА «А»). Очевидно, что структура турнира была далека от совершенства. Как объяснили организаторы, ради популярности баскетбола класс сильнейших был увеличен на четыре команды. Итак.

16 команд – 12 участников предыдущего первенства (в итоге никто не вылетел) плюс 4 первые команды класса «Б» (за что бились ее лидеры?), разделенные на две подгруппы по 8 команд, должны были с 27 января по 15 марта провести независимые турниры в один круг. Затем команды, занявшие в своих подгруппах места с первого по четвертое, объединялись в восьмерку, которая на втором этапе продолжала борьбу за медали. Но уже в два круга с разъездами. Неудачники же в один круг разыгрывали места с девятое по шестнадцатое.

При этом результаты игр первого этапа не учитывались на втором. Там все начиналось с нуля.

А это значит, что командам, претендующим на место в группе сильнейших, достаточно было пройти двух аутсайдеров и двух новичков. Так и вышло в подгруппе «Б», где ЦСКА, СКИФ (Киев), «Динамо» (Тбилиси) и «Динамо» (Москва) опередили СКА (Киев), «Спартак» (Вильнюс), СКИФ (Баку) и «Буревестник (Тбилиси). Как сыграли между собой лидеры – значения не имеет. Как аутсайдеры – тоже. Если интересно, можно посмотреть таблицу, которую мы приводим ниже.

А вот в подгруппе «А» субординацию нарушил «Труд» из Свердловска. Что, в общем-то, неудивительно. Лидер уральцев Кандель уже приучил, что его команду должны бояться все. В общем, победив дома алма-атинский «Буревестник» и тартусский «Калев», свердловчане отправились в Ригу и в Питер. Они проиграли три матча подряд – ВЭФу (7 очков), армейцам Риги (11 очков) и ленинградскому «Буревестнику» (21 очко – явно берегли силы).

Тем не менее ничего не было потеряно, поскольку соперники по группе отнеслись к турниру не очень серьезно, даже самые сильные умудрились по два раза проиграть. Теперь для прохода в высшую восьмерку «Труду» надо было через два дня обыграть ленинградский «Спартак» на выезде (хотя бы одно очко) и затем – «Жальгирис» дома (пять очков). Задача вполне выполнимая.

Но в битве в Ленинграде «Труд» уступил «Спартаку» – 61:62. «Жальгирис» получил шанс и им воспользовался. Сначала литовцы в «вадидольном» матче обыграли ВЭФ – 50:49, а затем в двух невероятных овертаймах рижский СКА – 82:79. Тренеров «Жальгириса» Петкявичуса и Лагунавичуса после матча носил на руках весь Каунас. Теперь игра «Труд» – «Жальгирис» (66:56) в Свердловске уже ничего не решала. В финальную восьмерку вышли рижский СКА, ленинградские «Спартак» и «Буревестник» плюс «Жальгирис». ВЭФ (это сенсация), «Труд» (очень жаль), «Калев» и «Буревестник (Алма-Ата) ушли бороться за 9-16 места.

Очевидно, что играли бы лучше 16 команд с разъездами – тут и география, и все по-честному. Или же – засчитывайте на втором этапе результаты очных матчей, сыгранных на первом.

В подгруппе «Б» ЦСКА, одержав 12 февраля пятую победу подряд, начал усиленно готовиться к ответной встрече с «Этуалью», и почти через месяц (без игровой практики!) 8 марта во всеоружии встретил французов – 95:35. Потом в течение трех дней (!) армейцы быстренько в «тренировочных» матчах обыграли «Спартак» из Вильнюса (93:66) и киевский СКА (94:66), после чего отправились в Варшаву. Там 15 марта победили «Легию» – 98:72, через шесть дней то же самое сделали в Москве – 85:73 и вышли в полуфинал Кубка чемпионов.

21 марта. Москва. Дворец спорта Центрального стадиона имени Ленина. Ответный матч 1/4 финала Кубка европейских чемпионов ЦСКА – «Легия» (Варшава) – 85:73. Виктор Зубков (№ 7) опережает Владислава Павляка (№ 10). Лешек Арент (№ 5) в этом эпизоде уже зритель

21 марта. Москва. Дворец спорта Центрального стадиона имени Ленина. Ответный матч 1/4 финала Кубка европейских чемпионов ЦСКА – «Легия» (Варшава) – 85:73. Атака польской команды. Слева направо: Александр Травин, Михаил Семенов, Януш Виховский (в броске), Арменак Алачачян, Виктор Зубков, рядом Анджей Беднарович (№ 11), под щитом Геннадий Вольнов и Владислав Павляк

21 марта. Москва. Дворец спорта Центрального стадиона имени Ленина. Ответный матч 1/4 финала Кубка европейских чемпионов ЦСКА – «Легия» (Варшава) – 85:73. Атака московских армейцев. В броске Михаил Семенов, рядом Лешек Арент (№ 5), под щитом Геннадий Вольнов и Анджей Пстроконский, в углу площадки Александр Травин, караулят возможный отскок Владислав Павляк, Анджей Беднарович (№ 11) и Януш Виховский

Рижский СКА 12 марта в своем последнем матче предварительного турнира обыграл дома «Калев» – 72:65, чем обеспечил себе (5-2) выход в финальную восьмерку. И через два дня в первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов принял в Риге «Хапоэль» из Тель-Авива – 84:60. Понятно, что выход в полуфинал был обеспечен, но формально это случится только 23 мая.

А за два с лишним месяца произойдет много чего.

ТРАВИН — СЫН ТРАВИНА

Вскоре после окончания первой части чемпионата страны Федерация баскетбола СССР утвердила списки «25 лучших игроков по итогам 1960 года» . Что-то долго думали…

25 лучших игроков по итогам 1960 года

Центровые: 1. Зубков (ЦСКА). 2. Круминьш (СКА Р). 3. Петров («Динамо» М). 4. Венедиктов («Буревестник» Л). 5. Кандель («Уралмаш»).

Форварды: 1. Вальтин (СКИФ К). 2. Вольнов (ЦСКА). 3. Корнеев («Динамо» М). 4. Семенов (ЦСКА). 5. Угрехелидзе («Динамо» Тб). 6. Бочкарев (ЦСКА). 7. Еремеев («Уралмаш»). 8. Муйжниекс (СКА Р). 9. Стремоухов (СКИФ К). 10. Харитонов (ЦСКА).

Защитники: 1. Валдманис (СКА Р). 2. Минашвили («Динамо» Тб). 3. В.Муйжниекс (СКА Р). 4. Озерс (ВЭФ). 5. Алачачян (ЦСКА). 6. Калныньш (СКА Р). 7. Кондрашин («Спартак» Л). 8. Масюлис («Жальгирис»). 9. Студенецкий («Динамо» М). 10. Травин (ЦСКА).

А теперь посмотрим на этот документ внимательно.

- В 25 лучших – 7 игроков ЦСКА! Супер. Чемпион – есть чемпион.

- Владимир Кондрашин очень гордился тем, что попал в этот список. Он совершенно не считал себя высококлассным баскетболистом. За него так решили специалисты. Спасибо им!

- Александр Травин – сын Константина Травина. Первая звездная пара «сын/отец» в нашем баскетболе! Браво. Следующая появится через 50 с небольшим лет – Василий и Сергей Карасевы.

- В списке отсутствует один из сильнейших баскетболистов того времени московский динамовец Владимир Торбан. Что же с ним случилось в 1960-м?

В конце апреля свое турне по Советскому Союзу сборная США начала в Москве с двух матчей против сборной СССР. Мы проиграли оба – 68:78 и 81:84. За нашу команду выступали одиннадцать звезд из списка «25 лучших» плюс защитник «Уралмаша» Вячеслав Новиков. В таком же составе сборная СССР на следующий день отправилась в Белград на чемпионат Европы, который уверенно выиграла.

А за это время американцы победили дважды в Тбилиси («Динамо» Тб – 74:65 и за 20 минут молодежную сборную СССР – 57:47), дважды в Киеве (снова молодежку – 110:80 и СКИФ – 98:83) и дважды в Ленинграде (ВЭФ – 89:61 и сборную города – 87:66).

Пока в чемпионате страны продолжался перерыв, рижский СКА в Тель-Авиве победил «Хапоэль» – 78:74 и вышел в полуфинал Кубка чемпионов.

Матчи 1/2 финала состоялись в середине июня. Оба наши клуба были сильнее соперников. ЦСКА обыграл румынский ККА в Москве – 98:58 и в Бухаресте – 73:57.

10 июля 1961 года. Москва. Малая арена Центрального стадиона имени Ленина. Полуфинальный матч IV розыгрыша Кубка Европейских чемпионов ЦСКА – ККА (Бухарест, Румыния) – 95:58. На переднем плане Теодор Неделя (№ 4), игроки ЦСКА Виктор Харитонов (№ 14) и Михаил Семенов (№ 10)

10 июля 1961 года. Москва. Малая арена Центрального стадиона имени Ленина. Полуфинальный матч IV розыгрыша Кубка Европейских чемпионов ЦСКА – ККА (Бухарест, Румыния) – 95:58. Кольцо соперника атакует армеец Михаил Семенов

А вот рижанам оба матча пришлось играть на нейтральных полях, поскольку испанское правительство запретило мадридскому «Реалу» поездку в Советский Союз. «Гостевой» матч в Париже остался за «Реалом» – 78:75, в «домашнем» в Праге рижский клуб убедительно отыгрался – 66:45.

16 июня. Рижский СКА прибыл в Париж на первый матч 1/2 финала Кубка европейских чемпионов (сверху вниз): Алвилс Гулбис, Андрейс Бергс, Ольгертс Хехтс, Юрис Калныньш, Валдис Муйжниекс, Майгонис Валдманис, Гундарс Муйжниекс, Иварс Веритис, Яак Липсо, переводчик, руководитель делегации, Янис Давидс, Александр Гомельский, Янис Круминьш

Нам вновь предстояло увидеть советский финал розыгрыша Кубка европейских чемпионов. Теперь ЦСКА – СКА (Рига). Случится это противостояние, когда турнир «Большой восьмерки» будет заканчивать первый круг чемпионата страны.

ИЮЛЬ – АРМЕЙСКИЙ МЕСЯЦ

Матчи второго этапа прошли преимущественно на открытых площадках. В связи с чем интересна цитата из интервью журналу «Спортивные игры» главного тренера Федерации баскетбола СССР, заслуженного мастера спорта Юрия Озерова: «Матчи финальных соревнований решено проводить в разных городах страны в залах вмещающих не менее 800 зрителей, а летом на площадках с трибунами, не менее, чем на 2500 зрителей».

ЦСКА серьезно отнесся к новой формуле турнира. Без раскачки за 10 дней чемпион обыграл дома трех (из четырех) претендентов-конкурентов.

Сначала в стартовом матче уже конкурентоспособного чемпионата страны ЦСКА разгромил земляков из «Динамо» – 87:63. В этот день коренному динамовцу, выдающемуся тренеру Александру Зинину исполнялось 50 лет. Когда в перерыве матча ему вручали диплом и ценные подарки счет уже был 44:31 и не в пользу «Динамо».

Затем ЦСКА негостеприимно обошелся с набирающим силу киевским СКИФом – 83:66. Наконец, пришел черед тбилисского «Динамо». Потом уже стало ясно, что этот матч был одним из тех, которые определяют исход всего чемпионата. Позже мы к нему еще вернемся. А пока был нервный баскетбол на бешеных скоростях с чудовищным процентом попаданий с игры (менее 30). За 25 секунд до конца счет был равный – 46:46. За 5 секунд до конца армеец Бочкарев получил право на два штрафных броска: один промазал, второй реализовал. ЦСКА победил – 47:46.

Редкий эпизод произошел на 39-й минуте, когда при счете 46:43 в пользу армейцев динамовец Инцкирвели должен был пробить два штрафных. Он долго готовился к броску, как вдруг судья опустил руку. Это означало, что Инцкирвели просрочил время – не уложился в отведенные правилами 5 секунд на штрафной бросок. После матча тбилисские динамовцы опротестовали результат.

Три гостевые поражения на старте (а до встречи с ЦСКА тбилисцы проиграли киевлянам – 61:78 и московским динамовцам – 68:73 в овертайме) невероятно осложнили южанам борьбу за золото.

Киевский СКИФ (Вальтин, Стремоухов, Баглей и Гладун под руководством замечательного тренера Шаблинского под настроение могли обыграть любого соперника) стартовал с победы над тбилисцами, затем проиграл в Москве «Динамо» и ЦСКА, но, вернувшись домой, выдал серию из четырех побед подряд. И начал ее с сенсационного разгрома рижского СКА – 108:76. Шаблинский применил новаторский подход – по хоккейному типу он менял игроков «звеньями». Бывало, что пятерками, но чаще – атакующую тройку: центрового и двух крайних нападающих. Так ему удавалось поддерживать высокий темп атакующих действий. Кроме того, Шаблинский творчески применял зонный прессинг – усовершенствовал эту тактику и разнообразил ее вариации, чем зачастую ставил соперника в тупик.

Второе свое поражение команда Гомельского потерпела уже дома от ЦСКА – 49:68 (почти 20 очков!).

11 июля. Рига. Матч XXVIII чемпионата СССР СКА – ЦСКА – 49:68. Слева направо: Виктор Зубков, Янис Круминьш, Валдис Муйжниекс, Геннадий Вольнов (№ 13), Майгонис Валдманис

Там же, в Риге, 14 июля в первом финальном матче Кубка чемпионов ЦСКА выиграл у СКА уже 25 очков – 87:62!

14 июля. Рига. Первый финальный матч Кубка европейских чемпионов СКА – ЦСКА – 62:87. Слева направо: Гундарс Муйжниекс, Виктор Зубков, Янис Круминьш, Яак Липсо

Неудачи продолжили преследовать рижан: в расстроенных чувствах 16 июля они проиграли еще и тбилисскому «Динамо» – 60:68.

Победа 22 июля в ответном финальном матче Кубка европейских чемпионов над ЦСКА (66:61) стала слабым утешением для СКА. Московские армейцы впервые в истории выиграли главный европейский клубный трофей!

ЦСКА (Москва) – обладатель Кубка европейских чемпионов-1960/61 (слева направо): верхний ряд – Аркадий Бочкарев, Виктор Зубков (43 очка в двух финальных матчах), главный тренер Евгений Алексеев, Евгений Карпов, Виктор Харитонов, Владимир Копылов, Геннадий Вольнов; нижний ряд – Анатолий Астахов, Арменак Алачачян, Владимир Волков, Михаил Семенов, Александр Травин, Павел Сиротинский

Между двумя евроматчами с рижанами ЦСКА обыграл ленинградские «Спартак» (71:58) с «Буревестником» (94:60) и по итогам первого круга в гордом одиночестве возглавил турнирную таблицу чемпионата страны.

Вторую строчку поделили киевский СКИФ и московское «Динамо», в которое после годичного отсутствия вернулись звезды Торбан и Студенецкий. Важным фактором тут стало число домашних побед.

1. ЦСКА – 7-0 (дома – 5-0). 2. «Динамо» М – 5-2 (4-0), СКИФ – 5-2 (5-0). 4. «Динамо» Тб – 4-3 (2-0), СКА Р – 4-3 (2-2). 6. «Буревестник» – 2-5 (2-1). 7. «Жальгирис» – 1-6 (0-3). 7. «Спартак» – 0-7 (0-2).

ЧЕМПИОНСКИМ СТАЛ МАТЧ С КИЕВОМ

28 августа «Советский спорт» известил, что Всесоюзная коллегия судей отклонила протест, поданный 2 июля тбилисским «Динамо» на результат московского матча с ЦСКА. Счет 47:46 в пользу армейцев оставлен в силе. Через три дня команды встретились вновь – теперь уже в Тбилиси. Выигрыш хозяев еще оставлял им шанс даже на золотые медали. Но ЦСКА им такого шанса не дал – 92:68. Вольнов набрал 27 очков, Бочкарев – 18, Зубков – 17.

Эта победа (вместе с отклоненным протестом) означала, что «Динамо» (Тбилиси) вместе с рижским СКА по личным встречам уступают армейцам.

И что в следующем матче ЦСКА может стать чемпионом. Это случилось через неделю в Киеве. Как все уже поняли, в решающие моменты армейцы научились играть особенно сильно. СКИФ был разгромлен – 73:43! ЦСКА одержал десятую победу.

Теоретически, помешать ЦСКА взять второй титул мог этот самый киевский СКИФ. Но прекрасная команда, сначала как сборная Украины выступила на VII ВСЕСОЮЗНОЙ СПАРТАКИАДЕ ПРОФСОЮЗОВ - и выиграла, а затем, едва отдышавшись, отправилась как студенческая сборная СССР на Универсиаду в Софию (усиленная питерцем Кутузовым и алмаатинцем Калюжным) – и тоже выиграла.

К играм чемпионата страны СКИФ приступил с опозданием более, чем на две недели, так что свои семь матчей смертельно уставшие киевляне должны были провести в сверхплотном графике. Не удивительно, что 10 сентября, через три дня после поражения от ЦСКА, они проиграли и рижским армейцам – 58:70.

Вот теперь московские армейцы могли принимать поздравления!

Ну, тогда все эти сложные теоретические подсчеты были не в моде, а потому только через три дня, 13 сентября в Ленинграде, уже после победы москвичей над «Буревестником» – 78:54, диктор сообщил, что команда ЦСКА, набрав 11 очков, сохранила звание чемпиона страны.

Повторимся – все решилось в Тбилиси…

Журнал «Спортивные игры» отмечал по итогам сезона, что первопричина успеха армейцев – превосходство над соперниками в скорости во всех компонентах. Как индивидуальных действий, так и командных. И вариативность тактических схем. Да так, что соперники даже не понимали, какую игру им навязывают. Как-то после матча с ЦСКА тренер рижских армейцев А. Гомельский говорил с некоторым сомнением: «По-моему у них была смешанная защита».

Динамовцы из Тбилиси, обыграв во втором круге всех, кроме ЦСКА, стали серебряными призерами.

«Тбилисские динамовцы – серебряные призеры чемпионата. У них теперь новый тренер – Отар Коркия, в недавнем прошлом лучший центровой советского баскетбола. После нескольких поражений тбилисцы перешли на игру с двумя центровыми. Новая тактика поначалу выбила команду из привычной колеи. Однако во втором круге взаимодействие в нападении динамовцев улучшилось и команда вышла на второе место». Опять же приводим цитату из «Спортивных игр».

Рижский СКА после победы над московскими армейцами – 63:61 занял третье место, уступив южанам по личным встречам (0–2).

20 сентября. Москва. Малая спортивная арена Центрального стадиона имени Ленина. Матч XXVIII чемпионат СССР ЦСКА – СКА (Рига) – 61:63. Очередное столкновение Виктора Зубкова и Яниса Круминьша

ЦСКА (Москва) – чемпион страны. Сидят (слева направо): Анатолий Астахов, Арменак Алачачян, Михаил Семенов, Аркадий Бочкарев (капитан команды), Александр Травин. Стоят: Виктор Зубков, Евгений Карпов, Павел Сиротинский, Виктор Харитонов, Евгений Алексеев (тренер), Владимир Копылов, Геннадий Вольнов

«Динамо» (Тбилиси) - второй призер: Александр Киладзе, Леван Инцкирвели, Гурам Минашвили, Владимир Угрехелидзе, Анзор Лежава, Илларион Хазарадзе, Гурам Абашидзе, Леван Мосешвили, Реваз Гогелия, Валерий Алтабаев, Вахтанг Кекелидзе. Главный тренер – Отар Коркия.

СКА (Рига) - третий призер : Андрейс Бергс, Алвилс Гулбис, Ольгертс Хехтс, Юрис Калныньш, Янис Клавиньш, Янис Круминьш, Сигурдс Крумс, Яак Липсо, Гундарс Муйжниекс, Валдис Муйжниекс, Майгонис Валдманис, Иварс Веритис. Главный тренер – Александр Гомельский.

Итоговая классификация XXVIII чемпионата СССР. Класс «А». 1. ЦСКА (Москва). 2. «Динамо» (Тбилиси). 3. СКА (Рига). 4. «Динамо» (Москва). 5. СКИФ (Киев). 6. «Жальгирис» (Каунас). 7. «Спартак» (Ленинград). 8. «Буревестник» (Ленинград). 9. ВЭФ (Рига). 10. «Калев» (Тарту). 11. «Буревестник» (Тбилиси). 12. «Труд» (Свердловск). 13. СКА (Киев). 14. «Спартак» (Вильнюс). 15. СКИФ (Баку). 16. «Буревестник» (Алма-Ата). Класс «Б». Финал. 17. «Буревестник» (Одесса). 18. СКА (Ленинград). 19. «Буревестник» (Москва). 20. «Буревестник» (Харьков). 21. СКА (Ташкент).

Сезон сборной

Контрольные матчи. Москва, Белград, Душанбе. Апрель (+2–2), декабрь (+1–0).

Турне сборной США по СССР. Москва. 23–24 апреля. +0–2.

Чемпионат Европы. Белград. 1-е место. +8–0.

Больше всего матчей сыграли: Валдманис, Муйжниекс, Зубков — по 15.

ГАГАРИНА ВСТРЕТИЛИ ОВАЦИЕЙ

Приезд сборной США в СССР – всегда событие. Как и сборной СССР – в США. Аншлаги гарантированы. В лужниковском Дворце спорта 17 тысяч зрителей встретили овацией появление Юрия Гагарина, 10 дней назад совершившего свой космический подвиг. Олимпийский чемпион Джерри Лукас и его партнеры выиграли первый матч – 78:68. Во втором (у нас не было травмированного Арменака Алачачяна) пришлось играть овертайм. Снова победили американцы – 84:81.

23 апреля 1961 года. Москва. После матчей с командами США игроки сборных СССР сфотографировались на память с почетным гостем первым космонавтом мира Юрием Гагариным. Женская команда явилась на встречу в полном составе, а мужскую сборную представляли (верхний ряд, слева направо) Яак Липсо, Александр Петров, Юрий Корнеев, Александр Кандель, Валдис Муйжниекс, Виктор Зубков, а также Майгонис Валдманис и тренер Евгений Алексеев (сидят справа – второй и третий)

24 апреля. Москва. Дворец спорта Центрального стадиона имени Ленина. СССР – США – 81:84. В этом матче Джерри Лукас (№ 3) и Джим Фрэнсис набрали по 11 очков, Геннадий Вольнов – 17

После чего команды разъехались. Сборная США отправилась в путешествие по СССР, наша – в Белград на чемпионат Европы. Там, за сутки до старта Евробаскета, произошло «историческое» событие – мы впервые проиграли, правда в контрольном матче, сборной Югославии – 65:73. Конечно, катастрофы не случилось, по ходу турнира мы дважды победили югов, в том числе и в финале. Но звоночек прозвучал…

XII чемпионат Европы. Белград. 29 апреля-8 мая 1961. Предварительный раунд. Группа С. 1. СССР: Бельгия – 89:48, Испания – 82:49. +2-0. Четвертьфинальный раунд. Группа G. 1. СССР: Польша – 67:53, ГДР – 71:40, Венгрия – 93:31, Югославия – 75:58. +4-0. 1/2 финала. Болгария – 77:54. Финал. Югославия – 60:53.

8 мая. Белград. Сборная СССР – чемпион Европы (слева направо): нижний ряд – Майгонис Валдманис (45 очка/8 матчей), Виктор Зубков (77/8), Арменак Алачачян (26/7), Валдис Муйжниекс (51/8), Владимир Угрехелидзе (45/6), Вячеслав Новиков (57/8); средний ряд – тренер Евгений Алексеев, главный тренер Степан Спандарян; верхний ряд – Юрий Корнеев (86/7), Геннадий Вольнов (7687), Александр Кандель (38/7), Янис Круминьш (47/6), Александр Петров (34/7), Альберт Вальтин – 30/7

В тот день, когда мы выиграли чемпионат Европы, сборная США вернулась из Ленинграда в Москву. И попала с корабля на бал – в прямом смысле: на банкет по поводу завершения турне по СССР. Заодно отметили и победу на Евробаскете.

На Олимпийских играх-1960 и чемпионате Европы-1961 Евгений Алексеев (на фото с №9 Янисом Круминьшем и Александром Петровым) помогал в сборной СССР главному тренеру Степану Спандаряну

АЛЕКСАНДР КАНДЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ ПАТРИОТ УРАЛА

Уникального центрового из Свердловска баскетбольный мир узнал в 1956-м, когда сборная РСФСР, составленная из молодых игроков, сенсационно заняла четвертое место на Спартакиаде народов СССР. 21-летний Кандель стал тогда одним из лучших центровых-бомбардиров…

1957 год. Челябинск. Матч Чемпионата РСФСР. В прыжке центровой свердловского «Зенита» Александр Кандель (№ 7)

А теперь слово знаменитому тренеру Евгению Гомельскому:

«Александр Кандель – не просто центровой, который умел делать все: и обыгрывать, и выигрывать, и забивать, и вести за собой команду. Он был абсолютно предан Уралу. Я не знаю клуб, который не приглашал бы Канделя. Брат звал его в рижский СКА, ЦСКА звал, Кондрашин – в Ленинград. Но все получали отказ. Это был настоящий патриот.

Канделю приходилось при не самом высоком росте противостоять гигантам за 2 метра, не только Ахтаеву и Круминьшу. Ни перед кем он не тушевался. Его излюбленный прием – крюк с угла площадки. Почти не промахивался.

Когда он был у меня помощником в сборной России на Спартакиаде, увидел его отношение к делу. Наш центровой Анатолий Сологуб небрежно исполнял штрафные броски. В какой-то момент Кандель не выдержал: «Ну ты, (непечатное слово)! Штрафные – это хлеб центрового! Не имеешь права так подставлять команду!». В следующий раз тот готовился к каждому броску по 15 секунд. Боялись Канделя, знали, что может и в лоб дать, если нужно. Огромной силы был.

Но основное его качество – доброта. Никогда не хамил на площадке. Терпеливо держал удары. И ненавидел тех, кто подставляясь, падал и зарабатывал фолы. Не по-мужски это».

Александр Кандель – великий и ужасный

Первый раз Кандель был вызван в сборную в 1960-м для участия в составе второй команды в предолимпийском турнире. Лучший бомбардир чемпионата СССР стал вторым бомбардиром турнира.

Через год лучшего бомбардира первой части чемпионата (26,6 в среднем за матч) пригласили и в первую сборную. Он наконец-то стал чемпионом Европы.

И главная его заслуга перед страной – путевки в жизнь, выданные большим чемпионам Сергею Белову, Станиславу Еремину, Анатолию Мышкину и Ивану Дворному.

1973 год. Команда свердловского «Уралмаша». Четвертый справа – Александр Кандель, рядом (шестой слева) Станислав Еремин, у них за спиной (в центре снимка) – Анатолий Мышкин

Говорят, что в Свердловске Александр Кандель был более знаменит и популярен, чем Сергей Белов.

Аркадий Ефимович Кандель родился 3 марта 1935 в Нижнем Тагиле. Центровой. 194,5 см. Заслуженный мастер спорта СССР (1991). Заслуженный тренер РСФСР (1975).

Выступал только за свердловский «Уралмаш» («Зенит», «Труд», «Уралмашзавод») – 1954-1976.

В составе сборной РСФСР участвовал в пяти Спартакиадах народов СССР: 4 место (1956, 1959), 9 (1963), 6 (1967), 8 (1971). 16-кратный чемпион РСФСР (1956-1962, 1964-1970, 1972, 1973). Победитель Спартакиады народов РСФСР (1956, 1959, 1967).

В 1961 году играл за сборную СССР. Чемпион Европы (1961). Провел за команду 14 матчей, семь из них – на чемпионате Европы.

Играющий, тренер и старший тренер «Уралмаша» – 1969-1976.

Тренер женской команды «Уралмаш» – 1991-2000. Дважды второй (1997, 1999) и трижды третий призер чемпионатов России (1994, 1996, 1998).

Неоднократный призер чемпионатов мира и Европы среди ветеранов. Вице-президент Федерации баскетбола России.

Скончался 10 мая 2005 в Екатеринбурге.

Конец 90-х. Играют ветераны: Александр Кандель и Алжан Жармухамедов

Владимир ТИТОРЕНКО (автор), Роман ФРИДМАН (статистика), Игорь ВЕРХОЗИН (координатор проекта, viarus38@gmail.com).

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